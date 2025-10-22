Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Năm nhất đại học không căng: Gen Z chill nhẹ, học vui, sống khỏe

16:18 22/10/2025
Tân sinh viên và thành phố – hai thế giới va vào nhau tạo nên một “bản remix” rực rỡ. Giữa deadline, những ca làm thêm và hàng ngàn điều mới mẻ, Gen Z vẫn biết cách giảm căng thẳng, bật mood chill để không bị “ngợp vibe”. Bởi với họ, đại học không chỉ là nơi học, mà là hành trình “level up” bản thân và tận hưởng tuổi trẻ thật trọn vẹn.

Làm thêm: Tự lập và trưởng thành thật sự

Chiều Sài Gòn, nắng đổ vàng lên vỉa hè, tiếng xe hòa vào bản nhạc quen của tuổi trẻ. Ở góc quán nhỏ, Tường Vy, tân sinh viên Đại học Mở đặt chiếc tạp dề sang một bên, mở nắp chai Trà Xanh Không Độ.

Hương vị trà xanh thiên nhiên thơm ngon, mát lạnh giúp nữ sinh xua tan mệt mỏi sau ca làm. Vy khẽ mỉm cười, nhận ra mình vừa đi qua một ngày nữa của tuổi trưởng thành.

“Ban đầu, mình đi làm thêm chỉ để kiếm chút tiền trang trải. Nhưng hóa ra, công việc lại dạy mình nhiều hơn những gì có trong sách: cách giao tiếp, chịu áp lực và bình tĩnh trước những tình huống không ngờ tới,” Vy kể.

1-1761124682.jpg

Trà Xanh Không Độ là thức uống yêu thích của nhiều tân sinh viên để giảm căng thẳng mệt mỏi mỗi ngày

Những ca làm dài giúp Vy học được cách chịu áp lực, giao tiếp với khách, xử lý tình huống và giữ năng lượng tích cực dù có mệt đến đâu. “Có hôm mệt rã rời, mình chỉ muốn gục xuống. Nhưng chỉ cần một chai Trà Xanh Không Độ với EGCG để giảm căng thẳng là như được ‘nạp pin’. Cảm giác sảng khoái, đầu óc nhẹ tênh, lại đủ năng lượng để cười và tiếp tục cố gắng,” Vy chia sẻ.

Với Lâm Giang, sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật, đi làm thêm là hành trình rèn bản lĩnh. Từ nhân viên quán cà phê đến dạy kèm học sinh, mỗi công việc là một “bài test” của cuộc sống.

“Có lúc mệt rã rời, nhưng chỉ cần nghỉ chút, uống chai Trà Xanh Không Độ là mình như như được ‘reset’. Cảm giác mát lạnh, sảng khoái khiến mình lại muốn ‘chiến’ tiếp,” Giang cười.

Giờ đây, Giang không chỉ tự trang trải cuộc sống mà còn chia sẻ hành trình học – làm của mình qua kênh TikTok dạy học, truyền cảm hứng cho các bạn trẻ.

2-1761124692.jpg

Chăm sóc sức khỏe và tinh thần mỗi ngày với Trà Xanh Không Độ để giảm căng thẳng, xua tan mệt mỏi, giải nhiệt cuộc sống

“Đi làm thêm dạy mình cách chịu trách nhiệm với cuộc đời. Càng mệt, càng phải biết chăm sóc bản thân, từ tinh thần thoải mái đến tìm thứ khiến mình thấy dễ chịu, như chai trà được làm từ trà xanh thiên nhiên chẳng hạn,” Giang nói.

Với những sinh viên như Vy hay Giang, đi làm thêm không chỉ là kiếm tiền. Đó là “khóa học trưởng thành”, nơi họ học cách kiên nhẫn, tự lập và yêu quý nỗ lực của chính mình.

Xách balo lên và đi: Khám phá để yêu thành phố này hơn

Nếu làm thêm là “rèn kỹ năng”, thì khám phá thành phố chính là “học cách yêu đời” của Gen Z. Nhịp sống vội vã, nhiều tân sinh viên đôi khi thấy mình nhỏ bé giữa thành phố rộng lớn. Nhưng với Thanh Huyền, tân sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM, đó lại là cơ hội để tìm thấy chính mình.

“Cuối tuần mình thường ‘đi lạc có chủ đích’,” Huyền kể. Cô chọn một chuyến xe buýt ngẫu nhiên, mang theo balo nhỏ, tai nghe bật nhạc chill và chai Trà Xanh Không Độ.

“Vừa ngắm phố phường qua ô cửa, vừa nhâm nhi hương vị thơm ngon từ trà xanh thiên nhiên, mọi căng thẳng như tan biến. Mình thấy thư giãn, tinh thần tươi mới, sảng khoái và lại có hứng khám phá.” Huyền tươi cười kể.

3-1761124692.jpg

Được làm từ trà xanh thiên nhiên với EGCG, Trà Xanh Không Độ là “must-have item” yêu thích của người trẻ để giảm căng thẳng, giải nhiệt cuộc sống mỗi ngày

Những chuyến đi đó giúp Huyền quen dần với nhịp sống thành phố, biết tìm niềm vui trong những điều nhỏ bé: ánh nắng xuyên qua hàng cây, ly cà phê sáng ở góc phố hay nụ cười của người lạ trên chuyến xe. “Thành phố này ồn ào nhưng đáng yêu. Chỉ cần bước ra khỏi phòng trọ, bạn sẽ thấy Sài Gòn rộn ràng, đa sắc và đáng yêu vô cùng,” Huyền nói.

Với Khánh Hưng, sinh viên Đại học Kiến trúc TP.HCM, thành phố là “lớp học mở” đầy cảm hứng. Mỗi tuần, Hưng chọn một điểm đến mới: quán cà phê nhỏ, triển lãm nghệ thuật hay công viên ven sông.

“Có hôm chỉ cần ngồi ngắm người qua lại, nhấp ngụm Trà Xanh Không Độ với EGCG từ lá trà xanh là thấy stress tan biến, ý tưởng tuôn trào cho bài vẽ hay dự án cá nhân,” Hưng hào hứng kể.

Giải nhiệt để sống vui, sống chill đúng điệu

Chiếc xe buýt dần rời khỏi trạm, thành phố lùi xa trong ánh hoàng hôn. Một nhóm sinh viên ngồi cạnh cửa sổ, bật cười vì câu chuyện nhỏ, tay vẫn cầm chai Trà Xanh Không Độ để giải nhiệt cuộc sống.

4-1761124692.jpg

Khi tân sinh viên “bật mood” giảm stress, sống chill và tự lập mỗi ngày, thanh xuân sẽ trở nên rực rỡ, tươi đẹp hơn bao giờ hết

Khoảnh khắc ấy giản dị mà đẹp bởi tuổi trẻ không chỉ là học hành hay thi cử, mà là hành trình học cách sống vui, sống chill và sống hết mình.

Và trong hành trình đó, Trà Xanh Không Độ trở thành “must-have item” đồng hành cùng Gen Z,  giúp họ giảm căng thẳng sau deadline, xua tan mệt mỏi sau giờ làm, có thêm năng lượng tích cực để “cháy” với những ước mơ mới.

Được làm từ từ trà xanh thiên nhiên với EGCG, Trà Xanh Không Độ không chỉ giúp giải khát mà còn giảm stress, giải nhiệt cuộc sống để mỗi ngày trôi qua, người trẻ đều có thể sống vui, sống chất và chill đúng điệu.

PV

