Cầu Tứ Liên đón “tín hiệu” mới, kích hoạt "cỗ máy tạo dòng tiền tỷ đô" tại “Phố Hàng 2.0” - Vincom Collection Bazaar

13:00 04/04/2026
Dự án cầu Tứ Liên ghi nhận bước tiến quan trọng khi công tác giải phóng mặt bằng tại phường Hồng Hà đã hoàn tất. Cùng với những động thái của tuyến đường kết nối cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên; đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh… “Phố Hàng 2.0” Vincom Collection Bazaar chính thức vào đường băng tăng tốc giá trị, trở thành “cỗ máy tạo dòng tiền tỷ đô” tại Đông Bắc Hà Nội.

Sóng hạ tầng đổ bộ khu Đông Bắc

Ngày 1/4/2026, UBND phường Hồng Hà (Hà Nội) đã hoàn tất công tác bốc thăm tái định cư và chi trả đền bù giải phóng mặt bằng (GPMB) cho 24 hộ dân cuối cùng thuộc dự án cầu Tứ Liên, chính thức khép lại khâu GPMB trên địa bàn. Đây được xem là bước tiến quan trọng, tạo tiền đề để dự án hạ tầng chiến lược này tăng tốc về đích.

Trước đó, ngày 19/5/2025, cầu Tứ Liên cùng hệ thống đường dẫn hai đầu cầu đã được khởi công. Với tổng chiều dài khoảng 5,15 km, kết nối từ đường Nghi Tàm (quận Tây Hồ cũ) tới đường Trường Sa (huyện Đông Anh cũ), dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2027. Khi đi vào vận hành, cây cầu sẽ rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển từ khu vực nội đô tới Vinhomes Global Gate, chỉ còn khoảng 5 phút.

Cầu Tứ Liên dự kiến hoàn thành vào năm 2027, kết nối Vinhomes Global Gate với trung tâm Hà Nội chỉ 5 phút di chuyển

Song hành với cầu Tứ Liên, Hà Nội cũng đã khởi công tuyến đường kết nối trực tiếp từ cầu tới cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên vào tháng 1/2026, dự kiến hoàn thành trong quý II/2027, mở rộng trục giao thương liên vùng phía Bắc.

Đáng chú ý, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh với nhà ga đặt ngay trong lòng Vinhomes Global Gate đã ấn định khởi công ngày 12/4 tới. Khi hoàn thành vào năm 2028, tuyến này sẽ rút ngắn thời gian kết nối đại đô thị với thủ phủ du lịch Hạ Long xuống còn 23 phút.

Với tiến độ thi công khẩn trương, quỹ căn Vincom Collection Bazaar trong lòng Vinhomes Global Gate sẽ bàn giao tới tay khách hàng từ tháng 10/2027. Ngay thời điểm đó, tiềm năng kinh doanh của của các căn shop thương mại được kích hoạt, dòng lợi nhuận liên tục đổ về nhờ dòng khách từ các trục hạ tầng hoàn thiện đưa về.

Tiên phong xu hướng, chiếm sóng thị trường

Chưa cần đợi hạ tầng tương lai về đích, ngay lúc này, giới đầu tư đã có thể nhìn thấy dòng khách “khủng” tại Vincom Collection Bazaar. Trung tâm triển lãm Việt Nam – VEC đã vận hành với lịch sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế 365 ngày/năm, dự kiến đón 60 triệu lượt khách mỗi năm; đường Trường Sa kết nối cửa ngõ quốc tế Nội Bài, mỗi ngày đón hàng trăm nghìn lượt người; tệp khách thường xuyên từ tòa tháp văn phòng, trường học và 40.000 cư dân tinh hoa từ hạ tầng nhà ở của Vinhomes Global Gate…

Đột phá quy hoạch giúp Vincom Collection Bazaar “vô địch” về khả năng tạo dòng tiền

Thị trường đã sẵn sàng, nhà đầu tư, các nhãn hàng được đảm bảo vận hành, kinh doanh hiệu quả nhờ sự đồng hành của Vincom Retail. “Ông lớn” ngành bán lẻ Việt Nam mang đến Vincom Collection Bazaar mô hình “Phố Hàng 2.0” - một phiên bản nâng cấp của không gian “36 phố phường”. Cách quy hoạch cấu trúc, phân bổ ngành hàng chuyên biệt ngay từ đầu, đi cùng hệ tiện ích hỗ trợ tạo nên hành trình trải nghiệm hoàn chỉnh, gia tăng thời gian lưu trú và thúc đẩy khách hàng tiêu đa điểm.

Cụ thể, tới Vincom Collection Bazaar, khách hàng không chỉ tìm thấy các sản phẩm, dịch vụ hợp gu mà còn luôn được tặng kèm những món ăn tinh thần hấp dẫn. Chuỗi sự kiện tổ chức định kỳ hàng ngày, hàng tuần góp phần tạo nên không gian văn hóa sôi động, với điểm nhấn là show diễn Grand Water Puppet. nâng tầm nghệ thuật múa rối nước Việt Nam.

Không gian thương mại tại Vincom Collection Bazaar không đóng khung tại quầy kệ khép kín mà mở rộng kết nối với quảng trường Bazaar hơn 1950m2; hồ Hà Thành 1,65 ha – lý tưởng để tổ chức các sự kiện, hoạt động tương tác ngoài trời. Cùng với đó, 2 hầm đỗ xe, năng lực tiếp nhận lên tới hơn 1.800 ô tô và gần 2.600 xe máy giúp tách biệt lối đi bộ với dòng xe cộ, hệ thống PCCC đáp ứng đúng tiêu chuẩn, đảm bảo mọi hoạt động giao thương diễn ra an toàn, thân thiện.

Hạ tầng giao thông tạo “dòng tiền kép” hấp dẫn cho Vincom Collection Bazaar

Ngay lúc này, giỏ hàng Vincom Collection Bazaar hấp dẫn nhà đầu tư, không chỉ từ lợi thế khai thác mà còn từ chính sách ưu đãi chưa từng có trên thị trường của Vinhomes. Cụ thể, Vinhomes áp dụng chính sách “5 năm không lo lãi suất”, trong đó, khách hàng chỉ phải trả lãi suất 3,3%/năm nếu vay 18 tháng; 5,3%/năm trong 24 tháng hoặc 7,8%/năm trong 36 tháng. Đặc biệt, trong 2 năm tiếp theo, lãi suất được đảm bảo không vượt quá 9%/năm. Nếu thị trường tăng cao hơn, phần chênh lệch sẽ do Vinhomes chi trả. Kèm theo đó, khách mua còn được hưởng mức cam kết tiền thuê 35%/5 năm, miễn phí dịch vụ 60 tháng, chiết khấu 7,5% nếu thanh toán sớm...

Vừa hưởng lợi từ chính sách ưu đãi lãi suất, miễn nhiễm với mọi biến động thị trường, dòng khách dồi dào từ nhờ hạ tầng dẫn lối, Vincom Collection Bazaar trở thành "cỗ máy tạo dòng tiền tỷ đô" cho những nhà đầu tư biết chớp ngay cơ hội từ thời điểm hiện tại.

