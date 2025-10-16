Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin cần biết

Phó Chủ tịch T&T Group làm Phó Chủ tịch Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu

14:34 16/10/2025
Ngày 16/10, tại Huế, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia phối hợp cùng Ủy ban nhân dân Thành phố Huế đồng tổ chức lễ công bố Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu do Hiệp hội Dữ liệu quốc gia khởi xướng. Tại sự kiện, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines Đỗ Vinh Quang vinh dự được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch VDEN.

Việc thành lập Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu được đánh giá là bước đi chiến lược, phù hợp với xu hướng quốc tế và định hướng phát triển kinh tế số của Việt Nam. Chương trình công bố không chỉ đánh dấu bước khởi đầu cho một mạng lưới tri thức toàn cầu của người Việt trong lĩnh vực dữ liệu, mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược của Hiệp hội Dữ liệu quốc gia trong việc kết nối con người – công nghệ – tri thức, đưa Việt Nam trở thành trung tâm năng động của kinh tế dữ liệu khu vực và thế giới.

1-1760600041.jpg

Lễ ra mắt Ban lãnh đạo Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu VDEN

Dấu mốc quan trọng trong xây dựng nền kinh tế dữ liệu Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Giám đốc Trung tâm Dữ liệu Quốc gia, Phó chủ tịch Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia cho biết, việc công bố Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu là một dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng nền kinh tế dữ liệu Việt Nam, là minh chứng cho quyết tâm trong việc biến dữ liệu từ tiềm năng thành hiện thực phát triển.

Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu được hình thành với mục tiêu kết nối trí tuệ Việt trong và ngoài nước, cùng chia sẻ sáng kiến, kinh nghiệm và tri thức để thúc đẩy phát triển nền kinh tế dữ liệu tự chủ, sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đáng chú ý, VDEN được xây dựng trên cơ sở mối quan hệ chặt chẽ giữa “4 nhà”: Nhà nước – doanh nghiệp – học thuật – chuyên gia nhằm tối ưu hóa nguồn nhân lực công nghệ, đẩy mạnh năng lực nghiên cứu, ứng dụng dữ liệu vào thực tiễn.

2-1760600052.jpg

Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, việc công bố VDEN là một dấu mốc quan trọng trong hành trình xây dựng nền kinh tế dữ liệu Việt Nam

Bên cạnh đó, mạng lưới cũng sẽ đóng vai trò tham mưu, hiến kế chính sách và chuẩn mực dữ liệu quốc gia, thông qua việc góp ý cho các cơ quan quản lý, đề xuất khung pháp lý, tiêu chuẩn kỹ thuật, cũng như khuyến khích phát triển các dự án, sản phẩm dữ liệu mới. VDEN sẽ đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao, thông qua các hoạt động hội thảo, tập huấn và hướng dẫn chuyên môn cho thế hệ chuyên gia dữ liệu tiếp theo.

3-1760600052.jpg

Lễ ra mắt Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu VDEN

VDEN được vận hành dựa trên 5 nguyên tắc, bao gồm: Tự nguyện – hợp tác – cùng phát triển; minh bạch – trách nhiệm – liêm chính; khoa học – chất lượng – đổi mới liên tục; bảo mật – tôn trọng quyền riêng tư – tuân thủ pháp luật; kết nối toàn cầu – phát huy bản sác Việt. Tới thời điểm hiện tại, Mạng lưới đã có sự cam kết tham gia của hơn 80 chuyên gia đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Mỹ, Nhật, Canada, Úc ....

“Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia cam kết sẽ là người đồng hành tin cậy, tạo mọi điều kiện tốt nhất để đội ngũ chuyên gia có thể cống hiến hết mình. Chúng ta sẽ cùng nhau viết nên những trang sử vàng cho nền kinh tế dữ liệu Việt Nam”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương nhấn mạnh.

Trong khuôn khổ sự kiện, Thiếu tá Đào Đức Triệu, Tổng Thư ký Hiệp hội Dữ liệu quốc gia đã công bố Quyết định thành lập Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu. Đáng chú ý, ông Đỗ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group, Chủ tịch HĐQT Vietravel Airlines vinh dự được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu.

Dữ liệu và công nghệ là động lực tăng trưởng tương lai

Phát biểu tại lễ công bố, ông Đỗ Vinh Quang khẳng định, Mạng lưới chuyên gia dữ liệu toàn cầu là bước đi cần thiết, kịp thời, đáp ứng kỳ vọng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; đồng thời phù hợp với xu hướng chung của thế giới. Tân Phó Chủ tịch VDEN nhận định, hiện nay, dữ liệu đang là “nguồn tài nguyên chiến lược” quan trọng của các nền kinh tế; là “nguyên liệu đầu vào” cho đổi mới sáng tạo. Người nắm được dữ liệu sẽ có lợi thế cạnh tranh và khả năng kiến tạo tương lai.

“Được Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia Việt Nam khởi xướng, vận hành, VDEN không chỉ tập hợp cộng đồng các chuyên gia, mà hơn hết, ở đó, mỗi chuyên gia thực sự là một ‘đại sứ tri thức’, mang năng lượng sáng tạo toàn cầu trở về đóng góp cho quê hương, đất nước”, ông Đỗ Vinh Quang nói.

4-1760600052.jpg

Tân Phó Chủ tịch VDEN Đỗ Vinh Quang phát biểu tại sự kiện

Nhấn mạnh, sức mạnh của khoa học, công nghệ và dữ liệu chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành những giá trị phục vụ con người, Phó Chủ tịch VDEN cam kết đồng hành và đóng góp tích cực cùng Hiệp hội Dữ liệu Quốc gia và Mạng lưới chuyên gia trong hành trình phát triển hệ sinh thái dữ liệu Việt Nam.

“Từ Huế, ngọn lửa tri thức Việt đã được thắp sáng. Từ VDEN, trí tuệ Việt đã được kết nối. Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm, hạ tầng công nghệ; cũng như tạo điều kiện để đội ngũ chuyên gia trong và ngoài nước cùng hợp tác, ứng dụng tri thức vào thực tiễn để phát triển kinh tế xã hội. Khi Nhà nước kiến tạo, giới khoa học dẫn dắt, doanh nghiệp đồng hành, sức mạnh của tri thức Việt sẽ được phát huy tối đa”, Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn T&T Group khẳng định.

Trong những năm qua, T&T Group, Ngân hàng SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển luôn chủ động đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng các giải pháp công nghệ đột phá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh theo đúng tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Bộ Chính trị. Tập đoàn đã liên tục mở rộng mối quan hệ hợp tác chiến lược với các tập đoàn hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực nhằm làm chủ công nghệ, nâng cao trình độ quản trị và điều hành để cùng đầu tư và phát triển các dự án tầm cỡ, các dự án công nghệ cao góp phần tăng cường vị thế của nền kinh tế Việt Nam trên bản đồ thế giới.

5-1760600052.jpg

T&T Group, Ngân hàng SHB luôn chủ động đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng các giải pháp công nghệ đột phá trong hoạt động sản xuất, kinh doanh

Điển hình, trong lĩnh vực hàng không, Vietravel Airlines được định vị là hãng hàng không lấy chất lượng dịch vụ và công nghệ làm đầu. Hãng tập trung áp dụng công nghệ và phát triển các dòng sản phẩm có khả năng tùy biến cao, tối ưu trải nghiệm bay và chi phí dựa trên nền tảng đẩy mạnh chuyển đổi số sâu rộng.

Trong lĩnh vực hạ tầng logistics, T&T Group đang tích cực đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo thế hệ mới vào vận hành. Mới đây nhất, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kết nối Việt Nam – Singapore, siêu cảng Việt Nam SupperPortTM – liên doanh giữa T&T Group và Tập đoàn YCH (Singapore) đã chính thức ra mắt Kho hàng không kéo dài tại Phú Thọ. Đây cũng là kho hàng không kéo dài tích hợp lớn nhất khu vực từ trước tới nay. Với định hướng là nhà ga hàng hóa hiện đại, thông minh, OACT sẽ ứng dụng các tiến bộ công nghệ: như AI, Robotics…

Với sự phát triển lớn mạnh cùng những đóng góp tích cực cho nền kinh tế đất nước, T&T Group vinh dự là một trong số ít tập đoàn kinh tế tư nhân vinh dự 3 lần đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất do Đảng, Nhà nước trao tặng.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

T&T Group
Cùng chủ đề
Từ lớp học đến cuộc sống: Hành trình debut của tân sinh viên Thông tin cần biết
Từ lớp học đến cuộc sống: Hành trình debut của tân sinh viên

Bước chân vào đại học chính là khoảnh khắc “debut” của mỗi tân sinh viên. Mặc dù đối mặt với...

Cùng MB chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do bão lũ Thông tin cần biết
Cùng MB chung tay ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả do bão lũ

Cơn bão số 10 (Bualoi), cơn bão số 11 (Matmo) và hoàn lưu sau bão đã gây thiệt hại nghiêm...

“Kiến tạo Việt Nam Xanh” tìm ra top 30 cá nhân và đội thi bước vào vòng Bán kết Thông tin cần biết
“Kiến tạo Việt Nam Xanh” tìm ra top 30 cá nhân và đội thi bước vào vòng Bán kết

Khép lại vòng Sơ khảo đầy ấn tượng, Ban giám khảo cuộc thi “Kiến tạo Việt Nam Xanh” đã tìm...

Tân sinh viên “level up”: Teamwork hết mình, trải nghiệm hết sức và chill đúng điệu Không Độ không stress Thông tin cần biết
Tân sinh viên “level up”: Teamwork hết mình, trải nghiệm hết sức và chill đúng điệu Không Độ không stress

Bước chân vào đại học, nhiều tân sinh viên vừa háo hức vừa bỡ ngỡ. Không còn thời khóa biểu...

Cơn địa chấn G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] mở bán vé Day 2 tại 8Wonder Ocen City Thông tin cần biết
Cơn địa chấn G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] mở bán vé Day 2 tại 8Wonder Ocen City

G-DRAGON thực sự đang tạo nên “cơn địa chấn” chưa từng có trong cộng đồng yêu nhạc Việt khi “chiều...

Từ lạc lõng đến tự tin: Cú hích để tân sinh viên bứt phá năm nhất Thông tin cần biết
Từ lạc lõng đến tự tin: Cú hích để tân sinh viên bứt phá năm nhất

Ngày còn ngồi ghế cấp 3, không ít bạn trẻ mơ mộng về "thiên đường đại học" với lời hứa...

Mới cập nhật
Đón dòng vốn tỷ đô lớn nhất thập kỷ, Cần Giờ vào đường băng tăng trưởng bứt phá

Đón dòng vốn tỷ đô lớn nhất thập kỷ, Cần Giờ vào đường băng tăng trưởng bứt phá

Cần Giờ đang đứng trước cơ hội bứt phá mạnh mẽ chưa từng có trong lịch sử phát triển. Hàng loạt dự án hạ tầng có quy mô hàng chục tỷ USD đang đổ dồn về vùng biển Đông Nam TP.HCM, mở cánh cửa kết nối, đưa Cần Giờ tiến thẳng vào quỹ đạo tăng trưởng mới.

3 giờ trước Thông tin kinh doanh

Mở bán chính thức T&T City Millennia: Vì sao dự án là tâm điểm đầu tư hấp dẫn nhất Nam Sài Gòn?

Mở bán chính thức T&T City Millennia: Vì sao dự án là tâm điểm đầu tư hấp dẫn nhất Nam Sài Gòn?

Sáng 19/10 tới đây, lễ mở bán chính thức Dự án T&T City Millennia sẽ diễn ra tại KS JW Marriott Hotel & Suites Saigon. Đây là dự án quy mô phía Nam Sài Gòn do T&T Group đầu tư phát triển.

3 giờ trước Thông tin kinh doanh

Cơ hội và thách thức trong hoàn thiện pháp luật ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế số: Kinh nghiệm phối hợp giữa Nhà nước, chuyên gia, Luật gia

Cơ hội và thách thức trong hoàn thiện pháp luật ngân hàng phục vụ phát triển kinh tế số: Kinh nghiệm phối hợp giữa Nhà nước, chuyên gia, Luật gia

Bài viết phân tích làm rõ những tác động của kinh tế số, chuyển đổi số đến nội dung pháp luật ngân hàng ở Việt Nam. Từ kết quả nghiên cứu, tác giả chỉ ra các cơ hội, thách thức của kinh tế số đến hoàn thiện pháp luật ngân hàng. Đồng thời, bài viết cũng chỉ ra các giải pháp để bảo đảm sự tham gia của chuyên gia, nhà khoa học, luật gia vào hoạt động xây dựng pháp luật của nhà nước trong giai đoạn hiện nay.

9 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải lấy việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế làm nhiệm vụ đột phá hàng đầu

Tổng Bí thư Tô Lâm: Phải lấy việc tháo gỡ điểm nghẽn thể chế làm nhiệm vụ đột phá hàng đầu

Sáng 15/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số (Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Phiên họp quý III, đánh giá tình hình 9 tháng triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với các địa phương.

9 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Cơ chế phản hồi chính sách hai chiều: Yêu cầu tất yếu trong quản trị hiện đại ở Việt Nam hiện nay

Cơ chế phản hồi chính sách hai chiều: Yêu cầu tất yếu trong quản trị hiện đại ở Việt Nam hiện nay

(Pháp lý). Trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số, phản hồi chính sách hai chiều được xác định là cơ chế thiết yếu trong quản trị công hiện đại. Quan hệ Nhà nước – xã hội không còn đơn hướng mà đã chuyển sang mô hình tương tác liên tục, trong đó minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia xã hội giữ vai trò trung tâm.

11 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong hoạt động của Toà án: Kinh nghiệm từ “Toà án thông minh” của Trung Quốc và định hướng cho Việt Nam theo tinh thần Nghị quyết 66-NQ/TW

Bài viết phân tích kinh nghiệm của Trung Quốc, chỉ ra thành tựu về hiệu quả, minh bạch và tiếp cận công lý, đồng thời nêu hạn chế về dữ liệu, thuật toán và niềm tin xã hội. Trên cơ sở phân tích tài liệu chính sách và nghiên cứu tình huống, nghiên cứu rút ra bài học cho Việt Nam, trong đó việc ứng dụng AI trong tư pháp hiện còn hạn chế và mới ở giai đoạn thí điểm.

12 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong điều tra tội phạm rửa tiền: Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý

Phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong điều tra tội phạm rửa tiền: Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý

(Pháp Lý). Qua nghiên cứu, cho đến hiện nay, có một số vụ án thông qua điều tra tội phạm nguồn, cơ quan điều tra đã tiến hành khởi tố tội phạm rửa tiền. Ngoài việc điều tra mở rộng các vụ án về tội phạm nguồn, cơ quan điều tra hoàn toàn có thể chủ động phát hiện, khởi tố và điều tra các vụ án “rửa tiền” với tư cách là tội danh độc lập mặc dù đây là hướng điều tra phức tạp hơn. Để tổ chức tốt quan hệ phối hợp giữa cơ quan điều tra với viện kiểm sát trong điều tra tội phạm rửa tiền, cần chú ý và nghiên cứu nhiều vấn đề pháp lý quan trọng…

1 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Giao dịch quyền sử dụng đất trên nền tảng Proptech: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đặt ra

Giao dịch quyền sử dụng đất trên nền tảng Proptech: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đặt ra

(Pháp lý). Bài viết được nhóm nghiên cứu trường Đại học Luật Hà Nội tập trung phân tích, đánh giá một số nền tảng số như: PropTech, Sàn thương mại điện tử Bất động sản, Hợp đồng thông minh, Blockchain… là những hình thức có thể được ứng dụng hiệu quả trong các giao dịch về QSDĐ. Qua đó cho thấy sự cần thiết khách quan của việc sớm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về một vấn đề mới rất có tiềm năng phát triển ở tương lai như PropTech.

1 ngày trước Pháp lý và Kinh doanh

Geleximco được vinh danh Top doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm đổi mới đất nước

Geleximco được vinh danh Top doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm đổi mới đất nước

Vừa qua, tại Hà Nội, Tập đoàn Geleximco đã xuất sắc được vinh danh Top 40 doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu đại diện cho 40 năm Đổi mới của đất nước.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Hoàn thiện pháp luật hình sự về tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam

Hoàn thiện pháp luật hình sự về tội phạm công nghệ cao trong bối cảnh chuyển đổi số tại Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế số toàn cầu, việc hoàn thiện pháp luật hình sự về tội phạm công nghệ cao trở thành nhiệm vụ cấp thiết nhằm đảm bảo trật tự xã hội và thúc đẩy sự phát triển bền vững. Bài viết sau tác giả nghiên cứu, phân tích các hạn chế trong khung pháp lý hình sự hiện hành và đề xuất các giải pháp pháp lý chuyên sâu để nâng cao hiệu quả xử lý loại tội phạm này.

2 ngày trước Khoa học Pháp Lý

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay