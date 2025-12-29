Người dùng Hà Nội nói gì về xe máy điện VinFast sau vòng lái thử ở Vietnam Mobility Show 2025?

Sau các vòng lái thử tại Vietnam Mobility Show 2025, nhiều khách hàng thừa nhận xe máy điện VinFast vượt xa hình dung ban đầu với khả năng vận hành êm, tăng tốc tốt, dễ điều khiển và chi phí sử dụng thấp. Trải nghiệm thực tế đang khiến không ít người dùng sẵn sàng bỏ xe xăng để chuyển sang phương tiện xanh.

Trong ngày cuối của triển lãm Vietnam Mobility Show 2025 (diễn ra từ 26-28/12 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Hà Nội), khu vực trưng bày xe máy điện VinFast luôn đông người ghé thăm từ sớm. Dải sản phẩm trải rộng nhiều phân khúc, từ cao cấp đến phổ thông như Evo Grand, Feliz, Vero X, Theon S, Flazz hay ZGoo, thu hút sự quan tâm của khách hàng học sinh, sinh viên, người đi làm.

Gian hàng VinFast có nhiều khách hàng ghé thăm trải nghiệm các mẫu xe máy điện từ sớm

Không khí tại khu vực lái thử trở nên sôi động khi nhiều khách sẵn sàng xếp hàng chờ đến lượt. Trên đường chạy mô phỏng điều kiện đô thị, nhiều người lần đầu cầm lái xe điện tỏ ra bất ngờ với cảm giác “dễ làm quen” và độ ổn định của tay lái.

“Xe nhẹ, rất dễ điều khiển. Tốc độ xe ổn định khiến mình thấy yên tâm. Phụ nữ và các bạn học sinh, sinh viên cũng có thể sử dụng tốt”, anh Lưu Viết Tiến (Hà Nội), chia sẻ sau khi lái thử mẫu Feliz.

Nhiều khách hàng ấn tượng với khả năng tăng tốc của xe máy điện VinFast

Điều khiến anh ấn tượng nhất là khả năng tăng tốc. “Vặn ga là xe đi ngay, cảm giác bốc và liền mạch, thậm chí còn khỏe hơn nhiều xe xăng cùng tầm”, anh nói và cho biết đang tính chuyển sang xe điện trong thời gian tới.

Ở góc nhìn kỹ thuật, anh Phạm Đức Thắng (Hà Nội) dành nhiều sự quan tâm cho các chế độ vận hành. Theo anh, xe máy điện VinFast có hai chế độ Eco và Normal, trong đó Eco đặc biệt phù hợp với giao thông đô thị đông đúc. “Đi chậm, phanh liên tục mà xe vẫn mượt, không bị giật cục. Điều này giúp người lái đỡ mệt hơn khi di chuyển lâu trong thành phố”, anh nhận xét.

Anh Phạm Đức Thắng (Hà Nội) đánh giá cao chế độ lái Eco của xe máy điện VinFast

Trước đó, anh Thắng từng cân nhắc mua xe xăng phân khúc cao, nhưng trải nghiệm thực tế khiến anh nghiêng về xe điện, cụ thể là mẫu Feliz. “Vận hành êm, chi phí thấp và phù hợp định hướng giao thông bền vững”, anh nói.

Sự tiện lợi cũng là điểm chung được nhiều khách tham quan nhắc tới. Anh Tùng (Hà Nội), người đã lái thử ba mẫu xe khác nhau, cho rằng chỉ cần lên xe là có thể chạy ngay. “Xe dễ lái, dễ điều khiển, phù hợp nhiều đối tượng. Thiết kế cũng khá đẹp, không kén người dùng”, anh nhận xét.

Theo anh Tùng, những giá trị về vận hành của xe điện đã được chứng minh rõ ràng trong thời gian gần đây. “Từ học sinh, sinh viên đến người đi làm hay người lớn tuổi đều có thể sử dụng. Quan trọng là xe mang lại cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái khi đi hằng ngày”, anh chia sẻ.

Với anh Minh Phú (Hà Nội), người tham quan triển lãm cùng gia đình, lý do khiến anh quan tâm đến xe máy điện VinFast là chi phí sử dụng và bảo dưỡng. Anh cho biết đang cân nhắc mua một chiếc để vợ đi làm hằng ngày.

“Xe điện ít hỏng vặt, không phải thay dầu, bugi hay lọc gió. Chỉ cần sạc đầy là dùng, rất đơn giản, đặc biệt phù hợp với phụ nữ”, anh nói.

Từ góc nhìn người tiêu dùng, anh Phú nhận thấy xu hướng chuyển dịch từ xe xăng sang xe điện đang diễn ra ngày càng mạnh mẽ. “Mọi người bắt đầu thấy rõ giá trị vận hành tiết kiệm của xe điện: chi phí nhiên liệu thấp, bảo dưỡng ít, quãng đường sau mỗi lần sạc phù hợp với nhu cầu hằng ngày”, anh nhận định. Bên cạnh đó, yếu tố môi trường cũng ngày càng được nhiều gia đình quan tâm, khiến xe điện trở thành lựa chọn tích cực cho đô thị xanh.

Trong tháng 12, xe máy điện VinFast đi kèm nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn

Trong tháng 12, các mẫu xe máy điện VinFast đi kèm nhiều chương trình ưu đãi. Người mua được hỗ trợ chuyển đổi xanh lên tới 12% giá trị xe, có thể nhận thêm một chiếc Feliz Lite, vay trả góp với tỷ lệ lên đến 90% và ưu đãi sạc pin miễn phí đến hết tháng 5/2027.

Theo nhiều người dùng, VinFast đang sở hữu lợi thế lớn khi xây dựng được dải sản phẩm xe máy điện phủ rộng nhiều phân khúc, đi kèm dịch vụ hậu mãi đồng bộ và hạ tầng trạm sạc lớn nhất Việt Nam. Đây là những yếu tố then chốt giúp người tiêu dùng không chỉ muốn mua xe, mà còn yên tâm sử dụng lâu dài.