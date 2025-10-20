Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Lý do báo Mỹ gọi Phú Quốc là nơi tuyệt vời cho người nước ngoài sống và định cư?

15:42 20/10/2025
Mới đây, Travel + Leisure, tạp chí du lịch danh giá từ Mỹ vừa đăng tải bài viết ca ngợi Phú Quốc như một trong những điểm đến hấp dẫn nhất hành tinh dịp cuối năm 2025, chỉ ra những lý do khiến hòn đảo ngày càng nổi tiếng trên toàn cầu và thu hút người nước ngoài đến du lịch, thậm chí định cư.

“Không gì tuyệt hơn những ngày nghỉ dưỡng ở miền nhiệt đới khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh, và nếu bạn đang chọn phía nam của đảo Phú Quốc – bạn chắc chắn sẽ được tận hưởng những điều tuyệt vời nhất”, Travel + Leisure mở đầu bài viết với lời gợi mở đầy hấp dẫn cho du khách quốc tế vào mùa du lịch cuối năm. Tạp chí du lịch danh giá từ Mỹ khẳng định Phú Quốc là điểm đến không ngừng khiến du khách bất ngờ, bởi hòn đảo này phát triển và đổi mới sau từng năm, ngày càng có nhiều hơn là chỉ những bãi biển tuyệt đẹp và những khu nghỉ dưỡng sang trọng bên biển. “Sự trỗi dậy của hòn đảo này thật phi thường”, những cây bút sành sỏi của Travel + Leisure nhận định.

1-1760949754.jpg

Du khách sẽ không muốn bỏ lỡ thiên đường Phú Quốc vào mùa đẹp nhất năm

Vậy lý do gì khiến những chuyên gia du lịch hàng đầu từ Travel + Leisure ca ngợi về sức hút của đảo Ngọc – một nơi mà cách đây 3-4 năm vẫn còn xa lạ với truyền thông quốc tế?

Trước hết, một trong số những lý do khiến ngày càng nhiều du khách lựa chọn Phú Quốc, thay vì những điểm đến quen thuộc hơn như Bali, Phuket, Singapore là nhờ chính sách miễn thị thực ưu việt, lên tới 30 ngày cho toàn bộ du khách trên thế giới. Cơ sở hạ tầng ngày càng tiên tiến và kết nối hàng không thuận tiện cũng là cánh cửa đưa hòn đảo này đến gần hơn với thế giới. “Phú Quốc không chỉ thu hút khách du lịch mà ngày càng được nhiều người từ khắp nơi trên thế giới lựa chọn để định cư và làm việc nhờ nhịp sống ấm áp và thân thiện”, Travel + Leisure nhận định.

Là điểm đến ngày càng được ưa chuộng trên toàn cầu sau mỗi năm, các đường bay mới liên tục được mở ra, kết nối Phú Quốc với nhiều điểm đến đa dạng hơn, và nhiều người cũng lựa chọn quá cảnh từ các điểm đến khác tại Việt Nam đến Phú Quốc. Mới đây nhất, vào ngày 15/10/2025, hãng hàng không mang tên hòn đảo Sun PhuQuoc Airways đã chính thức ra mắt, khai thác chuyến bay đầu tiên vào 1/11/2025, được kỳ vọng tiếp tục đưa danh tiếng của Phú Quốc tăng cao trên bản đồ du lịch thế giới.

2-1760949743.jpg

“Khám phá thiên đường chưa bao giờ dễ dàng đến thế,” Travel + Leisure nhận định về sự ra mắt của Sun PhuQuoc Airways

Thứ hai, ngoài ca ngợi thiên nhiên Phú Quốc, Travel + Leisure còn gọi đây là hòn đảo “thú vị nhất Việt Nam” và là hòn đảo “sinh ra để dành cho các hoạt động giải trí”. Phía nam đảo Phú Quốc là nơi có những trải nghiệm mà du khách không thể tìm kiếm ở bất kỳ đâu trên thế giới, như cáp treo 3 dây dài nhất thế giới tới đảo Hòn Thơm, cây Cầu Hôn với thiết kế không chạm độc nhất vô nhị, hay show diễn đa phương tiện đạt kỷ lục Guinness thế giới Kiss of the Sea. “Đây đều là những địa điểm rất nổi tiếng trên mạng xã hội và thể hiện sự kỳ diệu của Phú Quốc”, Travel + Leisure viết.

Khi du khách vừa mới quen với những trải nghiệm độc đáo đó, thì Phú Quốc cuối năm nay lại tiếp tục làm mới mình bằng những hoạt động và sản phẩm mới. Rixos Phu Quoc – khu nghỉ dưỡng “all-inclusive” đầu tiên tại Đông Nam Á dự kiến ra mắt quý I/2026, bổ sung thêm 1.700 phòng, 22 nhà hàng và quán bar cho đảo Ngọc, với điểm nhấn là tòa trung tâm được thiết kế như chiếc nón kiêu sa của Nam Phương hoàng hậu.

3-1760949754.jpg

Rixos Phu Quoc và khái niệm “All-Inclusive” - tiêu chuẩn mới cho nghỉ dưỡng cao cấp tại đảo Ngọc

Sau thành công của chợ đêm bên biển đầu tiên tại Việt Nam VUI-Fest Bazaar, Thị trấn Hoàng Hôn phía nam đảo Phú Quốc tiếp tục cho ra mắt khu phố nghệ thuật - ẩm thực và phong cách sống Sunset Bazaar - nơi du khách có thể vừa nhâm nhi bánh Pháp từ thương hiệu nổi tiếng Eric Kayser, kem gelato Ý, vừa xem những nghệ sĩ đường phố biểu diễn giữa tiếng nhạc và ánh đèn. Những phút giây thư giãn sẽ được thăng hoa với đại tiệc ánh sáng – nghệ thuật – thể thao mạo hiểm với sự trở lại của show diễn Symphony of the Sea mùa 2 từ 1/11/2025. Du khách sẽ được chứng kiến màn trình diễn của laser, pháo hoa nghệ thuật và những pha trình diễn thể thao mạo hiểm “không tưởng” của các vận động viên jetski, flyboards hàng đầu thế giới. Chuỗi trải nghiệm mới dịp cuối năm tại Phú Quốc còn có Lễ hội Nghệ thuật Đường phố và Lễ hội Bia – nơi du khách hòa mình vào không khí lễ hội nhiệt đới, thưởng thức bia thủ công Sun KraftBeer và tận hưởng niềm vui bất tận nơi đảo Ngọc.

4-1760949754.jpg

Symphony of the Sea mùa 2 sẽ làm đảo Ngọc rực rỡ hơn bao giờ hết

Đó là những gì khiến Travel + Leisure gọi là “sự trỗi dậy phi thường” của Phú Quốc. Trước đó, trong giải thưởng Luxury Awards Asia Pacific 2025 của chính tạp chí này, Phú Quốc là đại diện duy nhất của Việt Nam được xướng tên, trong top 3 hòn đảo đẹp nhất Châu Á – Thái Bình Dương. Mới đây nhất, CN Traveler – tạp chí du lịch danh giá hàng đầu thế giới, đã vinh danh Phú Quốc là đảo đẹp nhất châu Á và xếp hạng 3 toàn cầu. Một loạt sự công nhận từ quốc tế đã nối dài “sự trỗi dậy” của đảo Ngọc trên các bảng xếp hạng toàn cầu trong 2 năm trở lại đây.

“Từ những chuyến cáp treo ngoạn mục đến ẩm thực cao cấp trong khi xem các chương trình biểu diễn đẳng cấp thế giới, thiên đường đang chờ đón bạn trên hòn đảo thú vị nhất Việt Nam”, Travel + Leisure khẳng định sức hấp dẫn của Phú Quốc với bất kỳ ai đang có ý định “book” vé tới đảo Ngọc. Phú Quốc đã vượt ra khỏi giới hạn của một điểm đến du lịch đơn thuần. Chính sự phong phú trong trải nghiệm – nơi du khách có thể tìm thấy cả sự náo nhiệt và bình yên, hiện đại và bản sắc – đã khiến đảo Ngọc trở thành điểm hẹn toàn cầu, nơi bạn bè quốc tế không chỉ đến để khám phá, mà còn chọn để sống, làm việc và tận hưởng trọn vẹn tinh thần nhiệt đới của Đông Nam Á.

PV

