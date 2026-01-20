Royal Mansion - “nhà trên mây” nuôi dưỡng cuộc sống cân bằng

Không chỉ đơn thuần là nơi ở, Royal Mansion (TP Bắc Giang cũ) còn là hình mẫu của một đô thị thế hệ mới, nơi đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhóm tinh hoa luôn muốn tìm kiếm chất sống cân bằng đích thực.

Chất sống khác biệt

Xã hội ngày càng phát triển, định nghĩa về “sống cân bằng” cũng thay đổi. Trước đây, khái niệm này chỉ đơn thuần là sự phân chia thời gian một cách cân đối giữa làm việc và nghỉ ngơi, thì ngày nay “sống cân bằng” là một hệ giá trị với nhiều tiêu chí khắt khe. Theo đó, những chủ nhân tinh hoa của thế hệ mới luôn hướng tới một cuộc sống được hòa quyện giữa sự tĩnh tại và sôi động, tiện nghi, giữa không gian riêng tư và đa chiều kết nối. Đó là nơi đáp ứng hài hòa mọi mục đích “sống - làm việc - nghỉ dưỡng - hưởng thụ”.

Đón đầu xu hướng này, một số chủ đầu tư đã nghiên cứu, tập trung nguồn lực để phát triển các dự án bất động sản mang tính bền vững. Trong số đó, Royal Mansion đang trở thành tọa độ vàng của giới tinh hoa, khi hình mẫu của một đô thị thế hệ mới “chất sống đẳng cấp và trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày”.

Không gian xanh, kiến trúc sang trọng, an yên giữa nhịp sống đô thị

Từ những ngày đầu kiến tạo Royal Mansion, chủ đầu tư TUTA Group đã xác định đây không chỉ là nơi ở, mà là biểu tượng hội tụ của kiến trúc, thiên nhiên và nghệ thuật, nơi mỗi chi tiết, cảnh quan và tiện ích đều có khả năng nuôi dưỡng cảm xúc cá nhân. Đặc biệt, 4 tòa tháp căn hộ cao cấp 29 tầng được ví như “nhà trên mây” với thiết kế như những tác phẩm nghệ thuật, nương theo thế núi, tựa vào tầng mây và tầm nhìn mở rộng. Ở đó, mỗi căn hộ đều trở thành một phần của thiên nhiên.

Điểm nổi bật trong thiết kế tại Royal Mansion còn ở sự tinh tế trong bố trí không gian, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và đảm bảo tính linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng. Gần như tất cả các căn hộ đều có 2 mặt thoáng, hướng đến không gian rộng mở, khoáng đạt, tái tạo năng lượng tích cực.

Với lợi thế “kề sông - cận núi”, vị trí của Royal Mansion mở ra tầm nhìn ôm trọn cảnh đẹp núi Phượng Hoàng hùng vĩ, dòng sông Thương êm đềm hay công viên Phượng Hoàng xanh mát cùng địa thế phú quý, mang lại nguồn sinh khí dồi dào và hưng thịnh cho mỗi chủ nhân. Với những ai khao khát tận hưởng cuộc sống, Royal Mansion chính là nơi mỗi sáng thức dậy có thể hít thở không khí trong lành, đắm chìm giữa không gian yên bình, nhâm nhi ly cà phê bên ban công và cảm nhận mọi mỹ vị cuộc đời trong tầm tay.

Đặc biệt, dự án tọa lạc ngay ngã 6 trung tâm hành chính tỉnh Bắc Ninh mới, khu đô thị kết nối thuận tiện với các trục giao thông huyết mạch, giúp cư dân di chuyển nhanh chóng đến mọi địa điểm, từ chính trị, văn hóa, tài chính, thương mại, giao thương đến giáo dục, y tế, vui chơi, giải trí…

Bước ra là thế giới kết nối sôi động, nhưng khi về nhà, Royal Mansion lại là khoảng riêng tư, an toàn tuyệt đối với hệ thống an ninh đa tầng, đa lớp cùng các thiết bị bảo mật hiện đại. Royal Mansion vì thế trở thành lựa chọn cân bằng hoàn hảo, vừa đủ gần để chạm phố, vừa đủ tách biệt để tránh sự xô bồ, khói bụi, giữ trọn khoảng trời thoáng đãng và những phút giây tĩnh lặng, an yên. Chính khả năng dung hòa giữa không gian sống riêng tư và sự kết nối linh hoạt này đã làm nên cá tính riêng cho dự án.

Ngoài ra, với số lượng căn hộ hạn chế, Royal Mansion hình thành một quần thể khép kín có cùng tư duy, cùng phong cách sống. Trong không gian ấy, mỗi gia đình không chỉ tìm thấy chốn ở, mà còn tìm thấy một cộng đồng để đồng hành và tiếp nối những giá trị sống bền vững qua nhiều thế hệ.

Nghỉ dưỡng đẳng cấp trong lòng đô thị

Không chỉ đơn thuần là phát triển một khu đô thị, chủ đầu tư TUTA Group đã dành nhiều tâm huyết để xây dựng một hệ sinh thái sống đúng nghĩa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhóm cư dân tìm kiếm chất sống cân bằng đích thực. Tại đây, những buổi sáng có thể bắt đầu nhẹ nhàng và thư thái trong không gian trong lành của những bãi cỏ mướt mắt hay lối dạo bộ xanh mát. Buổi chiều là thời điểm lý tưởng để tái tạo thể chất tại bể bơi vô cực Sky Pool, phòng gym hoặc khu thể thao đa năng đẳng cấp quốc tế. Buổi tối, cư dân có thể quây quần bên gia đình trong những nhà hàng, cà phê sang trọng hay thả lỏng mình tại Wellness Spa - nơi làm đẹp, thư giãn lý tưởng…

Chủ đầu tư còn khéo léo bố trí khu vui chơi trẻ em hay sân chơi trong nhà lẫn ngoài trời, mang đến môi trường phát triển an toàn, sáng tạo. Nơi đây, cuộc sống gia đình trở nên trọn vẹn, nơi cha mẹ yên tâm làm việc, con cái được thỏa sức khám phá và lớn lên giữa cộng đồng văn minh, nhân văn.

Từng chi tiết trong hệ thống trên 50 tiện ích nội - ngoại khu được thiết kế tinh tế, chạm tới đẳng cấp 6 sao, không chỉ phục vụ nhu cầu thể chất mà còn chiều chuộng đời sống tinh thần của cư dân, nơi “dưỡng thân - tâm - khai trí lý tưởng”. Không hề có sự gồng mình tạo điểm nhấn, tất cả đều được sắp đặt như một điều hiển nhiên.

Bên cạnh đó, Royal Mansion không chỉ là điểm đến của mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe hay giáo dục quốc tế, mà còn định hình một chuẩn đô thị mới, nơi cuộc sống hiện đại được vận hành trọn vẹn trong hệ sinh thái đồng bộ. Các tuyến phố thương mại sôi động, chuỗi nhà hàng - cafe mang tinh thần quốc tế hay những không gian công cộng được quy hoạch bài bản… sẽ đưa Royal Mansion trở thành “thủ phủ” giải trí - mua sắm - ẩm thực hiện đại và quy mô bậc nhất Bắc Ninh cũng như khu vực.

Tiện ích đồng bộ ngay trước ngưỡng cửa - nơi cư dân được sống, nghỉ dưỡng, hưởng thụ và kết nối trong cùng một không gian

Royal Mansion là nơi cư dân được sống, làm việc, trải nghiệm và kết nối trong cùng một không gian, đúng nghĩa phong cách sống “all-in-one”. Dự án vì thế trở thành lựa chọn lý tưởng cho giới tinh hoa, những người không ngừng tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và tận hưởng cuộc sống, giữa hệ giá trị hôm nay và những điều được tiếp nối cho mai sau.