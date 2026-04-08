Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao

Ông Nguyễn Văn Quảng, 57 tuổi, được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2026-2031, tại phiên làm việc chiều 7/4.

Trước Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ: Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, tôi Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân với Hiến pháp, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng tuyên thệ trước Quốc hội. Ảnh: Hoàng Phong

Phát biểu nhậm chức, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cho biết thời gian qua, ngành tòa án đã nỗ lực, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, yêu cầu các cơ quan tư pháp nói chung và tòa án nhân dân nói riêng phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, thực chất, hiệu quả; trong đó trọng tâm là đẩy mạnh cải cách tư pháp, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững.

Trên cương vị người đứng đầu cơ quan xét xử, ông Nguyễn Văn Quảng cam kết tập trung hoàn thiện thể chế, phát huy vai trò của tòa án trong kiến tạo và phát triển. Ngành tòa án sẽ chủ động phát hiện các bất cập, chồng chéo trong quy định pháp luật để kịp thời kiến nghị sửa đổi, hoàn thiện, góp phần khơi thông nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn cho phát triển.

Ông nhấn mạnh yêu cầu đổi mới hoạt động xét xử, lấy chất lượng, công bằng, nghiêm minh và nhân văn làm nền tảng xuyên suốt. "Tòa án nhân dân Tối cao bảo đảm áp dụng pháp luật thống nhất, kiên quyết không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm; hướng tới xây dựng tòa án điện tử hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp, phục vụ nhân dân tốt hơn", ông nói.

Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao cũng cam kết xây dựng đội ngũ thẩm phán có bản lĩnh chính trị vững vàng, chuyên nghiệp, liêm chính, tạo nền tảng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của tòa án các cấp, hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội giao.

Ông đề nghị tiếp tục nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự giám sát của Quốc hội, nhân dân và sự phối hợp của các cơ quan tư pháp để ngành tòa án hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng nền tư pháp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Quảng là tiến sĩ Luật, quê Hải Phòng; Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, 14; đại biểu Quốc hội khóa 15, 16. Ông có thời gian dài công tác trong ngành kiểm sát, từng giữ các vị trí như Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân TP Hải Phòng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP HCM, Phó viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao.

Cuối năm 2019, ông được luân chuyển làm Phó bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, gần một năm sau được bầu làm Bí thư Thành ủy. Khi Đà Nẵng hợp nhất với Quảng Nam, ông tiếp tục được Bộ Chính trị giao làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mới.

Tháng 9/2025, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; đến tháng 11/2025, được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao.

Trong thời gian giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông nhiều lần nhấn mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc thủ tục, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; chú trọng xử lý các vấn đề đất đai theo hướng hài hòa lợi ích và định hướng phát triển các ngành công nghệ cao như vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo.

Dưới sự lãnh đạo của ông và tập thể lãnh đạo thành phố, đề án Khu thương mại tự do Đà Nẵng và Trung tâm tài chính quốc tế đã được Trung ương và Quốc hội thông qua.

Hiện Tòa án nhân dân Tối cao có các Phó chánh án gồm ông Nguyễn Trí Tuệ, Dương Văn Thăng, Nguyễn Văn Tiến, Phạm Quốc Hưng, Lê Tiến và Nguyễn Biên Thùy. Đây là cơ quan xét xử cao nhất, thực hiện giám đốc thẩm, tái thẩm các bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị; đồng thời giám đốc việc xét xử của các tòa án cấp dưới, tổng kết thực tiễn xét xử, bảo đảm áp dụng thống nhất pháp luật và phát triển án lệ.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng nhận hoa chúc mừng từ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Hoàng Phong