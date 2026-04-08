Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Ông Nguyễn Huy Tiến tái đắc cử Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao

08:50 08/04/2026
Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2026-2031 với ông Nguyễn Huy Tiến.
Ông Nguyễn Huy Tiến được Quốc hội bầu giữ chức Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ảnh: Văn Thắng

Ngày 7.4, tiếp tục Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI họp riêng về công tác nhân sự.

Tại phiên họp, Chủ tịch nước đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC).

Ông Nguyễn Huy Tiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSNDTC nhiệm kỳ 2021-2026 được đề cử để Quốc hội bầu giữ chức Viện trưởng VKSNDTC nhiệm kỳ 2026-2031. Quốc hội tiến hành bầu Viện trưởng VKSNDTC bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Với 474/474 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham gia biểu quyết tán thành (100%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết bầu VKSNDTC nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Huy Tiến.

Ông Nguyễn Huy Tiến, sinh ngày 9.9.1968; quê quán xã Đông Quan, tỉnh Hưng Yên. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Luật; Thạc sĩ Luật; Đại học chuyên ngành Luật; Cao đẳng kiểm sát.

Chức vụ:

- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XIV

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương

- Bí thư Đảng ủy (từ 1.2025), Viện trưởng VKSNDTC (từ 8.2024); Viện trưởng VKSNDTC nhiệm kỳ 2026 - 2031

- Đại biểu Quốc hội: Khóa XVI

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ 10.1988 - 10.1990: Cán bộ VKSND huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh.

Từ 11.1990 - 2.1993: Kiểm sát viên sơ cấp, VKSND thị xã Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Từ 3.1993 - 8.1995: Kiểm sát viên sơ cấp, VKSND tỉnh Thái Bình.

Từ 9.1995 - 2.2001: Kiểm sát viên trung cấp, Phó Trưởng phòng VKSND tỉnh Thái Bình.

Từ 3.2001 - 9.2005: Kiểm sát viên trung cấp, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), VKSNDTC.

Từ 9.2005 - 9.2007: Kiểm sát viên VKSNDTC, Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), VKSNDTC.

Từ 10.2007 - 2.2011: Kiểm sát viên VKSNDTC, Phó Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), VKSNDTC.

Từ 3.2011 - 5.2013: Kiểm sát viên VKSNDTC, Đảng ủy viên, Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội (Viện Phúc thẩm 1), VKSNDTC.

Từ 6.2013 - 5.2015: Kiểm sát viên VKSNDTC, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Bình.

Từ 6.2015 - 4.2017: Kiểm sát viên cao cấp (chuyển xếp theo quy định của Luật Tổ chức VKSND năm 2014), Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND cấp cao tại Hà Nội.

Từ 5.2017 - 4.9.2018: Kiểm sát viên cao cấp, Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ, Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5), VKSNDTC.

Từ 5.9.2018 - 4.2020: Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên VKSNDTC, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công đoàn VKSNDTC.

Từ 5.2020 - 8.2024: Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Thường trực, Kiểm sát viên VKSNDTC, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, Bí thư Đảng ủy VKSNDTC.

Ngày 26.8.2024: Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSNDTC nhiệm kỳ 2021-2026.

Tháng 2.2025: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương; Bí thư Đảng ủy VKSNDTC, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 23.6.2025: Bí thư Đảng ủy VKSNDTC nhiệm kỳ 2025-2030.

Ngày 22.1.2026: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV.

Tháng 3.2026: Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ngày 7.4.2026: Tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu đồng chí giữ chức Viện trưởng VKSNDTC nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo laodong.vn
Cùng chủ đề
Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương Sự kiện - Chính sách
Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy...

Xem xét 5 dự án luật quan trọng: Đề cao phân quyền, chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế phục vụ người dân, doanh nghiệp Sự kiện - Chính sách
Xem xét 5 dự án luật quan trọng: Đề cao phân quyền, chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế phục vụ người dân, doanh nghiệp

Chiều 7/4, tại Phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc...

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ Sự kiện - Chính sách
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê...

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI tập trung thực hiện thật tốt 4 nhiệm vụ lớn Sự kiện - Chính sách
Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI tập trung thực hiện thật tốt 4 nhiệm vụ lớn

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI tập trung thực hiện thật tốt 4 nhiệm vụ...

Đổi mới tư duy lập pháp – Khơi thông động lực phát triển đất nước Sự kiện - Chính sách
Đổi mới tư duy lập pháp – Khơi thông động lực phát triển đất nước

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa...

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng lớn trọng tâm của Chính phủ Sự kiện - Chính sách
Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng lớn trọng tâm của Chính phủ

Phát biểu nhậm chức, tân Thủ tướng Lê Minh Hưng cam kết, sẽ xây dựng một Chính phủ liêm chính,...

Mới cập nhật
Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

Pháp luật về sandbox đổi mới sáng tạo ở Việt Nam: Yêu cầu hoàn thiện nhằm thu hút FDI công nghệ cao

(Pháp lý). Sandbox đổi mới sáng tạo là công cụ pháp lý quan trọng cho phép thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ và mô hình kinh doanh mới trong khuôn khổ pháp luật linh hoạt.

2 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Đồng chí Nguyễn Phi Long giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương

Bộ Chính trị phân công đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các đoàn thể Trung ương giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương.

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Xem xét 5 dự án luật quan trọng: Đề cao phân quyền, chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế phục vụ người dân, doanh nghiệp

Xem xét 5 dự án luật quan trọng: Đề cao phân quyền, chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế phục vụ người dân, doanh nghiệp

Chiều 7/4, tại Phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, các đại biểu nghe tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra đối với 5 dự án luật gồm: Luật Thủ đô (sửa đổi), Luật Hộ tịch (sửa đổi), Luật Tiếp cận thông tin (sửa đổi), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Các dự án luật đều hướng tới mục tiêu hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy chuyển đổi số, đồng thời bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

4 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bảo mật trong kỷ nguyên AI – Chiến lược hình thành tương lai số

Bảo mật trong kỷ nguyên AI – Chiến lược hình thành tương lai số

Sáng 07/4/2026, tại Hà Nội, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia tổ chức Hội thảo chuyên đề “Bảo mật trong kỷ nguyên AI – Chiến lược hình thành tương lai số”.

4 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Trung ương yêu cầu sửa Bộ luật Hình sự, giảm hình phạt tù với người phạm tội không vụ lợi

Trung ương yêu cầu sửa Bộ luật Hình sự, giảm hình phạt tù với người phạm tội không vụ lợi

Trung ương yêu cầu hoàn thiện chính sách đãi ngộ, chế độ tiền lương, thu nhập bảo đảm đời sống để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm công tác, liêm chính, công tâm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

4 giờ trước Khoa học Pháp Lý

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và thành viên Chính phủ

Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm 6 Phó Thủ tướng Chính phủ, các Bộ trưởng và thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ 2026-2031.

6 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI tập trung thực hiện thật tốt 4 nhiệm vụ lớn

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI tập trung thực hiện thật tốt 4 nhiệm vụ lớn

Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị Quốc hội khóa XVI tập trung thực hiện thật tốt 4 nhiệm vụ lớn, trong đó có việc đổi mới mạnh mẽ công tác lập pháp, nâng tầm giám sát tối cao.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Đổi mới tư duy lập pháp – Khơi thông động lực phát triển đất nước

Đổi mới tư duy lập pháp – Khơi thông động lực phát triển đất nước

Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI ngày 6/4 không chỉ đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với hoạt động của Quốc hội, mà sâu xa hơn, đã gợi mở một cách tiếp cận mới về vai trò của thể chế trong phát triển. Ở đó, đổi mới tư duy lập pháp được xác định như một đột phá có ý nghĩa nền tảng để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo và mở ra những không gian phát triển mới cho đất nước.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng lớn trọng tâm của Chính phủ

Tân Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu 5 định hướng lớn trọng tâm của Chính phủ

Phát biểu nhậm chức, tân Thủ tướng Lê Minh Hưng cam kết, sẽ xây dựng một Chính phủ liêm chính, kỷ luật, bản lĩnh và trách nhiệm. Theo Thủ tướng, lòng tin của nhân dân là nguồn lực lớn nhất của quốc gia; muốn phát triển nhanh thì bộ máy phải trong sạch, cán bộ phải liêm chính, công vụ phải kỷ cương.

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao

Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao

Ông Nguyễn Văn Quảng, 57 tuổi, được Quốc hội bầu làm Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao nhiệm kỳ 2026-2031, tại phiên làm việc chiều 7/4.

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

