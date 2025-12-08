Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

08:13 08/12/2025
Tiếp tục Kỳ họp thứ 10, chiều 05/12/2025, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp, với 92,39% đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.
1-1765156446.jpg

Bộ trưởng Lương Tam Quang thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp

Trước khi biểu quyết, Quốc hội nghe Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo tóm tắt tiếp thu, chỉnh lý, giải trình dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. Dự thảo luật đã thể chế chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, điều chuyển nhiệm vụ quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, có nhiều chính sách nêu tại dự thảo luật thể hiện rõ tư duy đổi mới mạnh mẽ nhằm đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đổi mới phương thức quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp. Chính phủ đã tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật theo hướng mục đích quản lý thông tin lý lịch tư pháp, Phiếu lý lịch tư pháp nhằm giúp công dân biết về thông tin lý lịch tư pháp của mình để giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân. Đồng thời, quy định rõ hơn mục đích hỗ trợ công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhằm giảm thiểu tình trạng yêu cầu Phiếu lý lịch tư pháp trong quản lý nhân sự. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân không được yêu cầu cá nhân cung cấp thông tin lý lịch tư pháp hoặc Phiếu lý lịch tư pháp, chỉ được yêu cầu cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 trong trường hợp luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc nghị định, nghị quyết của Chính phủ quy định.

2-1765156453.jpg

Các đại biểu thông qua dự thảo Luật Lý lịch tư pháp (sửa đổi)

Dự thảo luật đã sửa đổi, bổ sung quy định các cơ quan, tổ chức khi có yêu cầu sử dụng thông tin lý lịch tư pháp của cá nhân thì được khai thác, sử dụng thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, không yêu cầu cá nhân cung cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Đặc biệt, về mối quan hệ giữa Phiếu lý lịch tư pháp số 1, số 2 và Phiếu lý lịch tư pháp điện tử, Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Phiếu lý lịch tư pháp bản điện tử đã được cấp thì thông tin lý lịch tư pháp của công dân được cập nhật, hiển thị trên VNeID (được coi là một trường thông tin sẵn có tương tự như họ tên, ngày tháng năm sinh).

“Việc này tạo điều kiện thuận lợi tối đa để người dân thực hiện dịch vụ mọi lúc, mọi nơi, mang lại lợi ích thiết thực cho xã hội, người dân, doanh nghiệp và công tác quản lý nhà nước, tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, hội nhập quốc tế” – Bộ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh và cho biết thêm, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên ứng dụng và Phiếu lý lịch tư pháp điện tử được áp dụng cơ chế xác thực để đảm bảo bảo mật và chống làm giả.

3-1765156454.jpg

Các đại biểu sau khi thông qua Luật Lý lịch tư pháp (sửa đổi)

Về thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp và thời hạn cấp phiếu, theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, Chính phủ tiếp thu và chỉnh lý dự thảo luật theo hướng quy định theo hướng quy định thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp bằng hình thức trực tuyến để thể chế hóa chủ trương về phát triển, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Chỉ một số trường hợp là người nước ngoài, người chưa có định danh điện tử thì có thể yêu cầu cấp Phiếu bằng hình thức trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính. Cá nhân có thể ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu (đối với cả 2 loại Phiếu). Thời hạn cấp phiếu giảm xuống là 5 ngày làm việc. 

Theo bocongan.gov.vn
Link bài gốc https://bocongan.gov.vn/bai-viet/co-quan-to-chuc-ca-nhan-khong-duoc-yeu-cau-ca-nhan-cung-cap-thong-tin-ly-lich-tu-phap-1764954866

