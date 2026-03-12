Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Chuyển tư duy đánh giá hiệu quả từ ‘pháp luật tốt trong văn bản’ sang ‘pháp luật tốt trong cuộc sống’

15:27 12/03/2026
Chiều 11/3, tại Hà Nội, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật đã tổ chức phiên họp quý I/2026 dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo.
1-1773304202.jpg
 

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp - Ảnh: VGP/Đỗ Cường

Tham dự phiên họp có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo và đại diện lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Tại Phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến về 5 nội dung: Dự thảo Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI; dự thảo Đề cương Đề án "Chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới"; Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị; Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm; Báo cáo kết quả công tác hoàn thiện thể chế, pháp luật trong thời gian qua và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Nêu ý kiến tại Phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo cơ bản nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong định hướng xây dựng pháp luật giai đoạn 2026-2031, tầm nhìn đến năm 2045 với 8 định hướng lớn và 159 nhiệm vụ.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, cần xác định các thứ tự ưu tiên. Theo đó, xác định rõ trọng tâm là triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng cùng với các nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị; tập trung xử lý những vấn đề đã đặt ra nhưng chưa thực hiện được cũng như quán triệt và cụ thể hóa các chỉ đạo gần đây của Tổng Bí thư.

2-1773304207.jpg

Phiên họp quý I/2026 của Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật - Ảnh: VGP/Đỗ Cường

Song song với đó, cần tiếp tục hoàn thiện các quy định liên quan đến mô hình chính quyền ba cấp; hoàn thiện thể chế nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng hai con số trong bối cảnh tình hình hiện nay còn nhiều khó khăn, thách thức.

Về quan điểm chỉ đạo, công tác xây dựng thể chế cần phục vụ mục tiêu kiến tạo phát triển, đồng thời phải biến hệ thống pháp luật thành lợi thế cạnh tranh, như Tổng Bí thư đã nhấn mạnh từ những "điểm nghẽn" của thể chế cần chuyển hóa thành lợi thế cạnh tranh về pháp luật.

Ngoài ra, cần tích hợp hai chiến lược về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và cải cách tư pháp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ. Chiến lược mới cần có tư duy mạnh dạn và đổi mới hơn nữa, mở rộng phạm vi và đối tượng điều chỉnh so với các nghị quyết trước đây…

Về Nghị quyết số 68-NQ/TW, Thủ tướng cho rằng, cần phân cấp, phân quyền nhiều hơn nữa cho địa phương; phân cấp, phân quyền phải đi đôi với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi và tăng cường giám sát. Đồng thời, phải quyết liệt cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính, giấy phép con không cần thiết…

Đối với lĩnh vực an toàn thực phẩm, Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc bất biến, sức khỏe và tính mạng của người dân là trên hết. Cần xây dựng các hàng rào kỹ thuật để kiểm soát chặt chẽ, đồng thời nghiên cứu mô hình một cơ quan đầu mối quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm để khắc phục tình trạng phân tán, chồng chéo hiện nay.

3-1773304208.jpg

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên họp - Ảnh: VGP/Đỗ Cường

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nỗ lực của các cơ quan trong quá trình chuẩn bị các nội dung báo cáo, đề án trình tại phiên họp. Đề nghị các cơ quan tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến của các Thành viên Thường trực Ban Chỉ đạo và các đại biểu tham dự phiên họp để chỉnh lý, hoàn thiện các nội dung được báo cáo, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu.

Tổng Bí thư yêu cầu, về dự thảo Đề án Định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, trong quá trình hoàn thiện Đề án, cần đặc biệt chú trọng việc thể chế hóa ngay trong năm 2026 những nội dung cốt lõi, quan trọng của Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; đồng thời, bảo đảm đồng bộ với Kết luận của Bộ Chính trị về hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Về Đề cương Đề án chiến lược hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới, Thường trực Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất và giao Đảng ủy Bộ Tư pháp tiếp thu ý kiến để hoàn thiện đề cương, tổ chức nghiên cứu, xây dựng Đề án, báo cáo Ban Chỉ đạo vào phiên họp tiếp theo. 

Việc xây dựng đề án phải có cách tiếp cận toàn diện, hệ thống, có cơ sở lý luận vững chắc, gắn với việc tổng kết thực tiễn sâu sắc và tham khảo có chọn lọc kinh nghiệm quốc tế, phù hợp với tình hình thực tiễn Việt Nam. Kết quả nghiên cứu phải là bản thiết kế tổng thể của hệ thống pháp luật, bao quát được đầy đủ các lĩnh vực đời sống, thống nhất, đồng bộ, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, bảo vệ hiệu quả quyền con người, quyền công dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế, thúc đẩy kiến tạo phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư lưu ý trong quá trình nghiên cứu, xây dựng Đề án cần bảo đảm gắn kết chặt chẽ với nội dung Đề án "Hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới" và Đề án Tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tổng kết, sửa đổi tổng thể Hiến pháp năm 2013.

Về báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư đề nghị: "Tiếp tục cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết 68 và các nghị quyết chiến lược khác của Trung ương; hoàn thiện các cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ pháp luật; bảo đảm các nguồn lực về đất đai, vốn, khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ hơn; rà soát, đánh giá tính hiệu quả, khả thi của các giải pháp đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung sát với tình hình thực tiễn và sớm hoàn thiện chính sách, pháp luật và cơ chế thực thi hiệu quả để giúp cá nhân, hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp nhỏ và vừa trở thành các doanh nghiệp lớn; các doanh nghiệp lớn phải trở thành các tập đoàn ngang tầm khu vực và quốc tế".

4-1773304208.jpg

Các đại biểu tham dự Phiên họp - Ảnh: VGP/Đỗ Cường

Về Báo cáo chuyên đề về cơ chế, chính sách, giải pháp lớn để thể chế hóa chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm, Thường trực Ban Chỉ đạo cơ bản thống nhất với đánh giá và đề xuất nêu trong báo cáo của Đảng ủy Bộ Y tế. Quan điểm xuyên suốt trong hoàn thiện cơ chế, chính sách an toàn thực phẩm là bảo đảm tốt nhất sức khỏe nhân dân, đồng thời phải xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm chất lượng, làm ảnh hưởng sức khỏe người dân.

Đề nghị Đảng ủy Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan tập trung rà soát tổng thể các quan điểm, chủ trương của Đảng về an toàn thực phẩm được thể hiện trong Chỉ thị 17 của Ban Bí thư và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nông nghiệp, nông dân và nông thôn, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, kinh tế tư nhân…;

Bên cạnh đó, tập trung nguồn lực sửa đổi, bổ sung Luật An toàn thực phẩm. Mục tiêu là xây dựng một khung pháp lý quản lý an toàn thực phẩm hiện đại, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, chuyển mạnh từ tư duy quản lý an toàn thực phẩm từ kiểm soát từng khâu riêng lẻ sang quản lý toàn bộ chuỗi giá trị thực phẩm.

Quá trình sửa đổi, bổ sung luật và các quy định khác về an toàn thực phẩm phải bảo đảm sự tham gia đầy đủ các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp, bảo đảm đầy đủ, sẵn sàng các điều kiện vật chất, kỹ thuật, nhân lực để tổ chức thực thi pháp luật...

5-1773304207.jpg

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh báo cáo tại Phiên họp - Ảnh: VGP/Đỗ Cường

Về báo cáo kết quả công tác hoàn thiện thể chế pháp luật trong thời gian qua, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Tổng Bí thư Tô Lâm ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Chính phủ và các cơ quan trong việc đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, hệ thống pháp luật tiếp tục được hoàn thiện theo tư duy mới, vừa bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, vừa khơi dậy, thúc đẩy sáng tạo, giải phóng toàn bộ sức sản xuất và khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển, tháo gỡ những vướng mắc, kìm hãm phát triển, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư kinh doanh.

Tổng Bí thư đề nghị các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, các cơ quan phối hợp chặt chẽ để khắc phục các tồn tại, tập trung thực hiện hiệu quả chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo, thể chế hóa đầy đủ các chủ trương lớn của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết khác của Trung ương và của Bộ Chính trị, phục vụ cho sự phát triển của đất nước.

Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định xây dựng đồng bộ thể chế phát triển là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của nhiệm kỳ. Vì vậy, khối lượng công việc trong thời gian tới là rất lớn. "Chúng ta cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng và thi hành pháp luật, đưa thể chế và pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh và động lực kiến tạo phát triển, góp phần hiện thực hóa 2 mục tiêu 100 năm của đất nước", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, quá trình xây dựng pháp luật phải được chuẩn bị kỹ lưỡng ngay từ khâu xây dựng chính sách, dựa trên tổng kết thực tiễn, tham vấn rộng rãi người dân, doanh nghiệp và các chuyên gia, các nhà khoa học, kể cả nước ngoài. Đồng thời chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức thực hành, thực thi pháp luật, bảo đảm pháp luật thực sự đi vào cuộc sống; bảo đảm chuyển tư duy đánh giá hiệu quả từ "pháp luật tốt trong văn bản" sang "pháp luật tốt trong cuộc sống".

Cùng chủ đề
Bầu cử Quốc hội 2026: Sức mạnh từ sự tham gia của cử tri Sự kiện - Chính sách
Bầu cử Quốc hội 2026: Sức mạnh từ sự tham gia của cử tri

Bầu cử Quốc hội là dịp để cử tri thể hiện quyền và trách nhiệm công dân, góp phần củng...

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Lá phiếu kiến tạo tương lai Sự kiện - Chính sách
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Lá phiếu kiến tạo tương lai

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến gần, đánh...

Dự kiến ngày 12/3/2026 sẽ tổ chức Họp báo trước Ngày bầu cử và khai trương Trung tâm Báo chí bầu cử Sự kiện - Chính sách
Dự kiến ngày 12/3/2026 sẽ tổ chức Họp báo trước Ngày bầu cử và khai trương Trung tâm Báo chí bầu cử

Chiều 10/3, tại Nhà Quốc hội, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Xã hội...

Thủ tướng: Thí điểm áp dụng KPI về xây dựng pháp luật Sự kiện - Chính sách
Thủ tướng: Thí điểm áp dụng KPI về xây dựng pháp luật

Sáng 10/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính...

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Quyền làm chủ của nhân dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri Sự kiện - Chính sách
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Quyền làm chủ của nhân dân qua các cuộc tiếp xúc cử tri

Tuần qua, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ...

Để mỗi lá phiếu thực sự là quyền lực của Nhân dân Sự kiện - Chính sách
Để mỗi lá phiếu thực sự là quyền lực của Nhân dân

Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN, bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH)...

Mới cập nhật
Bầu cử Quốc hội 2026: Sức mạnh từ sự tham gia của cử tri

Bầu cử Quốc hội 2026: Sức mạnh từ sự tham gia của cử tri

Bầu cử Quốc hội là dịp để cử tri thể hiện quyền và trách nhiệm công dân, góp phần củng cố nền tảng xã hội và hệ thống chính trị Việt Nam.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Lá phiếu kiến tạo tương lai

Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Lá phiếu kiến tạo tương lai

Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến gần, đánh dấu một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đây là thời khắc để mỗi cử tri thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn những đại diện xứng đáng tham gia quyết định những vấn đề hệ trọng của quốc gia và địa phương. Mỗi lá phiếu góp phần vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

10 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

Truyền thông định hướng – giải pháp để báo chí tham gia bảo vệ hiệu quả nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới

(Pháp lý). Trong bối cảnh kỷ nguyên số với sự bùng nổ mạnh mẽ của thông tin đa chiều, phức tạp, vai trò của báo chí cách mạng Việt Nam trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng càng trở nên quan trọng và cấp thiết. Để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này, việc ứng dụng "Truyền thông định hướng" không chỉ là một xu thế mà còn là một giải pháp then chốt…

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

( Pháp lý). Chấp thuận chủ trương đầu tư là một thiết chế pháp lý quan trọng của pháp luật đầu tư, được thiết kế như một công cụ định hướng chính sách đối với các dự án đầu tư. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, thủ tục này đang chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu quản lý đất đai, dẫn đến tình trạng thiếu thống nhất giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai.

11 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Sun PhuQuoc Airways công bố đường bay Phú Quốc - Seoul, liên tiếp mở rộng mạng bay quốc tế

Sun PhuQuoc Airways công bố đường bay Phú Quốc - Seoul, liên tiếp mở rộng mạng bay quốc tế

Sun PhuQuoc Airways (SPA) - hãng hàng không của Tập đoàn Sun Group liên tiếp mở rộng mạng bay quốc tế. Sau Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc là điểm đến tiếp theo với chuyến bay đầu tiên được sẽ cất cánh vào ngày 17/4/2026.

11 giờ trước Thông tin kinh doanh

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Hoàn thiện pháp luật về trọng tài, giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Từ kinh nghiệm thực tiễn và nhu cầu hội nhập

Trước yêu cầu hội nhập sâu rộng, tại các diễn đàn Quốc hội, bàn về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, nhiều Đại biểu QH đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung pháp luật về trọng tài thương mại nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, phù hợp với thông lệ quốc tế theo hướng “Nghiên cứu mở rộng phạm vi và nâng cao hiệu quả áp dụng thủ tục tố tụng tư pháp rút gọn; kết hợp các phương thức phi tố tụng tư pháp với các phương thức tố tụng tư pháp; có giải pháp khuyến khích, phát triển các thiết chế giải quyết tranh chấp ngoài tòa án như trọng tài thương mại, hòa giải thương mại...”.

11 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Siemens Healthineers và Vinmec hợp tác thúc đẩy đổi mới công nghệ y tế tại Việt Nam

Siemens Healthineers và Vinmec hợp tác thúc đẩy đổi mới công nghệ y tế tại Việt Nam

Siemens Healthineers và Hệ thống Y tế Vinmec đã ký kết Biên bản Ghi nhớ hướng tới thúc đẩy đổi mới y khoa và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam, thông qua bốn lĩnh vực chiến lược: Đào tạo và chuyển giao kiến thức, quảng bá lâm sàng, phát triển các Trung tâm Xuất sắc và nghiên cứu khoa học.

1 ngày trước Thông tin cần biết

Giá trị thương hiệu VPBank tăng trưởng nhanh nhất ngành ngân hàng Việt Nam

Giá trị thương hiệu VPBank tăng trưởng nhanh nhất ngành ngân hàng Việt Nam

Tổ chức tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới Brand Finance vừa công bố bảng xếp hạng Global Banking 500. Trong danh sách 500 ngân hàng có giá trị thương hiệu cao nhất toàn cầu năm 2026, thương hiệu VPBank được định giá 1 tỷ USD, tăng 33 bậc so với năm trước, lên vị trí 227 và là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng giá trị thương hiệu cao nhất thị trường Việt Nam với mức tăng hơn 41,3%.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Thị trường xi măng 2026: Doanh nghiệp Việt đang cạnh tranh như thế nào?

Thị trường xi măng 2026: Doanh nghiệp Việt đang cạnh tranh như thế nào?

Bước sang năm 2026, ngành xi măng Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mạnh mẽ khi thị trường xây dựng trong nước dần phục hồi. Trong bối cảnh nguồn cung vẫn ở mức cao, các doanh nghiệp xi măng không chỉ cạnh tranh về sản lượng mà còn phải tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng hệ thống phân phối để gia tăng lợi thế trên thị trường.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Chất lượng đại biểu - thước đo thành công của cuộc bầu cử

Chất lượng đại biểu - thước đo thành công của cuộc bầu cử

Bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh dân tộc đang đứng trước vận hội lớn để bứt phá. Trong hành trình ấy, thành bại không chỉ nằm ở khâu tổ chức kỹ thuật hay quy trình hành chính, mà cốt lõi nằm ở việc sàng lọc để tìm ra những đại biểu tinh túy nhất.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

