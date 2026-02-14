Nâng tầm chất lượng y tế từ những đổi mới tại Bệnh viện Kiến An

Năm 2025 được xem là một dấu mốc quan trọng trong hành trình phát triển của Bệnh viện Đa khoa Kiến An (Hải Phòng), khi đơn vị không chỉ duy trì tốt hoạt động chuyên môn mà còn từng bước đổi mới toàn diện từ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị đến chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh.

Bệnh viện Đa khoa Kiến An (Hải Phòng)

Đẩy mạnh kỹ thuật cao, nâng chất lượng điều trị

Trải qua 70 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Kiến An đã không ngừng lớn mạnh nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ, nhân viên y tế. Với quy mô 700 giường bệnh kế hoạch, bệnh viện tập trung đổi mới phong cách phục vụ, xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp, hướng tới mục tiêu nâng cao sự hài lòng của người bệnh.

Trong năm qua, hoạt động khám chữa bệnh ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực khi số lượng người dân đến khám có xu hướng tăng mạnh. Tổng số lượt khám đạt hơn 82 nghìn lượt, điều trị nội trú trên 28 nghìn lượt, tăng hơn 8% so với năm trước. Đặc biệt, số ca phẫu thuật đạt 5.817 ca, tăng 9%, trong đó nhiều ca thuộc nhóm phẫu thuật loại đặc biệt và loại I. Việc rút ngắn ngày điều trị trung bình đã góp phần giảm tải giường bệnh, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Song song với đó, bệnh viện đẩy mạnh triển khai nhiều kỹ thuật mới như phẫu thuật tạo hình nhân nhầy đĩa đệm bằng sóng cao tần, nội soi điều trị viêm khớp vai, phẫu thuật đặt ống silicon lệ quản hay các kỹ thuật huyết học hiện đại. Nhiều kỹ thuật tuyến trung ương đã được thực hiện thường quy tại bệnh viên như: tán sỏi thận qua da, phẫu thuật nội soi cắt thận, thay khớp gối, khớp háng, điều trị nhồi máu não cấp bằng thuốc tiêu sợi huyết… giúp cứu sống nhiều trường hợp nguy kịch và nâng cao chất lượng điều trị.

Bệnh viện đã đầu tư mua sắm bổ sung nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động chuyên môn.

Đáng chú ý, quy trình báo động đỏ nội viện và liên viện được kích hoạt hiệu quả, cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa trong cấp cứu. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp người bệnh tin tưởng hơn vào dịch vụ y tế tại bệnh viện.

Không chỉ chú trọng chuyên môn, công tác đào tạo được xác định là chiến lược lâu dài nhằm nâng cao năng lực đội ngũ. Hiện bệnh viện có 617 cán bộ viên chức, trong đó tỷ lệ bác sĩ sau đại học chiếm tới 74%. Năm 2025, hơn 1.500 lượt cán bộ tham gia các khóa đào tạo, tập huấn chuyên môn như hồi sức cấp cứu cơ bản, quản lý điều dưỡng, kiểm soát nhiễm khuẩn… Đồng thời, bệnh viện cũng là cơ sở thực hành uy tín cho nhiều trường đại học, cao đẳng y dược với hơn 1.000 học viên đến học tập trong năm.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục được duy trì với 2 đề tài cấp ngành, 37 đề tài cấp cơ sở và nhiều sáng kiến cải tiến được ứng dụng vào thực tiễn. Những nghiên cứu này không chỉ nâng cao chất lượng chuyên môn mà còn góp phần cải cách thủ tục hành chính và tiết kiệm chi phí.

Xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, hướng tới phát triển bền vững

Cùng với chuyên môn và đào tạo, bệnh viện chú trọng đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại. Hệ thống máy chụp cộng hưởng từ 1.5 Tesla chính thức đưa vào vận hành đã đánh dấu bước tiến lớn trong chẩn đoán hình ảnh. Ngoài ra, nhiều thiết bị như máy đốt u bằng sóng cao tần, hệ thống máy sinh hóa – miễn dịch, máy đo mật độ loãng xương… được bổ sung, tạo nền tảng cho việc triển khai các kỹ thuật cao.

Chuyển đổi số cũng là điểm nhấn nổi bật trong năm qua khi bệnh viện từng bước triển khai bệnh án điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và đặt lịch khám trực tuyến. Những giải pháp này góp phần cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi cho người bệnh.

Bệnh viện Kiến An tổ chức hoạt động trao tặng lịch Tết cho người bệnh và người nhà người bệnh

Bên cạnh hoạt động chuyên môn, công tác thiện nguyện và các phong trào văn hóa – thể thao được duy trì thường xuyên. Nhiều chương trình khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, phát cháo từ thiện đã lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc, tiếp thêm động lực cho người bệnh trong hành trình điều trị. Đời sống cán bộ nhân viên cũng được cải thiện rõ rệt khi bệnh viện đạt doanh thu hơn 332 tỷ đồng, chênh lệch thu – chi dương trên 48 tỷ đồng và tăng thu nhập bình quân cho người lao động.

Với những nỗ lực không ngừng, năm 2025 bệnh viện đạt 4,1/5 điểm theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế và nhận nhiều bằng khen, giấy khen từ các cấp, ngành.

Trao đổi với phóng viên, TS.BS. Nguyễn Bá Phước, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Kiến An cho biết, bước sang năm 2026, bệnh viện đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phát triển kỹ thuật cao, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và chuyển đổi số toàn diện. Việc được phân bổ hơn 26 nghìn thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại bệnh viện được xem là cơ hội để người dân tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.

“Những kết quả đạt được trong năm 2025 là nền tảng quan trọng để bệnh viện tiếp tục đổi mới và phát triển. Chúng tôi xác định lấy người bệnh làm trung tâm, chú trọng nâng cao chuyên môn, ứng dụng công nghệ và xây dựng môi trường y tế thân thiện, an toàn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong thời gian tới”, TS.BS. Nguyễn Bá Phước nhấn mạnh.