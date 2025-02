Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã ký Quyết định số 373/QĐ-TTg phê duyệt phương án pháp điển bổ sung quy phạm pháp luật và bổ sung đề mục vào Bộ pháp điển.

Cụ thể, Quyết định số 373/QĐ-TTg phê duyệt phương án pháp điển bổ sung 8 đề mục sau vào Bộ pháp điển gồm: Dữ liệu, Công tác lãnh sự, Lễ tân ngoại giao, Hoạt động in, Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Tư pháp người chưa thành niên, Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Trật tự an toàn, giao thông đường bộ.

Quyết định nêu rõ, trình tự, thủ tục pháp điển đối với 8 đề mục bổ sung trên được thực hiện theo quy định tại các Điều 9, 10 và 11 của Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; thời hạn hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 năm 2025.

Đồng thời, Quyết định phê duyệt phương án pháp điển bổ sung 48 văn bản quy phạm pháp luật vào Bộ pháp điển. Trình tự, thủ tục pháp điển bổ sung quy phạm pháp luật vào Bộ pháp điển được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 13 Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật; thời hạn hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2025.

Quyết định yêu cầu Bộ Tư pháp hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện pháp điển bổ sung quy phạm pháp luật và bổ sung đề mục vào Bộ pháp điển theo phương án được phê duyệt; cập nhật kết quả pháp điển bổ sung vào Bộ pháp điển; phổ biến, tuyên truyền về Bộ pháp điển; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện Quyết định này vào tháng 01 năm 2026.

Các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan có trách nhiệm bố trí các điều kiện về nhân sự, kinh phí và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm cho công tác pháp điển; thực hiện pháp điển bổ sung quy phạm pháp luật và bổ sung đề mục vào Bộ pháp điển theo phương án được phê duyệt bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn; đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến Bộ pháp điển đến các cá nhân, tổ chức có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của cơ quan mình.

Trong quá trình tổ chức thực hiện theo phương án được phê duyệt tại Quyết định này, các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan liên quan kịp thời thông tin, báo cáo khó khăn, vướng mắc về Bộ Tư pháp để tổng hợp, tham mưu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý theo quy định.