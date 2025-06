Nóng: Lộ diện 2 đội thi xuất sắc nhất vào chung kết DIFF 2025

Chiều 29/6/2025, Ban Tổ chức Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2025 chính thức công bố hai đội pháo hoa xuất sắc nhất sẽ tranh tài trong đêm chung kết diễn ra tối 12/7/2025.

Theo đó, với sự đồng thuận tuyệt đối từ Hội đồng giám khảo gồm các đại diện nghệ sĩ, chuyên gia nghệ thuật và đơn vị tư vấn - Công ty Global 2000, đội Z121 Vina Pyrotech - Việt Nam và đội Jiangxi Yanfeng - Trung Quốc đã giành quyền tranh tài vào đêm chung kết DIFF 2025.

Quyết định được đưa ra trên các tiêu chí chấm điểm bài thi mỗi đội dựa trên: tính độc đáo, ý tưởng thiết kế và chủ đề màn trình diễn; Sự sáng tạo, đa dạng và phong phú về hiệu ứng và cường độ màu sắc; Sự lựa chọn âm nhạc, sự đồng bộ giữa âm nhạc và màn trình diễn; Phần kết thúc và chất lượng của màn trình diễn; Cảm xúc và đánh giá của giám khảo.

Và màn trình diễn của hai đội Z121 Vina Pyrotech - Bộ Quốc phòng và đội Jiangxi Yanfeng - Trung Quốc được xem là hai màn trình diễn mang tính bứt phá rõ nét, kết hợp hài hoà giữa kỹ thuật cao và bản sắc văn hoá riêng biệt, đồng thời thể hiện tinh thần của chủ đề chung DIFF 2025: “Đà Nẵng – Kỷ nguyên mới”.

Z121 Vina Pyrotech, còn được biết đến là Công ty TNHH MTV Hóa chất 21, trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng - Bộ Quốc phòng, là đơn vị kỳ cựu trong lĩnh vực sản xuất và trình diễn pháo hoa tại Việt Nam. Với hơn 50 năm kinh nghiệm và bề dày thành tích trong các sự kiện quốc gia trọng đại, năm nay đánh dấu lần đầu tiên đội bước ra đấu trường pháo hoa quốc tế tại DIFF với phong cách trình diễn hiện đại, sáng tạo.

Trong lần “chào sân” ấn tượng, tân binh Z121 Vina Pyrotech đã mang đến màn trình diễn "Khát vọng vươn mình" tái hiện hành trình phát triển đầy tự hào của Đà Nẵng – từ ký ức hào hùng đến khát vọng vươn ra thế giới. Màn trình diễn được đánh giá cao bởi kỹ thuật pháo, các hiệu ứng pháo hoa mới mẻ và độc đáo, cách kể chuyện lôi cuốn và bản phối nhạc sâu sắc, giàu cảm xúc.

Đối thủ của Z121 Vina Pyrotech trong trận chung kết là đội Jiangxi Yanfeng – đại diện đến từ Trung Quốc và cũng là đương kim á quân DIFF 2024. Trở lại mùa giải năm nay với khát khao chinh phục ngôi vị cao nhất, đội Trung Quốc đã khẳng định đẳng cấp tại vòng loại thứ ba bằng màn trình diễn đầy sáng tạo mang tên “Tây Du Ký ngoại truyện”.

Sử dụng các loại pháo do chính mình nghiên cứu và sản xuất, Jiangxi Yanfeng gây ấn tượng mạnh với hiệu ứng chuyển màu đa tầng đặc trưng, linh hoạt, rực rỡ và cuốn hút như một bộ phim thần thoại bằng ánh sáng. Sự chỉn chu trong bố cục, cùng kỹ thuật điều pháo chính xác đến từng nhịp nhạc đã gây ấn tượng mạnh cho khán giả và ban giám khảo. Một màn trình diễn pháo hoa khẳng định bản lĩnh của một cường quốc pháo hoa hàng đầu châu Á.

Hội đồng giám khảo cho biết, quy mô của DIFF 2025 lớn nhất từ trước tới nay, với 10 đội thi đến từ Việt Nam, Phần Lan, Vương quốc Anh, Bồ Đào Nha, Ba Lan, Hàn Quốc, Ý, Canada, Trung Quốc. Mỗi đội mang đến một màu sắc riêng, kết hợp nghệ thuật trình diễn pháo hoa, âm nhạc và câu chuyện văn hóa đặc trưng của quốc gia mình. Sự vượt trội của nhiều đội thi mới, đẳng cấp bất biến của của các đội thi dày dặn kinh nghiệm tại các kỳ DIFF trước đã khiến việc lựa chọn ra hai đội để vào chung kết là vô cùng thách thức với Hội đồng giám khảo.

Bà Nadia Shakira Wong, Giám đốc điều hành Global 2000, Công ty tư vấn pháo hoa hàng đầu thế giới nhận xét: “DIFF 2025 là một trong những mùa giải có chất lượng đồng đều và sáng tạo nhất từ trước tới nay. Các đội đã làm rất tốt trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng thời truyền tải bản sắc văn hóa vào từng tiết tấu pháo hoa. Hai đội vào chung kết không chỉ sở hữu kỹ thuật vượt trội, mà còn thể hiện được chiều sâu cảm xúc và khả năng kể chuyện bằng ánh sáng rất ấn tượng.”

Nhận định về hai đội lọt vào vòng Chung kết, Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ Thuật Việt Nam, thành viên ban giám khảo cho biết: “Đêm chung kết vẫn là một ẩn số. Hai đội đều có những màn trình diễn xuất sắc ở vòng loại và họ cần có sự chuẩn bị, đổi mới để tạo ra ấn tượng khác biệt trong đêm ngày 12/7. Nhưng khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một đêm chung kết bùng nổ. Càng ngày Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng càng trở thành điểm hẹn hấp dẫn của nhiều đội thi từ các quốc gia.”

Cũng trong cuộc họp, Ban tổ chức đã tiến hành bốc thăm thứ tự trình diễn trong đêm chung kết. Theo đó, đội Jiangxi Yanfeng - Trung Quốc sẽ là đội trình diễn đầu tiên và Z121 Vina Pyrotech - Việt Nam sẽ trình diễn thứ hai.

Trong đêm thi cuối cùng của DIFF 2025, mỗi đội sẽ nhận gần 7.000 quả pháo từ Ban Tổ chức và sáng tạo phần trình diễn dựa trên số pháo đã cấp. Với chủ đề “Đón kỷ nguyên mới”, đêm chung kết hứa hẹn mang đến những màn trình diễn mãn nhãn, thể hiện tầm nhìn và khát vọng vươn xa của thành phố bên sông Hàn.

Hệ thống giải thưởng DIFF 2025 cũng sẽ được công bố ngay trong đêm chung kết, bao gồm:

- Giải Quán quân DIFF 2025: 20.000 USD, Cúp và Giấy chứng nhận

- Giải Á quân DIFF 2025: 10.000 USD, Cúp và Giấy chứng nhận

- Giải Đội được yêu thích nhất (do khán giả bình chọn): 5.000 USD và Giấy chứng nhận.

Đặc biệt, do năm nay các đội thi đều trình diễn ấn tượng, sáng tạo, với chất lượng được đánh giá là vượt trội so với các năm trước, nên ban tổ chức DIFF 2025 quyết định bổ sung giải thưởng:

- Giải Sáng tạo: 5.000 USD và Giấy chứng nhận

- Giải Triển vọng: 5.000 USD và Giấy chứng nhận

Ngay sau công bố, hai đội pháo hoa sẽ chỉ có hơn 10 ngày để chuẩn bị cho đêm tranh tài lớn nhất mùa lễ hội. Đêm chung kết sẽ được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài truyền hình Việt Nam vào lúc 20 giờ ngày 12/7.

Để cổ vũ cho các đội trước thềm chung kết, khán giả DIFF 2025 có thể tham gia bình chọn giải “Đội được yêu thích nhất” và tham gia minigame Dự đoán đội vô địch trên fanpage chính thức: DIFF – Danang International Fireworks Festival.

Theo đó, từ 20h ngày 02/07/2025 đến 20h ngày 12/7/2025, du khách có thể like fanpage và bài viết, comment đội bạn dự đoán sẽ vô địch cùng con số may mắn và tag 3 người bạn; Sau đó, share bài viết về trang cá nhân kèm hashtag #DIFF2025 #SunGroup #NewRisingEra #DudoanVoDichDIFF, để có cơ hội nhận 10 cặp vé cáp treo Sun World Ba Na Hills và 5 cặp vé AIO (All in one) tại tổ hợp vui chơi Da Nang Downtown. Tổng giá trị giải thưởng hấp dẫn lên đến 21.500.000 VND,