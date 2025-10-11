Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Thông tin kinh doanh

MB lần thứ sáu liên tiếp được vinh danh “Doanh nghiệp xuất sắc châu Á” năm 2025

08:03 11/10/2025
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục ghi dấu ấn trên trường quốc tế khi lần thứ sáu liên tiếp được xướng tên tại hạng mục “Corporate Excellence Award” trong khuôn khổ Asia Pacific Enterprise Awards 2025 – một giải thưởng danh giá nhằm tôn vinh những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh truyền cảm hứng tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
1-1760144528.jpg

Ông Hà Trọng Khiêm – Phó Tổng giám đốc đại diện MB nhận giải thưởng

Ngày 09/10, tại TP. HCM đã diễn ra Lễ trao giải Doanh nghiệp châu Á – Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025. Sự kiện được tổ chức bởi Enterprise Asia – tổ chức phi chính phủ hàng đầu tại châu Á nhằm vinh danh những doanh nghiệp và doanh nhân xuất sắc tại Việt Nam với những hoạt động kinh doanh nổi bật và những nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi bền vững.

Tiếp nối chuỗi 5 năm liên tiếp trước đó, năm 2025, MB một lần nữa góp mặt tại hạng mục “Corporate Excellence Award” (Doanh nghiệp xuất sắc châu Á) nhờ duy trì thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh theo kế hoạch đề ra, tăng trưởng ổn định, không ngừng thúc đẩy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong đội ngũ, từ đó mang đến những trải nghiệm xuất sắc cho khách hàng.

Với chủ đề “Tôn vinh doanh nghiệp đón đầu tương lai (Showcasing Future-Ready Enterprises)”, chương trình giải thưởng năm nay đã tôn vinh những tổ chức và những nhà lãnh đạo tiên phong, chủ động thích ứng với tương lai giữa bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ và kinh tế toàn cầu có nhiều biến động.

Tiến sĩ Fong Chan Onn, Chủ tịch Enterprise Asia, nhấn mạnh trong bài phát biểu mở đầu: “Những doanh nghiệp thành công trong thời đại mới là những tổ chức dám thách thức chuẩn mực, đề cao sự phát triển bền vững và kiến tạo giá trị doanh nghiệp vượt lên trên lợi nhuận. Các đơn vị được vinh danh tối nay chính là biểu tượng của tầm nhìn và bản lĩnh - những điều sẽ góp phần định hình tương lai nền kinh tế Việt Nam”.

2-1760144537.jpg

Đây là lần thứ sáu liên tiếp MB nhận giải thưởng danh giá này

“Giải thưởng là sự ghi nhận xứng đáng cho hành trình không ngừng đổi mới, sáng tạo và nâng tầm trải nghiệm khách hàng của MB. Đồng thời, đây cũng là minh chứng cho cam kết bền vững của ngân hàng trong việc tạo ra giá trị thiết thực, lâu dài cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng,” đại diện MB chia sẻ.

MB hiện phục vụ 33 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, với tỷ lệ giao dịch trên kênh số đạt 98.6%, sánh ngang với các ngân hàng hàng đầu châu Á. Trong giai đoạn chiến lược 2022-2026, MB xác định chuyển đổi số không chỉ là mục tiêu, mà là công cụ then chốt để tạo ra những giá trị vượt trội cho khách hàng, thu hút khách hàng bằng trải nghiệm xuất sắc và một hệ sinh thái kết nối sâu rộng.

Tính đến nay, MB Group đạt quy mô tổng tài sản trên 1.3 triệu tỷ đồng, đứng Top 5 toàn ngành. Đây là kết quả của quá trình tăng trưởng quy mô bền vững trong nhiều năm liên tiếp, phản ánh năng lực huy động vốn ổn định, khả năng phục vụ đa dạng nhu cầu khách hàng và tầm nhìn mở rộng thị phần.

Đáng chú ý, đây cũng là năm đầu tiên MB góp mặt trong Big 5 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất, với số tiền đóng góp hơn 8.600 tỷ đồng. Đây là cột mốc quan trọng, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ của MB khi trở thành một trong những định chế tài chính có đóng góp nổi bật cho ngân sách Nhà nước.

Ra đời từ năm 2007, Giải thưởng Doanh nghiệp châu Á – Thái Bình Dương (APEA) được xem là một trong những giải thưởng danh giá nhất khu vực nhằm tôn vinh tinh thần doanh nhân xuất sắc, đổi mới không ngừng và năng lực lãnh đạo bền vững. Giải thưởng tạo nên một diễn đàn để các doanh nghiệp ghi nhận những thành tựu xuất sắc trong kinh doanh, từ đó thúc đẩy đổi mới sáng tạo, xây dựng môi trường kinh doanh công bằng và nuôi dưỡng hệ sinh thái khởi nghiệp.

Giải thưởng hiện đã có mặt trên 16 quốc gia và vùng lãnh thổ khắp châu Á. Với quy mô khu vực, APEA quy tụ các doanh nhân hàng đầu, trở thành mạng lưới kết nối đẳng cấp, đồng thời là tiếng nói chung đầy uy tín cho cộng đồng doanh nghiệp châu Á.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

MB Bank
Cùng chủ đề
“Siêu cảng” logistics thông minh của Bầu Hiển chính thức kích hoạt kho hàng không kéo dài Thông tin kinh doanh
“Siêu cảng” logistics thông minh của Bầu Hiển chính thức kích hoạt kho hàng không kéo dài

Ngày 10/10, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kết nối Việt Nam – Singapore, “siêu cảng” Việt Nam SuperPortTM...

Flora Avenue: Đại lộ hoa nâng tầm trải nghiệm sống giữa lòng Sun Urban City Thông tin kinh doanh
Flora Avenue: Đại lộ hoa nâng tầm trải nghiệm sống giữa lòng Sun Urban City

Từ cảm hứng của những đại lộ hoa nổi tiếng thế giới, Sun Group kiến tạo Đại lộ hoa hơn...

Nữ chủ xe VinFast VF 3: “Tiện lợi cho lái mới, kinh tế cho dân văn phòng” Thông tin kinh doanh
Nữ chủ xe VinFast VF 3: “Tiện lợi cho lái mới, kinh tế cho dân văn phòng”

Với kiểu dáng xinh xắn, kích thước nhỏ gọn dễ xoay sở trong phố, tiện lợi cho công việc và...

MB nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 với bộ giải pháp công nghệ tiên phong Thông tin kinh doanh
MB nhận giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025 với bộ giải pháp công nghệ tiên phong

Nối tiếp những năm trước, năm nay, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục nhận giải thưởng “Doanh nghiệp,...

Sun Group hợp tác chiến lược với 2 nhà sản xuất show hàng đầu thế giới từ Úc Thông tin kinh doanh
Sun Group hợp tác chiến lược với 2 nhà sản xuất show hàng đầu thế giới từ Úc

Ngày 7/10, Sun Group chính thức ký hợp tác chiến lược với H2O Events và LaserVision sau một thời gian...

Mừng ngày đôi 10/10, Vietjet tặng triệu vé giảm nửa giá cho tín đồ du lịch Thông tin kinh doanh
Mừng ngày đôi 10/10, Vietjet tặng triệu vé giảm nửa giá cho tín đồ du lịch

Đón mừng mùa thu 2025, Vietjet dành tặng các tín đồ du lịch triệu vé bay Eco giảm đến 50%...

Mới cập nhật
Giao dịch quyền sử dụng đất trên nền tảng Proptech: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đặt ra

Giao dịch quyền sử dụng đất trên nền tảng Proptech: Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đặt ra

(Pháp lý). Bài viết được nhóm nghiên cứu trường Đại học Luật Hà Nội tập trung phân tích, đánh giá một số nền tảng số như: PropTech, Sàn thương mại điện tử Bất động sản, Hợp đồng thông minh, Blockchain… là những hình thức có thể được ứng dụng hiệu quả trong các giao dịch về QSDĐ. Qua đó cho thấy sự cần thiết khách quan của việc sớm xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về một vấn đề mới rất có tiềm năng phát triển ở tương lai như PropTech.

2 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Một số giải pháp hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường năng lực điều tra , xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến tiền mã hóa

Một số giải pháp hoàn thiện khung pháp lý và tăng cường năng lực điều tra , xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến tiền mã hóa

(Pháp lý). Trong những năm qua, mặc dù pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền mã hóa là phương tiện thanh toán hợp pháp, nhưng thực tế cho thấy các hoạt động đầu tư, kinh doanh, giao dịch liên quan đến lĩnh vực này đang ngày càng phổ biến. Tội phạm liên quan đến tài sản điện tử, đặc biệt là tiền mã hóa (crypto) cũng vì thế mà đang có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp.

2 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

“Siêu cảng” logistics thông minh của Bầu Hiển chính thức kích hoạt kho hàng không kéo dài

“Siêu cảng” logistics thông minh của Bầu Hiển chính thức kích hoạt kho hàng không kéo dài

Ngày 10/10, trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Kết nối Việt Nam – Singapore, “siêu cảng” Việt Nam SuperPortTM do liên doanh T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và “ông lớn” logistics Châu Á – Tập đoàn YCH (Singapore) đã chính thức kích hoạt vận hành Kho hàng không kéo dài (OACT), một cấu phần trọng yếu của trung tâm logistics đa phương thức đặt tại tỉnh Phú Thọ.

4 giờ trước Thông tin kinh doanh

Cơn địa chấn G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] mở bán vé Day 2 tại 8Wonder Ocen City

Cơn địa chấn G-Dragon 2025 World Tour [Übermensch] mở bán vé Day 2 tại 8Wonder Ocen City

G-DRAGON thực sự đang tạo nên “cơn địa chấn” chưa từng có trong cộng đồng yêu nhạc Việt khi “chiều lòng” fan bằng việc tổ chức thêm một đêm diễn tại 8Wonder Ocean City.

4 giờ trước Thông tin cần biết

Từ lạc lõng đến tự tin: Cú hích để tân sinh viên bứt phá năm nhất

Từ lạc lõng đến tự tin: Cú hích để tân sinh viên bứt phá năm nhất

Ngày còn ngồi ghế cấp 3, không ít bạn trẻ mơ mộng về "thiên đường đại học" với lời hứa hẹn ngọt ngào của sự tự do, không ai kèm cặp, và quan trọng nhất: "học đại học nhàn lắm!" Nhưng cánh cửa ấy vừa mở ra đã tặng ngay cho tân sinh viên 1001 cú sốc: từ "bơi" trong bể kiến thức mênh mông, cho đến nỗi nhớ nhà quay quắt hay hành trình chuyển trọ đầy gian nan.

5 giờ trước Thông tin cần biết

Từ thị trường mới nổi đến quốc gia đáng đầu tư

Từ thị trường mới nổi đến quốc gia đáng đầu tư

Ngày 8/10/2025, một tin vui lớn lan tỏa khắp cộng đồng kinh tế – tài chính Việt Nam: tổ chức xếp hạng thị trường chứng khoán quốc tế FTSE Russell đã nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đằng sau dòng tin ngắn ấy là một cột mốc lịch sử – không chỉ của thị trường chứng khoán, mà còn của hành trình hội nhập và trưởng thành của nền kinh tế Việt Nam.

21 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Hoàn thiện thể chế pháp luật: 'Điểm sáng' trong nhiệm kỳ Chính phủ 2020-2025

Hoàn thiện thể chế pháp luật: 'Điểm sáng' trong nhiệm kỳ Chính phủ 2020-2025

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật đã đóng góp một phần quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và đóng góp tích cực vào những thành tích nổi bật của Chính phủ trong nhiệm kỳ 2020-2025.

21 giờ trước Sự kiện - Chính sách

T&T Group khởi công Khu đô thị sinh thái 50 ha tại Hà Tĩnh

T&T Group khởi công Khu đô thị sinh thái 50 ha tại Hà Tĩnh

Ngày 10/10, tại Hà Tĩnh, Tập đoàn T&T Group đã phối hợp cùng Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ khởi công dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ - công trình biểu tượng mới được kỳ vọng góp phần định hình diện mạo đô thị hiện đại, xanh và bền vững của vùng đất Lam Hồng.

21 giờ trước Thông tin đầu tư

Flora Avenue: Đại lộ hoa nâng tầm trải nghiệm sống giữa lòng Sun Urban City

Flora Avenue: Đại lộ hoa nâng tầm trải nghiệm sống giữa lòng Sun Urban City

Từ cảm hứng của những đại lộ hoa nổi tiếng thế giới, Sun Group kiến tạo Đại lộ hoa hơn 10ha tại trung tâm phân khu Flora Avenue, biểu tượng cảnh quan mới mang đến không gian sống xanh, lãng mạn và tràn đầy sức sống phía Nam Thủ đô.

21 giờ trước Thông tin kinh doanh

Nữ chủ xe VinFast VF 3: “Tiện lợi cho lái mới, kinh tế cho dân văn phòng”

Nữ chủ xe VinFast VF 3: “Tiện lợi cho lái mới, kinh tế cho dân văn phòng”

Với kiểu dáng xinh xắn, kích thước nhỏ gọn dễ xoay sở trong phố, tiện lợi cho công việc và chi phí sử dụng gần như bằng 0, VinFast VF 3 nhanh chóng thuyết phục nhân viên văn phòng Trần Thu Hà (Hà Nội) và trở thành người bạn đồng hành gắn bó hàng ngày.

21 giờ trước Thông tin kinh doanh

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay