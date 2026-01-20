Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Royal Mansion - “nhà trên mây” nuôi dưỡng cuộc sống cân bằng

16:37 20/01/2026
Không chỉ đơn thuần là nơi ở, Royal Mansion (TP Bắc Giang cũ) còn là hình mẫu của một đô thị thế hệ mới, nơi đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhóm tinh hoa luôn muốn tìm kiếm chất sống cân bằng đích thực.

Chất sống khác biệt

Xã hội ngày càng phát triển, định nghĩa về “sống cân bằng” cũng thay đổi. Trước đây, khái niệm này chỉ đơn thuần là sự phân chia thời gian một cách cân đối giữa làm việc và nghỉ ngơi, thì ngày nay “sống cân bằng” là một hệ giá trị với nhiều tiêu chí khắt khe. Theo đó, những chủ nhân tinh hoa của thế hệ mới luôn hướng tới một cuộc sống được hòa quyện giữa sự tĩnh tại và sôi động, tiện nghi, giữa không gian riêng tư và đa chiều kết nối. Đó là nơi đáp ứng hài hòa mọi mục đích “sống - làm việc - nghỉ dưỡng - hưởng thụ”.

Đón đầu xu hướng này, một số chủ đầu tư đã nghiên cứu, tập trung nguồn lực để phát triển các dự án bất động sản mang tính bền vững. Trong số đó, Royal Mansion đang trở thành tọa độ vàng của giới tinh hoa, khi hình mẫu của một đô thị thế hệ mới “chất sống đẳng cấp và trải nghiệm nghỉ dưỡng mỗi ngày”.

1-1768901891.jpg

Không gian xanh, kiến trúc sang trọng, an yên giữa nhịp sống đô thị

Từ những ngày đầu kiến tạo Royal Mansion, chủ đầu tư TUTA Group đã xác định đây không chỉ là nơi ở, mà là biểu tượng hội tụ của kiến trúc, thiên nhiên và nghệ thuật, nơi mỗi chi tiết, cảnh quan và tiện ích đều có khả năng nuôi dưỡng cảm xúc cá nhân. Đặc biệt, 4 tòa tháp căn hộ cao cấp 29 tầng được ví như “nhà trên mây” với thiết kế như những tác phẩm nghệ thuật, nương theo thế núi, tựa vào tầng mây và tầm nhìn mở rộng. Ở đó, mỗi căn hộ đều trở thành một phần của thiên nhiên.

Điểm nổi bật trong thiết kế tại Royal Mansion còn ở sự tinh tế trong bố trí không gian, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và đảm bảo tính linh hoạt cho nhiều mục đích sử dụng. Gần như tất cả các căn hộ đều có 2 mặt thoáng, hướng đến không gian rộng mở, khoáng đạt, tái tạo năng lượng tích cực.

Với lợi thế “kề sông - cận núi”, vị trí của Royal Mansion mở ra tầm nhìn ôm trọn cảnh đẹp núi Phượng Hoàng hùng vĩ, dòng sông Thương êm đềm hay công viên Phượng Hoàng xanh mát cùng địa thế phú quý, mang lại nguồn sinh khí dồi dào và hưng thịnh cho mỗi chủ nhân. Với những ai khao khát tận hưởng cuộc sống, Royal Mansion chính là nơi mỗi sáng thức dậy có thể hít thở không khí trong lành, đắm chìm giữa không gian yên bình, nhâm nhi ly cà phê bên ban công và cảm nhận mọi mỹ vị cuộc đời trong tầm tay. 

Đặc biệt, dự án tọa lạc ngay ngã 6 trung tâm hành chính tỉnh Bắc Ninh mới, khu đô thị kết nối thuận tiện với các trục giao thông huyết mạch, giúp cư dân di chuyển nhanh chóng đến mọi địa điểm, từ chính trị, văn hóa, tài chính, thương mại, giao thương đến giáo dục, y tế, vui chơi, giải trí…

Bước ra là thế giới kết nối sôi động, nhưng khi về nhà, Royal Mansion lại là khoảng riêng tư, an toàn tuyệt đối với hệ thống an ninh đa tầng, đa lớp cùng các thiết bị bảo mật hiện đại. Royal Mansion vì thế trở thành lựa chọn cân bằng hoàn hảo, vừa đủ gần để chạm phố, vừa đủ tách biệt để tránh sự xô bồ, khói bụi, giữ trọn khoảng trời thoáng đãng và những phút giây tĩnh lặng, an yên. Chính khả năng dung hòa giữa không gian sống riêng tư và sự kết nối linh hoạt này đã làm nên cá tính riêng cho dự án.

Ngoài ra, với số lượng căn hộ hạn chế, Royal Mansion hình thành một quần thể khép kín có cùng tư duy, cùng phong cách sống. Trong không gian ấy, mỗi gia đình không chỉ tìm thấy chốn ở, mà còn tìm thấy một cộng đồng để đồng hành và tiếp nối những giá trị sống bền vững qua nhiều thế hệ.

Nghỉ dưỡng đẳng cấp trong lòng đô thị

Không chỉ đơn thuần là phát triển một khu đô thị, chủ đầu tư TUTA Group đã dành nhiều tâm huyết để xây dựng một hệ sinh thái sống đúng nghĩa, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhóm cư dân tìm kiếm chất sống cân bằng đích thực. Tại đây, những buổi sáng có thể bắt đầu nhẹ nhàng và thư thái trong không gian trong lành của những bãi cỏ mướt mắt hay lối dạo bộ xanh mát. Buổi chiều là thời điểm lý tưởng để tái tạo thể chất tại bể bơi vô cực Sky Pool, phòng gym hoặc khu thể thao đa năng đẳng cấp quốc tế. Buổi tối, cư dân có thể quây quần bên gia đình trong những nhà hàng, cà phê sang trọng hay thả lỏng mình tại Wellness Spa - nơi làm đẹp, thư giãn lý tưởng…

Chủ đầu tư còn khéo léo bố trí khu vui chơi trẻ em hay sân chơi trong nhà lẫn ngoài trời, mang đến môi trường phát triển an toàn, sáng tạo. Nơi đây, cuộc sống gia đình trở nên trọn vẹn, nơi cha mẹ yên tâm làm việc, con cái được thỏa sức khám phá và lớn lên giữa cộng đồng văn minh, nhân văn.

Từng chi tiết trong hệ thống trên 50 tiện ích nội - ngoại khu được thiết kế tinh tế, chạm tới đẳng cấp 6 sao, không chỉ phục vụ nhu cầu thể chất mà còn chiều chuộng đời sống tinh thần của cư dân, nơi “dưỡng thân - tâm - khai trí lý tưởng”. Không hề có sự gồng mình tạo điểm nhấn, tất cả đều được sắp đặt như một điều hiển nhiên.

Bên cạnh đó, Royal Mansion không chỉ là điểm đến của mua sắm, giải trí, chăm sóc sức khỏe hay giáo dục quốc tế, mà còn định hình một chuẩn đô thị mới, nơi cuộc sống hiện đại được vận hành trọn vẹn trong hệ sinh thái đồng bộ. Các tuyến phố thương mại sôi động, chuỗi nhà hàng - cafe mang tinh thần quốc tế hay những không gian công cộng được quy hoạch bài bản… sẽ đưa Royal Mansion trở thành “thủ phủ” giải trí - mua sắm - ẩm thực hiện đại và quy mô bậc nhất Bắc Ninh cũng như khu vực.

2-1768901898.jpg

Tiện ích đồng bộ ngay trước ngưỡng cửa - nơi cư dân được sống, nghỉ dưỡng, hưởng thụ và kết nối trong cùng một không gian

Royal Mansion là nơi cư dân được sống, làm việc, trải nghiệm và kết nối trong cùng một không gian, đúng nghĩa phong cách sống “all-in-one”. Dự án vì thế trở thành lựa chọn lý tưởng cho giới tinh hoa, những người không ngừng tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và tận hưởng cuộc sống, giữa hệ giá trị hôm nay và những điều được tiếp nối cho mai sau. 

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Royal Mansion
Cùng chủ đề
ROX Group - Ba thập kỷ kiến tạo thuận ích, đưa giá trị Việt vươn xa Thông tin kinh doanh
ROX Group - Ba thập kỷ kiến tạo thuận ích, đưa giá trị Việt vươn xa

Lấy thuận ích làm hệ giá trị kiến tạo xuyên suốt 3 thập kỷ, ROX Group đã từng bước xây...

Chọn sử dụng xe VinFast, khách Việt “thắng lớn” với chất lượng dịch vụ “chuẩn 5 sao” nhưng chi phí phổ thông Thông tin kinh doanh
Chọn sử dụng xe VinFast, khách Việt “thắng lớn” với chất lượng dịch vụ “chuẩn 5 sao” nhưng chi phí phổ thông

Chính sách hậu mãi vượt chuẩn thị trường là yếu tố quan trọng giúp VinFast xác lập thêm nhiều kỷ...

MB đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba Thông tin kinh doanh
MB đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba

Chiều ngày 16/01/2026, tại tòa nhà MB Tower (Hà Nội), Hội nghị Quân chính năm 2025 và Đón nhận Huân...

“Combo” lợi thế giúp VinFast đạt doanh số kỷ lục trong năm 2025, bằng doanh số Toyota, Hyundai, Ford cộng lại Thông tin kinh doanh
“Combo” lợi thế giúp VinFast đạt doanh số kỷ lục trong năm 2025, bằng doanh số Toyota, Hyundai, Ford cộng lại

Trải nghiệm lái khác biệt, trang bị đầy đủ kết hợp cùng cảm giác an tâm trong suốt vòng đời...

SGO Group: Bước tiến vững chắc trên hành trình phát triển bền vững đến năm 2035 Thông tin kinh doanh
SGO Group: Bước tiến vững chắc trên hành trình phát triển bền vững đến năm 2035

(Pháp lý). Trong bối cảnh thị trường bất động sản ngày càng ổn định và đón nhận những cơ hội...

Lời giải cho mô hình “tài sản thông minh” từ hệ sinh thái thương mại phía Tây Hà Nội Thông tin kinh doanh
Lời giải cho mô hình “tài sản thông minh” từ hệ sinh thái thương mại phía Tây Hà Nội

Khi khu trung tâm thương mại ROX Center chính thức đi vào hoạt động với sự xuất hiện của loạt...

Mới cập nhật
Báo chí quốc tế: Thành tựu sau 40 năm Đổi mới là minh chứng sống động cho đường lối đúng đắn của Đảng

Báo chí quốc tế: Thành tựu sau 40 năm Đổi mới là minh chứng sống động cho đường lối đúng đắn của Đảng

Các phóng viên quốc tế đề cao và khẳng định những thành tựu to lớn Việt Nam đạt được sau 40 năm Đổi mới là minh chứng sống động cho đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Việt Nam là một ví dụ tiêu biểu cho sự phát triển thành công của một quốc gia.

18 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khát vọng, đột phá và mệnh lệnh hành động cho tương lai dân tộc

Tổng Bí thư Tô Lâm: Khát vọng, đột phá và mệnh lệnh hành động cho tương lai dân tộc

Sáng 20/1, tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện, trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện Đại hội. Bài phát biểu khẳng định tầm nhìn chiến lược, tinh thần đổi mới và yêu cầu hành động quyết liệt cho chặng đường phát triển mới của đất nước.

18 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Giáo dục đại học trước yêu cầu bứt phá theo Nghị quyết 71-NQ/TW

Giáo dục đại học trước yêu cầu bứt phá theo Nghị quyết 71-NQ/TW

(Pháp lý) - Sáng ngày 16/1/2026, Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (tiền thân là Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh) cùng với Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam, Trường Đại học Luật trực thuộc Đại học Huế tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề "Cơ chế, chính sách pháp lý về đột phá phát triển giáo dục đại học theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW".

19 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Cải tiến chương trình đào tạo ngành Luật theo chuẩn Bộ GD&ĐT: Những điểm nghẽn cần tháo gỡ

Cải tiến chương trình đào tạo ngành Luật theo chuẩn Bộ GD&ĐT: Những điểm nghẽn cần tháo gỡ

(Pháp lý) - Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề “Cơ chế, chính sách pháp lý về đột phá phát triển giáo dục đại học theo tinh thần Nghị quyết 71-NQ/TW”, do Trường Đại học Công nghệ Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Mạng lưới các cơ sở đào tạo Luật tại Việt Nam và Trường Đại học Luật – Đại học Huế tổ chức sáng 16/01/2026, đã tập trung làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình rà soát, cải tiến chương trình đào tạo ngành Luật theo Chuẩn chương trình đào tạo lĩnh vực Pháp luật trình độ đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

19 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Toàn văn Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam đã khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Tại phiên khai mạc Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện trình bày Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng. Tạp chí Pháp lý trân trọng giới thiệu toàn văn Báo cáo:

19 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam

(Pháp lý). Sáng ngày 20/1/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội có chủ đề: Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

21 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khai mạc phiên họp trù bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

Khai mạc phiên họp trù bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV

(Pháp lý). Sáng 19/1/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên trù bị. Đại hội diễn ra từ ngày 19/1 đến 25/1/2026 với phương châm “Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển”. Chủ đề của Đại hội là “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự cường, tự tin tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội”. Tham dự Đại hội có 1.586 đại biểu đại diện cho hơn 5,6 triệu đảng viên.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

ROX Group - Ba thập kỷ kiến tạo thuận ích, đưa giá trị Việt vươn xa

ROX Group - Ba thập kỷ kiến tạo thuận ích, đưa giá trị Việt vươn xa

Lấy thuận ích làm hệ giá trị kiến tạo xuyên suốt 3 thập kỷ, ROX Group đã từng bước xây hệ sinh thái đa lĩnh vực, mang giá trị đẹp và chất đến cho khách hàng, cộng đồng, đội ngũ nhân sự và không ngừng mở lối để giá trị Việt vươn xa bền vững.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Serena Resort Kim Bôi: toạ độ cắm trại mới đang khiến dân tình mê mẩn

Serena Resort Kim Bôi: toạ độ cắm trại mới đang khiến dân tình mê mẩn

Nằm trong khu nghỉ dưỡng khoáng nóng Serena Resort Kim Bôi, toạ độ cắm trại mới đang hút dân mê “chill” với view núi cực phẩm, không gian riêng tư giữa thung lũng với gói lều trại đủ tiện nghi.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Chọn sử dụng xe VinFast, khách Việt “thắng lớn” với chất lượng dịch vụ “chuẩn 5 sao” nhưng chi phí phổ thông

Chọn sử dụng xe VinFast, khách Việt “thắng lớn” với chất lượng dịch vụ “chuẩn 5 sao” nhưng chi phí phổ thông

Chính sách hậu mãi vượt chuẩn thị trường là yếu tố quan trọng giúp VinFast xác lập thêm nhiều kỷ lục doanh số tại Việt Nam, đồng thời được đông đảo người dùng nhìn nhận là “hãng xe quốc dân” đúng nghĩa.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay