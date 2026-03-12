Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Hướng tới bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031: Lá phiếu kiến tạo tương lai

15:15 12/03/2026
Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang đến gần, đánh dấu một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước. Đây là thời khắc để mỗi cử tri thực hiện quyền làm chủ, lựa chọn những đại diện xứng đáng tham gia quyết định những vấn đề hệ trọng của quốc gia và địa phương. Mỗi lá phiếu góp phần vào sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.
1-1773303568.jpg 

Tại nhiều địa phương, qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước bầu cử, người dân bày tỏ kỳ vọng ngày càng cao đối với các đại biểu tương lai. (Trong ảnh: Cử tri phường Cửa Nam (Hà Nội) tìm hiểu thông tin trước ngày bầu cử). Ảnh: Quang Vinh.

Gắn bó với nhân dân, trước hết là ở nơi ứng cử

Tại nhiều địa phương, qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước bầu cử, người dân bày tỏ kỳ vọng ngày càng cao đối với các đại biểu tương lai. Ông Nguyễn Văn Pha - nguyên Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, nhấn mạnh rằng việc lựa chọn đúng và trúng những đại biểu Quốc hội xứng đáng sẽ góp phần quyết định chất lượng hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.

Theo ông Nguyễn Văn Pha - thông qua việc tham dự các hội nghị tiếp xúc cử tri; thông qua việc theo dõi chương trình hành động của những người ứng cử được phát trên các cơ quan thông tin đại chúng ở địa phương; thông qua việc nghiên cứu tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử được phát cho đến tận hộ gia đình và thông qua sự tìm hiểu cũng như cảm nhận trực quan của mỗi người, các cử tri cần sáng suốt để lựa chọn những người ưu tú nhất trong danh sách những người ứng cử ở đơn vị bầu cử của mình để bầu làm đại biểu Quốc hội. Đây là việc làm thiết thực nhất của mỗi cử tri nhằm góp phần nâng cao chất lượng của Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Pha cho rằng, ngoài năng lực chuyên môn và phẩm chất đạo đức, điều quan trọng là đại biểu phải thực sự gắn bó với nhân dân và có bản lĩnh nghị trường. Có rất nhiều yêu cầu đối với đại biểu Quốc hội để đáp ứng kỳ vọng của cử tri và nhân dân trong khóa Quốc hội mới này. Ngoài năng lực chuyên môn tốt, phẩm chất đạo đức trong sạch, có lẽ cử tri và nhân dân mong muốn, đại biểu Quốc hội phải thực sự gắn bó với nhân dân, trước hết là nhân dân nơi đã bầu cho mình. Sự gắn bó này phải được thực hiện trong thực tế, đó là phải dành nhiều thời gian để tiếp xúc cử tri, không chỉ tiếp xúc trước và sau các kỳ họp mà còn tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, theo lĩnh vực, tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc.

2-1773303576.jpg 

Cử tri xã Lương Sơn, Phú Thọ nghiên cứu, tìm hiểu thông tin các ứng cử viên. Ảnh: Quang Vinh.

Ngoài ra, mỗi đại biểu Quốc hội phải dành thời gian thỏa đáng để tiếp công dân; những vấn đề cử tri và nhân dân gửi gắm phải nghiên cứu kỹ lưỡng để chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết đồng thời đeo bám, đôn đốc để có kết quả trên thực tế.

Mỗi lá phiếu mang theo trách nhiệm đối với tương lai của đất nước

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử Quốc gia, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI diễn ra trong thời điểm có tính chất bản lề của tiến trình phát triển đất nước. Sau những thành tựu quan trọng của bốn thập niên đổi mới, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về chất lượng tăng trưởng, về năng lực cạnh tranh quốc gia và về hiệu quả quản trị nhà nước.

Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; xây dựng thể chế phát triển bền vững, hiện đại, minh bạch; thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; phát triển kinh tế số, xã hội số; nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

3-1773303576.jpg

Cử tri phường Cửa Nam, TP Hà Nội tìm hiểu thông tin các ứng cử viên trước ngày bầu cử. Ảnh: Quang Vinh.

“Cuộc bầu cử không đơn thuần là một sự kiện chính trị định kỳ 5 năm một lần. Đây là sự kiện trọng đại để Nhân dân trực tiếp trao quyền, lựa chọn những người xứng đáng nhất đại diện cho hơn 100 triệu dân quyết định những vấn đề chiến lược của đất nước trong 5 năm tới”, ông Lê Quang Mạnh khẳng định.

Trong bối cảnh đó, vai trò của Quốc hội và chính quyền địa phương càng trở nên quan trọng trong việc hoạch định chính sách, giám sát việc thực thi pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước. Chính vì vậy, mỗi lá phiếu của cử tri đều mang theo trách nhiệm đối với tương lai của đất nước. Khi cử tri lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đó cũng là lúc quyền lực nhà nước được trao gửi đúng địa chỉ, góp phần xây dựng một bộ máy nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì lợi ích của Nhân dân. Cuộc bầu cử là dịp để củng cố niềm tin của Nhân dân vào Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nơi quyền lực thực sự thuộc về Nhân dân.

Ngày 15/3 tới đây, mỗi lá phiếu góp phần định hình con đường phát triển, kiến tạo tương lai của quốc gia, dân tộc.

4-1773303576.jpg

Ông Phạm Văn Hoà (ĐBQH Đoàn Đồng Tháp).

Lựa chọn đại biểu xứng đáng nhất: Là đại biểu Quốc hội tham gia 2 khoá Quốc hội (XIV và XV), và lần này là một trong những ứng cử viên nằm trong danh sách để bầu làm đại biểu Quốc hội khoá XVI, ông Phạm Văn Hoà (ĐBQH Đoàn Đồng Tháp) cho rằng, bầu cử thành công không chỉ nằm ở tỷ lệ cử tri đi bầu cao mà cử tri phải sáng suốt để lựa chọn được những đại biểu xứng đáng, đủ đức, đủ tài để có thể nói lên những tiếng nói của dân, bảo vệ lợi ích chính đáng của dân, và phải dám hành động vì tương lai của đất nước. Do đó điều quan trọng là cử tri phải lựa chọn, nghiên cứu, tìm hiểu kỹ thông tin của những ứng cử viên để lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất. Bởi thực tế có những cử tri không nghiên cứu mà lựa chọn theo cảm tính nên vừa qua có việc có những đại biểu có năng lực tốt nhưng lại không trúng. Vì thế cần tuyên truyền mạnh mẽ để cử tri nắm và hiểu để lựa chọn ra những đại biểu tiêu biểu xứng đáng. Lá phiếu của cử tri lần này chính là lá phiếu để kiến tạo tương lai phát triển của đất nước trong 5 năm tới.

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI Bầu cử HĐND nhiệm kỳ 2026-2031
