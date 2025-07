SeABank được hai tổ chức quốc tế vinh danh, khẳng định hiệu quả quản trị, kinh doanh và đổi mới công nghệ

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) lần thứ 5 liên tiếp được Tổ chức Liên đoàn Doanh nghiệp Thế giới (Worldcob) vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc tại giải thưởng The Bizz. Đồng thời, Ngân hàng cũng được tạp chí tài chính quốc tế The European vinh danh tại 3 hạng mục giải thưởng về quản trị bền vững, quản trị rủi ro, ngân hàng điện tử.

Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của SeABank trong việc đổi mới sáng tạo, đầu tư công nghệ để nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và hệ thống quản trị, tăng trưởng kinh doanh hiệu quả, bền vững và có trách nhiệm.

The Bizz là giải thưởng do Worldcob (Hoa Kỳ) tổ chức hàng năm để vinh danh nhiều cá nhân và tập thể xuất sắc tại hơn 130 quốc gia có đóng góp cho sự phát triển kinh tế của khu vực và thế giới. Giải thưởng này được đánh giá là một trong các giải thưởng uy tín nhất tại các quốc gia với những tiêu chí đánh giá khắt khe, nghiêm ngặt liên quan đến kết quả kinh doanh, lãnh đạo, chất lượng sản phẩm dịch vụ, hệ thống quản lý, đổi mới sáng tạo và đóng góp cho xã hội.

Đáp ứng đầy đủ các tiêu chí này, SeABank lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc đại diện Việt Nam tại The Bizz. Đáng chú ý, giải thưởng của SeABank được thăng hạng lên “The Glory award” - dấu mốc vinh quang cho doanh nghiệp duy trì sự phát triển toàn diện và được vinh danh nhiều năm liên tiếp.

Bên cạnh đó, vị thế của SeABank trên trường quốc tế tiếp tục được củng cố thông qua giải thưởng Ngân hàng và Tài chính toàn cầu năm 2025 của Tạp chí The European (Vương Quốc Anh) - tạp chí chuyên sâu về kinh doanh và chính trị hàng đầu Châu Âu. Giải thưởng vinh danh những doanh nghiệp với bước tiến vượt trội về kinh doanh, sản phẩm dịch vụ và giải pháp sáng tạo, môi trường làm việc và chiến lược tiếp thị hiệu quả, từ đó đạt được vị thế cạnh tranh và kết quả xuất sắc, góp phần thúc đẩy tăng trưởng các lĩnh vực kinh tế trong bối cảnh thử thách toàn cầu.

Vượt qua sự đánh giá kỹ lưỡng của Hội đồng giải thưởng gồm 500 doanh nhân, chuyên gia và lãnh đạo đầu ngành, SeABank được vinh danh tại 3 hạng mục: Doanh nghiệp xuất sắc trong quản trị doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2025 (Excellence in Sustainable Corporate Governance - Vietnam 2025); Ngân hàng dẫn đầu trong Quản trị rủi ro năm 2025 (Leading Edge in Risk Management - Bank of the Year 2025); Ngân hàng điện tử tốt nhất Việt Nam năm 2025 (Best e-banking & Mobile banking Champion - Vietnam 2025). Thông qua những giải thưởng này, tạp chí The European đánh giá cao kết quả kinh doanh vượt trội, ghi nhận sự đổi mới sáng tạo và những thành công của SeABank trong việc áp dụng công nghệ hiện đại vào xây dựng ngân hàng điện tử, đặc biệt là chiến lược quản trị bền vững và giảm thiểu rủi ro hiệu quả.

Trước đó, SeABank cũng đã nhiều lần được tạp chí The European vinh danh tại nhiều hạng mục như: Ngân hàng số sáng tạo của năm 2020 (Innovative Digital Bank of the Year 2020); CEO truyền cảm hứng nhất năm 2021 (Most Inspirational CEO of the year 2021); Ngân hàng bán lẻ tốt nhất năm 2022 (Best Retail Bank in Vietnam 2022); Ngân hàng Quản trị rủi ro xuất sắc Việt Nam năm 2024 (The Risk Management Bank of The Year Vietnam 2024).

Với chiến lược kinh doanh bền vững, trong thời gian tới, SeABank tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực tài chính để đẩy mạnh đầu tư công nghệ, qua đó tối ưu vận hành và gia tăng trải nghiệm khách hàng nhằm mang lại lợi thế cạnh tranh. Đồng thời, Ngân hàng cũng tập trung nâng cao năng lực quản trị ngân hàng, quản trị rủi ro, đảm bảo hoạt động kinh doanh an toàn và có trách nhiệm để tăng trưởng bền vững.