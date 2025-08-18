Quảng cáo #101
Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
MB lần đầu góp mặt trong Big5 ngân hàng, nộp ngân sách hơn 8.600 tỷ đồng

12:12 18/08/2025
Ngân hàng TMCP Quân đội (MB, HoSE: MBB) vừa chính thức gia nhập nhóm Big5 ngân hàng có mức đóng góp ngân sách Nhà nước lớn nhất trong năm 2024 với con số ấn tượng lên tới 8.625 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên MB vượt lên sánh vai cùng “bộ tứ” Vietcombank, BIDV, Agribank và VietinBank, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong vị thế của nhà băng này trên thị trường tài chính.
1-1755493947.png

Hiện MB đang phục vụ 33 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu đến năm 2026 trở thành “doanh nghiệp số, tập đoàn tài chính dẫn đầu”.

Theo số liệu mới nhất được công bố, nhóm Big5 ngân hàng gồm Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank và MB đã đóng góp tổng cộng hơn 48.895 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, chiếm tới 51% tổng số tiền nộp ngân sách của Top 20 ngân hàng hàng đầu. Tốc độ tăng trưởng bình quân của nhóm đạt 30,5% so với cùng kỳ năm trước, khẳng định vai trò then chốt của khối ngân hàng trong sự phát triển kinh tế quốc gia.

Việc MB lần đầu lọt vào danh sách Top 5 ngân hàng nộp ngân sách lớn nhất toàn ngành không chỉ thể hiện sức mạnh tài chính mà còn phản ánh hiệu quả quản trị và chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng. Với số tiền đóng góp 8.625 tỷ đồng, MB đã chính thức trở thành một trong những định chế tài chính có đóng góp nổi bật cho ngân sách Nhà nước, góp phần củng cố vị thế trong nhóm các ngân hàng hàng đầu Việt Nam.

Thành công này bắt nguồn từ chiến lược phát triển toàn diện của MB, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hệ sinh thái dịch vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh. Hiện ngân hàng đang phục vụ khoảng 33 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên toàn quốc, đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2026 sẽ trở thành “doanh nghiệp số, tập đoàn tài chính dẫn đầu” tại Việt Nam.

Không chỉ đạt được kết quả kinh doanh ấn tượng, MB còn thể hiện trách nhiệm xã hội qua việc đóng góp tích cực vào ngân sách Nhà nước cùng nhiều chương trình an sinh cộng đồng quy mô lớn. Việc góp mặt trong nhóm Big5 lần này là minh chứng rõ ràng cho sức mạnh tài chính, năng lực quản trị và cam kết phát triển bền vững của nhà băng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên ngày 15/8, giá cổ phiếu MBB đứng ở mức 28.250 đồng/cổ phiếu, tăng 2,36% so với phiên trước đó với khối lượng giao dịch khớp lệnh đạt hơn 117,4 triệu đơn vị - tăng gần gấp ba lần so với phiên liền trước. Từ đầu tháng 8, cổ phiếu MBB liên tục bứt phá và lập đỉnh giá lịch sử nhờ hưởng lợi lớn từ thông tin chia cổ tức “khủng”.

2-1755493953.png

Cổ phiếu MBB tăng bứt phá trong nửa tháng qua, liên tục thiết lập đỉnh giá lịch sử mới

Cụ thể, ngày 13/8 vừa qua, MB đã tiến hành chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 32% (tức người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 32 cổ phiếu mới) cùng tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt là 3%. Chính sách này đã tạo động lực tích cực giúp cổ phiếu MBB thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ nhà đầu tư trên thị trường.

Việc MB gia nhập nhóm Big5 ngân hàng có mức đóng góp ngân sách lớn nhất không chỉ ghi dấu cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển của nhà băng mà còn khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của MB đối với nền kinh tế quốc gia. Sự tăng trưởng mạnh mẽ về cả quy mô và hiệu quả hoạt động hứa hẹn sẽ tiếp tục mang lại những bước tiến vượt bậc cho MB trong những năm tới.

Lê Lộc

MB Bank
Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay