Phú Quốc sắp có tuyến tàu LRT 18 phút nối sân bay với trung tâm APEC

Tuyến tàu điện đô thị LRT đầu tiên của Việt Nam do Tập đoàn Sun Group đầu tư tại Phú Quốc gây chú ý với loạt thông số ấn tượng: tốc độ vận hành tới 100 km/h, công suất khoảng 4.500 khách/giờ, kết nối sân bay tới trung tâm tổ chức Hội nghị APEC chỉ khoảng 18 phút.

Tuyến tàu điện đô thị LRT tại Phú Quốc khởi công cuối 2025 là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Tuyến được quy hoạch chạy song song trục đường ĐT.975, tuyến đường xương sống của hòn đảo, kết nối trực tiếp Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc tới Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, khu phức hợp khách sạn phục vụ APEC 2027 tại Nam đảo.

Tuyến LRT hiện đại chạy dọc trục giao thông ĐT.975, kết nối xuyên suốt đảo Ngọc đang được gấp rút thi công

Tuyến LRT có chiều dài gần 18 km, tốc độ thiết kế khoảng 100 km/h, cho phép rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay đến khu vực APEC xuống còn khoảng 18 phút. Hệ thống đạt công suất vận chuyển khoảng 4.500 hành khách mỗi giờ.

Tuyến LRT được thiết kế linh hoạt với các đoạn đi trên cao, mặt đất và đi ngầm, gồm 6 nhà ga, trong đó có 5 ga mặt đất và 1 ga ngầm đặt tại khu Trung tâm Hội nghị APEC. Cách tổ chức này không chỉ tối ưu hóa quỹ đất và đảm bảo cảnh quan đô thị, mà còn giúp giảm tải áp lực giao thông đường bộ, thể hiện tầm nhìn 100 năm phát triển đảo Ngọc.

Tuyến LRT được thiết kế với nhiều chi tiết “đo ni đóng giày” cho điều kiện vận hành tại đảo. Toàn dự án dự kiến trang bị 14 đoàn tàu, mỗi đoàn gồm 3 toa, được sản xuất theo tiêu chuẩn cao và ứng dụng công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới.

Diện mạo tàu điện lấy tông đỏ chủ đạo.

Ngôn ngữ thiết kế tàu LRT mang đậm dấu ấn bản địa với ngoại thất lấy cảm hứng từ hình tượng Rồng trong văn hóa phương Đông, với màu đỏ chủ đạo kết hợp các dải cam, vàng chuyển động. Nội thất phối màu hài hòa, điểm xuyết sắc xanh lam gợi nhắc biển trời, trong khi các chi tiết vách ngăn được lấy cảm hứng từ công trình biểu tượng Cầu Hôn Phú Quốc, góp phần tạo nên một không gian di chuyển giàu tính nhận diện.

Thiết kế tàu không chỉ hướng đến hiệu suất vận hành mà còn tối ưu trải nghiệm du khách. Cửa sổ được chia thành hai phần nhằm mở rộng góc nhìn, đặc biệt phù hợp với các đoạn tuyến trên cao, nơi hành khách có thể ngắm trọn cảnh quan biển đảo. Không gian bên trong được bố trí giá để hành lý khổ lớn, đáp ứng nhu cầu của du khách di chuyển từ sân bay. Đồng thời, vật liệu sử dụng cũng được xử lý chống ăn mòn do muối biển, đảm bảo độ bền và khả năng vận hành ổn định trong môi trường hải đảo đặc thù.

Khoang tàu ưu tiên sự tiện nghi với tầm nhìn rộng mở

Đáng chú ý, các đoàn tàu đầu tiên dự kiến sẽ cập cảng Phú Quốc vào tháng 1/2027 nhằm kịp phục vụ APEC, cho thấy năng lực tổ chức, triển khai cũng như quyết tâm cao của Tập đoàn Sun Group trong việc xây dựng các dự án hạ tầng quy mô lớn, phục vụ phát triển chung của đảo Ngọc.

Tuyến LRT không chỉ là một phương tiện giao thông mà trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi hạ tầng đồng bộ tại Phú Quốc trước APEC 2027: từ cảng hàng không quốc tế hiện đại hàng đầu thế giới, hệ thống tàu điện, đến trung tâm hội nghị và các tổ hợp lưu trú cao cấp. Sự kết nối liền mạch này không chỉ rút ngắn khoảng cách di chuyển, nâng cao năng lực phục vụ các sự kiện tầm cỡ, mà còn góp phần định hình một mô hình đô thị du lịch hiện đại, nơi trải nghiệm của du khách được tối ưu ngay từ điểm chạm đầu tiên. Đây cũng là nền tảng để đảo ngọc nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới trở thành điểm đến quốc tế với hạ tầng sánh ngang các trung tâm du lịch lớn trên thế giới.