Người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 'phải chinh phục niềm tin của cử tri'

08:40 25/02/2026
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy nhấn mạnh, mỗi ứng viên ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính dân chủ, công khai, bình đẳng, chinh phục niềm tin của cử tri bằng tài năng, tâm huyết, trách nhiệm và phẩm chất đạo đức…

Sáng 24/2, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng vận động bầu cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại điểm cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố.

1-1771983712.jpg

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cho biết, qua ba vòng hiệp thương dân chủ, minh bạch, chặt chẽ, ngày 14/2/2026, Hội đồng bầu cử Quốc gia đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội Khoá XVI theo từng đơn vị trong cả nước. Tại mỗi tỉnh, thành phố, Ủy ban bầu cử cũng đã công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp xã nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong đó, khối MTTQ Việt Nam ở Trung ương có 25 vị và khối địa phương có 7 vị là chủ tịch, phó chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp tỉnh tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Có 2 vị phó bí thư, chủ tịch MTTQ Việt Nam cấp tỉnh ứng cử theo cơ cấu Đảng và có 2 trưởng ban của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khối chuyên trách. Bên cạnh đó, còn có hàng trăm ứng viên của khối Mặt trận trong danh sách chính thức ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

“Đây là niềm vui lớn đối với mỗi vị ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, là niềm tự hào và cũng là trách nhiệm lớn của cả hệ thống chính trị nói chung và của MTTQ Việt Nam nói riêng trong kỳ bầu cử lần này”, Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy nhấn mạnh.

2-1771983719.jpg

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Theo ông Hoàng Công Thủy, chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày cử tri và Nhân dân thực hiện quyền dân chủ, lựa chọn những người đại diện xứng đáng thay mặt cử tri quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia và địa phương trong giai đoạn phát triển mới.

Căn cứ Điều 64 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, thời gian để các ứng viên thực hiện vận động bầu cử được bắt đầu từ ngày công bố danh sách chính thức những người ứng cử và kết thúc trước thời điểm bắt đầu bỏ phiếu 24 giờ (7h ngày 14/3/2026).

Từ người ứng cử trở thành người trúng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, nhất là đối với ứng viên tham gia lần đầu là một thử thách lớn, đòi hỏi mỗi ứng viên phải thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính dân chủ, công khai, bình đẳng, chinh phục niềm tin của cử tri bằng tài năng, tâm huyết, trách nhiệm và phẩm chất đạo đức của người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân để xứng đáng được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

"Mỗi ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp, trong đó có ứng viên khối MTTQ Việt Nam có thể coi đây là một kỳ sát hạch để trở thành đại biểu Quốc hội, là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh chính trị, chuyên môn vững vàng, thiết lập mối liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe và phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của Nhân dân vào nghị trường. Niềm tin và sự tín nhiệm của cử tri chính là thước đo cao nhất đối với người đại biểu", Phó Chủ tịch Hoàng Công Thủy khẳng định.

Ông Hoàng Công Thủy cho biết, để tiếp tục trang bị kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm vận động tranh cử cho các ứng viên, trong đó có các ứng viên thuộc khối MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng vận động tranh cử cho người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe ông Bùi Đặng Dũng, nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách của Quốc hội; bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội trình bày chuyên đề về vị trí, vai trò của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và một số quy định của pháp luật về vận động bầu cử; kỹ năng vận động bầu cử của người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp.

Theo tienphong.vn
Link bài gốc Copy link https://tienphong.vn/nguoi-ung-cu-dai-bieu-quoc-hoi-va-dai-bieu-hdnd-phai-chinh-phuc-niem-tin-cua-cu-tri-post1822691.tpo

Bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XVI
