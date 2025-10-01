Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Pháp lý và Kinh doanh

Ràng buộc trách nhiệm pháp lý sàn thương mại điện tử

10:44 01/10/2025
Đại biểu đề nghị bổ sung quy định sàn thương mại điện tử, nền tảng livestream phải bồi thường thiệt hại nếu sản phẩm được quảng bá qua thuật toán ưu tiên hiển thị.
1-1759290255.jpg

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 30/9, tại Nhà Quốc hội, tiếp tục Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 8, các đại biểu thảo luận về nhóm lĩnh vực kinh tế, tài chính, gồm Luật Phá sản (sửa đổi); Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi); Luật Thương mại điện tử; Luật Tiết kiệm, chống lãng phí.

Bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng

Các đại biểu đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo và cơ quan chủ trì thẩm tra, với quyết tâm, nỗ lực rất lớn trong việc chuẩn bị hồ sơ các dự án luật, nhằm thể chế hóa kịp thời những quyết sách mới, đột phá của Đảng.

Đối với dự án Luật Thương mại điện tử, để bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử trước các rủi ro như hàng giả, hàng nhái và quảng cáo sai sự thật, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh (Lâm Đồng) đề nghị bổ sung quy định các sàn thương mại điện tử và nền tảng livestream phải chịu trách nhiệm chủ động bồi thường thiệt hại trong trường hợp sản phẩm được quảng bá thông qua thuật toán ưu tiên hiển thị, bị xác định là giả mạo hoặc gây hại.

"Quy định này sẽ tạo động lực tài chính mạnh mẽ, buộc các nền tảng tự sàng lọc nội dung kỹ lưỡng hơn, thay vì để hàng kém chất lượng được bày bán công khai. Ngoài ra, cần yêu cầu các nền tảng có cơ chế công khai thông tin về sản phẩm và nhà bán hàng, bao gồm nguồn gốc, chất lượng và các thông số liên quan, trước khi giao dịch được hoàn tất. Điều này không chỉ tăng tính minh bạch mà còn giúp người tiêu dùng đưa ra quyết định mua sắm sáng suốt, giảm thiểu rủi ro bị lừa đảo," đại biểu Trịnh Thị Tú Anh nêu.

Theo nguyên tắc trách nhiệm pháp lý liên đới, việc phân định trách nhiệm giữa các bên (bao gồm: Sàn thương mại, người livestream và nhà cung cấp) là nền tảng để áp dụng chế tài hiệu quả. Tuy nhiên, hiện nay trách nhiệm này đang bị phân tán, dẫn đến tình trạng né tránh nghĩa vụ.

Theo nguyên tắc "biết hoặc lẽ ra phải biết" (Knowledge or Ought to have Known), đại biểu Trịnh Thị Tú Anh cho rằng, các nền tảng, với vai trò kiểm soát thuật toán và quy trình đăng tải nội dung, phải chịu trách nhiệm liên đới nếu không hành động kịp thời khi nhận được cảnh báo về vi phạm như quảng cáo sai lệch hoặc sản phẩm giả mạo.

"Họ không thể viện cớ chỉ là "nơi trung gian" để thoái thác trách nhiệm, bởi thuật toán do họ thiết kế có ảnh hưởng trực tiếp đến nội dung người tiêu dùng tiếp cận. Do đó, cần quy định rõ ràng các nền tảng phải minh bạch hóa các tham số chính, đặc biệt là những yếu tố liên quan đến phân phối quảng cáo và hiển thị nội dung bán hàng," đại biểu Trịnh Tú Anh nêu.

Đồng quan điểm, đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà (Quảng Ninh) đề nghị phân tách rõ quyền và nghĩa vụ giữa các cặp chủ thể (chủ nền tảng-người bán, chủ nền tảng-người mua, người bán-người mua…) và có cơ chế trách nhiệm phù hợp với quy mô, đặc điểm từng chủ thể, đặc biệt là hộ kinh doanh cá thể, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

"Cần quy định rõ cơ chế bồi thường thiệt hại, trách nhiệm lưu trữ, thời gian lưu trữ dữ liệu, bảo đảm khả năng truy xuất khi xảy ra tranh chấp," đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà đề nghị.

2-1759290263.jpg

Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Thọ Thái Quỳnh Mai Dung phát biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Tránh các khoảng trống pháp lý

Cho ý kiến về dự án Luật Tiết kiệm, chống lãng phí, theo đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương (Khánh Hòa), dự án luật này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh cả nước đang thực hiện cải cách hành chính, chuyển đổi số và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Việc Quốc hội xem xét, cho ý kiến về dự thảo luật này rất cần thiết, không chỉ tiết kiệm nguồn lực, chống lãng phí mà còn góp phần nâng cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm giải trình và tăng cường minh bạch trong hoạt động quản lý nhà nước và trong toàn xã hội.

Đại biểu Mỹ Hương cho rằng, các quy định về công khai, minh bạch trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nội dung cốt lõi trong dự án Luật bởi nếu công khai, minh bạch không đầy đủ thì mọi biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí khó có thể phát huy hiệu quả thực chất.

Tuy nhiên, để quy định "công khai hành vi gây lãng phí và kết quả xử lý kèm theo thông tin về cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm" đi vào thực tiễn, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ một số điểm và cần quy định rõ về thời gian công khai. "Sau bao nhiêu lâu kể từ khi phát hiện, xử lý hành vi lãng phí thì phải công khai. Nếu không có thời gian quy định cụ thể thì việc công khai có thể bị chậm trễ, làm giảm tác dụng," đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương nêu.

Liên quan đến Luật Bảo hiểm tiền gửi (sửa đổi), đại biểu Tô Ái Vang (Cần Thơ) nhấn mạnh, việc xây dựng phương án tăng phí bảo hiểm tiền gửi để bù đắp phần vay đặc biệt là thay đổi quan trọng của chính sách, có tác động tới hệ thống các tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi. Đại biểu đề nghị bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi liên quan đến xây dựng phương án tăng phí bảo hiểm tiền gửi tại dự thảo Luật.

Khi quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các điều, khoản được giao trong luật, đại biểu Tô Ái Vang đề nghị, Chính phủ bổ sung hướng dẫn chi tiết thi hành về quyền và nghĩa vụ của tổ chức bảo hiểm tiền gửi liên quan đến xây dựng phương án tăng phí bảo hiểm tiền gửi phù hợp với tình hình mới, làm cơ sở để luật triển khai thực hiện.

Cơ quan soạn thảo và cơ quan thẩm tra xem xét bổ sung một điều quy định riêng về cơ chế kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro, bảo đảm nguyên tắc an toàn trong hoạt động đầu tư. Chính phủ cần có hướng dẫn chi tiết, cụ thể hóa về cơ chế kiểm soát, đảm bảo tính minh bạch, tránh chồng chéo và bảo vệ tốt nhất quyền lợi người gửi tiền.

"Chính sách về kiểm soát hoạt động bảo hiểm tiền gửi trong ngân hàng ngày càng được hoàn thiện sẽ góp phần tích cực cho việc bảo vệ người gửi tiền, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính ngân hàng và đảm bảo an sinh xã hội," đại biểu Tô Ái Vang nêu.

Về Luật Phá sản (sửa đổi), đại biểu Thạch Phước Bình (Vĩnh Long) cho rằng, dự thảo Luật đã bổ sung nhiều quy định mới, tiến bộ, đặc biệt là thủ tục phục hồi, thủ tục rút gọn về cơ chế giải quyết trên môi trường điện tử. Dự thảo luật đã mở rộng phạm vi điều chỉnh và nguyên tắc cơ bản, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên áp dụng thủ tục phục hồi trước khi tuyên bố phá sản.

Tuy nhiên, theo đại biểu Thạch Phước Bình, việc loại trừ tổ chức tín dụng và doanh nghiệp bảo hiểm khỏi phạm vi phục hồi, có thể dẫn đến sự thiếu đồng bộ với Luật Các tổ chức tín dụng và Luật Kinh doanh bảo hiểm. Do đó, cần bổ sung nguyên tắc phối hợp giữa các đạo luật nhằm tránh khoảng trống pháp lý khi xử lý các trường hợp đặc thù này.

Liên quan đến định hướng hỗ trợ về thuế, tín dụng, tài chính, đất đai cho doanh nghiệp gặp khó khăn, đại biểu cho rằng, các quy định còn mang tính khái quát, chưa có tiêu chí cụ thể và cần có một số nguyên tắc, tiêu chí để tránh tình trạng áp dụng tùy tiện hoặc bị lợi dụng.

Đại biểu Thạch Phước Bình đề nghị xác định rõ đối tượng được hỗ trợ như doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, thời hạn áp dụng cũng như cơ quan chịu trách nhiệm triển khai và giám sát việc này./.

 

Theo vietnamplus.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://www.vietnamplus.vn/rang-buoc-trach-nhiem-phap-ly-san-thuong-mai-dien-tu-post1066011.vnp

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hoạt động tài chính, ngân hàng, hoạt động thông tin tín dụng Pháp lý và Kinh doanh
Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong hoạt động tài chính, ngân hàng, hoạt động thông tin tín dụng

Nhằm hướng dẫn, cụ thể hóa một số nội dung trong Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bộ Công...

Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam Pháp lý và Kinh doanh
Quyền sở hữu trí tuệ nội dung số do AI sáng tạo, thực trạng pháp lý và giải pháp phát triển kinh tế số tại Việt Nam

(Pháp lý). Nội dung số do AI sáng tạo, đang định hình xu hướng kinh tế số tại Việt Nam,...

Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị Pháp lý và Kinh doanh
Pháp luật về định giá tài sản trí tuệ: Thực tiễn áp dụng và một số kiến nghị

(Pháp lý). Việt Nam đã và đang tập trung hình thành các thiết chế pháp lý, thúc đẩy định giá...

Rào cản khiến doanh nghiệp Việt chưa tiếp cận được nguồn vốn xanh Pháp lý và Kinh doanh
Rào cản khiến doanh nghiệp Việt chưa tiếp cận được nguồn vốn xanh

Vẫn còn những thách thức đang tồn tại trên thị trường tài chính xanh. Một trong những nguyên nhân đó...

Đề xuất 5 nhóm chính sách sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ Pháp lý và Kinh doanh
Đề xuất 5 nhóm chính sách sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở...

Đề xuất quy định về quản lý thuế quốc tế Pháp lý và Kinh doanh
Đề xuất quy định về quản lý thuế quốc tế

Tại dự thảo Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính đề xuất quy định hợp tác quốc tế về thuế,...

Mới cập nhật
Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống: Nâng cao năng lực phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp

Đưa Nghị quyết 66-NQ/TW vào cuộc sống: Nâng cao năng lực phổ biến pháp luật và hỗ trợ pháp lý của Hội Luật gia Việt Nam đối với cộng đồng doanh nghiệp

Bài nghiên cứu phân tích vai trò và giải pháp nâng cao năng lực phổ biến pháp luật (PBGDPL) và hỗ trợ pháp lý (HTPL) của Hội Luật gia Việt Nam (HLGVN) đối với cộng đồng doanh nghiệp, trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 66-NQ/TW năm 2025. Trên cơ sở cơ sở lý luận và thực tiễn, bài viết đánh giá thực trạng hoạt động PBGDPL và HTPL của HLGVN, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế còn tồn tại, đồng thời đề xuất mô hình, chính sách và phương thức triển khai mới nhằm nâng cao hiệu quả.

2 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

“Bộ tứ trụ cột” - cơ hội để các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý đổi mới và nâng cao vai trò trong tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Sự ra đời của bốn Nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị được xem là “Bộ tứ trụ cột” gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW (về khoa học và đổi mới sáng tạo), Nghị quyết số 59-NQ/TW (về hội nhập quốc tế), Nghị quyết số 68-NQ/TW (về phát triển kinh tế tư nhân) và Nghị quyết số 66-NQ/TW (về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật) đã tạo ra một bối cảnh mới đầy tiềm năng cho sự phát triển của đất nước. Đối với các Viện nghiên cứu khoa học pháp lý, “Bộ tứ trụ cột” không chỉ là định hướng chính sách mà còn là cơ hội để đổi mới và nâng cao vai trò của mình trong công cuộc xây dựng Nhà nước PQXHCN.

2 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Tòa án chuyên biệt tại trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam: vai trò, thách thức và mô hình tổ chức

Tòa án chuyên biệt tại trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam: vai trò, thách thức và mô hình tổ chức

Bài viết phân tích sự cần thiết của việc thành lập Tòa án chuyên biệt như một trụ cột pháp lý không thể thiếu cho sự thành công của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Dựa trên phân tích cơ sở pháp lý trong Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27/6/2025 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam và kinh nghiệm từ các mô hình Tòa án thương mại quốc tế, bài viết xác định những thách thức pháp lý khi thành lập Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế, từ đó, đề xuất mô hình tổ chức cho Tòa án chuyên biệt tại Việt Nam.

7 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Người nước ngoài có thể được bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án chuyên biệt

Người nước ngoài có thể được bổ nhiệm làm Thẩm phán Tòa án chuyên biệt

Người nước ngoài làm Thẩm phán Tòa án chuyên biệt phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn như: từng là thẩm phán, luật sư, chuyên gia có kiến thức chuyên môn phù hợp, có ít nhất 10 năm kinh nghiệm xét xử vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án chuyên biệt.

7 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Top 1 trong 25 thương hiệu dẫn đầu 2025 của Forbes Việt Nam gọi tên Vinamilk

Top 1 trong 25 thương hiệu dẫn đầu 2025 của Forbes Việt Nam gọi tên Vinamilk

Vinamilk đứng đầu danh sách “Top 25 Thương hiệu dẫn đầu trong ngành công nghiệp sản xuất và dịch vụ”, vượt xa các doanh nghiệp cùng ngành, khẳng định sức mạnh nội lực và vị thế thương hiệu quốc gia gần 50 năm phát triển. Không những vậy, Vinamilk còn được Forbes Việt Nam vinh danh trong Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, đánh dấu năm thứ 13 liên tiếp góp mặt trong danh sách này – kỷ lục trong ngành thực phẩm và đồ uống.

7 giờ trước Thông tin kinh doanh

Chủ xe mua VF 8 “lướt”: “Điểm khác biệt lớn nhất của Green Future là sự yên tâm”

Chủ xe mua VF 8 “lướt”: “Điểm khác biệt lớn nhất của Green Future là sự yên tâm”

Theo anh Trần Nam (Hà Nội), trải nghiệm mua xe minh bạch, rõ ràng tại Green Future giúp anh yên tâm sở hữu VF 8 “lướt”. Sau 2 tháng sử dụng, anh cảm thấy quyết định của mình hoàn toàn đúng đắn.

7 giờ trước Thông tin kinh doanh

Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của WTO

Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của WTO

(Pháp lý). Trong các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, WTO được xem là một cơ chế tích cực nhất . Tuy nhiên, trước sức ép của sự tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu nói chung và của quốc gia thành viên WTO nói riêng đòi hỏi cần sớm hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO nhằm bảo đảm cân bằng lợi ích của mọi quốc gia thành viên.

8 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam

Nhận diện các dạng thức lãng phí trong quản lý công và kiến nghị hoàn thiện thể chế tại Việt Nam

(Pháp lý). Theo Chương trình nghị sự 2030 của Liên hợp quốc về Phát triển bền vững, hiệu quả trong quản trị công được xác định là một trong những mục tiêu cốt lõi để bảo đảm công bằng xã hội, thúc đẩy phát triển bao trùm và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên . Từ góc nhìn luật học, điều này đòi hỏi mỗi quốc gia phải không ngừng hoàn thiện hệ thống thể chế pháp luật nhằm kiểm soát chặt chẽ các nguồn lực công, đồng thời phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi lãng phí, thất thoát và sử dụng tài sản công sai mục đích.

9 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Sân gôn Thiên Đường - Legend Valley Country Club được vinh danh tại “Oscar du lịch Việt Nam”

Sân gôn Thiên Đường - Legend Valley Country Club được vinh danh tại “Oscar du lịch Việt Nam”

Ngày 27/9, trong khuôn khổ Giải thưởng Du lịch Việt Nam 2025 - giải thưởng được mệnh danh là “Oscar du lịch Việt Nam”, sân gôn Thiên Đường - Legend Valley Country Club tại Ninh Bình (Hà Nam cũ) đã vinh dự được xướng tên tại hạng mục “Top 10 sân gôn phục vụ khách du lịch tốt nhất”. Đây là sự ghi nhận cho sự nỗ lực và thành tựu của sân gôn trong việc cung cấp trải nghiệm gôn hoàn hảo, dịch vụ chuyên nghiệp và góp phần thúc đẩy du lịch thể thao Việt Nam phát triển.

10 giờ trước Thông tin kinh doanh

SeABank công bố Báo cáo Phát triển bền vững, khẳng định cam kết kiến tạo giá trị bền lâu

SeABank công bố Báo cáo Phát triển bền vững, khẳng định cam kết kiến tạo giá trị bền lâu

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) lần đầu tiên ra mắt ấn phẩm độc lập Báo cáo Phát triển bền vững, đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình kiến tạo giá trị dài lâu. Đặt trọng tâm thực thi các tiêu chí Môi trường - Xã hội - Quản trị (ESG), cam kết bền vững của Ngân hàng được khẳng định thông qua những hành động cụ thể, minh bạch và có thể đo lường.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay