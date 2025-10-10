Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

MB nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 với bộ giải pháp công nghệ tiên phong

08:22 10/10/2025
Nối tiếp những năm trước, năm nay, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục nhận giải thưởng “Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc” tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards 2025 nhờ bộ giải pháp công nghệ toàn diện ứng dụng trí tuệ nhân tạo và tự động hóa trong phục vụ khách hàng.
1-1760059337.jpg

Đại diện MB, bà Phạm Thị Kim Phượng – Giám đốc dự án Nhà máy số Doanh nghiệp lên nhận giải thưởng

Ngày 08/10, tại Trung tâm Phát thanh – Truyền hình Quân đội (Hà Nội), Hội Truyền thông số Việt Nam cùng Tạp chí điện tử VietTimes tổ chức Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards (VDA) 2025. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo các bộ ngành, đại diện cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp công nghệ.

Tại sự kiện, MB được vinh danh với bộ ba giải pháp công nghệ đột phá, gồm ứng dụng AI bảo vệ giao dịch khách hàng trên ứng dụng MB (App Protection), giải pháp tự động hóa toàn trình sản phẩm tín chấp dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ (SME) và ứng dụng công nghệ cùng dữ liệu để tự động hóa hoàn toàn luồng tái cấp hạn mức tín dụng cho phân khúc SME siêu nhỏ.

Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo bảo vệ giao dịch trên ứng dụng MB thể hiện cam kết của ngân hàng trong việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hơn 35 triệu khách hàng. Hệ thống AI được tích hợp sâu vào ứng dụng, có khả năng phát hiện và ngăn chặn các hành vi gian lận, tấn công mạng và các mối đe dọa bảo mật theo thời gian thực, góp phần nâng cao trải nghiệm và niềm tin của khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng số.

2-1760059344.jpg

Bộ giải pháp App Protection trên App MBBank được thiết kế như một lớp bảo vệ tiên tiến trong hệ thống an ninh ngân hàng, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

Hai giải pháp tự động hóa dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc số hóa toàn diện quy trình tín dụng. Việc tự động hóa từ khâu đăng ký, thẩm định đến phê duyệt và giải ngân giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý, giảm thiểu thủ tục giấy tờ và nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp nhỏ. Đặc biệt, giải pháp tái cấp hạn mức tín dụng tự động dựa trên phân tích dữ liệu và hành vi giao dịch, cho phép khách hàng được gia hạn hạn mức nhanh chóng mà không cần thủ tục phức tạp.

Được tổ chức thường niên từ năm 2018, do Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ, nay là Bộ Khoa học và Công nghệ. Vietnam Digital Awards đã trở thành một trong những chương trình uy tín hàng đầu, ghi nhận và tôn vinh những nỗ lực tiên phong trong chuyển đổi số trên phạm vi toàn quốc.

Vietnam Digital Awards 2025 - mùa giải thứ tám diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia – đã mang một dấu ấn đặc biệt.

 “Giải thưởng lần này là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của MB trong việc ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm khách hàng. Với tầm nhìn trở thành doanh nghiệp số và tập đoàn tài chính dẫn đầu, MB tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong cuộc cách mạng chuyển đổi số của ngành ngân hàng Việt Nam, đồng thời đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng Việt Nam số vững mạnh và thịnh vượng,” đại diện MB cho hay.

Sau sáu tháng phát động, Vietnam Digital Awards 2025 đã tiếp cận hơn 15.000 cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, tiếp nhận hơn 400 hồ sơ đề cử, con số cao nhất từ trước tới nay. Qua quá trình đánh giá nghiêm túc và khách quan, 52 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp và cá nhân tiêu biểu trong hành trình chuyển đổi số quốc gia đã được vinh danh.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

MB Bank
Cùng chủ đề
Flora Avenue: Đại lộ hoa nâng tầm trải nghiệm sống giữa lòng Sun Urban City Thông tin kinh doanh
Flora Avenue: Đại lộ hoa nâng tầm trải nghiệm sống giữa lòng Sun Urban City

Từ cảm hứng của những đại lộ hoa nổi tiếng thế giới, Sun Group kiến tạo Đại lộ hoa hơn...

Nữ chủ xe VinFast VF 3: “Tiện lợi cho lái mới, kinh tế cho dân văn phòng” Thông tin kinh doanh
Nữ chủ xe VinFast VF 3: “Tiện lợi cho lái mới, kinh tế cho dân văn phòng”

Với kiểu dáng xinh xắn, kích thước nhỏ gọn dễ xoay sở trong phố, tiện lợi cho công việc và...

Sun Group hợp tác chiến lược với 2 nhà sản xuất show hàng đầu thế giới từ Úc Thông tin kinh doanh
Sun Group hợp tác chiến lược với 2 nhà sản xuất show hàng đầu thế giới từ Úc

Ngày 7/10, Sun Group chính thức ký hợp tác chiến lược với H2O Events và LaserVision sau một thời gian...

Mừng ngày đôi 10/10, Vietjet tặng triệu vé giảm nửa giá cho tín đồ du lịch Thông tin kinh doanh
Mừng ngày đôi 10/10, Vietjet tặng triệu vé giảm nửa giá cho tín đồ du lịch

Đón mừng mùa thu 2025, Vietjet dành tặng các tín đồ du lịch triệu vé bay Eco giảm đến 50%...

MB bắt tay đối tác quốc tế, tiến vào kinh doanh tài sản số Thông tin kinh doanh
MB bắt tay đối tác quốc tế, tiến vào kinh doanh tài sản số

Lãnh đạo MB chia sẻ, việc tiến vào mảng kinh doanh tài sản số là bắt buộc, nhằm mục tiêu...

T&T Group của Bầu Hiển được vinh danh Top các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu Thông tin kinh doanh
T&T Group của Bầu Hiển được vinh danh Top các doanh nghiệp tư nhân tiêu biểu

Ngày 8/10, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group đã xuất sắc được vinh danh Top 40 doanh nghiệp tư...

Mới cập nhật
Từ thị trường mới nổi đến quốc gia đáng đầu tư

Từ thị trường mới nổi đến quốc gia đáng đầu tư

Ngày 8/10/2025, một tin vui lớn lan tỏa khắp cộng đồng kinh tế – tài chính Việt Nam: tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế FTSE Russell đã nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đằng sau dòng tin ngắn ấy là một cột mốc lịch sử – không chỉ của thị trường chứng khoán, mà còn của hành trình hội nhập và trưởng thành của nền kinh tế Việt Nam.

5 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Hoàn thiện thể chế pháp luật: 'Điểm sáng' trong nhiệm kỳ Chính phủ 2020-2025

Hoàn thiện thể chế pháp luật: 'Điểm sáng' trong nhiệm kỳ Chính phủ 2020-2025

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật đã đóng góp một phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và đóng góp tích cực vào những thành tích nổi bật của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

5 giờ trước Sự kiện - Chính sách

T&T Group khởi công Khu đô thị sinh thái 50 ha tại Hà Tĩnh

T&T Group khởi công Khu đô thị sinh thái 50 ha tại Hà Tĩnh

Ngày 10/10, tại Hà Tĩnh, Tập đoàn T&T Group đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ khởi công dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ - công trình biểu tượng mới được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại, xanh và bền vững của vùng đất Lam Hồng.

5 giờ trước Thông tin đầu tư

Flora Avenue: Đại lộ hoa nâng tầm trải nghiệm sống giữa lòng Sun Urban City

Flora Avenue: Đại lộ hoa nâng tầm trải nghiệm sống giữa lòng Sun Urban City

Từ cảm hứng của những đại lộ hoa nổi tiếng thế giới, Sun Group kiến tạo Đại lộ hoa hơn 10ha tại trung tâm phân khu Flora Avenue, biểu tượng cảnh quan mới mang đến không gian sống xanh, lãng mạn và tràn đầy sức sống phía Nam Thủ đô.

5 giờ trước Thông tin kinh doanh

Nữ chủ xe VinFast VF 3: “Tiện lợi cho lái mới, kinh tế cho dân văn phòng”

Nữ chủ xe VinFast VF 3: “Tiện lợi cho lái mới, kinh tế cho dân văn phòng”

Với kiểu dáng xinh xắn, kích thước nhỏ gọn dễ xoay sở trong phố, tiện lợi cho công việc và chi phí sử dụng gần như bằng 0, VinFast VF 3 nhanh chóng thuyết phục nhân viên văn phòng Trần Thu Hà (Hà Nội) và trở thành người bạn đồng hành gắn bó hàng ngày.

5 giờ trước Thông tin kinh doanh

Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay

Một số vấn đề về nội luật hoá quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự góp phần thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW trong giai đoạn hiện nay

Bài viết phân tích một số vấn đề về cơ sở lý luận và thực tiễn nội luật hóa quy định của điều ước quốc tế trong xây dựng pháp luật hình sự tại Việt Nam thời gian qua. Trên cơ sở đó, đưa ra một số phương hướng xây dựng pháp luật hình sự Việt Nam theo quy định của các điều ước quốc tế dựa trên tinh thần việc nội luật hóa vừa phải đáp ứng được nghĩa vụ của quốc gia thành viên với cộng đồng quốc tế, đồng thời vẫn giữ vững nguyên tắc độc lập, chủ quyền và đặc thù của hệ thống pháp luật quốc gia.

11 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có “bạn đồng hành” về pháp luật tại Đồng Nai

Doanh nghiệp nhỏ và vừa có “bạn đồng hành” về pháp luật tại Đồng Nai

Điểm tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp được kỳ vọng trở thành “hành lang pháp lý an toàn”, cầu nối giữa doanh nghiệp và cơ quan quản lý, đồng thời là môi trường nâng cao kiến thức pháp luật cho đội ngũ doanh nhân và cán bộ quản lý doanh nghiệp.

12 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Đề xuất sớm hoàn thiện khung pháp lý cho bào chữa viên nhân dân

Đề xuất sớm hoàn thiện khung pháp lý cho bào chữa viên nhân dân

Chiều 9/10, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến góp ý dự thảo đề án "Tổng kết, đánh giá chế định Bào chữa viên nhân dân để có giải pháp trong thời gian tới".

12 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Sun Group hợp tác chiến lược với 2 nhà sản xuất show hàng đầu thế giới từ Úc

Sun Group hợp tác chiến lược với 2 nhà sản xuất show hàng đầu thế giới từ Úc

Ngày 7/10, Sun Group chính thức ký hợp tác chiến lược với H2O Events và LaserVision sau một thời gian cùng đồng hành kiến tạo những show diễn đẳng cấp thế giới trên khắp Việt Nam, hứa hẹn mùa du lịch cuối năm tại Phú Quốc sẽ “bùng nổ” nhất từ trước tới nay với phiên bản mới của Symphony of the Sea.

1 ngày trước Thông tin kinh doanh

Hội Luật gia Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên ưu tú

Hội Luật gia Việt Nam ủng hộ đồng bào vùng bão lũ, trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên ưu tú

Sáng 9/10, Đảng ủy Trung ương Hội Luật gia Việt Nam long trọng tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho các Đảng viên của Đảng bộ đợt 19/5/2025, đợt 2/9/2025; Hội nghị thông tin chuyên đề quý III/2025 và lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay