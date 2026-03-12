Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Lá phiếu kiến tạo tương lai

Tại nhiều địa phương, qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước bầu cử, người dân bày tỏ kỳ vọng ngày càng cao đối với các đại biểu tương lai. (Trong ảnh: Cử tri phường Cửa Nam (Hà Nội) tìm hiểu thông tin trước ngày bầu cử). Ảnh: Quang Vinh.

Gắn bó với nhân dân, trước hết là ở nơi ứng cử

Tại nhiều địa phương, qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước bầu cử, người dân bày tỏ kỳ vọng ngày càng cao đối với các đại biểu tương lai. Ông Nguyễn Văn Pha - nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, nhấn mạnh rằng việc lựa chọn đúng và trúng những đại biểu Quốc hội xứng đáng sẽ góp phần quyết định chất lượng hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Theo ông Nguyễn Văn Pha - thông qua việc tham dự các hội nghị tiếp xúc cử tri; thông qua việc theo dõi chương trình hành động của những người ứng cử được phát trên các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương; thông qua việc nghiên cứu tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử được phát cho đến tận hộ gia đình và thông qua sự tìm hiểu cũng như cảm nhận trực quan của mỗi người, các cử tri cần sáng suốt để lựa chọn những người ưu tú nhất trong danh sách những người ứng cử ở đơn vị bầu cử của mình để bầu làm đại biểu Quốc hội. Đây là việc làm thiết thực nhất của mỗi cử tri nhằm góp phần nâng cao chất lượng của Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Pha cho rằng, ngoài năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, điều quan trọng là đại biểu phải thực sự gắn bó với nhân dân và có bản lĩnh nghị trường. Có rất nhiều yêu cầu đối với đại biểu Quốc hội để đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong khóa Quốc hội mới này. Ngoài năng lực chuyên môn tốt, phẩm chất đạo đức trong sạch, có lẽ cử tri và nhân dân mong muốn, đại biểu Quốc hội phải thực sự gắn bó với nhân dân, trước hết là nhân dân nơi đã bầu cho mình. Sự gắn bó này phải được thực hiện trong thực tế, đó là phải dành nhiều thời gian để tiếp xúc cử tri, không chỉ tiếp xúc trước và sau các kỳ họp mà còn tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo lĩnh vực, tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc.