Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

SeABank giữ vững danh hiệu Thương hiệu Mạnh Việt Nam 17 năm liên tiếp

12:09 14/10/2025
Năm 2025, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) lần thứ 17 được vinh danh danh hiệu Thương hiệu Mạnh Việt Nam tại hạng mục Phát triển bền vững 2025. Giải thưởng củng cố vị thế và uy tín của một ngân hàng có trách nhiệm, khẳng định hiệu quả của chiến lược bền vững với trọng tâm Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG) mà SeABank đang thúc đẩy mạnh mẽ.
seabank-1760418545.jpg

Thương hiệu Mạnh Việt Nam là sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam - VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức. Giải thưởng được khởi xướng lần đầu năm 2003 và đã trải qua hơn 20 lễ trao giải, trong đó SeABank được vinh danh 17 năm liên tiếp tại các hạng mục khác nhau, ghi nhận hiệu quả của chiến lược kinh doanh linh hoạt, bền vững giúp Ngân hàng tăng trưởng mạnh mẽ và mang lại nhiều giá trị thiết thực.

Chương trình Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025 với chủ đề “Doanh nghiệp vươn tầm” nhằm tôn vinh các doanh nghiệp Việt Nam tiên phong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, và hội nhập quốc tế, có thành tích xuất sắc trong tăng trưởng và phát triển bền vững, đóng góp tích cực cho cộng đồng, địa phương. Vượt qua hàng trăm doanh nghiệp xuất sắc cùng những tiêu chí khắt khe của giải thưởng, SeABank tiếp tục được vinh danh trong Lễ công bố và vinh danh Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025 tại hạng mục Phát triển bền vững.

Trong những năm qua, SeABank tập trung phát triển bền vững toàn diện, thực thi hiệu quả các tiêu chí ESG. Nhờ đó, Ngân hàng không ngừng vươn lên mạnh mẽ, khẳng định vị thế ngân hàng có trách nhiệm và được ghi nhận tại nhiều giải thưởng, tiêu biểu: Thương hiệu Quốc gia (Bộ Công thương), Vietnam ESG Awards (Báo Dân trí), Top 10 quản trị công ty nhóm midcap và Top 10 báo cáo thường niên xuất sắc ngành tài chính tại VLCA, Doanh nghiệp phát triển bền vững (VCCI), hạng mục “Bình đẳng giới tại thị trường” của UN WEPs Award 2024 (UN Women), và mới đây nhất là “cú đúp” giải thưởng Ngân hàng tiêu biểu về Tín dụng xanh và Phát triển bền vững tại VOBA 2025.

Xác định rõ hoạt động ngân hàng bền vững gắn liền với trách nhiệm kiến tạo cộng đồng thịnh vượng, hạnh phúc và tương lai xanh, SeABank sẽ tiếp tục triển khai cam kết bền vững, đặc biệt tập trung củng cố các nền tảng: Quản trị ngân hàng, Quản trị rủi ro, Năng lực đội ngũ, Văn hóa tổ chức, An sinh và Môi trường xã hội. Các nền tảng vững chắc này sẽ tạo đà cho SeABank đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, hoạt động an toàn và hiệu quả, không ngừng kiến tạo và lan tỏa giá trị tới khách hàng, đối tác, cộng đồng.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

seabank
Cùng chủ đề
Vinamilk: Minh bạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm để bảo vệ niềm tin người tiêu dùng và khẳng định vị thế thương hiệu Việt Thông tin kinh doanh
Vinamilk: Minh bạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm để bảo vệ niềm tin người tiêu dùng và khẳng định vị thế thương hiệu Việt

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Quốc Khánh – Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển của...

Phú Quốc dự báo sẽ đón lượng khách Nga đạt kỷ lục vào dịp cuối năm nay Thông tin kinh doanh
Phú Quốc dự báo sẽ đón lượng khách Nga đạt kỷ lục vào dịp cuối năm nay

Cuối năm nay, hàng loạt chuyến bay thẳng và charter từ các thành phố lớn của Nga và các nước...

Tôn vinh 40 doanh nghiệp dân tộc đại diện 40 năm đổi mới Thông tin kinh doanh
Tôn vinh 40 doanh nghiệp dân tộc đại diện 40 năm đổi mới

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Tập đoàn ROX vinh dự là 1 trong số 40 doanh nghiệp được Tạp chí...

“Siêu cảng” logistics thông minh của Bầu Hiển chính thức kích hoạt kho hàng không kéo dài Thông tin kinh doanh
“Siêu cảng” logistics thông minh của Bầu Hiển chính thức kích hoạt kho hàng không kéo dài

Ngày 10/10, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kết nối Việt Nam – Singapore, “siêu cảng” Việt Nam SuperPortTM...

MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2025 Thông tin kinh doanh
MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2025

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi lần thứ sáu liên...

Flora Avenue: Đại lộ hoa nâng tầm trải nghiệm sống giữa lòng Sun Urban City Thông tin kinh doanh
Flora Avenue: Đại lộ hoa nâng tầm trải nghiệm sống giữa lòng Sun Urban City

Từ cảm hứng của những đại lộ hoa nổi tiếng thế giới, Sun Group kiến tạo Đại lộ hoa hơn...

Mới cập nhật
Hoàn thiện pháp luật hình sự về tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật hình sự về tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế số toàn cầu, việc hoàn thiện pháp luật hình sự về tội phạm công nghệ cao trở thành nhiệm vụ cấp thiết nhằm đảm bảo trật tự xã hội và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Bài viết sau tác giả nghiên cứu, phân tích các hạn chế trong khung pháp lý hình sự hiện hành và đề xuất các giải pháp pháp lý chuyên sâu để nâng cao hiệu quả xử lý loại tội phạm này.

4 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng hình sự, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm trên không gian mạng

Nghiên cứu hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng hình sự, nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm trên không gian mạng

(Pháp lý) - Tội phạm sử dụng công nghệ cao trên môi trường không gian mạng có xu hướng tăng nhanh về số lượng, mức độ nguy hiểm và hậu quả thiệt hại. Do đó, cần đặt ra yêu cầu mới với công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này, trong đó cần sớm nghiên cứu hoàn thiện các qui định pháp luật tố tụng hình sự tạo cơ sở pháp lý cho các hoạt động điều tra, thu thập, chứng cứ chứng minh tội phạm, đặc biệt là các chứng cứ điện tử…

5 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Từ lớp học đến cuộc sống: Hành trình debut của tân sinh viên

Từ lớp học đến cuộc sống: Hành trình debut của tân sinh viên

Bước chân vào đại học chính là khoảnh khắc “debut” của mỗi tân sinh viên. Mặc dù đối mặt với nhiều bỡ ngỡ, căng thẳng vì những thử thách mới, nhiều bạn trẻ vẫn làm chủ "sân khấu" của chính mình bằng cách dấn thân vào môi trường mới để "level up” bản thân.

9 giờ trước Thông tin cần biết

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Bảo đảm tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội thành công tốt đẹp nhất

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn: Bảo đảm tổ chức Lễ mở ký Công ước Hà Nội thành công tốt đẹp nhất

Chiều 13/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì phiên họp nhằm hoàn thiện các công tác chuẩn bị của Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng và các sự kiện liên quan tại Việt Nam (Ban Chỉ đạo Lễ mở ký Công ước Hà Nội).

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đảng bộ Chính phủ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới

Đảng bộ Chính phủ quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong kỷ nguyên mới

Bí thư TW Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thay mặt Đảng bộ Bộ Ngoại giao và Ủy viên TW Đảng, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã trình bày các tham luận.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Vinamilk: Minh bạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm để bảo vệ niềm tin người tiêu dùng và khẳng định vị thế thương hiệu Việt

Vinamilk: Minh bạch và truy xuất nguồn gốc sản phẩm để bảo vệ niềm tin người tiêu dùng và khẳng định vị thế thương hiệu Việt

Đó là ý kiến của ông Nguyễn Quốc Khánh – Giám đốc Điều hành Nghiên cứu và Phát triển của Vinamilk, tại Diễn đàn “Công nghệ Định danh và Truy xuất Nguồn gốc – Nâng tầm Hàng Việt” của Bộ Công Thương phối hợp cùng các bộ, ngành, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức tuần qua (ngày 9/10).

11 giờ trước Thông tin kinh doanh

Doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG: Mỗi bước tiến của doanh nghiệp đều góp phần vào sự phồn vinh của đất nước

Doanh nhân Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Tập đoàn BRG: Mỗi bước tiến của doanh nghiệp đều góp phần vào sự phồn vinh của đất nước

Hơn ba thập kỷ dẫn dắt Tập đoàn BRG khẳng định vị thế là một tập đoàn kinh tế dịch vụ đa ngành hàng đầu Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Thị Nga vẫn giữ cho mình tinh thần tiên phong và khát vọng kiến tạo. Với bà, mỗi bước tiến của doanh nghiệp đều góp phần vào sự phồn vinh của đất nước.

1 ngày trước Đọc chuyên sâu

Phú Quốc dự báo sẽ đón lượng khách Nga đạt kỷ lục vào dịp cuối năm nay

Phú Quốc dự báo sẽ đón lượng khách Nga đạt kỷ lục vào dịp cuối năm nay

Cuối năm nay, hàng loạt chuyến bay thẳng và charter từ các thành phố lớn của Nga và các nước khối CIS sẽ cất cánh tới Phú Quốc, dự báo giúp bùng nổ lượt khách quốc tế tới đảo Ngọc – nơi vừa được nhận danh hiệu đảo đẹp nhất Châu Á của Condé Nast Traveler.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Bài viết phân tích kinh nghiệm của Trung Quốc, chỉ ra thành tựu về hiệu quả, minh bạch và tiếp cận công lý, đồng thời nêu hạn chế về dữ liệu, thuật toán và niềm tin xã hội. Trên cơ sở phân tích tài liệu chính sách và nghiên cứu tình huống, nghiên cứu rút ra bài học cho Việt Nam, trong đó việc ứng dụng AI trong tư pháp hiện còn hạn chế và mới ở giai đoạn thí điểm.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Sửa đổi Luật Giám định tư pháp và những vấn đề cần quan tâm nhìn từ công tác tố tụng các đại án kinh tế thời gian qua

Sửa đổi Luật Giám định tư pháp và những vấn đề cần quan tâm nhìn từ công tác tố tụng các đại án kinh tế thời gian qua

(Pháp lý) –Nghiên cứu từ công tác giám định thiệt hại các đại án kinh tế thời gian qua, cho thấy một số điều luật của Luật Giám định tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là yêu cầu giám định về tài chính, ngân hàng, chứng khoán, đất đai, xây dựng, công nghệ... Bài viết này tập trung phân tích những bất cập đó, từ đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý cho công tác giám đinh tư pháp.

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay