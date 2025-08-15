Quảng cáo #101
Mục sở thị quần thể triển lãm lớn nhất Đông Nam Á phía Đông Bắc Thủ đô

16:49 15/08/2025
Những ngày này, bên cạnh những thông tin về Triển lãm thành tựu đất nước dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, Trung tâm Triển lãm Vịệt Nam cũng được biết đến là toạ độ “hot” nhất Thủ đô khi thu hút đến 25.000 người mỗi đêm trong hai đêm nhạc “V Concert - Rạng rỡ Việt Nam” và “V Fest - Thanh xuân rực rỡ”, cùng hàng triệu du khách trong và ngoài nước sẽ đổ về trong chuỗi sự kiện “bom tấn” sắp tới.

Thành phố Expo đẳng cấp quốc tế đã thành hình

Ngay từ khi thai nghén ý tưởng và phác thảo sơ bộ trên giấy, Trung tâm Triển lãm Việt Nam đã được định hình là dự án trọng điểm, kiến tạo tổ hợp kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch hiện đại, quy mô “khủng”. Công trình góp phần hình thành “thành phố triển lãmˮ mang tính biểu tượng ở Thủ đô, đồng thời là điểm đến lý tưởng cho loạt sự kiện tầm vóc quốc tế và không gian thúc đẩy giao lưu, xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp trong lẫn ngoài nước.

a2-1755251343.jpg

Quần thể xác nhận Trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và Top 10 thế giới

Chỉ sau gần 10 tháng thi công và tổng vốn hơn 7.000 tỷ đồng, quần thể triển lãm đã thành hình trên đường cầu Tứ Liên (Đông Anh, Hà Nội), xác lập kỷ Trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á và Top 10 thế giới.

Điều đặc biệt của Trung tâm triển lãm Việt Nam nằm ở "chất Việt" xuyên suốt, từ vị trí Cổ Loa - vùng đất linh thiêng gắn với truyền thuyết Thần Kim Quy, gợi nhớ lịch sử hào hùng của dân tộc, cho đến điểm nhấn là nhà triển lãm hình tròn lớn nhất hành tinh (hơn 104.000 m2), khắc họa dáng thần Kim Quy - một trong bốn tứ linh theo văn hóa phương Đông.

a3-1755251335.jpg

Công viên Nỏ thần gợi nhắc về lịch sử hào hùng của dân tộc tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam

Nơi đây bố trí 9 đại sảnh mở thông nhau, diện tích dao động 9.419 m2-10.478 m2. Tải trọng sàn khu vực này đến 5 tấn/m2, đáp ứng yêu cầu của các triển lãm công nghiệp, đảm bảo điều kiện trưng bày thiết bị, máy móc lớn.

Ngoài nhà tròn Kim Quy chính, tổ hợp gây ấn tượng với bốn khu triển lãm ngoài trời rộng hơn 200.000 m2 - top 3 thế giới về quy mô, chuyên tổ chức các sự kiện, lễ hội lớn, triển lãm siêu trường siêu trọng. Trong đó, sân Bắc diện tích 46.199 m2, đủ sức chứa 50.000 người, điều kiện hạ tầng phù hợp để tổ chức những “siêu concert” tầm cỡ thế giới. Tương tự, sân Nam rộng 45.704 m2, sân Tây 43.251 m2 và sân Đông hơn 41.531 m2… hoàn toàn đủ khả năng là điểm đến của các sự kiện hoành tráng.

a4-1755251343.jpg

Hình ảnh Nhà triển lãm Khối A

Trung tâm Triển lãm Việt Nam còn bố trí nhiều phân khu chức năng chuyên biệt, đảm bảo đáp ứng chuyên sâu các nhu cầu khác nhau về dịch vụ, điển hình là Nhà triển lãm Khối A-B, Trung tâm Hội nghị VinPalace, nhất là 5 khu đậu xe ngoài trời riêng biệt…

Không gian xứng tầm chuỗi sự kiện lịch sử mừng 80 năm Quốc khánh

Từ ngày 28/8 đến 5/9, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam sẽ diễn ra Triển lãm thành tựu đất nước nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh. Lần đầu tiên, các Bộ - Ban - Ngành, 34 tỉnh thành, hơn 200 doanh nghiệp lớn sẽ hội tụ, tạo bức tranh toàn diện về chặng đường vinh quang, giàu cảm xúc của đất nước. Uớc tính, có gần 300 đơn vị tham gia triển lãm mang tầm vóc quốc gia.

a5-1755251343.jpg

Trước đó, VEC là nơi diễn ra 2 sự kiện âm nhạc V Concert Rạng rỡ Việt Nam và V Fest Thanh Xuân rực rỡ thu hút 25.000 người mỗi đêm

Hiện, công tác chuẩn bị đã hoàn tất. VEC đã sẵn sàng đón hàng triệu lượt khách dịp này. Cụ thể, khu triển lãm trong nhà chia thành 6 chủ đề gắn liền hành trình phát triển gồm: Việt Nam - Đất nước - Con người; 95 năm cờ Đảng soi đường; Kiến tạo và phát triển; Đầu tàu Kinh tế; Khởi nghiệp kiến quốc; Tỉnh giàu - Nước mạnh.

Triển lãm ngoài trời chia bốn khu theo chủ đề: Ngày hội non sông; Khát vọng bầu trời - Vì tương lai xanh; Đoàn tàu ẩm thực Bắc - Nam; Thanh gươm và Lá chắn, cùng với các sự kiện âm nhạc góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa đặc sắc và tôn vinh bản sắc dân tộc.

Điểm nhấn toàn triển lãm là chuỗi trải nghiệm mới lạ tại từng gian hàng, từ tương tác thực tế ảo VR/AR, bảo tàng phục dựng - trưng bày, phòng tương tác độc đáo, chương trình văn hóa nghệ thuật đến thưởng thức đặc sản ba miền. Mỗi không gian không chỉ giới thiệu thành tựu, mà còn kể chuyện đầy cảm xúc, giúp khách tham quan cảm nhận rõ sự đổi thay, phát triển của Việt Nam qua 8 thập niên.

a6-1755251343.jpg

Nhà triển lãm Kim Quy là không gian chính Triển lãm thành tựu đất nước, từ ngày 28/8-5/9

Với vị trí nằm tại cửa ngõ Đông Bắc, gần sân bay Nội Bài, du khách trong nước và quốc tế có thể di chuyển thuận tiện đến tổ hợp VEC nhờ hệ thống đường bộ, hàng không hoặc sắp tới sẽ có thêm tuyến metro nối Đông Anh với khu vực Đông Hà Nội. Sau khi cầu Tứ Liên hoàn thành, quần thể triển lãm chỉ còn cách các khu vực Hoàn Kiếm, Tây Hồ khoảng 5 phút di chuyển. Vị trí này cũng cho phép hàng nghìn tấn hàng triển lãm, thiết bị sân khấu và vật liệu trưng bày được vận chuyển nhanh chóng, giảm đáng kể chi phí logistics - yếu tố then chốt của các sự kiện tầm cỡ.

Hoàn thiện Trung tâm triển lãm quy mô Top 10 thế giới trong thời gian kỷ lục, chỉ gần 10 tháng, cho thấy quyết tâm của Vingroup đóng góp một điểm đến quốc tế sánh ngang với Dubai (UAE), Frankfurt (Đức) hay Fiera Milano (Italy), kích hoạt nền kinh tế Expo cho Thủ đô. Công trình đặt nền móng để doanh nghiệp trong và ngoài nước giao lưu, quảng bá, xúc tiến thương mại, từ đó thúc đẩy đưa Việt Nam ra toàn cầu, đồng thời đưa quốc tế về Việt Nam.

Nhìn ra thế giới, các triển lãm quy mô lớn đã chứng minh sức mạnh của mình: Expo 2010 Thượng Hải (Trung Quốc) thu hút 73 triệu lượt khách, đưa thành phố vào bản đồ sự kiện quốc tế. Expo 2020 Dubai đóng góp hơn 33 tỷ USD cho kinh tế UAE, tạo hàng chục nghìn việc làm. Tương tự, Milan Expo 2015 trở thành cú hích du lịch, tăng trưởng mạnh doanh thu khách sạn, ẩm thực.

Điểm đến biểu tượng mới của Hà Nội dự kiến đón 60 triệu lượt khách/năm đổ về vui chơi, giải trí, mua sắm, thưởng thức văn hóa, nghệ thuật và tìm kiếm, gặp gỡ đối tác, thúc đẩy giao thương toàn cầu. Những “cú nổ” này sẽ đưa Trung tâm Triển lãm Việt Nam trở thành “kinh đô” của các sự kiện văn hóa - giải trí - giao thương tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

