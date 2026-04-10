Quảng cáo #101
MB ra thông báo quan trọng đến 200.000 cổ đông liên quan đến công tác hậu cần

12:00 10/04/2026
(Pháp lý). Trong thông báo gửi cổ đông vừa phát đi, MB cho biết đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, ngân hàng không triển khai hỗ trợ chi phí đi lại, ăn trưa tới cổ đông như những năm gần đây do số lượng đăng ký lớn.
Nguồn: MB

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB – mã MBB) vừa công bố chính thức thông tin về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội sẽ được tổ chức từ 7h30 vào Thứ Bảy ngày 18/4/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, số 57 Phạm Hùng, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Trong đó, ngân hàng có thông báo rõ hơn về công tác chuẩn bị hậu cần: "MB không triển khai hỗ trợ chi phí đi lại, ăn trưa tới các cổ đông như những năm gần đây do số lượng đăng ký lớn".

Như các năm trước, các cổ đông tham dự đại hội sẽ được hỗ trợ chi phí 500.000 đồng/người. Khoản hỗ trợ này là một trong những yếu tố khiến số lượng cổ đông tham dự đại hội tại MB là rất đông.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm ngoái, ngân hàng ghi nhận hơn 4.700 cổ đông tham dự, ước tính số tiền chi hỗ trợ này lên tới 2,35 tỷ đồng.

Theo báo cáo thường niên 2025 của MB, tính đến ngày 31/12/2025, ngân hàng có tổng cộng 207.071 cổ đông, tăng mạnh so với mức 120.479 cổ đông ghi nhận đầu năm theo báo cáo năm 2024.

Như vậy, MB đã có thêm gần 86.600 cổ đông trong năm 2025. Với quy mô cổ đông như trên, MB hiện là ngân hàng có số lượng cổ đông lớn nhất thị trường.

Cơ cấu cổ đông của MBB đến cuối năm 2025. (Nguồn: Báo cáo thường niên 2025 của MB)

Trong cơ cấu cổ đông, nhóm nhà đầu tư nhỏ áp đảo về số lượng với 207.067 cổ đông, nắm giữ 59,96% vốn điều lệ.

MB hiện chỉ có 4 cổ đông lớn (sở hữu từ 5% trở lên) nhưng lại chiếm tới 40,04% vốn, bao gồm Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, Tổng Công ty Trực thăng Việt Nam và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

Bùi Lộc

Techcombank ra mắt Tiền gửi Xanh: Giải pháp tài chính bền vững giúp doanh nghiệp gia tăng giá trị ESG ngay từ dòng tiền

SeABank dự kiến chia cổ tức 20,5%, tăng vốn lên 34.688 tỷ đồng và đặt mục tiêu lợi nhuận 7.068 tỷ đồng trong năm 2026

Du lịch tăng trưởng ấn tượng, Khánh Hòa tính bài toán mở rộng không gian đô thị?

Vinamilk 30 năm liên tiếp được vinh danh hàng Việt Nam chất lượng cao

“Double E” – Mở ra chuẩn sống vượt trội từ thiết kế và hệ tiện ích tại Imperia Sky Park

Căn hộ cho thuê Phú Quốc bội thu nhờ “nước cờ” đầu tư sớm

Cơ chế giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và Nhà nước (ISDS): Định hướng sửa đổi phù hợp xu thế quốc tế

Pháp luật kiểm soát xung đột lợi ích trong hoạch định chính sách kinh tế

Liền kề Vinhomes Golden City từ 6,5 tỷ đồng: đơn giá “tuyệt chủng” trên thị trường miền Bắc

Kinh nghiệm, chính sách đột phá của một số nước trong phát triển đô thị đặc biệt và những gợi mở cho Việt Nam

Hoàn thiện cơ chế phối hợp liên ngành, nâng cao năng lực ứng phó tranh chấp đầu tư quốc tế

Đề xuất sửa Luật Bảo vệ môi trường

Chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các tranh chấp đầu tư quốc tế

Cần có các luật hỗ trợ chuyên ngành để giúp cộng đồng doanh nghiệp tạo nhiều việc làm trong kỉ nguyên mới

Tăng cường trách nhiệm giải trình và đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam

Sự chồng chéo giữa Luật Đầu tư và Luật Đất đai đối với chấp thuận chủ trương đầu tư

