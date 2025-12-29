Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự

11:14 29/12/2025
Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2026.

Theo đó Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự (Luật số 118) đã sửa đổi, bổ sung các Luật sau:

- Luật Cảnh vệ;

- Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

- Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam;

- Luật Cư trú;

- Luật Căn cước;

- Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở;

- Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ;

- Luật Đường bộ;

- Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ;

- Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

1-1766981688.jpg

Luật số 118 bảo đảm quy định của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự phù hợp với kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước, chính quyền địa phương 02 cấp, đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn, phù hợp với chủ trương đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia, phân cấp, phân quyền, cắt giảm thủ tục hành chính và thống nhất với hệ thống pháp luật

Luật số 118 có phạm vi điều chỉnh rộng, tác động đến quản lý cư trú, xuất nhập cảnh, căn cước, giao thông đường bộ, vũ khí, vật liệu nổ và phòng cháy, chữa cháy. Cụ thể như:

Luật số 118 sửa đổi Luật Cảnh vệ theo hướng mở rộng đối tượng được cảnh vệ, bổ sung Thường trực Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo cấp cao, nguyên lãnh đạo chủ chốt vào danh sách đối tượng được bảo vệ.

Đồng thời, phân định rõ chế độ cảnh vệ và biện pháp cảnh vệ tương ứng với từng nhóm chức danh, bảo đảm nguyên tắc một người hưởng nhiều chế độ thì áp dụng mức cao nhất. Các quy định này được sửa đổi, bổ sung tập trung tại Điều 10, Điều 11 và Điều 11a Luật Cảnh vệ.

Đối với Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Luật số 118 cho phép khai thác trực tiếp dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia, không yêu cầu người dân, doanh nghiệp nộp lại giấy tờ đã có sẵn (Điều 6a).

Luật số 118 đã sửa đổi Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam, làm rõ thời hạn hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn, bổ sung các trường hợp hủy giá trị sử dụng hộ chiếu khi cấp mới, sai thông tin hoặc người đang bị truy nã. Đồng thời, tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu xuất nhập cảnh với cơ sở dữ liệu dân cư, giảm giấy tờ trong thủ tục hành chính (Điều 40).

Với Luật Cư trú, khái niệm “cư trú” được xác định gắn với đơn vị hành chính cấp xã, thay thế cách tiếp cận cũ theo huyện, thị trấn. Cùng với đó, Luật số 118 mở rộng các trường hợp đăng ký thường trú tại chỗ ở không thuộc sở hữu của mình, đặc biệt ưu tiên trẻ em dưới 6 tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, siết chặt trách nhiệm thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng bằng phương thức điện tử (Điều 20, Điều 30, Điều 31)...

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về sắp xếp tổ chức bộ máy, chính quyền địa phương 02 cấp tại Luật Căn cước; Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật Đường bộ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ…

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an sẽ tiếp tục thông tin thêm về nhiều nội dung đáng chú ý của Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự.

