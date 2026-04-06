Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử

11:48 06/04/2026
Sáng 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV - giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đã được thông qua.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12/8/1962, quê quán thành phố Cần Thơ, có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ Kinh tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XIII, XIV; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII, XIV; ông là Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa XV, XVI; đại biểu Quốc hội các khóa XIII, XIV, XV, XVI.

Quá trình công tác, ông Trần Thanh Mẫn có nhiều năm gắn bó và kinh qua các chức vụ tại Cần Thơ, từng làm Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Cần Thơ; Chánh Văn phòng UBND tỉnh Cần Thơ; Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ, rồi Bí thư Thành ủy Cần Thơ.

Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Như Ý

Tháng 10/2015, ông Mẫn giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; sau đó làm Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Từ tháng 7/2017, ông giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Đến tháng 4/2021, tại kỳ họp lần thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội, sau đó được phân công làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV và XV.

Đầu tháng 5/2024, ông được phân công điều hành hoạt động của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn được chức danh Chủ tịch Quốc hội khóa XV theo quy định.

Vào ngày 20/5/2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, ông được bầu làm Chủ tịch Quốc hội, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đến tháng 1/2026, tại Đại hội XIV của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV và tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, tiếp tục được bầu vào Bộ Chính trị.

Tại kỳ bầu cử tháng 3/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp tục được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, thuộc đoàn TPHCM.

Ngày 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu ông Trần Thanh Mẫn tiếp tục giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Cùng chủ đề
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI Sự kiện - Chính sách
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 6/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí...

Trực tiếp: Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI Sự kiện - Chính sách
Trực tiếp: Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc vào sáng nay (6/4). Đây là kỳ họp...

Yêu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cho mục tiêu phát triển đất nước Sự kiện - Chính sách
Yêu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cho mục tiêu phát triển đất nước

Sáng 3/4, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 09-KL/TW ngày...

Hà Nội sẽ có nền tảng pháp lý để thử nghiệm 'mô hình mẫu' Sự kiện - Chính sách
Hà Nội sẽ có nền tảng pháp lý để thử nghiệm 'mô hình mẫu'

Nếu như trước đây, Hà Nội chủ yếu thực hiện các quy định, cơ chế do Trung ương ban hành...

"Chúng ta đều có quyền tự hào về sự phát triển của Hội Luật gia Việt Nam" Sự kiện - Chính sách
"Chúng ta đều có quyền tự hào về sự phát triển của Hội Luật gia Việt Nam"

Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Truyền thống Hội Luật gia Việt Nam (4/4/1955 – 4/4/2026), Bí thư Đảng ủy,...

Sửa Luật Thủ đô: Mở đường cho mô hình khu kinh tế, thương mại tự do phát triển Sự kiện - Chính sách
Sửa Luật Thủ đô: Mở đường cho mô hình khu kinh tế, thương mại tự do phát triển

Lần đầu tiên, mô hình khu kinh tế, thương mại tự do được đưa vào dự thảo Luật Thủ đô...

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 6/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại phiên khai mạc. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

7 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Phát động cuộc thi Asian Hackathon for Green Future 2026 với tổng giải thưởng 24.000 USD

Phát động cuộc thi Asian Hackathon for Green Future 2026 với tổng giải thưởng 24.000 USD

Ngày 6/4/2026, ba đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup, gồm Quỹ Vì tương lai xanh, Trường ĐH VinUni và CLB Tài năng Công nghệ trẻ Vingroup - VinTechTalent, chính thức phát động Cuộc thi hackathon phát triển giải pháp công nghệ vì tương lai bền vững - Asian Hackathon for Green Future. Cuộc thi dành cho sinh viên, học viên cao học tại các trường đại học trên toàn châu Á, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 24.000 USD (khoảng 632 triệu đồng).

8 giờ trước Thông tin cần biết

SeABank dự kiến chia cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận 7.068 tỷ đồng trong năm 2026

SeABank dự kiến chia cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận 7.068 tỷ đồng trong năm 2026

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 tại Tp.Hải Phòng vào ngày 22/04/2026, trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng như: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 20,5% và phát hành ESOP từ đó tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 7.068 tỷ đồng.

9 giờ trước Thông tin kinh doanh

Trực tiếp: Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Trực tiếp: Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc vào sáng nay (6/4). Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, được tiến hành ngay sau cuộc bầu cử nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thấy gì từ thành công của Đặc khu kinh tế tự do Incheon, Hàn Quốc?

Thấy gì từ thành công của Đặc khu kinh tế tự do Incheon, Hàn Quốc?

Sau hơn hai thập kỷ phát triển, Khu kinh tế tự do Incheon (IFEZ) đã nổi lên như một trong những mô hình đặc khu kinh tế thành công nhất của Hàn Quốc.

10 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Quy định mới về cạnh tranh: Chặn “lách luật” doanh thu

Quy định mới về cạnh tranh: Chặn “lách luật” doanh thu

Nghị định số 102/2026/NĐ-CP vừa được ban hành đã điều chỉnh mạnh khung xử phạt trong lĩnh vực cạnh tranh, bổ sung cơ chế xác định doanh thu và tăng chế tài đối với các hành vi vi phạm, đặc biệt trong hoạt động tập trung kinh tế.

10 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Tập trung điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm của những đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc

Tập trung điều tra, làm rõ dấu hiệu vi phạm của những đối tượng liên quan trong vụ án xảy ra tại Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc

Chiều ngày 03/4/2026, tại buổi Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an Quý I/2026, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông tin tới báo chí về vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", xảy ra tại Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc, Tổng cục môi trường (nay là Cục Môi trường) - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Công ty Seiki, Công ty Deahan và các đơn vị liên quan trên phạm vi toàn quốc.

10 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Từ phản ứng chính sách đến chủ động kiến tạo: Bước chuyển trong hoạt động lập pháp của Quốc hội khoá XVI

Từ phản ứng chính sách đến chủ động kiến tạo: Bước chuyển trong hoạt động lập pháp của Quốc hội khoá XVI

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hoàn thiện thể chế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, hoạt động lập pháp của Quốc hội đang đứng trước yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức.

11 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

(Pháp lý). Xung đột lợi ích (XĐLI) trong hoạch định chính sách kinh tế là một trong những thách thức lớn đối với nhà nước pháp quyền và quản trị công hiện đại. XĐLI nếu không được kiểm soát hiệu quả sẽ làm suy giảm tính liêm chính, công bằng và mục tiêu vì lợi ích chung của chính sách, gây mất niềm tin của nhân dân.

22 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

(Pháp lý). Công nghệ số và yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các quốc gia chuyển sang kinh tế số và tăng trưởng xanh. Tại Việt Nam, Quốc hội khóa XVI (2021–2026) đã ban hành nhiều luật quan trọng như Luật Giao dịch điện tử 2023 và Luật Viễn thông 2023, đồng thời hoàn thiện quy định về bảo vệ môi trường, thị trường carbon và năng lượng tái tạo.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

