MB nhận bốn giải thưởng danh giá từ Visa

09:12 17/10/2025
Không chỉ ghi nhận những thành công của hoạt động thẻ MB, giải thưởng còn là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm an toàn, thuận tiện cho khách hàng.
1-1760667157.jpg

Đại diện MB nhận giải thưởng tại sự kiện kỷ niệm 30 năm của Visa tại Việt Nam

Trong khuôn khổ Hội nghị khách hàng của Visa Việt Nam 2025 (Visa Vietnam Client Forum 2025) – sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 30 năm Visa hoạt động tại Việt Nam, Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) vinh dự được Visa trao tặng bốn giải thưởng danh giá ở bốn hạng mục quan trọng.

Theo đó, MB được xướng tên tại bốn hạng mục nổi bật, bao gồm: Ngân hàng dẫn đầu thị trường về doanh số thanh toán thẻ tín dụng (Leadership in Credit Payment Volume), Ngân hàng tiên phong sáng tạo thúc đẩy Thẻ doanh nghiệp (Excellence in Driving Commercial Card Usage Through Innovation), Ngân hàng tiên phong giải pháp thanh toán B2B cho SME (Excellence Award for First-Mover Leadership in B2B Commerce for SMEs), Ngân hàng dẫn đầu trong tối ưu hóa danh mục dựa trên dữ liệu (Leadership in Data-Driven Portfolio Optimization).

Giải thưởng góp phần khẳng định vị thế dẫn đầu của MB trong việc thúc đẩy giao dịch chi tiêu qua thẻ tín dụng, góp phần lan tỏa thói quen thanh toán không tiền mặt trong cộng đồng; đồng thời, tôn vinh những nỗ lực sáng tạo của đội ngũ MB trong việc mang đến giải pháp thanh toán linh hoạt – kết hợp giữa chi tiêu doanh nghiệp và kiểm soát dòng tiền, phục vụ nhu cầu quản lý chi tiêu hiện đại của các doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh đó, giải thưởng ghi nhận các sáng kiến nổi bật của MB trong việc xây dựng hệ sinh thái thanh toán toàn diện, cũng như vinh danh MB trong việc ứng dụng dữ liệu để tối ưu hành trình trải nghiệm khách hàng, tăng cường bảo mật trong thanh toán và vận hành thẻ mượt mà.

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện MB khẳng định: “Được vinh danh tại bốn hạng mục giải thưởng quan trọng của Visa là minh chứng rõ nét cho chiến lược chuyển đổi số toàn diện và định hướng “lấy khách hàng làm trung tâm” của MB.”

Khẳng định vị thế ngân hàng dẫn đầu về đổi mới thanh toán

Trong những năm qua, MB liên tục ra mắt các sản phẩm thẻ tiên phong như thẻ đa năng Hi Collection, thẻ doanh nghiệp hybrid (MB Hi BIZ), đồng thời mở rộng tích hợp với các giải pháp thanh toán hàng đầu như Apple Pay, Google Pay, Click to Pay giúp khách hàng có thể thanh toán nhanh chóng và an toàn.

2-1760667164.jpg

Thẻ MB Hi BIZ cho phép chủ thẻ doanh nghiệp linh hoạt nguồn tiền giữa tài khoản doanh nghiệp và hạn mức tín dụng

Song song với đổi mới sản phẩm, MB còn đầu tư mạnh vào hệ thống giám sát giao dịch thông minh, công nghệ phát hiện gian lận theo thời gian thực, và bảo vệ ứng dụng ngân hàng (MB App) bằng các lớp mã hóa, nhận diện hành vi, và xác thực đa yếu tố — đảm bảo trải nghiệm mượt mà và bảo mật tối đa cho hàng triệu khách hàng.

“Với định hướng tăng tốc chuyển chuyển đổi số, trở thành doanh nghiệp số dẫn đầu, MB cam kết tiếp tục đầu tư vào trải nghiệm khách hàng, công nghệ và bảo mật để củng cố vị thế là ngân hàng tiên phong trong trải nghiệm thanh toán số tại Việt Nam,” đại diện MB cho hay.

PV

MB Bank
