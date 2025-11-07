MB Economic Insights 2025: Diễn đàn của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu

(Pháp lý). Ngày 7/11/2025, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã tổ chức Diễn đàn Kinh tế thường niên MB Economic Insights tại Hà Nội với chủ đề "Chủ động thích ứng – Tạo đà bứt phá". Đây là sự kiện đánh dấu cột mốc 11 năm của diễn đàn, khẳng định vị thế là một trong những diễn đàn kinh tế - tài chính uy tín tại Việt Nam, nơi kết nối cộng đồng doanh nghiệp xuất nhập khẩu và giới tài chính - ngân hàng.

Bước sang năm thứ 11, MB Economic Insights thu hút sự quan tâm của gần 500 doanh nghiệp xuất nhập khẩu hàng đầu; các chuyên gia kinh tế uy tín từ World Bank Việt Nam, FulBright Việt Nam

Tại diễn đàn, hàng chục câu hỏi từ thực tiễn đã được các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đặt ra, tập trung vào các vấn đề nóng như biến động tỷ giá, chính sách thuế đối ứng từ Hoa Kỳ, chiến lược phòng ngừa rủi ro tài chính, cũng như các giải pháp tín dụng phù hợp theo từng ngành hàng. Sự trao đổi thẳng thắn, thực tiễn đã tạo nên một không gian cởi mở và giàu giá trị ứng dụng cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB, nhấn mạnh rằng sau 11 năm tổ chức, MB Economic Insights đã trở thành một cầu nối quan trọng giữa cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng. Ông cũng cho biết rằng, trong bối cảnh toàn cầu biến động mạnh, MB mong muốn tạo ra một diễn đàn chia sẻ tri thức giúp doanh nghiệp có thêm góc nhìn toàn diện, thực tiễn để đưa ra các quyết định đúng đắn.

Ông Phạm Như Ánh – Tổng Giám đốc MB phát biểu tại Diễn đàn

Diễn đàn lần này không chỉ là nơi để ngân hàng giới thiệu những thành tựu trong hành trình chuyển đổi số, mà còn cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện cho cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp xuất nhập khẩu - nhóm khách hàng chủ lực của MB. Ông Ánh cho biết, đến hết quý 3 năm 2025, tổng tài sản của MB đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng, số lượng khách hàng gần 35 triệu và giao dịch trên kênh số đạt 98,7%.

Trong khuôn khổ diễn đàn, ông Sacha Dray, Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, đã trình bày chuyên đề “Bối cảnh thế giới và Việt Nam hiện nay: Cơ hội và thách thức kinh tế sắp tới”. Ông cho biết, kinh tế Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ với mức tăng trưởng GDP 9 tháng đầu năm 2025 đạt 7,9% - cao nhất trong một thập kỷ. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng nợ xấu gia tăng và khả năng hấp thụ rủi ro của hệ thống ngân hàng có dấu hiệu giảm.

Ông Sacha Dray – Kinh tế trưởng Ngân hàng Thế giới (World Bank) tại Việt Nam

Chuyên gia Nguyễn Xuân Thành từ Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright cũng nhấn mạnh rằng năm 2026, Việt Nam vẫn có cơ hội tăng trưởng tích cực nhưng sẽ đối mặt với nhiều rủi ro từ biến động thương mại quốc tế và áp lực vĩ mô. Ông dự báo rằng GDP khó đạt mức hai con số và chính sách điều hành sẽ tiếp tục linh hoạt, ưu tiên tăng trưởng song hành với ổn định kinh tế vĩ mô.

Một trong những thách thức lớn nhất đến từ chính sách thuế đối ứng của Hoa Kỳ, với mức thuế tăng thêm 20% đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, có thể ảnh hưởng đáng kể tới các ngành như dệt may, da giày, nội thất và thủy sản. Dù vậy, thương mại Việt Nam vẫn là điểm sáng khi kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2025 đạt 391 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ.

Tại diễn đàn, các chuyên gia cũng đã thảo luận về tác động của thuế quan thương mại và đầu tư công đối với hoạt động doanh nghiệp. Ông Phạm Như Ánh cho rằng đầu tư công, đặc biệt là các dự án hạ tầng giao thông và năng lượng, sẽ tiếp tục là "đòn bẩy" then chốt cho tăng trưởng dài hạn. MB hiện đang triển khai nhiều giải pháp tài chính chuyên biệt cho doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng đầu tư công, bao gồm sản phẩm Supply Chain Finance (SCF) và gói ưu đãi tín dụng cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Các diễn giả tại phiên thảo luận

“Phương châm ‘Nói có dữ liệu, làm có giải pháp’ là nền tảng giúp MB xây dựng MB Economic Insights - nơi dữ liệu vĩ mô được chuyển hóa thành khuyến nghị thực tiễn, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu hoạt động và nắm bắt cơ hội phát triển,” ông Ánh chia sẻ.

Với hơn một thập kỷ duy trì và phát triển, MB Economic Insights đã vượt ra ngoài khuôn khổ một diễn đàn phân tích kinh tế, trở thành không gian kết nối tri thức giữa giới học thuật, cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Thông qua các phiên thảo luận sâu sắc, diễn đàn góp phần định hình tư duy phát triển mới, nâng cao năng lực quản trị và khả năng thích ứng của doanh nghiệp Việt trong thời kỳ hội nhập toàn cầu.

Với tinh thần “chủ động thích ứng – tạo đà bứt phá”, MB tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc chia sẻ tri thức, đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững và tự tin hội nhập kinh tế quốc tế. Diễn đàn MB Economic Insights 2025 không chỉ là một sự kiện nổi bật trong ngành tài chính, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng của MB trong việc hỗ trợ và phát triển cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam.