Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

SeABank khẳng định dấu ấn bền vững với 2 giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu

17:02 19/09/2025
Ngày 18/09/2025, tại Lễ công bố giải thưởng Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu 2025 (Vietnam Outstanding Banking Awards 2025), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) năm thứ 5 liên tiếp được vinh danh với “cú đúp” giải thưởng “Ngân hàng Tiêu biểu về Tín dụng xanh” và “Ngân hàng Tiêu biểu Vì Cộng đồng”. Thành tích khẳng định hiệu quả chiến lược bền vững với trọng tâm ESG, gắn liền với giá trị cốt lõi “Vì cộng đồng” mà SeABank kiên định theo đuổi cũng như thể hiện cam kết với các đối tác quốc tế.

Vững vàng vị thế “Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu”

Ngân hàng Việt Nam Tiêu biểu (Vietnam Outstanding Banking Awards - VOBA) là giải thưởng thường niên do Tập đoàn Dữ liệu Quốc Tế (IDG) tổ chức dưới sự bảo trợ của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) nhằm vinh danh các ngân hàng có thành tích xuất sắc, đóng vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế.

VOBA 2025 xét duyệt dựa trên khảo sát người sử dụng và doanh nghiệp cùng nhiều tiêu chí khắt khe. Trên tổng số 7 hạng mục dành cho ngân hàng tại VOBA 2025, SeABank chiến thắng đồng thời 2 giải thưởng: lần đầu tiên được vinh danh “Ngân hàng Tiêu biểu về Tín dụng xanh” và lần thứ 4 được trao giải “Ngân hàng Tiêu biểu Vì Cộng đồng”.

seabank-voba-1758276102.jpeg

Đây là sự khẳng định cho hiệu quả của chiến lược bền vững với trọng tâm Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) của SeABank. Bà Lê Thu Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT SeABank chia sẻ về tầm nhìn bền vững của Ngân hàng: “SeABank tin rằng hoạt động ngân hàng bền vững gắn liền với trách nhiệm kiến tạo cộng đồng thịnh vượng, hạnh phúc và tương lai xanh. Chúng tôi cam kết sử dụng nguồn vốn có trách nhiệm và quản lý tác động từ hoạt động kinh doanh, đồng thời tích cực chuyển đổi xanh và lan tỏa các giá trị xanh, giá trị nhân văn tới cộng đồng”.

Kinh doanh có trách nhiệm vì cộng đồng thịnh vượng

Nhận thức rõ trách nhiệm cộng đồng, SeABank “xanh hóa” danh mục đầu tư/cho vay, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực thân thiện với môi trường. Theo đó, Ngân hàng ban hành loạt quy định về chính sách tín dụng xanh giai đoạn 2021–2025, cho vay nông nghiệp công nghệ cao, dự án năng lượng tái tạo… Kết thúc năm 2024, tổng vốn tài trợ tín dụng xanh của SeABank vượt 3.800 tỷ đồng, tập trung chủ yếu vào hiệu quả năng lượng và năng lượng tái tạo.

Song song, SeABank giảm “tính nâu” trong danh mục thông qua Hệ thống quản lý rủi ro môi trường - xã hội (ESMS). Hệ thống được triển khai toàn diện trong hoạt động tín dụng từ tháng 01/2022, đảm bảo không cấp vốn cho dự án gây hại như khai thác rừng nguyên sinh, than, vật liệu phóng xạ… Sau 3 năm triển khai, 100% khoản cấp tín dụng (trừ vay tiêu dùng và thẻ tín dụng) được sàng lọc, phân loại rủi ro. Theo đó, các dự án loại trừ hoặc có rủi ro cao mà không có biện pháp khắc phục đều bị từ chối, dự án có thể khắc phục sẽ được SeABank đồng hành và giám sát.

Ngoài ra, SeABank phát hành trái phiếu xanh lam đầu tiên tại Việt Nam và trái phiếu xanh lá đầu tiên bởi ngân hàng TMCP tư nhân với tổng trị giá 150 triệu USD trong năm 2024, mở rộng dẫn vốn cho các dự án bền vững. Ngân hàng cũng mở rộng hợp tác quốc tế, huy động gần 1,1 tỷ USD từ các định chế lớn như IFC, DFC, AIIB, Norfund… nhằm thúc đẩy tài chính khí hậu, tài chính toàn diện, đặc biệt hỗ trợ khách hàng nữ, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ... vì một tương lai xanh và thịnh vượng.

Lan tỏa giá trị vì cộng đồng xanh, hạnh phúc

Không giới hạn trách nhiệm cộng đồng trong khuôn khổ kinh doanh, SeABank còn xây dựng văn hóa doanh nghiệp xanh - nhân văn, từ đó tạo sức lan tỏa tới cộng đồng.

Ngân hàng “xanh hóa” toàn diện quy trình vận hành và ý thức vì môi trường từ nội bộ. Công nghệ tòa nhà thông minh, các biện pháp tiết kiệm và tối ưu năng lượng, kiểm soát ô nhiễm được SeABank triển khai song song với chiến lược “Hội tụ số” - chuyển đổi số toàn diện quy trình vận hành nghiệp vụ. Bên cạnh đó là loạt chương trình nâng cao ý thức như: đổi rác lấy quà, Green the road to SeABank - khuyến khích sử dụng phương tiện xanh đi làm, Ocean Cleanup - dọn vệ sinh biển, SeAHero - thu gom và phân loại rác, trao quà bảo vệ môi trường… Kết thúc năm 2024, tổng phát thải gián tiếp phạm vi 2 của SeABank giảm 11,4%, lượng giấy tiêu thụ tại Hội sở giảm 1,45% so với 2023.

Nhằm lan tỏa sâu rộng các giá trị cộng đồng, SeABank duy trì hoạt động của 4 quỹ thiện nguyện: Quỹ khuyến học SeADreams, Quỹ vì môi trường SeAGreen, Quỹ bảo an SeALove và Quỹ từ thiện SeASmile. Với sự đồng hành của gần 5.300 CBNV, gần 250 tỷ đồng được trao đi, gần 360.000 cây xanh đã được trồng, hơn 80 tỷ đồng để xây mới và sửa chữa hơn 1.800 căn nhà, hơn 200 em nhỏ có cơ hội đến trường.

Những nỗ lực “Vì cộng đồng” của SeABank đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước, tiêu biểu: Vietnam ESG Awards (Báo Dân trí), Top 10 quản trị công ty nhóm midcap và Top 10 báo cáo thường niên xuất sắc ngành tài chính tại VLCA, Doanh nghiệp phát triển bền vững (VCCI), hạng mục “Bình đẳng giới tại thị trường” của UN WEPs Award 2024 (UN Women)… “Cú đúp” giải thưởng tại VOBA 2025 là dấu mốc mới trên hành trình bền bỉ của SeABank, ghi nhận bước tiến về tín dụng xanh và an sinh - môi trường xã hội, cũng là động lực để Ngân hàng tiếp tục kiến tạo và lan tỏa giá trị, hướng tới tương lai xanh và cộng đồng hạnh phúc - thịnh vượng.

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam với gần 4 triệu khách hàng, gần 5.300 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn. SeABank được coi là một trong những ngân hàng có tầm quan trọng trong hệ thống các ngân hàng với số vốn điều lệ 28.450 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III.

Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

seabank
Cùng chủ đề
Mua xe “lợi đủ đường”, VinFast VF 6 được gọi là lựa chọn đáng mơ ước của gia đình Việt Thông tin kinh doanh
Mua xe “lợi đủ đường”, VinFast VF 6 được gọi là lựa chọn đáng mơ ước của gia đình Việt

“Giá hợp lý, chi phí dùng rẻ, công nghệ đầy đủ” là lý do khiến nhiều khách hàng tự tin...

Giải mã “công thức vàng” an cư của giới tinh hoa Thông tin kinh doanh
Giải mã “công thức vàng” an cư của giới tinh hoa

Tại các thành phố lớn của Việt Nam, giới thượng lưu đang định hình lại khẩu vị đầu tư bất...

VinFast VF 9 - SUV điện chinh phục khách hàng Việt bằng trải nghiệm đỉnh cao Thông tin kinh doanh
VinFast VF 9 - SUV điện chinh phục khách hàng Việt bằng trải nghiệm đỉnh cao

Từ sự thư giãn trên ghế massage đến sự an tâm khi cầm lái nhờ sức mạnh vượt trội và...

Xu hướng mua đất nền Đà Nẵng để dưỡng già, tích tài sản Thông tin kinh doanh
Xu hướng mua đất nền Đà Nẵng để dưỡng già, tích tài sản

Thay vì mua nhà, đất ở trung tâm đông đúc, người dân Hà Nội, TP. HCM đang có xu...

V-Green đưa vào vận hành trạm sạc xe điện lớn nhất cả nước tại Đông Anh: 1.200 cổng sạc, đủ sức phục vụ cho hàng nghìn ô tô và xe máy điện Thông tin kinh doanh
V-Green đưa vào vận hành trạm sạc xe điện lớn nhất cả nước tại Đông Anh: 1.200 cổng sạc, đủ sức phục vụ cho hàng nghìn ô tô và xe máy điện

Trạm sạc V-Green với quy mô lên tới 1.200 cổng sạc được nhiều người dân và du khách trải nghiệm...

Gần 600 “chiến binh” Vietjet đồng loạt ra quân làm sạch biển Hạ Long Thông tin kinh doanh
Gần 600 “chiến binh” Vietjet đồng loạt ra quân làm sạch biển Hạ Long

Sáng 14/9, bãi biển Hạ Long rực đỏ bởi sắc áo Vietjet khi gần 600 cán bộ, nhân viên đến...

Mới cập nhật
Đạo luật Thị trường Tài sản Điện tử của EU và kinh nghiệm cho Việt Nam

Đạo luật Thị trường Tài sản Điện tử của EU và kinh nghiệm cho Việt Nam

(Pháp lý). Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-TTg về xây dựng khung pháp lý quản lý thúc đẩy phát triển tài sản số, tiền kỹ thuật số. Đây là một bước đi quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của tài sản điện tử tại Việt Nam. Vì vậy, việc nghiên cứu kinh nghiệm từ các quốc gia đi trước trong đó có Đạo luật Thị trường Tài sản Điện tử ( MiCA) của Liên minh Châu Âu là điều cần thiết, góp phần xây dựng một hệ thống pháp lý phù hợp, đảm bảo sự phát triển mạnh mẽ và lành mạnh của thị trường tài sản điện tử Việt Nam trong “kỷ nguyên mới”.

1 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Chính sách pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế số của một số nước

Chính sách pháp lý thúc đẩy phát triển kinh tế số của một số nước

(Pháp lý). Nghiên cứu kinh nghiệm một số nước có nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ, cho thấy trong suốt quá trình số hóa, Chính phủ đã dành ưu tiên chú trọng hoàn thiện khung pháp lý, đồng thời đóng vai trò then chốt trong việc thúc đẩy và điều tiết nền kinh tế số thông qua việc chủ động tham gia tích cực vào việc định hình chính sách ổn định, nhất quán.

2 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Mua xe “lợi đủ đường”, VinFast VF 6 được gọi là lựa chọn đáng mơ ước của gia đình Việt

Mua xe “lợi đủ đường”, VinFast VF 6 được gọi là lựa chọn đáng mơ ước của gia đình Việt

“Giá hợp lý, chi phí dùng rẻ, công nghệ đầy đủ” là lý do khiến nhiều khách hàng tự tin lựa chọn VinFast VF 6. Sau một thời gian sử dụng, mẫu SUV hạng B của VinFast không chỉ đáp ứng kỳ vọng, mà còn tạo thêm bất ngờ với nhiều chủ xe bởi những trải nghiệm đáng tiền.

9 giờ trước Thông tin kinh doanh

Giải mã “công thức vàng” an cư của giới tinh hoa

Giải mã “công thức vàng” an cư của giới tinh hoa

Tại các thành phố lớn của Việt Nam, giới thượng lưu đang định hình lại khẩu vị đầu tư bất động sản, tìm kiếm những không gian sống gắn với mặt nước để dung hòa thiên nhiên với nhịp sống hiện đại.

10 giờ trước Thông tin kinh doanh

Từ Nghị quyết đến hành động: Tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư

Từ Nghị quyết đến hành động: Tầm nhìn chiến lược của Tổng Bí thư

Ngày 16/9/2025, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện bốn nghị quyết mới của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có một bài phát biểu gây ấn tượng sâu sắc. Không chỉ là chỉ đạo triển khai, bài phát biểu còn mang tính gợi mở, định vị tầm nhìn chiến lược cho quốc gia.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Nghị quyết 66 là "cơ hội vàng" của đội ngũ luật gia

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam: Nghị quyết 66 là "cơ hội vàng" của đội ngũ luật gia

Nghị quyết số 66-NQ/TW được xem là "cơ hội vàng" để hơn 100.000 hội viên Hội Luật gia Việt Nam khẳng định vai trò trong xây dựng và thi hành pháp luật.

13 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Vinmec gây ấn tượng với robot y tế “Make in Vietnam” và công nghệ 3D đột phá

Vinmec gây ấn tượng với robot y tế “Make in Vietnam” và công nghệ 3D đột phá

Tại Triển lãm “Những thành tựu nổi bật trong ngành y tế và giáo dục” bên lề Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện 4 Nghị quyết của Bộ Chính trị, diễn ra ngày 16/9 tại Nhà Quốc hội, Hệ thống Y tế Vinmec đã giới thiệu loạt công nghệ y tế tiên tiến, gồm Robot y tế thông minh VinMotion Motion One và Công nghệ 3D lâm sàng - những thành tựu đột phá khẳng định bước tiến mạnh mẽ của y tế Việt Nam.

1 ngày trước Thông tin cần biết

3 khâu đột phá tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I

3 khâu đột phá tại Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ I

Ông Nguyễn Thái Học đề nghị các cơ quan báo chí truyền thông tập trung tuyên truyền làm nổi bật phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Đảng bộ.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam

Kinh nghiệm quốc tế về bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật và khuyến nghị cho Việt Nam

Bảo đảm liêm chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm" trong xây dựng chính sách, pháp luật được thể hiện trong nhiều chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước; đặc biệt là Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và trước đó là Quy định 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật. Bài viết này trình bày kinh nghiệm quốc tế về một số cơ chế nhằm bảo đảm liêm chính trong công tác xây dựng chính sách, pháp luật, như: bộ quy tắc ứng xử, đạo đức; các cơ quan chuyên trách về đạo đức, liêm chính công vụ; đánh giá rủi ro tham nhũng trong các dự thảo luật; sự tham gia của đội ngũ luật gia, luật sư, chuyên gia pháp luật vào xây dựng chính sách, pháp luật; từ đó, đưa ra một số khuyến nghị có giá trị tham khảo cho Việt Nam nhằm bảo đảm liêm chính trong công tác này.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Những vấn đề cần quan tâm để Nghị quyết 66-NQ/TW trở thành tư duy thể chế đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới trong giai đoạn hiện nay

Những vấn đề cần quan tâm để Nghị quyết 66-NQ/TW trở thành tư duy thể chế đột phá trong kỷ nguyên phát triển mới trong giai đoạn hiện nay

Trong phiên họp ngày 5/6/2025 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh: “Công tác hoàn thiện thể chế pháp luật phải mở đường cho kiến tạo phát triển”. Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới được ban hành trong giai đoạn vừa qua được đánh giá “Đột phá của đột phá” về xây dựng và thi hành pháp luật. Từ việc đi vào phân tích và luận giải các vấn đề có liên quan đến: tính khách quan của Nghị quyết số 66-NQ/TW; những điểm nhấn nổi bật của Nghị quyết 66-NQ/TW trong bối cảnh hiện nay; vấn đề cơ bản đặt ra hiện nay cho việc triển khai Nghị quyết 66-NQ/TW, bài viết đã có sự liên hệ tại TP. Hồ Chí Minh.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay