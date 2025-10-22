Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

Phú Quốc được nền tảng du lịch lớn hàng đầu thế giới chọn là điểm đến của năm 2026

16:24 22/10/2025
Mới đây, Expedia – một trong những nền tảng du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới, đã bất ngờ chọn Phú Quốc vào top 10 điểm đến của năm 2026. Phú Quốc là đại diện duy nhất của Đông Nam Á và là một trong 2 đại diện của Châu Á có mặt trong danh sách.

Theo thông lệ hàng năm, Expedia – nền tảng du lịch trực tuyến lớn hàng đầu thế giới, công bố “Unpack” – báo cáo xu hướng du lịch trên toàn cầu trong năm tiếp theo. Đây là báo cáo được ngành du lịch thế giới đặc biệt quan tâm do là nguồn thông tin uy tín về xu hướng và dự báo hành vi của du khách trong năm 2026. Báo cáo chỉ rõ những điểm đến đang được cả thế giới quan tâm, hành vi đặt phòng khách sạn, hay phong cách du lịch nào đang là xu hướng.

Trong danh sách “Destinations of the Year 2026” (Những điểm đến của năm 2026), Expedia đã gọi tên Phú Quốc trong top 4, với chỉ số tăng trưởng tìm kiếm lên tới 53%. Danh sách này được lựa chọn dựa trên sự gia tăng tìm kiếm chuyến bay và chỗ ở so với năm trước. Phú Quốc cũng là đại diện duy nhất của Đông Nam Á và là một trong hai đại diện duy nhất của Châu Á có mặt trong danh sách, cùng với Okinawa (Nhật Bản).

1-1761125017.jpg

Vẻ đẹp của những bãi biển đẹp nhất hành tinh như Bãi Kem giúp Phú Quốc liên tiếp được truyền thông quốc tế ca ngợi (Ảnh: Fabl Belek)

Mô tả về Phú Quốc, Expedia gọi đây là “hòn đảo tuyệt vời cho một kỳ nghỉ thư giãn”. Nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên Phú Quốc với những bãi biển cát vàng óng, hoàng hôn tuyệt đẹp và những hòn đảo nhỏ nguyên sơ phù hợp để lặn biển. Không chỉ thế, Phú Quốc còn có rất nhiều trải nghiệm vui chơi giải trí hấp dẫn như đi cáp treo 3 dây dài nhất thế giới, tham quan Cầu Hôn độc đáo hay xem show diễn đa phương tiện đạt kỷ lục Guinness thế giới Kiss of the Sea.

Trên Instagram của mình, các chuyên gia của Expedia còn giới thiệu du khách khám phá Thị trấn Hoàng Hôn tại Phú Quốc. “Không có gì tuyệt bằng dạo chơi trên scooter đi khắp thị trấn và ghé vào các khu phố, chợ đêm sôi động tại đây khi hoàng hôn dần buông xuống”, chuyên gia du lịch của Expedia nhận định.

Việc Phú Quốc lọt vào danh sách điểm đến của Expedia cho thấy “thương hiệu” của hòn đảo này đang tăng mạnh mẽ trên bản đồ du lịch quốc tế. Mới đây, tạp chí du lịch uy tín Travel + Leisure đã nhận định Phú Quốc đang “trỗi dậy phi thường”. Đảo Ngọc cũng vừa được Condé Nast Traveler bình chọn là hòn đảo đẹp nhất Châu Á, lọt top 3 thế giới tại giải thưởng Readers Choice Awards 2025. Hãng tin BBC của Anh còn nhận định Phú Quốc là “nơi đáng sống” cho người nước ngoài nhờ chi phí hợp lý và người dân thân thiện. 

2-1761125027.jpg

Màn pháo hoa tại Nụ hôn của biển cả, Thị trấn Hoàng Hôn ghi danh Phú Quốc hòn đảo 365 ngày pháo hoa

Sức hút của Phú Quốc tới du khách quốc tế, ngoài thiên nhiên và con người, còn nằm ở việc điểm đến này đang được đầu tư hạ tầng một cách mạnh mẽ để sẵn sàng trở thành điểm tổ chức Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) 2027. Hàng loạt trải nghiệm được ra mắt liên tục trong 3 năm, biến Phú Quốc từ một điểm đến còn xa lạ với khách quốc tế, trở thành một hiện tượng toàn cầu.

7 tháng đầu năm, lượt khách quốc tế đến Phú Quốc tăng “thẳng đứng” 74,1%, với các đường bay thẳng từ các quốc gia trên thế giới liên tục được bổ sung. Đặc biệt, sự ra mắt của Sun PhuQuoc Airways – hãng hàng không mang tên hòn đảo từ 15/10/2025 với chuyến bay thương mại đầu tiên vào 1/11/2025, tiếp tục góp phần đưa Phú Quốc trở thành một điểm đến quốc tế hấp dẫn, trung tâm trung chuyển hàng không mới của khu vực.

3-1761125026.jpg

Symphony of the Sea mùa 2 sẽ thắp sáng Phú Quốc từ 1/11/2025

Cuối năm nay, Phú Quốc tiếp tục cho ra mắt hàng loạt trải nghiệm mới biến hòn đảo này trở thành điểm đến không bao giờ nhàm chán. Trong đó, đáng chú ý là khai trương tiệm bánh Eric Kayser của thương hiệu Maison Kayser lừng danh nước Pháp tại Sunset Bazaar ở Thị trấn Hoàng Hôn, sự trở lại show diễn Symphony of the Sea mùa 2 hay lễ hội Phu Quoc Tropica Fest 2025 tại hệ sinh thái Sun Paradise Land phía Nam đảo, với các lễ hội ánh sáng, lễ hội bia, các show diễn đường phố liên tục từ sáng đến khuya.

Từ việc lọt top điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất hành tinh đến liên tiếp được vinh danh bởi các tạp chí du lịch danh tiếng, Phú Quốc đang chứng minh sức hút không gì cản nổi của mình. Đảo Ngọc đang dần trở thành biểu tượng mới của du lịch châu Á – một cái tên mà nhắc tới “thiên đường biển” là người ta sẽ nghĩ đến ngay, như cách mà Bali, Phuket hay Maldives đã làm được.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Sun Group Phú Quốc
Cùng chủ đề
Techcombank lập kỷ lục lợi nhuận quý 3, tiếp đà tăng trưởng bền vững Thông tin kinh doanh
Techcombank lập kỷ lục lợi nhuận quý 3, tiếp đà tăng trưởng bền vững

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 và 9...

Mang xe xăng đi, mang xe điện về: “Ngày hội Thu xăng đổi điện” bùng nổ đơn ngay trong ngày Thông tin kinh doanh
Mang xe xăng đi, mang xe điện về: “Ngày hội Thu xăng đổi điện” bùng nổ đơn ngay trong ngày

Chuỗi sự kiện “Ngày hội Thu xăng đổi điện - Vì Việt Nam xanh” của VinFast tiếp tục thu hút...

Sea Golf Villas - BĐS hàng hiệu được giới thượng lưu săn tìm Thông tin kinh doanh
Sea Golf Villas - BĐS hàng hiệu được giới thượng lưu săn tìm

Kế thừa trọn vẹn tinh hoa của vùng đất Đồ Sơn với thiên nhiên xanh mát và không khí trong...

VPBank củng cố vị thế số 1 thị trường thẻ tín dụng, khẳng định sức mạnh hệ sinh thái chi tiêu toàn diện Thông tin kinh doanh
VPBank củng cố vị thế số 1 thị trường thẻ tín dụng, khẳng định sức mạnh hệ sinh thái chi tiêu toàn diện

VPBank tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong khi giữ vững vị trí số 1 thị trường thẻ tín...

SeABank đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp nữ chủ vươn xa trên thương trường Thông tin kinh doanh
SeABank đồng hành, tiếp sức doanh nghiệp nữ chủ vươn xa trên thương trường

Kinh tế Việt Nam ghi nhận sự vươn lên mạnh mẽ của các doanh nghiệp nữ chủ, khẳng định bản...

T&T City Millennia “bùng nổ” ngày mở bán, 100% giỏ hàng được đặt cọc thành công Thông tin kinh doanh
T&T City Millennia “bùng nổ” ngày mở bán, 100% giỏ hàng được đặt cọc thành công

Ngày 19/10, lễ mở bán chính thức của đại đô thị T&T City Millennia tại TP.HCM đã diễn ra trong...

Mới cập nhật
Sửa đổi Luật Giám định tư pháp và những vấn đề cần quan tâm nhìn từ công tác tố tụng các đại án kinh tế thời gian qua

Sửa đổi Luật Giám định tư pháp và những vấn đề cần quan tâm nhìn từ công tác tố tụng các đại án kinh tế thời gian qua

(Pháp lý) –Nghiên cứu từ công tác giám định thiệt hại các đại án kinh tế thời gian qua, cho thấy một số điều luật của Luật Giám định tư pháp chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhất là yêu cầu giám định về tài chính, ngân hàng, chứng khoán, đất đai, xây dựng, công nghệ... Bài viết này tập trung phân tích những bất cập đó, từ đó đề xuất kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý cho công tác giám đinh tư pháp.

3 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Đề xuất quy định về đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ

Đề xuất quy định về đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư về đăng ký kinh doanh của tổ chức khoa học và công nghệ.

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Tiểu ban Văn kiện, ngày 21/10/2025, Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV cung cấp "Báo cáo một số vấn đề mới, quan trọng trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng" làm tài liệu tham khảo cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong quá trình thảo luận, góp ý các Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đã công bố lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân.

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025

Khung pháp lý chuyển dữ liệu xuyên biên giới của Việt Nam: Góc nhìn từ Luật Dữ liệu 2024 và Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân 2025

Trong kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, việc chuyển dữ liệu xuyên biên giới, bao gồm dữ liệu cá nhân, ngày càng trở nên thiết yếu, đóng vai trò quan trọng trong kinh tế, thương mại và quản lý. Việt Nam đã xây dựng hai văn bản pháp luật quan trọng để điều chỉnh hoạt động này: Luật Dữ liệu 2024 đã có hiệu lực từ 01/7/2025) và Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân 2025 sẽ có hiệu lực từ 01/01/2026.

17 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

Một số giải pháp hoàn thiện quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài

(Pháp lý). Chính sách đầu tư thay đổi và các yêu cầu nghiêm ngặt từ các quốc gia tiếp nhận đầu tư là một trong những yếu tố tác động, khiến doanh nghiệp Việt gặp khó khăn trong việc duy trì và mở rộng hoạt động đầu tư quốc tế. Từ thực tiễn và nghiên cứu một số bất cập của qui định pháp luật, bài viết đề xuất một số giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài.

18 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Năm nhất đại học không căng: Gen Z chill nhẹ, học vui, sống khỏe

Năm nhất đại học không căng: Gen Z chill nhẹ, học vui, sống khỏe

Tân sinh viên và thành phố – hai thế giới va vào nhau tạo nên một “bản remix” rực rỡ. Giữa deadline, những ca làm thêm và hàng ngàn điều mới mẻ, Gen Z vẫn biết cách giảm căng thẳng, bật mood chill để không bị “ngợp vibe”. Bởi với họ, đại học không chỉ là nơi học, mà là hành trình “level up” bản thân và tận hưởng tuổi trẻ thật trọn vẹn.

20 giờ trước Thông tin cần biết

Nội dung cần góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Nội dung cần góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã có Hướng dẫn số 18-HD/BTGDVTW-BCĐ ngày 3/7/2025 và Công văn số 2109-CV/BTGDVTW-BCĐ ngày 26/8/2025 về việc tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

22 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Techcombank lập kỷ lục lợi nhuận quý 3, tiếp đà tăng trưởng bền vững

Techcombank lập kỷ lục lợi nhuận quý 3, tiếp đà tăng trưởng bền vững

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 và 9 tháng đầu năm với nhiều chỉ số lập kỷ lục, cho thấy đà tăng trưởng hiệu quả và bền vững của chiến lược chuyển đổi toàn diện. Theo công bố, lợi nhuận trước thuế 9 tháng của Techcombank đạt 23,4 nghìn tỷ và quý 3 đạt 8,3 nghìn tỷ đồng tăng 14,4% so với cùng kỳ, là mức lợi nhuận quý cao nhất từ trước tới nay của ngân hàng.

23 giờ trước Thông tin kinh doanh

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietjet ký thỏa thuận phát triển nguồn lực hàng không quốc tế, thúc đẩy hợp tác mới giữa Việt Nam và Phần Lan

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến Vietjet ký thỏa thuận phát triển nguồn lực hàng không quốc tế, thúc đẩy hợp tác mới giữa Việt Nam và Phần Lan

Hãng hàng không Vietjet và học viện hàng không Airways Aviation (Phần Lan) vừa ký thỏa thuận hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành hàng không quốc tế. Sự kiện diễn ra trang trọng trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, đại diện lãnh đạo và doanh nghiệp hai nước, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Phần Lan sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

1 ngày trước Thông tin đầu tư

Bạn góp một – Vinamilk góp một: Hành trình vượt thiên tai, tiếp bước tương lai

Bạn góp một – Vinamilk góp một: Hành trình vượt thiên tai, tiếp bước tương lai

Với tinh thần “Bạn góp một – Vinamilk góp một”, chương trình “Vượt thiên tai – Tiếp bước tương lai 2025” do Vinamilk phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội đồng Đội Trung ương tổ chức đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng. Chương trình kêu gọi quyên góp được hàng trăm nghìn sản phẩm dinh dưỡng, đến từ khách hàng và tập thể cán bộ – công nhân viên Vinamilk trên toàn quốc.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay