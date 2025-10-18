Ra mắt thẻ tín dụng VPBank One Piece – Kết hợp tài chính và văn hóa giải trí

Một sản phẩm tài chính độc đáo vừa chính thức ra mắt, hứa hẹn sẽ khuấy động cộng đồng yêu thích phim hoạt hình Nhật Bản: Thẻ tín dụng VPBank Step Up Mastercard One Piece phiên bản giới hạn, kết hợp giữa tiện ích tài chính hiện đại và cảm hứng từ bộ Anime huyền thoại “One Piece”.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) chính thức ra mắt thẻ tín dụng VPBank Step Up Mastercard One Piece phiên bản giới hạn. Với bước đi này, VPBank trở thành ngân hàng tiên phong mở ra hướng đi mới trong việc kết hợp giữa tài chính và văn hóa – giải trí, đặc biệt là với cộng đồng fan Anime tại Việt Nam.

Những năm gần đây, sức ảnh hưởng của thể loại phim anime ngày càng trở nên mạnh mẽ, thậm chí còn được đánh giá là động lực tăng trưởng kinh tế, văn hóa. Sự gia tăng mức độ phổ biến của thể loại này đặc biệt tập trung vào nhóm Gen Z và Gen Alpha, chiếm tới 42% nhân khẩu học nhóm này. Theo dự báo của Advertising Vietnam, đến năm 2030, quy mô thị trường của anime sẽ tăng khoảng 148% so với 2025.

Thiết kế độc đáo – Cá tính riêng biệt

Lấy cảm hứng từ hành trình chinh phục kho báu của nhóm hải tặc Mũ Rơm trong bộ phim hoạt hình One Piece, thẻ tín dụng VPBank Step Up Mastercard One Piece sở hữu thiết kế độc đáo với hình ảnh các nhân vật nổi tiếng như thuyền trưởng Luffy, kiếm sĩ Zoro, hoa tiêu Nami, xạ thủ Usopp, đầu bếp Sanji, bác sĩ Chopper. Mỗi nhân vật mang một cá tính riêng biệt, mang đến những giá trị sống tích cực như lòng trung thành, sự kiên định, trí tuệ và lòng nhân ái.

Bộ sưu tập thẻ tín dụng VPBank Step Up Mastercard One Pie

Thiết kế thẻ không chỉ là sự lựa chọn về mặt thẩm mỹ mà còn là cách để người dùng thể hiện bản sắc cá nhân, niềm đam mê với văn hóa đại chúng và tinh thần sống tích cực. Trong bối cảnh thế hệ trẻ ngày càng đề cao tính cá nhân hóa và trải nghiệm độc đáo, việc sở hữu một chiếc thẻ mang hình nhân vật yêu thích không đơn thuần là công cụ thanh toán mà còn là tuyên ngôn phong cách sống – một cách để khẳng định “cái tôi” trong cuộc sống hiện đại.

Đại diện VPBank cho biết, VPBank đã hợp tác bản quyền với One Piece – thương hiệu anime nổi tiếng toàn cầu của Nhật Bản nhằm tạo ra sản phẩm có giá trị khác biệt, không bị trùng lặp và hướng đến phân khúc khách hàng trẻ. Sản phẩm này cũng là minh chứng cho chiến lược xây dựng hệ sinh thái thẻ với 3 trụ cột chi tiêu gồm mua sắm, du lịch trải nghiệm và chăm sóc phát triển bản thân mà nhà băng này đã tuyên bố.

“Đây là lần đầu tiên VPBank triển khai sản phẩm tài chính gắn liền với một thương hiệu anime, mở ra sự kết hợp độc đáo giữa tài chính, phong cách sống và văn hóa giải trí. Sản phẩm này mở ra hướng đi mới trong việc tiếp cận và xây dựng mối quan hệ bền chặt với thế hệ khách hàng trẻ, năng động, yêu thích sự sáng tạo và độc đáo”, vị đại diện cho biết.

Khách hàng có thể dễ dàng đăng ký mở thẻ và chọn mẫu nhân vật mình yêu thích ngay trên ứng dụng VPBank NEO.

Ưu đãi nổi bật – Chi tiêu thông minh

Bên cạnh điểm nổi trội về thiết kế thẻ, VPBank Step Up Mastercard One Piece còn mang đến loạt tính năng hấp dẫn và nhiều ưu đãi nổi bật. Nhằm thỏa mãn giá trị sưu tầm và trải nghiệm độc quyền, trong giai đoạn đầu ra mắt, VPBank sẽ tặng một bộ quà bản quyền One Piece | VPBank phiên bản giới hạn cho các khách hàng mở thẻ và chi tiêu đủ 3 triệu đồng trong vòng 30 ngày đầu tiên sau mở thẻ.

VPBank tặng một bộ quà bản quyền One Piece | VPBank phiên bản giới hạn cho khách hàng đạt đủ điều kiện chi tiêu

Bộ quà tặng giới hạn này gồm có: túi đeo phong cách One Piece, khăn lụa họa tiết One Piece, bộ pin nam châm nhân vật Băng Mũ Rơm, ví đựng thẻ One Piece, mô hình Mica One Piece. Bộ quà tặng phiên bản giới hạn này không chỉ mang đến trải nghiệm độc quyền mà còn trở thành sản phẩm tiêu dùng – sưu tầm giá trị đối với các fan hâm mộ One Piece. Đây là điều mà ít ngân hàng tại Việt Nam có thể cung cấp.

Bên cạnh đó, các khách hàng cũng nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn khi chi tiêu. Theo đó, VPBank hoàn tiền đến 15% khi chi tiêu online, tối đa 1,5 triệu đồng một kỳ sao kê. Với các giao dịch chi tiêu ăn uống, ngân hàng hoàn 4%, tối đa 200 nghìn đồng một kỳ sao kê. Các giao dịch khác, ngân hàng hoàn 0,1% không giới hạn.

Với các chi tiêu quốc tế, VPBank Step Up Mastercard One Piece cũng rất hấp dẫn người dùng bởi mức phí chuyển đổi ngoại tệ cạnh tranh, chỉ 3% trên giá trị giao dịch.

Đặc biệt, ngân hàng cũng triển khai các chương trình quà tặng chào mừng cho các thành viên mới như hoàn ngay 400 nghìn đồng khi chủ thẻ phát sinh ít nhất 3 giao dịch với tổng chi tiêu từ 2 triệu đồng trong 30 ngày đầu mở thẻ. VPBank cũng áp dụng chính sách miễn phí thường niên cho khách hàng thỏa mãn các điều kiện của ngân hàng.

Với sự kết hợp độc đáo giữa tài chính và văn hóa, thẻ tín dụng VPBank Step Up Mastercard One Piece không chỉ là bước tiến mới trong chiến lược cá nhân hóa sản phẩm ngân hàng mà còn là minh chứng cho tinh thần tiên phong, sáng tạo và khả năng kết nối sâu sắc với thế hệ khách hàng trẻ - những người đang định hình xu hướng tiêu dùng hiện đại tại Việt Nam. Với thiết kế độc quyền, ưu đãi hấp dẫn, sản phẩm này hứa hẹn sẽ trở thành “cơn sốt” trong cộng đồng fan One Piece và một lựa chọn tài chính đáng cân nhắc cho thế hệ trẻ yêu thích sự khác biệt.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tại https://onepiece.vpbank.com.vn