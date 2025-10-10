Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Nữ chủ xe VinFast VF 3: “Tiện lợi cho lái mới, kinh tế cho dân văn phòng”

15:10 10/10/2025
Với kiểu dáng xinh xắn, kích thước nhỏ gọn dễ xoay sở trong phố, tiện lợi cho công việc và chi phí sử dụng gần như bằng 0, VinFast VF 3 nhanh chóng thuyết phục nhân viên văn phòng Trần Thu Hà (Hà Nội) và trở thành người bạn đồng hành gắn bó hàng ngày.

Từ bỡ ngỡ tới an tâm sử dụng

Vừa nhận giấy phép lái xe, chị Trần Thu Hà (Hà Nội) được chồng tặng một chiếc VinFast VF 3. Mẫu xe điện này vốn từng gây ấn tượng mạnh với chị Hà từ lần đầu bắt gặp trên đường bởi kiểu dáng nhỏ xinh và cá tính. Từ khoảnh khắc ấy, chị Hà đã ấp ủ mong muốn sở hữu một chiếc cho riêng mình.

Khi chưa trải nghiệm xe, mình từng nghĩ xe điện khó sử dụng. Khi cầm lái lần đầu, mình là tay lái mới nên cũng có chút run”, chị Hà chia sẻ về khoảnh khắc khi mới nhận xe.

1-1760083732.jpg

Chị Trần Thu Hà (Hà Nội) đã thích thiết kế VF 3 từ lâu trước khi được chồng mua tặng

Thế nhưng, trải nghiệm thực tế đã nhanh chóng xoá tan những bỡ ngỡ này. Ngay lần đầu cầm vô lăng VF 3, chị nhận thấy xe nhỏ gọn nhưng chắc chắn, vô lăng nhẹ, chân ga, chân phanh mượt. Với vóc dáng nhỏ nhưng gầm cao, tầm nhìn rộng, VF 3 giúp chị dễ dàng điều khiển trong phố đông hay cả ở những con ngõ hẹp. Màn hình cảm ứng của xe lớn, giao diện thân thiện, hiển thị nhiều thông tin rõ ràng, tiện lợi cho phụ nữ mới làm quen xe như chị Hà.

Lúc đầu hơi lo, nhưng chỉ sau vài ngày đi làm, mình thấy xe thật sự dễ làm quen. Chân ga đi mượt mà, thiết kế ghế ngồi cao và kính lớn giúp lái mới như mình dễ quan sát và căn xe, đi lại yên tâm hơn nhiều. Mưa nắng gì mình cũng bỏ hẳn xe máy, đi ô tô vừa an toàn, vừa thoải mái. Có điều hòa, có nghe nhạc, cảm giác khác hẳn”, chị Hà nói thêm.

2-1760083740.jpg

VF 3 cho nữ chủ xe cảm giác an tâm sau vô-lăng và cơ hội thể hiện phong cách của mình

VF 3 còn ghi điểm với chị Hà nhờ thiết kế trẻ trung, cá tính, hợp gu phụ nữ văn phòng. Chị đặc biệt thích thú khi có thể dễ dàng cá nhân hóa thêm trang bị, tuỳ chỉnh màu nội, ngoại thất theo sở thích. “Với phụ nữ, ô tô đôi khi không chỉ là phương tiện đi lại, mà còn là cách thể hiện phong cách. VF 3 với mình giống như một món trang sức vậy”, chị Hà nhận xét.

Vị khách hàng cũng kể lại khi mới nhận chiếc xe đã được cá nhân hóa màu ngoại thất, chị đi làm được anh chị em trong công ty chú ý rất nhiều. Ai cũng khen xe đẹp, hợp cá tính. Trải nghiệm xe một thời gian, chị Hà còn tự tin giới thiệu xe cho đồng nghiệp.

“Sau hơn 2 tháng cầm lái, mình thấy xe đi phố cực tiện, dễ điều khiển ngay cả với phụ nữ mới lái và mang lại cảm giác an tâm”, chị Hà giải thích.

Lựa chọn “không phải nghĩ” cho dân văn phòng

Bên cạnh thiết kế trẻ trung và trải nghiệm lái thân thiện, điểm khiến chị hài lòng nhất là chi phí vận hành và độ tiện lợi khi sạc. Chồng chị từng sử dụng xe xăng đi làm hàng ngày, mỗi tháng tốn 4-5 triệu đồng tiền xăng. Cùng quãng đường đó, khi sử dụng VF 3, chị Hà không tốn một đồng tiền điện, nhờ chính sách miễn phí sạc pin tới hết tháng 6/2027 tại các trạm công cộng của V-Green.

3-1760083740.jpg

Chị Hà cho rằng VF 3 có chi phí vận hành rất hợp lý với dân văn phòng

Mỗi ngày mình đi làm, đi chợ, đưa đón con khoảng hơn 20 km, toàn đường nội đô hay tắc nghẽn. Với nhu cầu đó, VF 3 vừa vặn, dễ lái và gần như không tốn chi phí vận hành. Từ ngày dùng VF 3 thay xe máy, mình tiết kiệm được khoảng 600.000 đồng tiền xăng mỗi tháng. Chi phí bảo dưỡng cũng rất thấp, lần gần nhất chỉ chưa đến 400.000 đồng. Do đó, chiếc ô tô này cực kỳ phù hợp với thu nhập của trung bình dân văn phòng”, chị Hà phân tích.

Sau tuần đầu sử dụng xe, chị hoàn toàn không thấy trở ngại gì với việc sạc pin. Ở quanh nơi chị sinh sống có nhiều điểm sạc, trạm sạc gần nhất cách chưa đến 1 km. Mỗi tuần, chị chỉ đi sạc 2 lần, cũng là 2 lần gia đình ra ngoài chơi vào buổi tối. Trong thời gian khoảng 25-30 phút cắm sạc xe, chị tranh thủ vào trung tâm thương mại gần đó ngồi café cùng chồng con.

Nhờ thiết kế nhỏ gọn, dễ lái và đặc biệt là chi phí sử dụng gần như bằng 0, VF 3 đã thay đổi hẳn thói quen di chuyển của chị Hà. Trước đây đi xe máy, những ngày mưa nắng chị thường ngại ra đường. Giờ đây, với VF 3, chị thoải mái đi ăn trưa cùng đồng nghiệp dù trời nắng gắt và tự tin đi chợ, đi siêu thị vào sáng sớm mỗi ngày.

Từ món quà của chồng, VF 3 đã trở thành lựa chọn gắn bó trong đời sống hằng ngày của chị Hà. Chiếc xe điện nhỏ nhắn nhưng hữu dụng này không chỉ giúp chị an tâm sau tay lái, tiết kiệm chi phí, mà còn mang đến sự thoải mái và một lối sống di chuyển văn minh, hiện đại hơn.

Khách hàng mua VinFast VF 3 vào thời điểm hiện tại được giảm 4% trực tiếp vào giá bán, ưu đãi thêm 5 triệu đồng nếu chuyển đổi từ xe xăng sang xe điện, tặng thêm 6 triệu đồng nếu đăng ký xe tại Hà Nội và TP.HCM. Khi mua xe và xuất hóa đơn trong tháng 10/2025, chủ xe nhận thêm 2 năm bảo hiểm (có thể quy đổi sang tiền mặt), đưa chi phí sở hữu VF 3 về chỉ từ 276 triệu đồng.

PV

Vin Group Vinfast
