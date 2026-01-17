Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Sự kiện - Chính sách

Rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng

12:42 17/01/2026
Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến phố, quảng trường và không gian công cộng tại TPHCM, Huế, Đà Nẵng được trang hoàng rực rỡ cờ hoa, pano, áp phích, thể hiện niềm tin, kỳ vọng và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Những ngày này, TPHCM khoác lên mình diện mạo rực rỡ, trang trọng. Các con đường trung tâm thành phố những ngày này 'khoác lên mình' sắc đỏ - vàng nổi bật, với cờ Đảng, cờ Tổ quốc, pano, băng rôn khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại các tuyến đường trung tâm thành phố như: Lê Duẩn, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi… các pano, biểu ngữ chào mừng Đại hội Đảng được đặt ở vị trí trang trọng. Trước trụ sở nhiều cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, hệ thống cờ hoa, cụm pano cổ động được bố trí ngay ngắn, hài hòa với cảnh quan kiến trúc, tạo điểm nhấn nổi bật cho không gian đô thị trung tâm.

1-1768628523.png

Công tác trang trí, tuyên truyền phục vụ Đại hội Đảng đã được triển khai đồng bộ trên các tuyến đường chính và khu vực trụ sở cơ quan, bảo đảm yêu cầu về mỹ quan đô thị, an toàn giao thông.

2-1768628548.jpg

Việc lựa chọn hình ảnh, nội dung tuyên truyền được cân nhắc kỹ lưỡng, phù hợp với không gian công cộng, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền và tạo sự đồng thuận trong xã hội.

3-1768628550.png

Công tác trang trí, tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng đã được triển khai đồng bộ trên các tuyến đường chính.

4-1768628550.png
5-1768628549.jpg
6-1768628549.jpg

Trước cổng trụ sở phường Sài Gòn được trang trí với các cụm pano chào mừng Đại hội Đảng.

7-1768628550.png

Không khí rộn ràng cờ hoa trên các trục đường trung tâm còn khơi dậy niềm tin, kỳ vọng của người dân sự phát triển đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh.

8-1768628549.jpg

Từ các đại lộ thênh thang đến những con hẻm nhỏ, sắc đỏ hiện diện khắp nơi.

9-1768628550.png

Người dân TPHCM kỳ vọng vào những định hướng lớn của Đảng để đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh.

10-1768628549.jpg

Tại thành phố Huế, trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, nhiều tuyến đường, ngõ phố, trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP Huế được trang hoàng rực rỡ cờ Đảng, cơ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, tạo không khí trang trọng chào mừng sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

11-1768628549.jpg

Quảng trường trước Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế rực rỡ cờ hoa mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: VGP/Lê Hoàng

12-1768628551.png

Nhiều tuyến phố trung tâm thành phố Huế được trang trí hướng về Đại hội XIV của Đảng.

Trên các tuyến đường lớn, khu vực hành chính và khu dân cư, hệ thống pano, băng rôn, áp phích tuyên truyền được bố trí đồng bộ, trang trọng. Dọc hai bên bờ sông Hương, khu vực Đại Nội Huế, bia Trường THPT Quốc học Huế, cầu Trường Tiền, cầu Nguyễn Hoàng, cầu Phú Xuân…, lộng lẫy cơ hoa, cùng các biển trang trí cỡ lớn hướng về Đại hội XIV.

13-1768628551.png

Góc cầu Phú Xuân, TP. Huế được lắp đặt pano, biểu ngữ, cờ hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: VGP/Lê Hoàng

14-1768628550.png

Khu vực cầu Nguyễn Hoàng, TP. Huế đặt pano lớn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

15-1768628551.png

Cổng trường Hai Bà Trưng, TP Huế nổi bật với khẩu hiệu chào mừng Đại hội - Ảnh: VGP/Lê Hoàng

16-1768628551.png

Một điểm nhấn về trang trí tại góc đường Lê Lợi - Điện Biên Phủ - Ảnh: VGP/Lê Hoàng

17-1768628551.png

TP Huế khoác lên mình diện mạo mới trong những ngày chuẩn bị diễn ra Đại hội XIV của Đảng - Ảnh: VGP/Lê Hoàng

18-1768628551.png

Ảnh: VGP/Lê Hoàng

Ghi nhận tại TP. Đà Nẵng, không khí chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang lan tỏa sâu rộng, sôi nổi trên khắp các cơ quan, đơn vị, tuyến phố và khu dân cư.

Trên những trục đường, địa điểm trung tâm tập trung đông người như Trung tâm hành chính TP, chợ Hàn, đường Bạch Đằng, Trần Phú, Nguyễn Văn Linh, 2 tháng 9,…rực rỡ cờ hoa, cùng hệ thống pano, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được trang hoàng trang trọng, rực rỡ, tràn đầy khí thế hướng về ngày hội lớn của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta.

19-1768628549.jpg

Hình ảnh quốc kỳ rực rỡ trên một tòa cao ốc bên sông Hàn

20-1768628549.jpg

Trước Trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng.

21-1768628548.jpg

Pano, băng rôn, tranh cổ động mang biểu trưng đại hội với hình ảnh cờ đỏ, búa liềm được đặt ở những vị trí trang trọng và nổi bật; kết hợp cờ Đảng, cờ Tổ quốc và hoa trang trí đẹp mắt.

22-1768628549.jpg

Tại các tuyến phố trung tâm Đà Nẵng, cờ, hoa, pano, biểu ngữ được trang trí đồng loạt, tạo nên không khí phấn khởi hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

23-1768628549.jpg

Các pano, tranh cổ động mang biểu trưng Đại hội với hình ảnh cờ Đảng, cờ Tổ quốc được bố trí tại những vị trí trang trọng, nổi bật, hài hòa với không gian cảnh quan và sắc hoa đô thị. Từ trung tâm hành chính thành phố đến các khu dân cư, thôn xóm, không khí hướng về sự kiện chính trị trọng đại của đất nước hiện diện rõ nét, thể hiện niềm tin, kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân TP Đà Nẵng.

24-1768628550.png

Cờ đỏ sao vàng kích thước lớn chào mừng đại hội tại Công viên APEC.

25-1768628550.png

Những ngày này, TP Đà Nẵng rực rỡ cờ hoa, pano và băng rôn tuyên truyền chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Theo baochinhphu.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baochinhphu.vn/ruc-ro-co-hoa-chao-mung-dai-hoi-xiv-cua-dang-102260116121436411.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới Sự kiện - Chính sách
Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới

Nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác Tuyên giáo và Dân vận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với...

Tuyên bố Hà Nội về hợp tác số: AI như một hạ tầng thiết yếu mới Sự kiện - Chính sách
Tuyên bố Hà Nội về hợp tác số: AI như một hạ tầng thiết yếu mới

Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN nhận thức rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên không chỉ như...

Nhiều đạo luật thuộc lĩnh vực kinh tế và công nghệ có hiệu lực năm 2026: Động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới Sự kiện - Chính sách
Nhiều đạo luật thuộc lĩnh vực kinh tế và công nghệ có hiệu lực năm 2026: Động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý) – Năm 2025, Quốc hội đã thông qua loạt dự án luật sửa đổi quan trọng về đầu...

Nghị quyết 79 và yêu cầu nâng cao năng lực quản trị kinh tế nhà nước Sự kiện - Chính sách
Nghị quyết 79 và yêu cầu nâng cao năng lực quản trị kinh tế nhà nước

Nghị quyết số 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước ra đời trong bối cảnh...

Quốc hội tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, hiện thực hoá khát vọng Việt Nam 2045 Sự kiện - Chính sách
Quốc hội tiếp tục đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, hoàn thiện thể chế, hiện thực hoá khát vọng Việt Nam 2045

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước đang đứng trước...

Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế Sự kiện - Chính sách
Kinh tế tư nhân là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế

Trải qua 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, kinh tế tư nhân đã trở thành một thành phần...

Mới cập nhật
Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới

Khơi dậy tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu chiến lược trong kỷ nguyên mới

Nhiệm kỳ Đại hội XIII, công tác Tuyên giáo và Dân vận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với nhiều dấu ấn nổi bật, có tính đột phá trong tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và Nhân dân đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước. Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã dành thời gian trao đổi với báo chí về chủ đề này.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tuyên bố Hà Nội về hợp tác số: AI như một hạ tầng thiết yếu mới

Tuyên bố Hà Nội về hợp tác số: AI như một hạ tầng thiết yếu mới

Hội nghị Bộ trưởng Số ASEAN nhận thức rằng trí tuệ nhân tạo (AI) đang nổi lên không chỉ như một công nghệ, mà còn như một dạng hạ tầng thiết yếu mới.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

MB đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

MB đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

Chiều ngày 16/01/2026, tại tòa nhà MB Tower (Hà Nội), Hội nghị Quân chính năm 2025 và Đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và chỉ đạo hội nghị.

7 giờ trước Thông tin kinh doanh

“Combo” lợi thế giúp VinFast đạt doanh số kỷ lục trong năm 2025, bằng doanh số Toyota, Hyundai, Ford cộng lại

“Combo” lợi thế giúp VinFast đạt doanh số kỷ lục trong năm 2025, bằng doanh số Toyota, Hyundai, Ford cộng lại

Trải nghiệm lái khác biệt, trang bị đầy đủ kết hợp cùng cảm giác an tâm trong suốt vòng đời xe là những yếu tố đưa các dòng xe điện VinFast trở thành lựa chọn ưu tiên của ngày càng nhiều người Việt. Đó cũng là lý do hãng xe Việt có doanh số ấn tượng lên tới 175.099 xe năm 2025, gấp nhiều lần các đối thủ xếp sau trên thị trường như Toyota, Hyundai, Ford…

10 giờ trước Thông tin kinh doanh

Phú Quốc sắp có Trung tâm hội nghị với không gian Dinner Show độc nhất thế giới

Phú Quốc sắp có Trung tâm hội nghị với không gian Dinner Show độc nhất thế giới

Trung tâm Hội nghị và Triển Lãm APEC tại đặc khu Phú Quốc sẽ sở hữu không gian riêng biệt cho trình diễn kết hợp ăn tối (Dinner Show), khẳng định quyết tâm sáng đèn trung tâm hội nghị hàng đêm sau APEC 2027.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Tập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm tại Lâm Đồng

Tập đoàn T&T Group đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm tại Lâm Đồng

Chiều 15/1, Tập đoàn T&T Group và doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng nhằm trao đổi, đề xuất nghiên cứu đầu tư nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực then chốt, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong giai đoạn mới.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Pháp luật về phát triển kinh tế xanh của một số nước và những gợi mở cho Việt Nam

Pháp luật về phát triển kinh tế xanh của một số nước và những gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý) - Phát triển kinh tế xanh là một xu thế tất yếu, vừa đảm bảo mục tiêu hiện đại hóa nền kinh tế, vừa phát triển bền vững về môi trường và tăng cường khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ kinh nghiệm chính sách của các quốc gia trên thế giới, chúng ta có thể học hỏi được nhiều điều để sớm xây dựng một số đạo luật xanh như Luật Tăng trưởng xanh, Luật Mua sắm xanh…phục vụ cho phát triển kinh tế xanh, bền vững ở Việt Nam

1 ngày trước Kinh doanh - Quốc tế

Nhiều đạo luật thuộc lĩnh vực kinh tế và công nghệ có hiệu lực năm 2026: Động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

Nhiều đạo luật thuộc lĩnh vực kinh tế và công nghệ có hiệu lực năm 2026: Động lực quan trọng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý) – Năm 2025, Quốc hội đã thông qua loạt dự án luật sửa đổi quan trọng về đầu tư, tài chính và công nghệ. Theo đó, kể từ năm 2026, những thay đổi mang tính đột phá về chính sách từ các luật sẽ chính thức đi vào cuộc sống, không chỉ là cuộc cách mạng về cắt giảm thủ tục hành chính, ưu đãi chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, giảm áp lực chi phí cho doanh nghiệp, mà còn là đòn bẩy thúc đẩy kinh tế phát triển

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống: Nâng cao năng lực phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp

Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống: Nâng cao năng lực phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp

Bài nghiên cứu phân tích vai trò và giải pháp nâng cao năng lực phổ biến pháp luật (PBGDPL) và hỗ trợ pháp lý (HTPL) của Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN) đối với cộng đồng doanh nghiệp, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 66-NQ/TW năm 2025. Trên cơ sở cơ sở lý luận và thực tiễn, bài viết đánh giá thực trạng hoạt động PBGDPL và HTPL của HLGVN, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề xuất mô hình, chính sách và phương thức triển khai mới nhằm nâng cao hiệu quả.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá tài sản trí tuệ trong một số lĩnh vực của đời sống dân sự và hoạt động doanh nghiệp, tuy nhiên, thực tế áp dụng gặp phải trở ngại khi các quy phạm, chuẩn mực, phương thức cùng điều kiện khách quan chưa thực sự đáp ứng phù hợp, cấp thiết đặt ra yêu cầu nghiên cứu, tìm kiếm giải pháp cũng như sớm hoàn thiện thể chế pháp luật.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay