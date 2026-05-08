Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101
  1. Trang chủ
  2. Pháp lý và Kinh doanh

Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thương mại điện tử

15:15 08/05/2026
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ký Quyết định số 776/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thương mại điện tử.
1-1778228345.jpg

Ảnh minh họa: TTXVN

Luật Thương mại điện tử số 122/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 vào tháng 12/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026 (sau đây gọi là Luật). 

Nhằm triển khai thi hành Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thương mại điện tử (Kế hoạch) với mục đích xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả; xác lập cơ chế phối hợp giữa các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương trong tổ chức triển khai thi hành Luật trên phạm vi cả nước; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc tuân thủ pháp luật về thương mại điện tử.

Tổ chức quán triệt, tập huấn chuyên sâu, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật

Theo Kế hoạch, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương; các bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố; cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình và các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật Thương mại điện tử và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bên liên quan tổ chức hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức, doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân có liên quan nhằm cập nhật, nâng cao kiến thức pháp luật và kỹ năng tổ chức thực hiện pháp luật về thương mại điện tử theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp trực tiếp với trực tuyến trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật

Các bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố có trách nhiệm rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ và phù hợp với quy định của Luật. 

Các bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý kết quả rà soát theo quy định.

Bộ Công Thương chủ trì rà soát các văn bản thuộc phạm vi quản lý nhà nước đồng thời là đầu mối tổng hợp kết quả rà soát, đề xuất của các bộ, ngành, địa phương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND các tỉnh, thành phố gửi kết quả rà soát về Bộ Công Thương trước ngày 10/5/2026.

Bộ Công Thương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả rà soát trong tháng 6/2026. 

Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Theo Kế hoạch, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử quy định chi tiết khoản 8 Điều 9, khoản 5 Điều 11; khoản 4 Điều 14; khoản 4 Điều 15; khoản 5 Điều 17; khoản 5 Điều 18; khoản 3 Điều 19; khoản 2 Điều 20; khoản 7 Điều 27; điểm b khoản 1 Điều 30; khoản 2 Điều 32; khoản 1 Điều 33; khoản 2 Điều 34; điểm d khoản 3 Điều 35; khoản 3 Điều 36; khoản 3 Điều 37; khoản 4 Điều 38 của Luật Thương mại điện tử.

Bộ Công Thương phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND các tỉnh, thành phố xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (quy định về hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử) trong quý IV năm 2026.

Theo baotintuc.vn Copy link
Link bài gốc Copy link https://baotintuc.vn/chinh-sach-va-cuoc-song/ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-thuong-mai-dien-tu-20260430193923250.htm

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Cùng chủ đề
Luật An ninh mạng 2025: Những tác động tới doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số Pháp lý và Kinh doanh
Luật An ninh mạng 2025: Những tác động tới doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số

(Pháp lý). Luật An ninh mạng 2025 có ý nghĩa then chốt trong việc bảo đảm an ninh mạng quốc...

Sửa Luật Hỗ trợ DNNVV: Dừng hỗ trợ dàn trải, thí điểm cho vay không tài sản thế chấp Pháp lý và Kinh doanh
Sửa Luật Hỗ trợ DNNVV: Dừng hỗ trợ dàn trải, thí điểm cho vay không tài sản thế chấp

Sau 8 năm thực thi, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sẽ được Bộ Tài chính sửa...

Không truy cứu trách nhiệm hình sự với một số vi phạm về đất đai trước 1-8-2024 Pháp lý và Kinh doanh
Không truy cứu trách nhiệm hình sự với một số vi phạm về đất đai trước 1-8-2024

Theo Nghị quyết số 29/2026/QH16 của Quốc hội, vi phạm về đất đai trước 1-8-2024 sẽ không bị truy cứu...

Hoàn thiện khung pháp lý thúc đẩy kinh doanh bao trùm lồng ghép giới: Kinh nghiệm từ một số quốc gia Asean và khuyến nghị cho Việt Nam Pháp lý và Kinh doanh
Hoàn thiện khung pháp lý thúc đẩy kinh doanh bao trùm lồng ghép giới: Kinh nghiệm từ một số quốc gia Asean và khuyến nghị cho Việt Nam

(Pháp lý). Kinh doanh bao trùm lồng ghép giới là mô hình doanh nghiệp tích hợp hài hòa giữa mục...

Hoàn thiện pháp luật về quản trị doanh nghiệp tư nhân theo chuẩn OECD Pháp lý và Kinh doanh
Hoàn thiện pháp luật về quản trị doanh nghiệp tư nhân theo chuẩn OECD

(Pháp lý).Quản trị doanh nghiệp được OECD xác định là một trong những nền tảng thể chế cốt lõi nhằm...

Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo Pháp lý và Kinh doanh
Thực thi Luật Công nghiệp Công nghệ số: Một số thách thức và giải pháp hoàn thiện về tài sản số và trí tuệ nhân tạo

(Pháp lý). Thực tế cho thấy, cùng với sự phát triển nhanh chóng của tài sản số và công nghệ...

Mới cập nhật
Kinh nghiệm, chính sách đột phá của một số nước trong phát triển đô thị đặc biệt và những gợi mở cho Việt Nam

Kinh nghiệm, chính sách đột phá của một số nước trong phát triển đô thị đặc biệt và những gợi mở cho Việt Nam

(Pháp lý). Trong bối cảnh đô thị hóa toàn cầu diễn ra mạnh mẽ, nhiều quốc gia đã xây dựng và phát triển các đô thị đặc biệt (special urban areas) - những khu vực được trao quyền tự chủ cao, áp dụng cơ chế pháp lý riêng biệt nhằm thu hút đầu tư, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và đảm bảo phát triển bền vững. Bài viết phân tích kinh nghiệm từ một số mô hình tiêu biểu trên thế giới, tập trung vào các chính sách pháp lý và thể chế mang tính đột phá, cung cấp kinh nghiệm cho các quốc gia đang xây dựng phát triển đô thị đặc biệt, trong đó có Việt Nam.

11 giờ tới Diễn đàn - Luật gia

Hà Nội - Hạ Long chỉ còn 23 phút di chuyển: Cách mạng hạ tầng dẫn lối dòng tiền về “phố biển không ngủ”

Hà Nội - Hạ Long chỉ còn 23 phút di chuyển: Cách mạng hạ tầng dẫn lối dòng tiền về “phố biển không ngủ”

Khi quỹ đất nội đô ngày càng khan hiếm và mặt bằng giá đã neo cao, giới đầu tư Hà Nội đang đổ dồn sự chú ý về Vịnh Thiên Đường - “đại sứ” của Vinhomes Global Gate Hạ Long. Là tọa độ vàng sầm uất nhất siêu đô thị, Vịnh Thiên Đường hội tụ đủ 3 yếu tố: hạ tầng kết nối - tiện ích vượt trội - dòng khách khổng lồ để tạo lập một "cỗ máy in tiền" không nghỉ cho những nhà đầu tư nhạy bén.

7 giờ trước Thông tin đầu tư

Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật tư vấn cho Chính phủ về thương mại và đầu tư quốc tế: Kinh nghiệm của một số nước và đề xuất đối với Việt Nam

Bài viết tập trung phân tích làm rõ những biện pháp mà một số nước đã sử dụng để xây dựng và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế, từ đó đưa ra một số đề xuất cho Việt Nam. Các quốc gia được lựa chọn để nghiên cứu là Singapore, Trung Quốc, Brazil và Chile. Đây là những quốc gia đã thực hiện nhiều chính sách để thu hút và phát triển đội ngũ chuyên gia pháp luật về thương mại và đầu tư quốc tế để tư vấn cho Chính phủ.

7 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Luật An ninh mạng 2025: Những tác động tới doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số

Luật An ninh mạng 2025: Những tác động tới doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số

(Pháp lý). Luật An ninh mạng 2025 có ý nghĩa then chốt trong việc bảo đảm an ninh mạng quốc gia, đồng thời cũng tạo ra những tác động đối với doanh nghiệp công nghệ và thị trường kinh tế số. Do đó, việc nghiên cứu Luật giúp đưa ra những định hướng, chính sách chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp và nền kinh tế số.

9 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam cần tuân thủ các quy định nào?

Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào lĩnh vực thương mại điện tử tại Việt Nam cần tuân thủ các quy định nào?

(Pháp lý). Với lợi thế về nguồn vốn lớn, nhiều nhà đầu tư nước ngoài hiện nay đang đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử, với mong muốn khai phá một thị trường đầy tiềm năng và hứa hẹn. Pháp luật Việt Nam hiện nay về cơ bản đã có những quy định khá rõ ràng về điều kiện, thủ tục để nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực thương mại điện tử. Trong bài viết này, chúng tôi muốn cung cấp một số lưu ý quan trọng dành cho nhà đầu tư nước ngoài khi đầu tư tại Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư quan trọng này.

10 giờ trước Kinh nghiệm pháp lý

Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

Vai trò của Quốc hội khóa XVI trong hoàn thiện thể chế phát triển kinh tế số và chuyển đổi xanh ở Việt Nam

(Pháp lý). Công nghệ số và yêu cầu ứng phó biến đổi khí hậu đang thúc đẩy các quốc gia chuyển sang kinh tế số và tăng trưởng xanh. Tại Việt Nam, Quốc hội khóa XVI (2021–2026) đã ban hành nhiều luật quan trọng như Luật Giao dịch điện tử 2023 và Luật Viễn thông 2023, đồng thời hoàn thiện quy định về bảo vệ môi trường, thị trường carbon và năng lượng tái tạo.

10 giờ trước Diễn đàn - Luật gia

Hợp tác an ninh, thực thi pháp luật là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Hợp tác an ninh, thực thi pháp luật là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ, ngày 06/5/2026, tại Thủ đô New Delhi, Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp ngài Bandi Sanjay Kumar, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Ấn Độ.

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Sửa Luật Hỗ trợ DNNVV: Dừng hỗ trợ dàn trải, thí điểm cho vay không tài sản thế chấp

Sửa Luật Hỗ trợ DNNVV: Dừng hỗ trợ dàn trải, thí điểm cho vay không tài sản thế chấp

Sau 8 năm thực thi, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sẽ được Bộ Tài chính sửa đổi toàn diện. Trọng tâm của đợt cải cách này là xóa bỏ cơ chế hỗ trợ dàn trải, thay thế bằng các công cụ thực chất như tín dụng dựa trên dữ liệu, cơ chế voucher và lấy hiệu quả đầu ra làm thước đo "sống còn".

12 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI: Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong kỷ nguyên mới

Hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI: Nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong kỷ nguyên mới

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI nhiệm kỳ 2026-2031 đã nhấn mạnh yêu cầu nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của Mặt trận trong phát huy dân chủ, truyền thống yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời đặt Đại hội XI trong bối cảnh đất nước hướng tới các mục tiêu phát triển năm 2030 và tầm nhìn 2045.

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Chủ tịch Quốc hội: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án các cấp

Chủ tịch Quốc hội: Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xét xử của Tòa án các cấp

Sáng 8/5, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chủ trì Hội nghị làm việc với Đảng ủy Tòa án nhân dân tối cao.

12 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay