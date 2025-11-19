Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

MB ra mắt thẻ doanh nghiệp đa năng MB Visa Hi BIZ mới, mở rộng giao thương quốc tế và nâng cao quản trị chi tiêu doanh nghiệp

16:54 19/11/2025
Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đối mặt với những thách thức về chi phí vận hành gia tăng, khả năng quản lý tài chính minh bạch và thúc đẩy giao thương quốc tế trở thành những yếu tố quyết định thành công. Ngày 19/11/2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của thẻ doanh nghiệp MB Visa Hi BIZ – sản phẩm tiên tiến, đa năng giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và mở rộng cơ hội giao thương quốc tế.

Đặt nền móng cho quản trị tài chính số toàn diện

Dựa trên các nghiên cứu về hành vi tiêu dùng của doanh nghiệp SME tại Việt Nam, MB nhận thấy rằng tới 40% doanh nghiệp lo ngại việc kiểm soát và đối soát chi tiêu phân tán theo từng nhân viên hay phòng ban. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu gặp khó khăn trong việc thanh toán quốc tế nhanh chóng, đơn giản, ít thủ tục. Trong khi đó, chi phí vận hành của các doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2025 đã tăng từ 5,8% đến 7,2%, phần lớn đến từ các khoản chi phí liên quan đến quảng cáo, công tác, tiếp khách và mua phần mềm.

Trước những thách thức đó, MB đã nghiên cứu và phát triển phiên bản mới của thẻ MB Visa Hi BIZ nhằm cung cấp giải pháp tài chính tích hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý dòng tiền, giảm thiểu rủi ro thất thoát và tối ưu hóa chi phí vận hành.

 Tối ưu dòng tiền và quản trị chi tiêu thông minh

Thẻ MB Visa Hi BIZ mới sở hữu thiết kế tối giản, sang trọng, lấy màu xanh đặc trưng của MB làm điểm nhấn. Điểm đặc biệt của sản phẩm nằm ở khả năng tích hợp hai nguồn tiền là thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ cùng lúc, giúp doanh nghiệp linh hoạt trong các khoản thanh toán hằng ngày, như quảng cáo trực tuyến, công tác, tiếp khách hay mua sắm phần mềm quản lý như MISA, Google Workspace...

1-1763546052.jpg

Thẻ MB Visa Hi BIZ dành cho doanh nghiệp

Với mức phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 1,2%, cùng chương trình hoàn tiền tối đa 30 triệu đồng mỗi năm, thẻ không chỉ giảm thiểu chi phí mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Các giao dịch từ thẻ được đồng bộ tự động vào hệ sinh thái số BIZ của MB, giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi dòng tiền, phân quyền chi tiêu theo từng phòng ban, đồng thời giảm thiểu rủi ro thất thoát trong quá trình đối soát.

Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng giao thương quốc tế

Một trong những điểm đột phá của phiên bản mới là khả năng thanh toán thương mại xuyên biên giới qua nền tảng Global Trade Payment Platform (GTPP), phối hợp giữa Visa, MB và Cơ quan Xúc tiến Thương mại – Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA). Giải pháp này cho phép doanh nghiệp thanh toán trực tiếp cho đối tác Hàn Quốc bằng thẻ doanh nghiệp, với thời gian xử lý ngay trong ngày. Giảm thiểu rõ rệt các quy trình chuyển tiền phức tạp và kéo dài từ 3-5 ngày như phương thức truyền thống.

2-1763546061.jpg

Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số tại MB trả lời trước sự kiện

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số tại MB, việc tích hợp nền tảng GTPP giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng hợp tác, nhập khẩu nhanh hơn, rút ngắn thời gian, giảm chi phí và tăng tính minh bạch trong các giao dịch quốc tế. Đặc biệt, Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu thứ ba của Hàn Quốc, với kim ngạch thương mại song phương vượt quá 80 tỷ USD năm 2024, thể hiện rõ tiềm năng mở rộng của các doanh nghiệp trong khu vực này, kể cả SME.

Không chỉ là phương tiện thanh toán, sản phẩm mới của MB còn đóng vai trò như một công cụ quản lý tài chính toàn diện cho doanh nghiệp. Thẻ vừa giúp kiểm soát chặt chẽ các khoản chi trong nội bộ doanh nghiệp, vừa mở ra cơ hội giao thương quốc tế. Các doanh nghiệp có thể đăng ký miễn phí phát hành, miễn phí thường niên năm đầu, đồng thời lựa chọn hạn mức cao cùng hai nguồn tiền linh hoạt.

Trong thời đại chuyển đổi số, ông Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, mô hình số hóa vận hành thông qua các giải pháp tài chính tự động không còn là xu hướng, mà đã trở thành tiêu chuẩn trong quản trị doanh nghiệp hiện đại. Thẻ MB Visa Hi BIZ chính là chiếc “mắt xích” giúp doanh nghiệp thực hiện điều đó, từ việc theo dõi dòng tiền, đối soát chi tiêu, đến mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế một cách hiệu quả nhất.

Bên cạnh các tính năng quản trị nội bộ, MB còn mở rộng năng lực giao thương quốc tế qua việc hợp tác chiến lược cùng Visa và KOTRA. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể thanh toán trực tiếp cho các đối tác Hàn Quốc, giảm thiểu tối đa thời gian xử lý và các thủ tục giấy tờ truyền thống phức tạp.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao chiến lược chuyển đổi số của MB và tin tưởng rằng thẻ MB Visa Hi BIZ sẽ trở thành công cụ thúc đẩy giao thương, đặc biệt trong nhóm SMEs, giúp mở rộng thị trường toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam.”

3-1763546061.jpg

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ tại sự kiện

 Vị thế dẫn đầu và những giải thưởng danh giá

Trong năm 10/2025, MB đã vinh dự nhận được hai giải thưởng danh giá của Visa: “Ngân hàng tiên phong sáng tạo thúc đẩy thẻ doanh nghiệp” và “Ngân hàng tiên phong trong giải pháp thanh toán B2B cho SME”. Đây là minh chứng cho nỗ lực của MB trong việc cung cấp các giải pháp tài chính số phù hợp, sáng tạo và hiệu quả, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng số hàng đầu dành cho doanh nghiệp.

Hiện nay, sau 3 tháng ra mắt, thẻ MB Visa Hi BIZ đã có hơn 15.000 doanh nghiệp đăng ký sử dụng, trong đó số lượng giao dịch tăng trưởng trung bình 200% mỗi tháng. Phản hồi tích cực cho thấy rõ vai trò của sản phẩm trong việc giảm 80% thời gian xử lý các giao dịch tạm ứng, thanh toán và đối soát.

Thẻ MB Visa Hi BIZ mới không chỉ là phương tiện thanh toán đa năng, mà còn là giải pháp quản trị tài chính toàn diện, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thị trường trong nước và quốc tế. Với sự phát triển của các công nghệ số, mô hình này sẽ trở thành tiêu chuẩn mới trong quản trị doanh nghiệp thời đại 4.0.

Thông qua sự hợp tác chiến lược cùng Visa, KOTRA, MB cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, nâng cao các dịch vụ, giúp doanh nghiệp Việt Nam không ngừng mở rộng thị trường, tối ưu hóa chi phí và xây dựng nền tảng vững chắc cho hành trình phát triển bền vững trong tương lai.

MB Visa Hi BIZ – Thẻ doanh nghiệp đa năng CVPs:

4-1763546061.jpg

- Tích hợp hai nguồn tiền: Thẻ tín dụng + thẻ ghi nợ

- Hoàn tiền tối đa 30 triệu đồng/năm

- Phí chuyển đổi ngoại tệ: 1,2%

- Tích hợp hệ sinh thái quản trị BIZ MBBank

- Hỗ trợ thanh toán B2B Việt – Hàn qua GTPP

Cách Đăng ký sản phẩm & CTA:

- Website MBBank

- Hotline MB247 dành cho khách hàng doanh nghiệp: 1900 9045

- BIZ Helper

- Chi nhánh/phòng giao dịch MB toàn quốc

Bùi Lộc

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

MB Bank
Cùng chủ đề
Hệ tiện ích đa tầng tại Aria Bay thu hút cộng đồng thời thượng Thông tin kinh doanh
Hệ tiện ích đa tầng tại Aria Bay thu hút cộng đồng thời thượng

Kiêu hãnh vươn mình trước vịnh, Aria Bay của BIM Land là biểu tượng cho phong cách sống thời thượng...

Bay đẳng cấp Boss cùng Vietjet – Trải nghiệm dịch vụ trọn gói chỉ từ 1,8 triệu đồng Thông tin kinh doanh
Bay đẳng cấp Boss cùng Vietjet – Trải nghiệm dịch vụ trọn gói chỉ từ 1,8 triệu đồng

Tưng bừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet mang đến chương trình ưu đãi đặc biệt cho hai hạng vé...

Bản sắc dân tộc được tôn vinh trong cuộc thi “VF 3 - Sáng tạo Chất riêng, Độc bản Cá tính” lần 2 Thông tin kinh doanh
Bản sắc dân tộc được tôn vinh trong cuộc thi “VF 3 - Sáng tạo Chất riêng, Độc bản Cá tính” lần 2

Cuộc thi “VF 3 - Sáng tạo Chất riêng, Độc bản cá tính” lần 2 khép lại với hàng trăm...

Techcombank chính thức phân phối sản phẩm Techcom Life, nâng tầm trải nghiệm bảo hiểm cho khách hàng Việt Thông tin kinh doanh
Techcombank chính thức phân phối sản phẩm Techcom Life, nâng tầm trải nghiệm bảo hiểm cho khách hàng Việt

Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) chính thức ký thỏa thuận Đại lý phân phối các sản phẩm...

Kinh tế đêm Đà Nẵng còn thiếu một “thỏi nam châm” xứng tầm Thông tin kinh doanh
Kinh tế đêm Đà Nẵng còn thiếu một “thỏi nam châm” xứng tầm

Dù tiên phong đầu tư mạnh tay phát triển kinh tế đêm, song Đà Nẵng dường như vẫn thiếu một...

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025: “Sàn diễn” của thế hệ doanh nghiệp công nghiệp mới Thông tin kinh doanh
Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025: “Sàn diễn” của thế hệ doanh nghiệp công nghiệp mới

Quy tụ gần 750 doanh nghiệp trong và ngoài nước, Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025...

Mới cập nhật
Nghị quyết 66 định hình mạnh mẽ cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp

Nghị quyết 66 định hình mạnh mẽ cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại, bảo vệ quyền lợi chính đáng của doanh nghiệp

(Pháp lý) – Một trong những nội dung đề cập trong NQ 66 của Bộ Chính trị được doanh nghiệp quan tâm nhất, đó là việc thay đổi tư duy xây dựng pháp luật “dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm” và chuyển sang “tư duy kiến tạo phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”. Có thể nói đây là điểm cốt lõi và mang tính cách mạng nhất của Nghị quyết. Bài viết sau, tác giả sẽ phân tích những tác động của Nghị quyết 66 đến cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại và các biện pháp bảo vệ doanh nghiệp.

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Định giá đất – “điểm nghẽn” lớn cần kịp thời tháo gỡ trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Định giá đất – “điểm nghẽn” lớn cần kịp thời tháo gỡ trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Sáng 19/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận ở Tổ về 03 nội dung: Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; Dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế; Về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Phiên thảo luận tại Tổ 10 (gồm Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị)

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Đáp ứng yêu cầu cao nhất cho công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Đáp ứng yêu cầu cao nhất cho công tác tổ chức Đại hội XIV của Đảng

Sáng 19/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng chủ trì cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan để rà soát công việc và cho ý kiến về phương án triển khai các hoạt động tuyên truyền, trang trí khánh tiết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Thay đổi cách tiếp cận chính sách thuế thu nhập cá nhân: Công cụ để khuyến khích tiết kiệm dài hạn

Thay đổi cách tiếp cận chính sách thuế thu nhập cá nhân: Công cụ để khuyến khích tiết kiệm dài hạn

Chiều 19/11, tiếp tục Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, thảo luận tại hội trường về Dự án Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi), các đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu thay đổi cách tiếp cận chính sách thuế thu nhập cá nhân theo hướng thu ngắn hạn sang thu dài hạn; Quy định mức giảm trừ gia cảnh theo khu vực hoặc theo vùng; Giảm trừ thuế các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo; Xem xét miễn giảm thuế thu nhập cá nhân đối với một số đối tượng cụ thể…

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Pháp luật về chống chuyển giá: Kinh nghiệm của một số nước và tham vấn cho Việt Nam

Pháp luật về chống chuyển giá: Kinh nghiệm của một số nước và tham vấn cho Việt Nam

(Pháp lý) – Theo số liệu mới đây nhất của Bộ Tài chính, năm 2023 có hơn 50% DN FDI báo lỗ, trong số đó có không ít DN FDI mặc dù có sản phẩm thống lĩnh thị trường ở Việt Nam. Hệ lụy của hoạt động chuyển giá đã ảnh hưởng xấu tới thu ngân sách nhà nước , làm giảm tính cạnh tranh của thị trường, ảnh hưởng tới các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Trước thực tế này, cơ quan chức năng cần sớm nghiên cứu kinh nghiệm pháp luật về chống chuyển giá của các nước, để sớm hoàn thiện pháp luật về chống chuyển giá.

12 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới

Cần thiết ban hành Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế trong tình hình mới

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, đầu giờ sáng 19/11, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Quốc hội đã nghe trình bày Tờ trình tóm tắt và Báo cáo tóm tắt thẩm tra về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế.

15 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự và những vấn đề pháp lý đặt ra

Tác động của chuyển đổi số đến hiệu quả công tác thi hành án dân sự và những vấn đề pháp lý đặt ra

(Pháp lý). Bài viết nghiên cứu phân tích những tác động đột phá của chuyển đổi số (CĐS) đối với hiệu quả và tính minh bạch của thi hành án dân sự (THADS), đồng thời chỉ ra những thách thức và yêu cầu trong việc hoàn thiện khung pháp lý để kiến tạo một nền tư pháp số hóa vững chắc.

16 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được hiển thị thành trường thông tin sẵn có trên VNeID

Thông tin lý lịch tư pháp của công dân sẽ được hiển thị thành trường thông tin sẵn có trên VNeID

Chiều 17/11/2025, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham dự, thay mặt Cơ quan chủ trì soạn thảo phát biểu giải trình thêm tại phiên thảo luận.

16 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng: Đề xuất biến động tài sản trên 1 tỷ đồng/năm phải kê khai bổ sung

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng: Đề xuất biến động tài sản trên 1 tỷ đồng/năm phải kê khai bổ sung

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, chiều 18/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng. Theo đó, đại biểu đề nghị không nên quy định cứng trong luật mức tiền biến động phải kê khai bổ sung là 1 tỷ đồng mà giao Chính phủ quy định chi tiết để tránh phải sửa luật nhiều lần. Có ý kiến đề xuất luật hóa nguyên tắc mọi biến động tài sản bất thường, không phù hợp với thu nhập, đều phải giải trình.

17 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Hệ tiện ích đa tầng tại Aria Bay thu hút cộng đồng thời thượng

Hệ tiện ích đa tầng tại Aria Bay thu hút cộng đồng thời thượng

Kiêu hãnh vươn mình trước vịnh, Aria Bay của BIM Land là biểu tượng cho phong cách sống thời thượng tại “hàng ghế đầu” kỳ quan thiên nhiên thế giới. Tòa tháp đôi 40 tầng sở hữu hệ sinh thái hơn 100 tiện ích cao cấp và toàn diện, như một bản giao hưởng trên tầng không của những trải nghiệm tinh tế, phóng khoáng và giàu cảm hứng.

21 giờ trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay