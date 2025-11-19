MB ra mắt thẻ doanh nghiệp đa năng MB Visa Hi BIZ mới, mở rộng giao thương quốc tế và nâng cao quản trị chi tiêu doanh nghiệp

Trong bối cảnh doanh nghiệp Việt Nam đối mặt với những thách thức về chi phí vận hành gia tăng, khả năng quản lý tài chính minh bạch và thúc đẩy giao thương quốc tế trở thành những yếu tố quyết định thành công. Ngày 19/11/2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của thẻ doanh nghiệp MB Visa Hi BIZ – sản phẩm tiên tiến, đa năng giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí, nâng cao hiệu quả vận hành và mở rộng cơ hội giao thương quốc tế.

Đặt nền móng cho quản trị tài chính số toàn diện

Dựa trên các nghiên cứu về hành vi tiêu dùng của doanh nghiệp SME tại Việt Nam, MB nhận thấy rằng tới 40% doanh nghiệp lo ngại việc kiểm soát và đối soát chi tiêu phân tán theo từng nhân viên hay phòng ban. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu gặp khó khăn trong việc thanh toán quốc tế nhanh chóng, đơn giản, ít thủ tục. Trong khi đó, chi phí vận hành của các doanh nghiệp trong 9 tháng đầu năm 2025 đã tăng từ 5,8% đến 7,2%, phần lớn đến từ các khoản chi phí liên quan đến quảng cáo, công tác, tiếp khách và mua phần mềm.

Trước những thách thức đó, MB đã nghiên cứu và phát triển phiên bản mới của thẻ MB Visa Hi BIZ nhằm cung cấp giải pháp tài chính tích hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc quản lý dòng tiền, giảm thiểu rủi ro thất thoát và tối ưu hóa chi phí vận hành.

Tối ưu dòng tiền và quản trị chi tiêu thông minh

Thẻ MB Visa Hi BIZ mới sở hữu thiết kế tối giản, sang trọng, lấy màu xanh đặc trưng của MB làm điểm nhấn. Điểm đặc biệt của sản phẩm nằm ở khả năng tích hợp hai nguồn tiền là thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ cùng lúc, giúp doanh nghiệp linh hoạt trong các khoản thanh toán hằng ngày, như quảng cáo trực tuyến, công tác, tiếp khách hay mua sắm phần mềm quản lý như MISA, Google Workspace...

Thẻ MB Visa Hi BIZ dành cho doanh nghiệp

Với mức phí chuyển đổi ngoại tệ chỉ 1,2%, cùng chương trình hoàn tiền tối đa 30 triệu đồng mỗi năm, thẻ không chỉ giảm thiểu chi phí mà còn mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp. Các giao dịch từ thẻ được đồng bộ tự động vào hệ sinh thái số BIZ của MB, giúp doanh nghiệp dễ dàng theo dõi dòng tiền, phân quyền chi tiêu theo từng phòng ban, đồng thời giảm thiểu rủi ro thất thoát trong quá trình đối soát.

Hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng giao thương quốc tế

Một trong những điểm đột phá của phiên bản mới là khả năng thanh toán thương mại xuyên biên giới qua nền tảng Global Trade Payment Platform (GTPP), phối hợp giữa Visa, MB và Cơ quan Xúc tiến Thương mại – Đầu tư Hàn Quốc (KOTRA). Giải pháp này cho phép doanh nghiệp thanh toán trực tiếp cho đối tác Hàn Quốc bằng thẻ doanh nghiệp, với thời gian xử lý ngay trong ngày. Giảm thiểu rõ rệt các quy trình chuyển tiền phức tạp và kéo dài từ 3-5 ngày như phương thức truyền thống.

Ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số tại MB trả lời trước sự kiện

Theo ông Nguyễn Xuân Cường, Phó Giám đốc Khối Ngân hàng số tại MB, việc tích hợp nền tảng GTPP giúp doanh nghiệp mở rộng khả năng hợp tác, nhập khẩu nhanh hơn, rút ngắn thời gian, giảm chi phí và tăng tính minh bạch trong các giao dịch quốc tế. Đặc biệt, Việt Nam hiện là thị trường xuất khẩu thứ ba của Hàn Quốc, với kim ngạch thương mại song phương vượt quá 80 tỷ USD năm 2024, thể hiện rõ tiềm năng mở rộng của các doanh nghiệp trong khu vực này, kể cả SME.

Không chỉ là phương tiện thanh toán, sản phẩm mới của MB còn đóng vai trò như một công cụ quản lý tài chính toàn diện cho doanh nghiệp. Thẻ vừa giúp kiểm soát chặt chẽ các khoản chi trong nội bộ doanh nghiệp, vừa mở ra cơ hội giao thương quốc tế. Các doanh nghiệp có thể đăng ký miễn phí phát hành, miễn phí thường niên năm đầu, đồng thời lựa chọn hạn mức cao cùng hai nguồn tiền linh hoạt.

Trong thời đại chuyển đổi số, ông Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, mô hình số hóa vận hành thông qua các giải pháp tài chính tự động không còn là xu hướng, mà đã trở thành tiêu chuẩn trong quản trị doanh nghiệp hiện đại. Thẻ MB Visa Hi BIZ chính là chiếc “mắt xích” giúp doanh nghiệp thực hiện điều đó, từ việc theo dõi dòng tiền, đối soát chi tiêu, đến mở rộng hoạt động hợp tác quốc tế một cách hiệu quả nhất.

Bên cạnh các tính năng quản trị nội bộ, MB còn mở rộng năng lực giao thương quốc tế qua việc hợp tác chiến lược cùng Visa và KOTRA. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể thanh toán trực tiếp cho các đối tác Hàn Quốc, giảm thiểu tối đa thời gian xử lý và các thủ tục giấy tờ truyền thống phức tạp.

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ: “Chúng tôi đánh giá cao chiến lược chuyển đổi số của MB và tin tưởng rằng thẻ MB Visa Hi BIZ sẽ trở thành công cụ thúc đẩy giao thương, đặc biệt trong nhóm SMEs, giúp mở rộng thị trường toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam.”

Bà Đặng Tuyết Dung, Giám đốc Visa Việt Nam và Lào, chia sẻ tại sự kiện

Vị thế dẫn đầu và những giải thưởng danh giá

Trong năm 10/2025, MB đã vinh dự nhận được hai giải thưởng danh giá của Visa: “Ngân hàng tiên phong sáng tạo thúc đẩy thẻ doanh nghiệp” và “Ngân hàng tiên phong trong giải pháp thanh toán B2B cho SME”. Đây là minh chứng cho nỗ lực của MB trong việc cung cấp các giải pháp tài chính số phù hợp, sáng tạo và hiệu quả, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng số hàng đầu dành cho doanh nghiệp.

Hiện nay, sau 3 tháng ra mắt, thẻ MB Visa Hi BIZ đã có hơn 15.000 doanh nghiệp đăng ký sử dụng, trong đó số lượng giao dịch tăng trưởng trung bình 200% mỗi tháng. Phản hồi tích cực cho thấy rõ vai trò của sản phẩm trong việc giảm 80% thời gian xử lý các giao dịch tạm ứng, thanh toán và đối soát.

Thẻ MB Visa Hi BIZ mới không chỉ là phương tiện thanh toán đa năng, mà còn là giải pháp quản trị tài chính toàn diện, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong thị trường trong nước và quốc tế. Với sự phát triển của các công nghệ số, mô hình này sẽ trở thành tiêu chuẩn mới trong quản trị doanh nghiệp thời đại 4.0.

Thông qua sự hợp tác chiến lược cùng Visa, KOTRA, MB cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, nâng cao các dịch vụ, giúp doanh nghiệp Việt Nam không ngừng mở rộng thị trường, tối ưu hóa chi phí và xây dựng nền tảng vững chắc cho hành trình phát triển bền vững trong tương lai.