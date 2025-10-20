Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

SeABank đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp nữ chủ vươn xa trên thương trường

15:54 20/10/2025
Kinh tế Việt Nam ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của các doanh nghiệp nữ chủ, khẳng định bản lĩnh cạnh tranh từ quản trị, công nghệ đến mở rộng thị trường. Đồng hành cùng hành trình này, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) tiên phong cung cấp giải pháp tài chính toàn diện, đi kèm với hỗ trợ phi tài chính, giúp doanh nghiệp nữ chủ nâng cao năng lực và phát triển bền vững.

Sự vươn lên mạnh mẽ của doanh nghiệp nữ chủ

Những năm gần đây, phụ nữ Việt Nam bứt phá mạnh mẽ trong nền kinh tế thị trường, không chỉ ở các lĩnh vực truyền thống mà còn dẫn đầu trong nhiều lĩnh vực mới và đầy thách thức như: công nghệ, thương mại điện tử, logicstic, dịch vụ hàng không... Tính đến năm 2024, số lượng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam chiếm hơn 20% tổng số doanh nghiệp đang hoạt động, dự kiến sẽ tăng lên ít nhất 30% vào năm 2030.

Không chỉ gia tăng về số lượng, các doanh nghiệp nữ chủ không ngừng củng cố nội tại, có nhiều bước tiến về khả năng quản trị, năng lực tài chính và ứng dụng công nghệ, tạo đà vươn lên mạnh mẽ trở thành “ngôi sao sáng” dẫn dắt ngành nghề, tạo việc làm và đóng góp cho nền kinh tế.

anh-1-1760950439.png

Doanh nghiệp nữ không ngừng vươn lên khẳng định vị thế trên thị trường

Xác định tầm quan trọng của các nữ doanh nhân trong việc thúc đẩy bình đẳng giới và nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ, Chính phủ Việt Nam cùng nhiều tổ chức trong và ngoài nước đã tích cực triển khai các Đề án, chương trình hỗ trợ, khuyến khích phụ nữ phát triển kinh doanh. Thông qua những hoạt động đào tạo, cung cấp vốn và hỗ trợ kỹ thuật, các nữ doanh nhân có nhiều cơ hội tiếp cận nguồn tín dụng, mở rộng quy mô, xây dựng dòng thu bền vững và hướng tới phát triển dài hạn.

Là mắt xích quan trọng của nền kinh tế, hệ thống ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp vốn và thúc đẩy tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp nữ chủ. Với định hướng trở thành điểm đến tin cậy của doanh nghiệp nữ chủ, Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) tiên phong đồng hành và trao quyền, mang đến giá trị nâng tầm và ưu tiên cho các nữ chủ doanh nghiệp thông qua hoạt động của SeAPower - Câu lạc bộ độc quyền nữ chủ doanh nghiệp. SeAPower hoạt động với sứ mệnh kiến tạo hệ sinh thái tài chính toàn diện, mang lại những giá trị tài chính - phi tài chính để củng cố nền tảng, tạo đà phát triển bền vững; đồng thời, là nơi hội tụ của tri thức, không gian kết nối và truyền cảm hứng.

Kiến tạo hệ sinh thái toàn diện – bệ phóng cho doanh nghiệp nữ chủ

Thông qua SeAPower, SeABank kiến tạo hệ sinh thái tài chính - phi tài chính toàn diện tạo đà phát triển bền vững cho doanh nghiệp nữ chủ. Theo đó, Ngân hàng triển khai tích cực và hiệu quả các chính sách tài chính chuyên biệt, đi kèm với nhiều hoạt động đào tạo, kết nối cơ hội, hỗ trợ chuyển đổi số và phát triển bền vững. Tính đến cuối tháng 6/2025, số lượng khách hàng nữ chủ tại SeABank tăng 140% so với cùng kỳ, tổng dư nợ cho vay tăng trưởng 115%, khẳng định hiệu quả kinh doanh và niềm tin của đối với SeABank.

Để giải quyết vấn đề tiếp cận vốn - một trong những khó khăn mà các doanh nghiệp nữ chủ phải đối mặt, SeABank xây dựng các chính sách tài chính - tín dụng ưu đãi chuyên biệt. Tiêu biểu, sản phẩm thấu chi không tài sản bảo đảm (TSBĐ) có hạn mức lên tới 5 tỷ đồng giúp doanh nghiệp tiếp cận được nguồn vốn lớn, đáp ứng nhu cầu vốn lưu động nhanh chóng. Khách hàng nữ chủ cũng có thể tận dụng nguồn vốn ngắn hạn từ thẻ tín dụng doanh nghiệp Visa Corporate không TSBĐ với hạn mức lên tới 200 triệu đồng, hỗ trợ xoay vòng vốn khi phát sinh nhu cầu đột xuất, quản lý chi tiêu hiệu quả với các ưu đãi hấp dẫn về thời gian miễn lãi, lãi suất…

anh-2-1760950450.jpg

SeABank triển khai nhiều ưu đãi chuyên biệt cho doanh nghiệp nữ chủ

Đáng chú ýchính sách về tỷ lệ cấp tín dụng trên giá trị TSBĐ (LTV), lên tới 100% đối với tài sản bảo đảm là tiền gửi và 95% với bất động sản, tạo điều kiện giúp doanh nghiệp nữ chủ tiếp cận khoản vay lớn hơn, tối ưu hóa sử dụng tài sản để huy động vốn. Các chính sách khác của SeABank như: lãi suất vay doanh nghiệp ưu đãi, miễn phí tất toán trước hạn đối với các khoản vay ngắn hạn, cơ chế ưu tiên phục vụ tại toàn bộ điểm giao dịch cũng giúp doanh nghiệp nữ chủ tiếp cận tài chính nhanh chóng và thuận lợi.

anh-3-1760950450.png

SeAPower là cầu nối để SeABank kiến tạo hệ sinh thái toàn diện, tiếp sức cho doanh nghiệp nữ chủ

Bên cạnh ưu đãi tài chính, SeAPower đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp nữ chủ trong việc mở rộng kết nối, nâng cao năng lực toàn diện về quản trị, tài chính, công nghệ, thuế... Nhiều hoạt động kết nối cộng đồng, khóa đào tạo, hội thảo chuyên đề và networking đã được tổ chức, thành công mang lại cơ hội hợp tác, kết nối, mở rộng thị trường cho các doanh nghiệp nữ chủ. Hơn thế nữa, SeAPower dành sự quan tâm chăm sóc đối với đời sống tinh thần của các hội viên thông qua các đặc quyền chăm sóc sức khỏe và phát triển phong cách sống cân bằng.

Tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10, SeABank tổ chức chương trình đào tạo chuyên biệt, tập trung vào chủ đề cập nhật chính sách thuế và quy chuẩn kế toán mới. Đây là nội dung hữu ích cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh đang trong quá trình chuyển đổi thành doanh nghiệp, mà rất nhiều trong số đó là doanh nghiệp nữ chủ. Chương trình giúp tăng cường sự gắn kết và thấu hiểu giữa SeABank và khách hàng, đồng thời thể hiện nỗ lực toàn diện của SeABank trong hành trình hỗ trợ nữ chủ doanh nghiệp nâng cao năng lực, đồng hành chinh phục những mục tiêu dài hạn.

Kiên định với tầm nhìn và định hướng đồng hành toàn diện cùng doanh nghiệp nữ chủ, SeABank không chỉ cung cấp vốn mà còn đóng vai trò hỗ trợ chiến lược, hướng tới nâng cao quyền năng kinh tế của phụ nữ - lực lượng quan trọng trong phát triển bền vững. SeABank kỳ vọng rằng, sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp nữ sẽ vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa truyền cảm hứng xã hội, khuyến khích nhiều phụ nữ khác tự tin vững bước trên hành trình kinh doanh, góp phần củng cố hình ảnh người phụ nữ Việt Nam hiện đại, bản lĩnh, tự tin và sáng tạo.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

seabank
Cùng chủ đề
T&T City Millennia “bùng nổ” ngày mở bán, 100% giỏ hàng được đặt cọc thành công Thông tin kinh doanh
T&T City Millennia “bùng nổ” ngày mở bán, 100% giỏ hàng được đặt cọc thành công

Ngày 19/10, lễ mở bán chính thức của đại đô thị T&T City Millennia tại TP.HCM đã diễn ra trong...

Vinamilk gia nhập nhóm 5% thương hiệu mạnh nhất toàn cầu Thông tin kinh doanh
Vinamilk gia nhập nhóm 5% thương hiệu mạnh nhất toàn cầu

Lần đầu tiên có chỉ số sức mạnh thương hiệu vượt ngưỡng 90 điểm – xếp hạng AAA+, Vinamilk được...

Mở bán T&T City Millennia: Trải nghiệm chưa từng có cho khách hàng và nhà đầu tư Thông tin kinh doanh
Mở bán T&T City Millennia: Trải nghiệm chưa từng có cho khách hàng và nhà đầu tư

Sự kiện mở bán đại đô thị T&T City Millennia vào ngày 19/10 tới đây được dự báo sẽ trở...

Ra mắt thẻ tín dụng VPBank One Piece – Kết hợp tài chính và văn hóa giải trí Thông tin kinh doanh
Ra mắt thẻ tín dụng VPBank One Piece – Kết hợp tài chính và văn hóa giải trí

Một sản phẩm tài chính độc đáo vừa chính thức ra mắt, hứa hẹn sẽ khuấy động cộng đồng yêu...

MB nhận bốn giải thưởng danh giá từ Visa Thông tin kinh doanh
MB nhận bốn giải thưởng danh giá từ Visa

Không chỉ ghi nhận những thành công của hoạt động thẻ MB, giải thưởng còn là minh chứng cho những...

Đón dòng vốn tỷ đô lớn nhất thập kỷ, Cần Giờ vào đường băng tăng trưởng bứt phá Thông tin kinh doanh
Đón dòng vốn tỷ đô lớn nhất thập kỷ, Cần Giờ vào đường băng tăng trưởng bứt phá

Cần Giờ đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ chưa từng có trong lịch sử phát triển. Hàng...

Mới cập nhật
Nhận diện một số loại tội phạm kinh tế nổi cộm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh và kiến nghị giải pháp phòng, chống

Nhận diện một số loại tội phạm kinh tế nổi cộm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh và kiến nghị giải pháp phòng, chống

(Pháp lý). Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ công nghệ thông tin, đã đưa kinh tế đạt được những bước phát triển mới. Tuy nhiên đi cùng với sự phát triển đó là những thách thức về phòng, chống một số loại tội phạm kinh tế nổi cộm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, đặc biệt tội phạm trong môi trường số. Bài viết sau, tác giả nghiên cứu và nhận diện các loại tội phạm kinh tế nổi cộm thời gian gần đây, từ đó đề xuất kiến nghị các biện pháp phòng, chống .

9 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

La Traviata - Kiệt tác opera Ý trở lại với khán giả Thủ đô

La Traviata - Kiệt tác opera Ý trở lại với khán giả Thủ đô

Hơn 170 năm sau khi ra đời, La Traviata vẫn khiến khán giả toàn cầu rơi lệ. Và vào hai đêm 24 và 25/10/2025, kiệt tác opera kinh điển ấy sẽ một lần nữa ngân vang trong không gian sang trọng của Nhà hát Hồ Gươm.

9 giờ trước Thông tin cần biết

Lý do báo Mỹ gọi Phú Quốc là nơi tuyệt vời cho người nước ngoài sống và định cư?

Lý do báo Mỹ gọi Phú Quốc là nơi tuyệt vời cho người nước ngoài sống và định cư?

Mới đây, Travel + Leisure, tạp chí du lịch danh giá từ Mỹ vừa đăng tải bài viết ca ngợi Phú Quốc như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh dịp cuối năm 2025, chỉ ra những lý do khiến hòn đảo ngày càng nổi tiếng trên toàn cầu và thu hút người nước ngoài đến du lịch, thậm chí định cư.

9 giờ trước Thông tin cần biết

T&T City Millennia “bùng nổ” ngày mở bán, 100% giỏ hàng được đặt cọc thành công

T&T City Millennia “bùng nổ” ngày mở bán, 100% giỏ hàng được đặt cọc thành công

Ngày 19/10, lễ mở bán chính thức của đại đô thị T&T City Millennia tại TP.HCM đã diễn ra trong không khí sôi động và bùng nổ khi 100% giỏ hàng được đặt cọc thành công chỉ sau vài giờ. Sự kiện đánh dấu một cột mốc ấn tượng, tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của đại đô thị ven sông và uy tín thương hiệu của T&T Group trên thị trường bất động sản phía Nam.

14 giờ trước Thông tin kinh doanh

Vinamilk gia nhập nhóm 5% thương hiệu mạnh nhất toàn cầu

Vinamilk gia nhập nhóm 5% thương hiệu mạnh nhất toàn cầu

Lần đầu tiên có chỉ số sức mạnh thương hiệu vượt ngưỡng 90 điểm – xếp hạng AAA+, Vinamilk được Brand Finance đánh giá có sức mạnh thương hiệu cao hơn cả top 3 thương hiệu sữa có giá trị cao nhất hành tinh và vào nhóm 5% thương hiệu mạnh nhất thế giới. Với dấu ấn nổi bật này, Vinamilk đã trở thành thương hiệu sữa đứng thứ 3 thế giới về sức mạnh thương hiệu và được mời tham gia chuyên mục spotlight toàn cầu của Brand Finance.

14 giờ trước Thông tin kinh doanh

Giao dịch quyền sử dụng đất trên nền tảng Proptech: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đặt ra

Giao dịch quyền sử dụng đất trên nền tảng Proptech: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đặt ra

(Pháp lý). Bài viết được nhóm nghiên cứu trường Đại học Luật Hà Nội tập trung phân tích, đánh giá một số nền tảng số như: PropTech, Sàn thương mại điện tử Bất động sản, Hợp đồng thông minh, Blockchain… là những hình thức có thể được ứng dụng hiệu quả trong các giao dịch về QSDĐ. Qua đó cho thấy sự cần thiết khách quan của việc sớm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về một vấn đề mới rất có tiềm năng phát triển ở tương lai như PropTech.

17 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Trực tiếp: Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Trực tiếp: Khai mạc Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV

Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV khai mạc vào sáng 20/10. Đây là Kỳ họp có nhiều nội dung quan trọng; Quốc hội vừa tiến hành các nội dung của kỳ họp thường kỳ; đồng thời, thực hiện việc tổng kết nhiệm kỳ khóa XV.

17 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Một số quy định pháp luật của Mỹ liên quan đến công nghệ chuỗi khối Blockchain và tham khảo cho Việt Nam

Một số quy định pháp luật của Mỹ liên quan đến công nghệ chuỗi khối Blockchain và tham khảo cho Việt Nam

Việt Nam hiện chưa có hàng lang pháp lý rõ ràng cho công nghệ Blockchain để thúc đẩy sự phát triển, ứng dụng của công nghệ này. Việt Nam cũng đang trong thời kỳ hội nhập cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Để không bỏ lỡ những cơ hội, thách thức trong cuộc cách mạng này, Việt Nam đã tạo môi trường cho việc phát triển, những cái nhìn cởi mở về công nghệ mới, công nghệ chuỗi khối Blockchain qua những buổi hội thảo, trao đổi, những nghiên cứu ứng dụng thử nghiệm.

2 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

VPBank - Từ đồng hành cùng King of Kpop đến mở đường cho uy tín thương hiệu nội địa

VPBank - Từ đồng hành cùng King of Kpop đến mở đường cho uy tín thương hiệu nội địa

VPBank với tư cách Title Sponsor (nhà tài trợ danh xưng) G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI, presented by VPBank không chỉ là câu chuyện của một nhà tài trợ mà còn là minh chứng cho vị thế và uy tín của thương hiệu Việt Nam với đối tác quốc tế.

2 ngày trước Thông tin cần biết

Mở bán T&T City Millennia: Trải nghiệm chưa từng có cho khách hàng và nhà đầu tư

Mở bán T&T City Millennia: Trải nghiệm chưa từng có cho khách hàng và nhà đầu tư

Sự kiện mở bán đại đô thị T&T City Millennia vào ngày 19/10 tới đây được dự báo sẽ trở thành tâm điểm thu hút hàng nghìn nhà đầu tư, khởi động cho chu kỳ phát triển mới đầy sôi động và giàu tiềm năng tại khu Nam Sài Gòn.

2 ngày trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay