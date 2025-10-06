Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Náo nức đêm hội trăng rằm 2025 tại Goldmark City

15:24 06/10/2025
Trong hai ngày 4 - 5/10, phân khu Sapphire Goldmark City (khu S) đã ngập tràn trong không khí rộn ràng của Lễ hội Trung thu 2025. Hàng nghìn cư dân cùng gia đình, bạn bè đã có những trải nghiệm thú vị trong mùa đoàn viên đầy ý nghĩa.

Sắc màu Trung thu 2025 tại Goldmark City

Lễ hội mở màn bằng tiếng trống hội rộn ràng và những tiết mục nghệ thuật đầy màu sắc do chính cư dân khu S và các em thiếu nhi biểu diễn. Không khí sôi động nhanh chóng lan tỏa khắp quảng trường, kéo khán giả hòa mình vào niềm vui chung. Sau phần khai hội, khách tham dự tiếp tục được khám phá các gian hàng trải nghiệm hấp dẫn của cư dân.

picture1-1759739015.jpg

Trống hội khai màn Lễ hội Trung thu 2025 tại khu S Goldmark City

Các khu vườn tại khu S đã biến thành không gian trải nghiệm sáng tạo, thu hút đông đảo cư dân với hàng loạt hoạt động tương tác hấp dẫn. Những workshop làm đèn lồng, bánh trung thu, mặt nạ giấy bồi luôn kín chỗ. Bé nào cũng háo hức được tự tay tạo nên món quà cho riêng mình: một chiếc bánh thơm ngọt, một chiếc đèn lồng lung linh hay chiếc mặt nạ đầy màu sắc.

Ban tổ chức còn trao tặng 1.000 chiếc đèn lồng phát sáng, khiến cả khu đô thị bừng lên trong sắc màu cổ tích. Không khí càng thêm rộn ràng khi dàn mascot ngộ nghĩnh liên tục xuất hiện, tạo nên những khoảnh khắc check-in đáng nhớ cho nhiều gia đình.

 

picture2-1759739023.jpg

Một tiết mục biểu diễn của các em thiếu nhi

Không chỉ các em nhỏ háo hức, nhiều cư dân người lớn cũng không giấu được niềm tự hào và xúc động khi tham dự chương trình. Một cư dân vui vẻ chia sẻ rằng từ hôm qua đến nay gần như “đi chơi suốt, quên cả ăn”. “Năm nay tuyệt vời lắm. Người lớn thích, trẻ con càng thích. Cho các cháu được chơi là chính, mà nhìn chúng vui, chúng tôi cũng vui theo” cô nói.

Người dân đặc biệt ấn tượng với sân khấu và quy mô hoành tráng của sự kiện năm nay. Các cư dân đánh giá cao công tác chuẩn bị và mong muốn Chủ đầu tư cùng Ban quản lý sẽ tiếp tục duy trì nhiều sự kiện hay và ý nghĩa trong tương lai.

picture3-1759739023.jpg

Khu trải nghiệm luôn đông kín người lớn, trẻ em

Điểm nhấn trong chuỗi sự kiện chính là “Đêm hội trăng rằm 2025”, nơi cả hàng nghìn em nhỏ và cư dân cùng hòa mình trong bầu không khí rực rỡ và náo nhiệt. Màn diễu hành Lân Sư Rồng cùng những chiếc đèn lồng phát sáng khiến cả khu đô thị rộn rã tiếng cười.

Trên sân khấu trung tâm, sự góp mặt của Chú Cuội, Chị Hằng và phần đố vui tương tác đã đưa các em nhỏ trở lại với những câu chuyện cổ tích quen thuộc, giúp khắc sâu ý nghĩa truyền thống của Tết Trung thu. Chú Cuội, chị Hằng đã kêu gọi các bạn nhỏ và bố mẹ chung tay ủng hộ các gia đình chịu ảnh hưởng bởi bão Bualoi. Trong bầu không khí ấm áp, nhiều phụ huynh và em nhỏ đã hào hứng lên thùng từ thiện ngay trước sân khấu để đóng góp.

Chương trình tiếp tục được thắp sáng bởi loạt tiết mục công phu của các cư dân nhí ở nhiều lứa tuổi, mang lại những khoảnh khắc vừa đáng yêu vừa tự hào cho cả cộng đồng. Sự xuất hiện của ca sĩ Trần Ngọc Ánh - Quán quân Giọng hát Việt 2018 đã đẩy bầu không khí lên cao trào. Những giai điệu sôi động hòa cùng tiếng reo hò của khán giả biến cả quảng trường thành một sân khấu lớn ngập tràn niềm vui và cảm xúc.

picture4-1759739023.jpg

Ca sĩ Trần Ngọc Ánh - Quán quân Giọng hát Việt 2018 khuấy động sân khấu “Đêm hội trăng rằm 2025”

Khoảnh khắc cả cộng đồng cùng ngắm màn pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời đã khép lại lễ hội trong niềm hân hoan. Những tiếng cười, ánh mắt rạng ngời và cái nắm tay ấm áp của cư dân trở thành dư âm đẹp đẽ, ghi dấu một mùa trung thu khó quên tại Goldmark City.

picture5-1759739023.jpg

Lễ hội Trung thu 2025 ghi dấu một mùa trung thu khó quên tại khu S Goldmark City

Kiến tạo cộng đồng “đẹp và chất”

Lễ hội Trung thu 2025 là minh chứng sống động cho nỗ lực của Ban quản trị, chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành TNPM by ROX trong việc kiến tạo một cộng đồng “sống đẹp - sống chất” trong khu đô thị văn minh.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện TNPM by ROX khẳng định: “Trong nhiều năm qua, chủ đầu tư và TNPM by ROX luôn đồng hành cùng cư dân qua các hoạt động lễ tết, gắn kết cộng đồng và lan tỏa giá trị sống đẹp. Chúng tôi mong muốn mỗi chương trình không chỉ mang lại niềm vui, mà còn góp phần định hình một chuẩn mực sống mới - nơi mỗi cư dân cảm thấy tự hào khi gắn bó lâu dài với Goldmark City.”

Hoạt động đồng hành cùng cư dân của chủ đầu tư, đơn vị quản lý vận hành Khu S Goldmark City nối dài tầm nhìn kiến tạo của Tập đoàn. Với ROX Group, xây dựng một khu đô thị không dừng lại ở việc tạo ra những tiện ích hiện đại. Quan trọng hơn, đó còn là hành trình kiến tạo những trải nghiệm chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng đời sống tinh thần để mỗi cư dân luôn cảm thấy nơi mình sống thật “đáng sống” và trên hết, cảm thấy mình thực sự thuộc về cộng đồng ấy.

Lễ hội Trung thu 2025 không chỉ là một sự kiện văn hóa, đây chính là minh chứng sống động cho sức mạnh gắn kết cộng đồng, nơi mỗi cư dân khu S Goldmark City tìm thấy niềm tự hào và tình yêu dành cho tổ ấm của mình. Từ đó, họ sẽ chung tay vun đắp tinh thần cộng đồng và tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn đến xã hội.

PV

