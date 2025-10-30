Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Nhẹ gánh âu lo nhờ có MB bảo vệ nguồn thu nhập mùa bão

09:00 30/10/2025
Trước những ảnh hưởng từ thời tiết cực đoan, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) phối hợp hợp với Tổng Công ty bảo hiểm Quân đội (MIC) đã ra mắt sản phẩm bảo hiểm thời tiết giúp người dân giảm thiểu thiệt hại về thu nhập.

Với sản phẩm bảo hiểm dựa theo chỉ số lượng mưa để chi trả bồi thường, khách hàng sẽ được tự động chi trả bồi thường dựa trên lượng mưa vượt các ngưỡng mà không cần phải chứng minh thiệt hại. 

Thời tiết cực đoan - lượng mưa vượt xa dự báo

Tháng 9-10 vừa qua, Việt Nam đã phải gánh chịu nhiều thời tiết cực đoan “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, đại diện Cục khí tượng thủy văn cho biết, tổng lượng mưa trong 36 giờ vượt giá trị tổng lượng mưa trung bình nhiều năm trong cả tháng 10.

Trong đợt mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 (Matmo), các tỉnh miền Bắc như Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh liên tiếp ghi nhận lượng mưa vượt xa trung bình nhiều năm. Tại Thái Nguyên, chỉ trong 36 giờ, nhiều nơi đã ghi nhận lượng mưa phổ biến 200–400mm, đặc biệt một số khu vực như Đồng Hỷ đạt tới 596mm. Ở Lạng Sơn, lượng mưa phổ biến 100–200mm. Tại Cao Bằng, lượng mưa phổ biến 100 - 200mm, có nơi lớn hơn như: Xuân Trường 293mm, Nguyên Bình 273mm, Minh Tâm 266mm… 

1-1761811743.jpg

Lượng mưa lớn nghiêm trọng đặt người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh trước nguy cơ thiệt hại nghiêm trọng

Mưa bão kéo dài gây ra nhiều hệ lụy cho đời sống thường nhật: đường phố ngập sâu, giao thông tê liệt, hoạt động kinh doanh đình trệ. Nhiều hộ kinh doanh mất nguồn thu, người lao động bị gián đoạn thu nhập và chịu tổn thất tài chính do những rủi ro ngoài tầm kiểm soát.

Thấu hiểu bối cảnh khó khăn của người lao động, sản phẩm bảo hiểm thời tiết hướng tới mục tiêu giảm thiểu thiệt hại của thiên tai, đảm bảo nguồn thu nhập trong mưa bão. 

Cùng khách hàng giảm thiểu rủi ro khi thời tiết cực đoan

Sản phẩm bảo hiểm thời tiết của MB không yêu cầu khách hàng phải xác minh thiệt hại, ưu việt hơn sản phẩm bảo hiểm truyền thống. MB nhanh chóng chi trả để hỗ trợ nhanh những người lao động, hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa bão gây gián đoạn thu nhập như shipper, tài xế, nông dân, thậm chí cả nhân viên không thể đến văn phòng kịp thời. Cơ chế bồi thường thiệt hại được tự động chi trả dựa vào lượng mưa vượt ngưỡng theo quy định sản phẩm cho người tham gia bảo hiểm. 

2-1761811734.png

MB đã tích hợp hoàn toàn quy trình đăng ký và quản lý bảo hiểm trên ứng dụng MBBank

Lượng mưa được thu thập dựa vào số liệu khách quan từ hệ thống giám sát vệ tinh.

Khi lượng mưa tích lũy trong 7 ngày liên tiếp vượt ngưỡng cam kết, hệ thống sẽ tự động chi trả mà không yêu cầu bất kỳ thủ tục xác minh thiệt hại nào.

“MB mang đến giải pháp kịp thời, minh bạch cho khách hàng và tối ưu hóa về mặt pháp lý. Cơ chế chi trả tự động dựa trên dữ liệu khách quan, từ đó tạo điều kiện thuận lợi nhất để khách hàng nhanh chóng tiếp cận nguồn hỗ trợ tài chính cần thiết,” - Đại diện Ngân hàng MB chia sẻ.

Chi phí hợp lý, tối ưu nguồn thu

Cơ chế chi trả theo nguyên tắc “mưa càng lớn, chi trả càng nhiều” giúp khách hàng thuận lợi khắc phục thiệt hại tài chính phát sinh do thiên tai và mưa bão. Mức chi phí khởi điểm chỉ từ 58.000 đồng đến 74.000 đồng/tháng, các ngưỡng chi trả 2%, 10% và 100% số tiền bảo hiểm. 

Cụ thể, hệ thống sẽ ghi nhận lượng mưa trung bình trong các chu kỳ 7 ngày liên tiếp. Nếu lượng mưa trong chu kỳ đó vượt Ngưỡng 1, khách hàng sẽ được chi trả 2% giá trị bảo hiểm; vượt Ngưỡng 2 được chi trả 10%; và khi vượt Ngưỡng 3, khách hàng nhận 100% số tiền bảo hiểm của tháng. Quyền lợi bảo vệ tối đa lên đến 15 triệu đồng/tháng.

Mỗi tháng, khách hàng được nhận bồi thường tối đa một lần, dựa trên chu kỳ 7 ngày có lượng mưa cao nhất trong tháng. Thời gian được bảo hiểm tương ứng với các gói bảo hiểm 1 tháng, 3 tháng và 6 tháng.  

Nhờ thiết kế tỉ lệ chi trả linh hoạt, sản phẩm không chỉ phù hợp với nhiều đối tượng mà còn mang lại sự an tâm về tài chính trong mọi kịch bản mưa bão. Quy trình đăng ký online hoàn toàn trên ứng dụng MBBank.

Để đăng ký mua gói, khách hàng chỉ cần thực hiện theo 3 bước:

Bước 1: Đăng nhập vào App MBBank tìm mục Bảo Hiểm Việt ở thanh tìm kiếm hoặc truy cập https://mbbank.onelink.me/QPF5/iumpqirz

Bước 2: Tại mục “Thời tiết” - Chọn “Bảo hiểm theo chỉ số lượng mưa”

Bước 3: Chọn gói bảo vệ phù hợp, điền và kiểm tra thông tin đăng ký

Bước 4: Xác nhận thông tin và thanh toán để hoàn tất đăng ký

3-1761811743.jpg

Dữ liệu lượng mưa của sản phẩm này lấy từ CHIRPS với mức dữ liệu chính xác đến cấp Phường/Xã được trích xuất từ Google Earth Engine (GEE)

Khách hàng có thể dễ dàng theo dõi, đối chiếu lượng mưa thực tế tại khu vực mình sinh sống hoặc kinh doanh thông qua đường dẫn chính thức:

https://mic.wii-index-report.iglooinsure.com/pc/weather-report

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

