Nhà phố “song diện” tại trung tâm đảo Vũ Yên: Điểm hội tụ dòng khách, dòng tiền và dư địa tăng giá

Nằm dọc trục đại lộ xuyên tâm đảo Vũ Yên, lại được bao quanh bởi loạt hạ tầng trọng điểm, và tiện ích thượng lưu, nhà phố “song diện” tại Vinhomes Royal Island được giới đầu tư săn đón nhằm hưởng trọn dòng khách, dòng tiền từ các hoạt động kinh doanh, thương mại sôi động.

“Gà đẻ trứng vàng” trên đại lộ hoàng kim tại trái tim thành phố đảo

Sở hữu một căn nhà phố song diện (hai mặt tiền) tại Vinhomes Royal Island, chị Phương Huyền ghi nhận doanh thu thực tế vượt xa dự tính ban đầu. Cả nhà hàng tại tầng dưới và homestay tại tầng trên duy trì tỷ lệ khai thác trên 90%.

“Thiết kế linh hoạt với hai mặt tiền cho phép kết hợp nhiều mô hình kinh doanh cùng lúc, giúp tối ưu hiệu quả vận hành”, chị chia sẻ.

Shophouse song diện trên đảo Vũ Yên có diện tích linh hoạt từ 78 - 226 m2, được thiết kế từ 2 - 4 tầng đa công năng. Tầng thấp phù hợp với các mô hình bán lẻ, ẩm thực, dịch vụ; các tầng trên có thể khai thác lưu trú, văn phòng hoặc không gian làm việc. Mặt tiền từ 5 - 20m cùng vỉa hè thoáng rộng giúp gia tăng khả năng nhận diện và thu hút khách hàng.

Lợi thế của loại hình nhà phố này còn đến từ vị trí đắc địa trên đảo Vũ Yên, được bao bọc bởi 3 con sông lớn là Bạch Đằng, Ruột Lợn và Sông Cấm. Địa thế “cận giang” không chỉ mang đến trải nghiệm riêng tư, an toàn cho cư dân an cư mà còn được giới kinh doanh tin tưởng như một yếu tố phong thủy nuôi dưỡng vượng khí, lý tưởng để nắm giữ lâu dài.

Shophouse song diện Vinhomes Royal Island được ví như “gà đẻ trứng vàng” ở thành phố Cảng

Giá trị của nhà phố song diện Vinhomes Royal Island được củng cố rõ nét khi nằm tại giao điểm của hai đại lộ Tương Lai và Hạnh Phúc, với mặt cắt rộng từ 24 - 42m. Đây là trục lưu thông chính kết nối 11 khu trên đảo, đưa dòng cư dân và du khách liên tục đổ về.

Chỉ trong khoảng 15 phút di chuyển, hơn 60.000 cư dân tương lai, trong đó phần lớn là giới quản lý, chuyên gia, tầng lớp có tiêu chuẩn sống cao, đều có thể tiếp cận hệ thống dịch vụ, mua sắm, giải trí tập trung tại khu nhà phố song diện. Một thị trường tiêu dùng tại chỗ đã hình thành, ổn định và có chiều sâu.

Đáng chú ý, đường Tương Lai - Hạnh Phúc kết nối liền mạch hệ sinh thái tiện ích đẳng cấp đã đi vào vận hành của Vinhomes Royal Island, từ Vinpearl Golf Hải Phòng, Vinpearl Horse Academy, Royal Marina, Vincom Mega Mall đến VinWonders và Safari… Nhờ đó, hành trình vui chơi - nghỉ dưỡng của du khách được nối dài bằng trải nghiệm mua sắm, ẩm thực cao cấp, hình thành dòng khách trung thành với tần suất quay lại ổn định và bền vững.

Dọc theo trục kết nối này còn hiện diện các không gian sự kiện và sinh hoạt cộng đồng quy mô lớn, như Royal Square, K-Park và phố đi bộ ven sông River Walk. Tại đây, các lễ hội tầm vóc quốc tế được tổ chức thường xuyên, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách từ khắp cả nước. Mỗi sự kiện không chỉ gia tăng sức sống cho thành phố đảo, mà còn tạo lực đẩy doanh thu rõ nét cho toàn bộ các ngành hàng.

Hạ tầng siêu kết nối tạo sức hút đầu tư dài hạn

Trong bức tranh hạ tầng đang chuyển động mạnh mẽ của Hải Phòng, nhà phố song diện Vũ Yên nằm đúng điểm giao của các tuyến kết nối chiến lược.

Từ khu hành chính mới Thủy Nguyên hay Ngô Quyền, Hồng Bàng, cư dân và du khách chỉ mất khoảng 5 phút để tiếp cận đảo Vũ Yên qua cầu Vũ Yên 1 và cầu Hoàng Gia. Xa hơn, dòng khách từ Quảng Ninh được dẫn lối qua cầu Bạch Đằng, Lại Xuân; khách từ Hà Nội, Hưng Yên dễ dàng lưu thông qua tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Đường thủy cũng mở ra hướng tiếp cận riêng biệt khi bến du thuyền Royal Marina đã đi vào vận hành.

Trong tương lai, khi cầu Ngô Quyền 8 làn xe hoàn thiện, kết nối trực tiếp cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, dòng khách từ Thủ đô sẽ được kích hoạt mạnh mẽ, mở rộng biên độ khai thác cho toàn khu.

Hạ tầng “bom tấn” sẽ dẫn lối thêm lượng khách khổng lồ từ mọi hướng tới Vũ Yên

Hạ tầng đồng bộ không chỉ thúc đẩy dòng khách, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động kinh doanh mà còn là tạo cú hích mạnh để bất động sản tăng giá. Thực tế tại Hải Phòng cho thấy, các dự án Vinhomes đi trước đều ghi nhận mức giá vượt xa kỳ vọng khi hạ tầng hoàn thiện. Shophouse Vinhomes Imperia đã chạm mốc 240 triệu đồng/m2, Vinhomes Marina đạt 200 triệu đồng/m2 - và kịch bản tương tự hoàn toàn có cơ sở để lặp lại tại Vinhomes Royal Island.

Với tầm giá trên đảo Vũ Yên hiện dao động từ 79 - 100 triệu đồng/m2, nhà phố song diện Vinhomes Royal Island mở ra cơ hội tiếp cận rộng rãi cho giới đầu tư đang tìm kiếm một tài sản có khả năng khai thác và tích lũy giá trị dài hạn. Sức hấp dẫn càng tăng nhờ các chính sách ưu đãi linh hoạt, gồm hỗ trợ lãi suất lên tới 24 tháng, chiết khấu tới 17% khi nhận nhà sớm và ưu đãi 10,5% dành cho phương án thanh toán sớm…

Một tài sản vừa mang lại “lãi đơn” ở hiện tại, vừa tích lũy “lãi kép” cho tương lai luôn có sức hấp dẫn riêng. Đó là lý do nhà phố song diện Vinhomes Royal Island được giới đầu tư đặc biệt săn đón.