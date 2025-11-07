Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
MB Economic Insights 2025: Hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu thích ứng và phát triển bền vững

11:00 07/11/2025
Ngày 7/11, gần 500 doanh nghiệp xuất nhập khẩu đã tham dự Diễn đàn MB Economic Insights lần thứ 11, sự kiện nổi bật quy tụ các chuyên gia kinh tế hàng đầu trong nước và quốc tế. Tại đây, các diễn giả đã thảo luận về bối cảnh thương mại toàn cầu và những giải pháp chủ động nhằm duy trì đà tăng trưởng vững chắc trong năm 2026.
1-1762523901.png

Ban lãnh đạo MB chụp ảnh lưu niệm cùng các chuyên gia kinh tế, lãnh đạo doanh nghiệp xuất nhập khẩu trước giờ khai mạc

MB Economic Insights, diễn đàn kinh tế thường niên do Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức, đã trở thành một sự kiện không thể thiếu trong lịch trình của cộng đồng doanh nghiệp trong suốt hơn một thập kỷ qua. Chủ đề của năm nay, “Chủ động thích ứng - Tạo đà bứt phá”, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự linh hoạt và sáng tạo trong môi trường thương mại đang biến động không ngừng.

Ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB, đã nhấn mạnh rằng việc chủ động thích ứng không chỉ là một sự lựa chọn, mà là điều kiện cần thiết để các tổ chức tài chính và doanh nghiệp có thể nhận diện, phân tích và chuẩn bị cho những biến động có thể xảy ra trong năm 2026. Ông khẳng định, MB sẽ phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp xuất nhập khẩu để đánh giá và chuẩn bị các giải pháp ứng phó phù hợp.

2-1762523912.png

Ông Phạm Như Ánh, Tổng giám đốc MB

Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động, ông Ánh cho rằng việc xác định rõ ngành nghề nào sẽ chịu tác động tiêu cực và ngành nào có cơ hội phát triển, dựa trên chính sách toàn cầu và trong nước, là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp duy trì tăng trưởng. Ông cam kết rằng MB sẽ thiết kế các sản phẩm tài chính phù hợp theo từng ngành xuất nhập khẩu, nhằm hỗ trợ khách hàng nắm bắt cơ hội và giảm thiểu rủi ro.

Phát biểu tại diễn đàn, bà Trịnh Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), đã đưa ra những con số ấn tượng về kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam. Ước tính lũy kế 10 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt khoảng 762 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu đạt 391 tỷ USD và nhập khẩu đạt 371 tỷ USD. Thặng dư thương mại hơn 19,5 tỷ USD là nền tảng tích cực, giúp nền kinh tế Việt Nam bước vào quý IV với tâm thế chủ động.

Tuy nhiên, bà Hiền cũng lưu ý rằng sự điều chỉnh chính sách thương mại từ Hoa Kỳ đã gây áp lực ngắn hạn lên một số ngành thâm dụng lao động như dệt may và da giày. Dù vậy, bức tranh xuất khẩu tổng thể vẫn tích cực nhờ vào sự tăng trưởng ổn định của các nhóm ngành có giá trị gia tăng cao như linh kiện điện tử, nông sản, thực phẩm chế biến, hóa chất và sản phẩm công nghệ cao.

Trước yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành tăng cường minh bạch nguồn gốc xuất xứ và thực hiện nghiêm túc các cam kết quốc tế. Bà Hiền cho biết hiện nay, Cục Xuất nhập khẩu đang tích cực phối hợp với các hiệp hội ngành hàng để tham vấn, đề xuất các quy định phù hợp về quy tắc xuất xứ, nhằm đảm bảo sản phẩm có xuất xứ hợp pháp đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế quan.

Đại diện Công ty TNHH Hào Hưng, ông Trần Mậu Huy, đã chia sẻ về những khó khăn mà doanh nghiệp đang gặp phải. Chính sách thuế đối ứng từ Hoa Kỳ đã khiến tỷ giá tăng mạnh và chi phí vận chuyển leo thang, dẫn đến rủi ro tài chính cho các doanh nghiệp xuất khẩu. Ông cho biết, Hào Hưng xuất khẩu từ 5 đến 7 tàu hàng mỗi tháng, nhưng việc thanh toán bị gián đoạn gần đây đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng tiền và kế hoạch sản xuất.

Trong bối cảnh đó, ông Phạm Như Ánh đã thông báo rằng MB đã nhanh chóng tư vấn giải pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá và hỗ trợ lãi suất cho các doanh nghiệp có thị trường xuất khẩu trọng điểm tại Hoa Kỳ. Ngân hàng cũng triển khai dịch vụ tư vấn bảo hiểm tỷ giá, giúp khách hàng chủ động ứng phó khi thị trường biến động mạnh.

Ông Huy đã đánh giá cao dịch vụ tư vấn L/C của MB, cho rằng đây là giải pháp thiết thực giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro trong thanh toán quốc tế. Ông cũng nhận xét rằng MB đang cung cấp mức giá cạnh tranh và đội ngũ tư vấn thể hiện sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong từng giải pháp tài chính đưa ra.

Bà Trịnh Thị Thu Hiền đã ghi nhận nỗ lực của MB trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đặc biệt là hỗ trợ hoạch định chiến lược và quản trị rủi ro trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Bà kỳ vọng rằng những trao đổi tại Diễn đàn MB Economic Insights 2025 sẽ mang lại thông tin hữu ích và gợi mở các giải pháp thiết thực cho cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Cuối cùng, bà Hiền cũng tin tưởng rằng với tinh thần linh hoạt, kỷ luật và hợp tác, khu vực xuất nhập khẩu của Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì thặng dư thương mại ổn định, mở rộng thị trường và nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu. Sự kiện này đã một lần nữa khẳng định vai trò quan trọng của MB trong việc hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh thương mại toàn cầu đầy thách thức.

Bùi Lộc

