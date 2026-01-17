Rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến phố, quảng trường và không gian công cộng tại TPHCM, Huế, Đà Nẵng được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, thể hiện niềm tin, kỳ vọng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Những ngày này, TPHCM khoác lên mình diện mạo rực rỡ, trang trọng. Các con đường trung tâm thành phố những ngày này 'khoác lên mình' sắc đỏ - vàng nổi bật, với cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, băng rôn khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các tuyến đường trung tâm thành phố như: Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi… các pano, biểu ngữ chào mừng Đại hội Đảng được đặt ở vị trí trang trọng. Trước trụ sở nhiều cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, hệ thống cờ hoa, cụm pano cổ động được bố trí ngay ngắn, hài hòa với cảnh quan kiến trúc, tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian đô thị trung tâm.

Công tác trang trí, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng đã được triển khai đồng bộ trên các tuyến đường chính và khu vực trụ sở cơ quan, bảo đảm yêu cầu về mỹ quan đô thị, an toàn giao thông.

Việc lựa chọn hình ảnh, nội dung tuyên truyền được cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp với không gian công cộng, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Công tác trang trí, tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng đã được triển khai đồng bộ trên các tuyến đường chính.

Trước cổng trụ sở phường Sài Gòn được trang trí với các cụm pano chào mừng Đại hội Đảng.

Không khí rộn ràng cờ hoa trên các trục đường trung tâm còn khơi dậy niềm tin, kỳ vọng của người dân sự phát triển đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh.

Từ các đại lộ thênh thang đến những con hẻm nhỏ, sắc đỏ hiện diện khắp nơi.

Người dân TPHCM kỳ vọng vào những định hướng lớn của Đảng để đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh.

Tại thành phố Huế, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến đường, ngõ phố, trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Huế được trang hoàng rực rỡ cờ Đảng, cơ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, tạo không khí trang trọng chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Quảng trường trước Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế rực rỡ cờ hoa mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: VGP/Lê Hoàng

Nhiều tuyến phố trung tâm thành phố Huế được trang trí hướng về Đại hội XIV của Đảng.

Trên các tuyến đường lớn, khu vực hành chính và khu dân cư, hệ thống pano, băng rôn, áp phích tuyên truyền được bố trí đồng bộ, trang trọng. Dọc hai bên bờ sông Hương, khu vực Đại Nội Huế, bia Trường THPT Quốc học Huế, cầu Trường Tiền, cầu Nguyễn Hoàng, cầu Phú Xuân…, lộng lẫy cơ hoa, cùng các biển trang trí cỡ lớn hướng về Đại hội XIV.

Góc cầu Phú Xuân, TP. Huế được lắp đặt pano, biểu ngữ, cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: VGP/Lê Hoàng

Khu vực cầu Nguyễn Hoàng, TP. Huế đặt pano lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Cổng trường Hai Bà Trưng, TP Huế nổi bật với khẩu hiệu chào mừng Đại hội - Ảnh: VGP/Lê Hoàng

Một điểm nhấn về trang trí tại góc đường Lê Lợi - Điện Biên Phủ - Ảnh: VGP/Lê Hoàng

TP Huế khoác lên mình diện mạo mới trong những ngày chuẩn bị diễn ra Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: VGP/Lê Hoàng

Ảnh: VGP/Lê Hoàng

Ghi nhận tại TP. Đà Nẵng, không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa sâu rộng, sôi nổi trên khắp các cơ quan, đơn vị, tuyến phố và khu dân cư.

Trên những trục đường, địa điểm trung tâm tập trung đông người như Trung tâm hành chính TP, chợ Hàn, đường Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Văn Linh, 2 tháng 9,…rực rỡ cờ hoa, cùng hệ thống pano, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được trang hoàng trang trọng, rực rỡ, tràn đầy khí thế hướng về ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

Hình ảnh quốc kỳ rực rỡ trên một tòa cao ốc bên sông Hàn

Trước Trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng.

Pano, băng rôn, tranh cổ động mang biểu trưng đại hội với hình ảnh cờ đỏ, búa liềm được đặt ở những vị trí trang trọng và nổi bật; kết hợp cờ Đảng, cờ Tổ quốc và hoa trang trí đẹp mắt.

Tại các tuyến phố trung tâm Đà Nẵng, cờ, hoa, pano, biểu ngữ được trang trí đồng loạt, tạo nên không khí phấn khởi hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Các pano, tranh cổ động mang biểu trưng Đại hội với hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc được bố trí tại những vị trí trang trọng, nổi bật, hài hòa với không gian cảnh quan và sắc hoa đô thị. Từ trung tâm hành chính thành phố đến các khu dân cư, thôn xóm, không khí hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước hiện diện rõ nét, thể hiện niềm tin, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân TP Đà Nẵng.

Cờ đỏ sao vàng kích thước lớn chào mừng đại hội tại Công viên APEC.

Những ngày này, TP Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa, pano và băng rôn tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.