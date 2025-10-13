Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất 2 năm liên tiếp được Tạp chí Mỹ vinh danh Top 100 phụ nữ quyền lực nhất châu Á

09:24 13/10/2025
Bà Mai Kiều Liên - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk được Tạp chí Fortune (Mỹ) vinh danh trong danh sách 100 Phụ nữ quyền lực nhất Châu Á năm 2025 (Fortune Most Powerful Women Asia 2025). Bà là nữ doanh nhân Việt Nam duy nhất trong ngành F&B và FMCG hai năm liên tiếp được vinh danh trong danh sách này (2024, 2025).

Fortune là tạp chí kinh doanh - tài chính hàng đầu của Mỹ, nổi tiếng toàn cầu với những bảng xếp hạng danh giá về doanh nghiệp và nhà lãnh đạo.

Theo Fortune, Bảng xếp hạng 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á ghi nhận những người phụ nữ đang thiết lập lại khái niệm lãnh đạo bằng cách chuyển đổi công ty, thay đổi diện mạo ngành và thúc đẩy tăng trưởng, đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng kinh doanh, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ lãnh đạo tiếp theo.

Danh sách này được xây dựng với 5 tiêu chí gồm: Quy mô và sự phát triển của doanh nghiệp; Tầm nhìn chiến lược; Thúc đẩy sự đổi mới, tạo ra đột phá; Tầm ảnh hưởng đối với lĩnh vực kinh doanh và nền kinh tế; Danh tiếng và tác động xã hội.

Năm nay, các nữ lãnh đạo, doanh nhân tiêu biểu được vinh danh đến từ 14 thị trường gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Macao (Trung Quốc) và Việt Nam, trải rộng ở nhiều lĩnh vực.

1-1760322218.png

Bà Mai Kiều Liên sinh ra tại Pháp, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Vinamilk, là nữ doanh nhân quyền lực thường được nhắc đến như “Nữ tướng ngành sữa Việt Nam”

Gia nhập Vinamilk năm 1976 - thời điểm ngành sữa Việt Nam gần như chưa định hình, trong khi tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cao, ban lãnh đạo Vinamilk và bà Mai Kiều Liên luôn đặt cho mình trọng trách "làm sao để mọi trẻ em Việt Nam đều có thể tiếp cận với các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng tốt nhất". Từ tầm nhìn này, với gần 50 năm làm việc tại Vinamilk, trong đó có 33 năm làm Tổng Giám đốc, bà Mai Kiều Liên cùng các cộng sự đã tạo nên thành công của công ty sữa lớn nhất Việt Nam, đồng thời là Top 1 thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu.

Vinamilk đã xây dựng nền tảng cho ngành sữa Việt Nam hiện nay, xóa tan định kiến "Việt Nam không thể phát triển đàn bò sữa", tiên phong thực hiện cuộc "cách mạng trắng" để xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu chăn nuôi bò sữa trong nước những năm 1990 - là tiền đề để xây dựng ngành chăn nuôi bò sữa quy mô, hiện đại ngày nay. Từ rất sớm Vinamilk đã thực hiện nhiều hoạt động hướng đến Phát triển bền vững như: “Quỹ sữa vươn cao Việt Nam”, “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”, hay “Vinamilk Pathway to Dairy Net Zero 2050”, …

Dưới sự lãnh đạo của bà, Vinamilk đã sớm triển khai nhiều chương trình dài hạn góp phần nâng cao thể trạng cho các thế hệ người Việt Nam, đặc biệt luôn quan tâm giúp trẻ em mọi vùng miền có cơ hội được uống sữa mỗi ngày. Nổi bật là chương trình “Sữa học đường” đã triển khai nhiều năm góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ mẫu giáo và tiểu học, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao tầm vóc trẻ em Việt; và “Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam” được triển khai liên tục suốt 18 năm qua, với gần 43 triệu hộp sữa đã được trao cho hơn 550.000 trẻ em hoàn cảnh khó khăn khắp cả nước.

“Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” được Vinamilk cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp thực hiện từ năm 2012 đến năm 2020, trồng 1.121.000 cây xanh tại 56 địa điểm thuộc 20 tỉnh, thành phố trên cả nước. Chương trình này là một điển hình cho những nỗ lực và hành động vì môi trường, cuộc sống và tương lai bền vững.

Từ năm 2023, Vinamilk công bố cam kết và lộ trình tiến đến mục tiêu Net Zero 2050. Vinamilk là doanh nghiệp sữa đầu tiên tại Việt Nam đã có 3 đơn vị (gồm 2 nhà máy và 1 trang trại) đạt chứng nhận quốc tế về trung hòa carbon (PAS 2060:2014). Vinamilk cũng là doanh nghiệp sữa đầu tiên của Việt Nam tham gia vào Sáng kiến toàn cầu của ngành sữa về Net Zero - Pathways to Dairy Net Zero.

2-1760322227.JPG

Trang trại bò sữa công nghệ cao của Vinamilk – một mắt xích quan trọng trong chuỗi sản xuất khép kín từ trang trại đến ly sữa, minh chứng cho tầm nhìn phát triển bền vững và cam kết mang đến nguồn sữa tươi chất lượng cho người Việt

Sở hữu hệ thống trang trại và nhà máy hiện đại bậc nhất, không ngừng nâng chuẩn chất lượng, tiên phong ứng dụng những công nghệ đột phá cùng định hướng đổi mới bền bỉ, Vinamilk đã đưa sản phẩm Việt Nam chạm tới những tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu về an toàn – tinh khiết – vị ngon thượng hạng. Không chỉ phục vụ thị trường Việt Nam, hiện nay Vinamilk đã xuất khẩu đến 65 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong 33 năm dẫn dắt doanh nghiệp với cương vị Tổng Giám đốc, với tinh thần đổi mới, quyết liệt và tư duy lãnh đạo vượt trội cùng triết lý vận hành được gói gọn trong 3 từ “tự chủ, quyết liệt và thiện tâm” bởi “thực phẩm vào cơ thể thì không có cơ hội sửa sai”, bà Mai Kiều Liên đã đưa Vinamilk tiến đến vị thế đáng nể trên bản đồ ngành sữa thế giới. Vinamilk hiện nằm trong Top 36 doanh nghiệp sữa lớn nhất thế giới (về doanh thu) và là Top 1 thương hiệu sữa tiềm năng nhất toàn cầu.

Bà Mai Kiều Liên sinh năm 1953. Tốt nghiệp ngành chế biến sữa tại Đại học Moscow, bà trở về Việt Nam năm 1976, bắt đầu hành trình tại Vinamilk mang theo khát vọng xây dựng nguồn dinh dưỡng chất lượng cho người Việt. Bà trở thành Tổng Giám đốc Vinamilk từ năm 1992 cho đến nay.

Trong vai trò lãnh đạo, bà Mai Kiều Liên là nữ doanh nhân quyền lực với tinh thần đổi mới sáng tạo và tầm nhìn chiến lược đưa Vinamilk vươn tầm thế giới; góp phần xây dựng ngành sữa Việt Nam, do người Việt Nam tự chủ và được thế giới biết đến. Với những dấu ấn và đóng góp to lớn cho ngành sữa, kinh tế đất nước và sự phát triển của nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam, bà đã được Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý như: Huân chương Độc lập hạng Ba (2022), Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới (2005), Huân chương Lao động hạng Nhất (2006), Nhì (2001). Năm 2025, bà nhận danh hiệu Top 60 Cá nhân tiêu biểu trong sự nghiệp 50 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM.

Bà Mai Kiều Liên là một trong những người phát triển ngành sữa Việt Nam và đóng góp tích cực đến sự phát triển của nhiều thế hệ trẻ em, người dân Việt Nam thông qua dinh dưỡng. Bà không chỉ là một hình mẫu cho phụ nữ trong kinh doanh mà còn là một biểu tượng của sự cống hiến, lòng kiên trì và khát vọng vươn lên trong cuộc sống.

Bà nhiều lần được các tạp chí quốc tế như Nikkei và Forbes Asia bình chọn trong danh sách những nữ doanh nhân có ảnh hưởng nhất châu Á, có nhiều đóng góp xuất sắc cho nền kinh tế Việt Nam và khu vực; và là nữ doanh nhân duy nhất được Forbes Việt Nam vinh danh “Thành tựu trọn đời”.

