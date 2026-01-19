Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
ROX Group - Ba thập kỷ kiến tạo thuận ích, đưa giá trị Việt vươn xa

12:16 19/01/2026
Lấy thuận ích làm hệ giá trị kiến tạo xuyên suốt 3 thập kỷ, ROX Group đã từng bước xây hệ sinh thái đa lĩnh vực, mang giá trị đẹp và chất đến cho khách hàng, cộng đồng, đội ngũ nhân sự và không ngừng mở lối để giá trị Việt vươn xa bền vững.
picture1-1768799839.jpg

Những dấu ấn mới trên hành trình 30 năm kiến tạo 

Năm 2025 đánh dấu giai đoạn tăng tốc quan trọng trong chiến lược đầu tư và phát triển của ROX Group, góp phần phác họa rõ nét hơn bức tranh về một hệ sinh thái thuận ích đang từng bước hoàn thiện. Đây cũng là năm ghi nhận sự trở lại mạnh mẽ của trụ cột phát triển đô thị và khu công nghiệp - lĩnh vực tạo nền móng cho hành trình 30 năm của Tập đoàn.

Bên bờ sông Hàn, The Legend Danang chính thức khởi động, mở đầu cho chiến lược bất động sản hạng sang của ROX Group tại thành phố đáng sống bậc nhất Việt Nam. Dự án cũng đánh dấu bước khởi đầu của ROX Signature thương hiệu phát triển bất động sản cao cấp với sứ mệnh kiến tạo những chuẩn mực mới cho giới tinh hoa. 

Tại Hà Nội, ROX Tower Goldmark City đã hoàn thiện, dự án tiên phong mô hình Smart Asset - tài sản thông minh cho doanh nghiệp, tích hợp công nghệ, đa tiện ích và vận hành linh hoạt. Tòa tháp góp phần hoàn thiện hạ tầng thương mại - dịch vụ của đại đô thị Goldmark City, từng bước hình thành một “Biz Hub” của khu Tây Hà Nội. 

picture2-1768799874.jpg

ROX Tower Goldmark City - tòa tháp văn phòng hạng A tiên phong mô hình Smart Asset  tại khu Tây Hà Nội.

Hệ sinh thái đô thị của ROX Group tiếp tục được bồi đắp qua việc kiến tạo đời sống cộng đồng sôi động tại các dự án Goldmark City, ROX Living Kiến Tường, ROX Living Aquamarine Diễn Châu, ROX Living Hồng Lĩnh… Thông qua chuỗi hoạt động văn hóa - thể thao, ngày hội cư dân… ROX Group góp phần tạo nên những khu đô thị giàu sức sống, nơi cư dân không chỉ an cư mà còn cùng nhau xây dựng cộng đồng văn minh, bền vững.

picture3-1768799874.jpg

Khu công nghiệp kiến tạo sinh kế, thúc đẩy sản xuất bền vững

Ở lĩnh vực khu công nghiệp, ROX iPark tiếp tục ghi dấu ấn khi bàn giao hàng chục ha mặt bằng cho các công ty, dự án trong nhiều lĩnh vực. Việc tích hợp các tiêu chuẩn mới hướng đến ESG trong các khu công nghiệp cũng góp phần kiến tạo môi trường sản xuất bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và trách nhiệm với cộng đồng, môi trường. 

Lĩnh vực dịch vụ và quản lý vận hành tiếp tục là điểm sáng trong hệ sinh thái ROX Group, ghi nhận tăng trưởng ổn định, qua đó khẳng định uy tín và năng lực quản lý - vận hành xuất sắc của các đơn vị. Song song, mảng cho thuê bất động sản duy trì đà phục hồi tích cực. Lĩnh vực năng lượng tạo dấu ấn với các dự án điện mặt trời áp mái theo mô hình tổng thầu EPC tại nhiều khu công nghiệp, góp phần xây dựng nền tảng vận hành bền vững.

Mở lối đưa giá trị Việt vươn xa

Những dấu ấn của năm 2025 không phải là những thành quả đơn lẻ mà là kết tinh của một hành trình kéo dài suốt 30 năm kiên định kiến tạo thuận ích, bắt đầu từ khát vọng giản dị nhưng bền bỉ của một doanh nghiệp Việt mong muốn đóng góp cho đất nước, cho cộng đồng và cho sự phát triển bền vững của xã hội.

Từ những khu đô thị hiện đại nâng tầm chuẩn sống, các khu công nghiệp tạo sinh kế và thúc đẩy phát triển bền vững, đến những dự án năng lượng đồng hành cùng mục tiêu tương lai xanh, ROX Group luôn đặt câu hỏi: làm thế nào để mỗi công trình, mỗi dự án không chỉ “đẹp” về hình thức, “chất” về chất lượng, mà còn “sang” với tiêu chuẩn quốc tế trong giá trị dài hạn mang lại cho con người và cộng đồng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, chuỗi hoạt động vì cộng đồng ROX Share được duy trì như một phần không thể tách rời trong hành trình phát triển. Với ROX Group, thuận ích không chỉ hiện hữu trong sản phẩm hay dịch vụ, mà còn nằm ở cách doanh nghiệp sẻ chia, đồng hành và góp phần bồi đắp những giá trị nhân văn cho xã hội. Trong năm 2025, các chương trình CSR được triển khai hướng tới trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, bệnh nhân, cộng đồng địa phương và các khu vực chịu ảnh hưởng bởi thiên tai. 

picture4-1768799874.jpg

ROX Share - hành trình sẻ chia bền bỉ, đưa giá trị thuận ích lan tỏa đến cộng đồng và xã hội.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc 30 năm ROX Group bền bỉ kiến tạo giá trị thuận ích vì một Việt Nam phát triển bền vững, thịnh vượng. Tinh thần ấy được tái hiện qua bộ lịch ROX 2026 - ấn phẩm kỷ niệm mang dấu ấn đẹp - chất - sang, kể lại hành trình đưa giá trị Việt vươn xa qua từng lĩnh vực hoạt động.

picture5-1768799989.png

Bộ lịch ROX Group - 30 năm kiến tạo thuận ích

Bước sang giai đoạn phát triển mới, “Kiến tạo - Vươn xa” trở thành định hướng xuyên suốt của ROX Group, khơi dậy khát vọng trong mỗi cán bộ nhân viên cùng nỗ lực nâng tầm thuận ích theo chuẩn mực quốc tế, đưa giá trị Việt lan tỏa mạnh mẽ. 

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Tập đoàn không ngừng đầu tư cho quản trị và phát triển nguồn nhân lực, lấy văn hóa học tập và chia sẻ tri thức làm động lực tăng trưởng bền vững. Song song, ROX Group tập trung khai thác hiệu quả các hệ thống đã đầu tư, hoàn thiện năng lực công nghệ phục vụ các lĩnh vực sản xuất - kinh doanh trọng yếu, đồng thời đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số trên toàn hệ thống.

Ba mươi năm là một hành trình đủ dài để khẳng định bản lĩnh, và cũng là khởi đầu cho những chuẩn mực cao hơn đang được ROX Group tiếp tục kiến tạo - bằng tư duy dài hạn, bằng sự tử tế trong kinh doanh và bằng niềm tin vào một Việt Nam phát triển bền vững, tự tin vươn mình cùng những tiêu chuẩn quốc tế.

ROX Group
