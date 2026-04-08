Ông Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2026-2031 với ông Nguyễn Huy Tiến.

Ngày 7.4, tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI họp riêng về công tác nhân sự.

Tại phiên họp, Chủ tịch nước đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC).

Ông Nguyễn Huy Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC nhiệm kỳ 2021-2026 được đề cử để Quốc hội bầu giữ chức Viện trưởng VKSNDTC nhiệm kỳ 2026-2031. Quốc hội tiến hành bầu Viện trưởng VKSNDTC bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Với 474/474 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết tán thành (100%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu VKSNDTC nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Huy Tiến.

Ông Nguyễn Huy Tiến, sinh ngày 9.9.1968; quê quán xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật; Thạc sĩ Luật; Đại học chuyên ngành Luật; Cao đẳng kiểm sát.

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIV

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

- Bí thư Đảng ủy (từ 1.2025), Viện trưởng VKSNDTC (từ 8.2024); Viện trưởng VKSNDTC nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XVI

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 10.1988 - 10.1990: Cán bộ VKSND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Từ 11.1990 - 2.1993: Kiểm sát viên sơ cấp, VKSND thị xã Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Từ 3.1993 - 8.1995: Kiểm sát viên sơ cấp, VKSND tỉnh Thái Bình.

Từ 9.1995 - 2.2001: Kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng phòng VKSND tỉnh Thái Bình.

Từ 3.2001 - 9.2005: Kiểm sát viên trung cấp, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), VKSNDTC.

Từ 9.2005 - 9.2007: Kiểm sát viên VKSNDTC, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), VKSNDTC.

Từ 10.2007 - 2.2011: Kiểm sát viên VKSNDTC, Phó Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), VKSNDTC.

Từ 3.2011 - 5.2013: Kiểm sát viên VKSNDTC, Đảng ủy viên, Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), VKSNDTC.

Từ 6.2013 - 5.2015: Kiểm sát viên VKSNDTC, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Bình.

Từ 6.2015 - 4.2017: Kiểm sát viên cao cấp (chuyển xếp theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014), Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội.

Từ 5.2017 - 4.9.2018: Kiểm sát viên cao cấp, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), VKSNDTC.

Từ 5.9.2018 - 4.2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên VKSNDTC, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn VKSNDTC.

Từ 5.2020 - 8.2024: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Thường trực, Kiểm sát viên VKSNDTC, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy VKSNDTC.

Ngày 26.8.2024: Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSNDTC nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 2.2025: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Bí thư Đảng ủy VKSNDTC, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 23.6.2025: Bí thư Đảng ủy VKSNDTC nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 22.1.2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Tháng 3.2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 7.4.2026: Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu đồng chí giữ chức Viện trưởng VKSNDTC nhiệm kỳ 2026 - 2031.