Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

MB tăng trưởng bền vững, kiểm soát rủi ro hiệu quả, dẫn đầu chuyển đổi số toàn diện

14:09 26/10/2025
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, mã chứng khoán: MBB) công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025, ghi nhận tăng trưởng tích cực trên cả quy mô, hiệu quả và chất lượng tài sản, khẳng định sức bật nội lực trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động.

Tín dụng và doanh thu tăng trưởng mạnh trong 9 tháng đầu năm

Đến hết tháng 9/2025, tổng tài sản hợp nhất của MB đạt 1,329 triệu tỷ đồng, tăng 17,7% so với đầu năm, nằm trong nhóm ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao nhất hệ thống. Dư nợ tín dụng và đầu tư trái phiếu tổ chức kinh tế đạt 962 nghìn tỷ đồng, tăng 18,6%, trong đó dư nợ cho vay khách hàng tăng 20%, dư nợ SME tăng 18,5%, bán lẻ tăng 15,8%, thể hiện vai trò chủ động của MB trong cung ứng vốn cho nền kinh tế, đặc biệt ở các lĩnh vực sản xuất, tiêu dùng và đầu tư hạ tầng.

Doanh thu (TOI) MB đạt 48,1 nghìn tỷ đồng, tăng 24% so với cùng kỳ. MB cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính cho khách hàng, thu thuần dịch vụ tăng ~ 40% so với cùng kỳ năm 2024.

img-4913-1761462530.JPG

CASA duy trì vị thế, tăng trưởng 27% so với cùng kỳ

Tiền gửi khách hàng đạt 788 nghìn tỷ đồng, tăng 10,3% so với năm ngoái; trong đó CASA đạt ~ 292 nghìn tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ, tiếp tục thuộc nhóm dẫn đầu thị trường, giúp MB duy trì chi phí vốn thấp, cơ cấu bền vững, tối ưu biên lợi nhuận.

Duy trì vị thế tiên phong chuyển đổi số

Cùng với kết quả kinh doanh tích cực, MB tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái tài chính toàn diện. Đến nay, ngân hàng phục vụ hơn 33,9 triệu khách hàng, ghi nhận hơn 9,6 tỷ giao dịch số trong 9 tháng; doanh thu kênh số chiếm ~ 40% tổng doanh thu toàn hệ thống.

Các chỉ số quản trị chất lượng hoạt động được cải thiện

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm 2025 đạt 23.139 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, hoàn thành 73% kế hoạch năm. Chi phí quản trị tối ưu, CIR đạt ~ 27.9%, giảm ~ 2,34% so với cùng kỳ, tạo dư địa giảm lãi suất cho vay cho khách hàng theo định hướng của Nhà nước.

Tỷ lệ nợ xấu hợp nhất của MB ở mức 1,87%, giảm 0,36% so với cùng kỳ năm 2024. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu 80%, cao hơn bình quân toàn ngành, qua đó tiếp tục củng cố nền tảng tài chính vững chắc cho giai đoạn tiếp theo.

Đại diện lãnh đạo MB cho biết: “Kết quả 9 tháng đầu năm 2025 cho thấy định hướng tăng trưởng bền vững, quản trị rủi ro hiệu quả và đầu tư mạnh cho chuyển đổi số đang phát huy rõ rệt. MB sẽ tiếp tục duy trì cân bằng giữa quy mô – hiệu quả – bền vững, đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế”.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

MB Bank
Cùng chủ đề
Vì sao VinFast VF 5 liên tiếp là quán quân doanh số thị trường ô tô Việt? Thông tin kinh doanh
Vì sao VinFast VF 5 liên tiếp là quán quân doanh số thị trường ô tô Việt?

VinFast VF 5 là minh chứng cho một chiếc SUV đô thị “có tất cả trong một”, vừa hợp lý...

Agribank – Chủ động kiến tạo ngân hàng số, đưa dịch vụ đến từng người dân Thông tin kinh doanh
Agribank – Chủ động kiến tạo ngân hàng số, đưa dịch vụ đến từng người dân

Trên nền tảng định hướng chiến lược của Nghị quyết 57-NQ/TW, cùng Kế hoạch 77-KH/ĐU ban hành ngày 28/2/2025 và...

Phú Quốc được nền tảng du lịch lớn hàng đầu thế giới chọn là điểm đến của năm 2026 Thông tin kinh doanh
Phú Quốc được nền tảng du lịch lớn hàng đầu thế giới chọn là điểm đến của năm 2026

Mới đây, Expedia – một trong những nền tảng du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới, đã bất ngờ...

Techcombank lập kỷ lục lợi nhuận quý 3, tiếp đà tăng trưởng bền vững Thông tin kinh doanh
Techcombank lập kỷ lục lợi nhuận quý 3, tiếp đà tăng trưởng bền vững

Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) công bố kết quả kinh doanh quý 3/2025 và 9...

Mang xe xăng đi, mang xe điện về: “Ngày hội Thu xăng đổi điện” bùng nổ đơn ngay trong ngày Thông tin kinh doanh
Mang xe xăng đi, mang xe điện về: “Ngày hội Thu xăng đổi điện” bùng nổ đơn ngay trong ngày

Chuỗi sự kiện “Ngày hội Thu xăng đổi điện - Vì Việt Nam xanh” của VinFast tiếp tục thu hút...

Sea Golf Villas - BĐS hàng hiệu được giới thượng lưu săn tìm Thông tin kinh doanh
Sea Golf Villas - BĐS hàng hiệu được giới thượng lưu săn tìm

Kế thừa trọn vẹn tinh hoa của vùng đất Đồ Sơn với thiên nhiên xanh mát và không khí trong...

Mới cập nhật
Toạ đàm chính sách: “Tăng cường chiến lược phòng ngừa tội phạm mạng hiệu quả trong khuôn khổ Công ước”

Toạ đàm chính sách: “Tăng cường chiến lược phòng ngừa tội phạm mạng hiệu quả trong khuôn khổ Công ước”

Trong khuôn khổ các sự kiện bên lề của Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng, chiều 26/10/2025 đã diễn ra Toạ đàm chính sách “Tăng cường chiến lược phòng ngừa tội phạm mạng hiệu quả trong khuôn khổ Công ước”.

2 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Lễ mở ký Công ước Hà Nội thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

Lễ mở ký Công ước Hà Nội thành công tốt đẹp, khẳng định vai trò, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế

Trả lời phóng viên báo chí, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định Lễ mở ký Công ước Hà Nội đã thành công toàn diện trên mọi phương diện và có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng quốc tế.

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2025

Triển khai hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật quý IV/2025

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long - Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương ký Quyết định số 156/QH-HĐPH ngày 24/10/2025 phê duyệt Kế hoạch nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2025 của Hội đồng này.

3 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Việt Nam, Hoa Kỳ công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng

Việt Nam, Hoa Kỳ công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng

Theo thông tin từ Bộ Công Thương, ngày 26/10, Việt Nam và Hoa Kỳ đã đồng ý công bố Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định Thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng (Tuyên bố chung) nhân dịp Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Tổng thống Donald Trump tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN tổ chức từ ngày 26-28/10/2025 tại Kuala Lumpur, Malaysia.

3 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền Giang (TGAC) tổng kết 6 tháng hoạt động: Xây nền tảng – Gắn kết tri thức – Hướng tới phát triển bền vững

Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền Giang (TGAC) tổng kết 6 tháng hoạt động: Xây nền tảng – Gắn kết tri thức – Hướng tới phát triển bền vững

(Pháp lý) - Chiều 25/10/2025, tại TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Trọng tài Thương mại Quốc tế Tiền Giang (TGAC) tổ chức Lễ tổng kết 6 tháng hoạt động đầu tiên (từ 25/4 đến 25/10/2025). Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, ấm cúng, quy tụ đông đảo lãnh đạo Trung tâm, các trọng tài viên, nhà tài trợ, khách mời và cơ quan báo chí.

21 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Vì sao VinFast VF 5 liên tiếp là quán quân doanh số thị trường ô tô Việt?

Vì sao VinFast VF 5 liên tiếp là quán quân doanh số thị trường ô tô Việt?

VinFast VF 5 là minh chứng cho một chiếc SUV đô thị “có tất cả trong một”, vừa hợp lý về giá, vừa thuyết phục về trải nghiệm lái và đặc biệt là cực kỳ tiết kiệm chi phí.

23 giờ trước Thông tin kinh doanh

Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp mang ý nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với thế giới

Công ước Hà Nội gửi đi 3 thông điệp mang ý nghĩa sâu sắc và lâu dài đối với thế giới

Sáng 25/10/2025, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc (LHQ) về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề “Chống tội phạm mạng, chia sẻ trách nhiệm, hướng tới tương lai". Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì buổi Lễ.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Luật Báo chí sửa đổi: Phát triển đi đôi với quản lý hiệu quả

Luật Báo chí sửa đổi: Phát triển đi đôi với quản lý hiệu quả

Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Luật Báo chí (sửa đổi), vấn đề này đang thu hút sự quan tâm của người làm báo và dư luận xã hội.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Đề xuất sửa đổi điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

Đề xuất sửa đổi điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế. Theo đó, Bộ đề xuất quy định mới về điều kiện đầu tư hạ tầng khu công nghiệp.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Sáng nay khai mạc Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Sáng nay khai mạc Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia

Hôm nay, ngày 25/10/2025, Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng với chủ đề "Chống tội phạm mạng - Chia sẻ trách nhiệm - Hướng tới tương lai" diễn ra tại Hà Nội. Đây là dấu mốc lịch sử không chỉ với cộng đồng quốc tế mà còn khẳng định vai trò vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay