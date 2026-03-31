Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Phú Quốc sắp có tuyến tàu LRT 18 phút nối sân bay với trung tâm APEC

16:43 31/03/2026
Tuyến tàu điện đô thị LRT đầu tiên của Việt Nam do Tập đoàn Sun Group đầu tư tại Phú Quốc gây chú ý với loạt thông số ấn tượng: tốc độ vận hành tới 100 km/h, công suất khoảng 4.500 khách/giờ, kết nối sân bay tới trung tâm tổ chức Hội nghị APEC chỉ khoảng 18 phút.

Tuyến tàu điện đô thị LRT tại Phú Quốc khởi công cuối 2025 là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Tuyến được quy hoạch chạy song song trục đường ĐT.975, tuyến đường xương sống của hòn đảo, kết nối trực tiếp Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc tới Trung tâm Hội nghị và Triển lãm, khu phức hợp khách sạn phục vụ APEC 2027 tại Nam đảo.

Tuyến LRT hiện đại chạy dọc trục giao thông ĐT.975, kết nối xuyên suốt đảo Ngọc đang được gấp rút thi công

Tuyến LRT có chiều dài gần 18 km, tốc độ thiết kế khoảng 100 km/h, cho phép rút ngắn thời gian di chuyển từ sân bay đến khu vực APEC xuống còn khoảng 18 phút. Hệ thống đạt công suất vận chuyển khoảng 4.500 hành khách mỗi giờ.

Tuyến LRT được thiết kế linh hoạt với các đoạn đi trên cao, mặt đất và đi ngầm, gồm 6 nhà ga, trong đó có 5 ga mặt đất và 1 ga ngầm đặt tại khu Trung tâm Hội nghị APEC. Cách tổ chức này không chỉ tối ưu hóa quỹ đất và đảm bảo cảnh quan đô thị, mà còn giúp giảm tải áp lực giao thông đường bộ, thể hiện tầm nhìn 100 năm phát triển đảo Ngọc.

Tuyến LRT được thiết kế với nhiều chi tiết “đo ni đóng giày” cho điều kiện vận hành tại đảo. Toàn dự án dự kiến trang bị 14 đoàn tàu, mỗi đoàn gồm 3 toa, được sản xuất theo tiêu chuẩn cao và ứng dụng công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới.

Diện mạo tàu điện lấy tông đỏ chủ đạo.

Ngôn ngữ thiết kế tàu LRT mang đậm dấu ấn bản địa với ngoại thất lấy cảm hứng từ hình tượng Rồng trong văn hóa phương Đông, với màu đỏ chủ đạo kết hợp các dải cam, vàng chuyển động. Nội thất phối màu hài hòa, điểm xuyết sắc xanh lam gợi nhắc biển trời, trong khi các chi tiết vách ngăn được lấy cảm hứng từ công trình biểu tượng Cầu Hôn Phú Quốc, góp phần tạo nên một không gian di chuyển giàu tính nhận diện.

Thiết kế tàu không chỉ hướng đến hiệu suất vận hành mà còn tối ưu trải nghiệm du khách. Cửa sổ được chia thành hai phần nhằm mở rộng góc nhìn, đặc biệt phù hợp với các đoạn tuyến trên cao, nơi hành khách có thể ngắm trọn cảnh quan biển đảo. Không gian bên trong được bố trí giá để hành lý khổ lớn, đáp ứng nhu cầu của du khách di chuyển từ sân bay. Đồng thời, vật liệu sử dụng cũng được xử lý chống ăn mòn do muối biển, đảm bảo độ bền và khả năng vận hành ổn định trong môi trường hải đảo đặc thù.

Khoang tàu ưu tiên sự tiện nghi với tầm nhìn rộng mở

Đáng chú ý, các đoàn tàu đầu tiên dự kiến sẽ cập cảng Phú Quốc vào tháng 1/2027 nhằm kịp phục vụ APEC, cho thấy năng lực tổ chức, triển khai cũng như quyết tâm cao của Tập đoàn Sun Group trong việc xây dựng các dự án hạ tầng quy mô lớn, phục vụ phát triển chung của đảo Ngọc.

Tuyến LRT không chỉ là một phương tiện giao thông mà trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi hạ tầng đồng bộ tại Phú Quốc trước APEC 2027: từ cảng hàng không quốc tế hiện đại hàng đầu thế giới, hệ thống tàu điện, đến trung tâm hội nghị và các tổ hợp lưu trú cao cấp. Sự kết nối liền mạch này không chỉ rút ngắn khoảng cách di chuyển, nâng cao năng lực phục vụ các sự kiện tầm cỡ, mà còn góp phần định hình một mô hình đô thị du lịch hiện đại, nơi trải nghiệm của du khách được tối ưu ngay từ điểm chạm đầu tiên. Đây cũng là nền tảng để đảo ngọc nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới trở thành điểm đến quốc tế với hạ tầng sánh ngang các trung tâm du lịch lớn trên thế giới.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Sun Group Phú Quốc
Tập đoàn T&T Group khởi công khu công nghiệp thế hệ mới quy mô gần 200 ha tại An Giang

Choáng ngợp tốc độ nâng cấp và mở rộng sân bay Phú Quốc do Sun Group đầu tư

Cầu Hoàng Gia sau nửa năm thông xe và cuộc “đổi ngôi” của trung tâm Hải Phòng

GS Nguyễn Thục Quyên: Đầu tư hạ tầng nghiên cứu để thu hút nhân tài khoa học

Agribank đồng hành cùng Tập đoàn Amaccao triển khai dự án điện rác 3.000 tỷ đồng tại Đà Nẵng: Khẳng định vai trò tiên phong trong tín dụng xanh

“The X of Living”: Khi bản sắc đô thị được kể bằng ngôn ngữ của nghệ thuật và cảm xúc

Đổi mới đánh giá tác động pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế

( Pháp lý). Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động xây dựng và ban hành pháp luật của Việt Nam đang chịu tác động ngày càng lớn từ các điều ước quốc tế và các cam kết hội nhập, đặt ra yêu cầu mới đối với chất lượng và tính an toàn pháp lý của các quyết định chính sách và văn bản pháp luật.

Tập đoàn T&T Group khởi công khu công nghiệp thế hệ mới quy mô gần 200 ha tại An Giang

Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển chính thức khởi công Khu công nghiệp Vàm Cống quy mô 199,2 ha, tổng vốn đầu tư 4.800 tỷ đồng tại tỉnh An Giang, đánh dấu bước khởi đầu cho việc hình thành một khu công nghiệp thế hệ mới theo định hướng xanh, hiện đại, đa chức năng và bền vững tại khu vực ĐBSCL.

Sử dụng dữ liệu lớn khi xác định thiệt hại trong điều tra phòng vệ thương mại

(Pháp lý). Các biện pháp phòng vệ thương mại, gồm chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ, chỉ có thể được áp dụng khi cơ quan điều tra chứng minh sự tồn tại của hành vi bị điều tra, thiệt hại của ngành sản xuất trong nước và mối quan hệ nhân quả giữa hai yếu tố này. Trong đó, xác định thiệt hại là nội dung then chốt.

Đổi mới tư duy thi hành pháp luật trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước: Suy nghĩ bước đầu

( Pháp lý). Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, với những biến đổi sâu sắc do chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, thi hành pháp luật đang đứng trước những đòi hỏi mới về chất lượng, hiệu quả và tính thích ứng.

Nửa thế kỷ sáng tri thức – Vững công minh: ULAW viết tiếp bản hùng ca pháp lý Việt Nam

Ngày 30/3/2026, tại Nhà hát Hòa Bình, Trường Đại học Luật TP.HCM (ULAW) đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm truyền thống (1976–2026) và 30 năm ngày mang tên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (1996–2026). Sự kiện đánh dấu cột mốc vàng son của một trong những cơ sở đào tạo luật trọng điểm quốc gia, đồng thời khẳng định tầm nhìn phụng sự công lý trong giai đoạn mới.

Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý phòng, chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, góp phần tăng cường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng

Trước thực trạng các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng gia tăng nhanh chóng, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, Bộ Công an đã chủ trì xây dựng Nghị định quy định về phòng, chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho công tác đấu tranh với loại tội phạm này.

Quy định về thương mại số trong các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam là thành viên

(Pháp lý). Thương mại số và thương mại điện tử là hai khái niệm có liên quan nhưng không hoàn toàn đồng nhất. Trong các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên, các quy định liên quan đến thương mại số chủ yếu được đặt trong các chương về thương mại điện tử.

Từ phản ứng chính sách đến chủ động kiến tạo: Bước chuyển trong hoạt động lập pháp của Quốc hội khoá XVI

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hoàn thiện thể chế nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững, hoạt động lập pháp của Quốc hội đang đứng trước yêu cầu đổi mới tư duy và phương thức.

Hoàn thiện pháp luật về quản trị doanh nghiệp tư nhân theo chuẩn OECD

(Pháp lý).Quản trị doanh nghiệp được OECD xác định là một trong những nền tảng thể chế cốt lõi nhằm bảo đảm tính minh bạch, hiệu quả phân bổ nguồn lực và phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Luật Đô thị đặc biệt cho TP.HCM: Rộng cửa đón nhà đầu tư chiến lược

Những chính sách thông thoáng không chỉ cải thiện môi trường đầu tư mà còn giúp TP.HCM mở rộng cánh cửa đón 'đại bàng', giải quyết những dự án kéo dài nhiều năm.

