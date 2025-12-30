Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Quảng cáo #101 Quảng cáo #109
  1. Trang chủ
  2. Dự án - BĐS

Lợi thế không thể sao chép của “thánh địa lễ hội” Ocean City

10:27 30/12/2025
Chuỗi lễ hội, đại nhạc hội và sự kiện quy mô lớn diễn ra liên tục đã tạo nên một nhịp sống sôi động hiếm thấy tại Ocean City. Tại siêu đô thị phía Đông Hà Nội, lễ hội không còn là điểm nhấn theo mùa, mà hòa vào đời sống thường nhật, trở thành một phần trong trải nghiệm sống của cộng đồng cư dân trẻ, năng động.

Biển lễ hội giữa lòng đô thị

Đêm 20/12, khi những giai điệu cuối cùng khép lại Y-Concert ở thành phố lễ hội Ocean City, anh Thành Quân (32 tuổi) vẫn còn nguyên cảm giác lâng lâng. Giữa biển người gần 95.000 khán giả, anh hòa mình vào một không gian âm nhạc cuồng nhiệt. Từng nhịp đèn, nhịp trống, nhịp hò reo đẩy cảm xúc lên cao trào, khiến cả đại đô thị rung chuyển.

Trước đây, mỗi lần đi concert, tôi phải chuẩn bị từ rất sớm, từ lịch trình đến chuyện di chuyển, ăn ở. Còn bây giờ, chỉ cần bước ra khỏi nhà là đã có thể hòa vào không khí của những sự kiện lớn. Dần dần, điều đó trở thành một phần trong nhịp sống hàng ngày”, anh Quân chia sẻ.

a1-1767065282.jpg

Gần 95.000 người “cháy hết mình” trong đại tiệc âm nhạc Y-Concert tại Vinhomes Ocean Park 3, Ocean City ngày 20/12 vừa qua

Ban đầu, anh Quân chọn chuyển về siêu đô thị phía Đông Hà Nội với mong muốn tìm kiếm một môi trường sống đồng bộ, hiện đại. Thế nhưng, Ocean City mang lại nhiều hơn thế. Ở đây, nhịp sống không trôi đi một cách lặng lẽ, mà luôn được khuấy động bởi chuỗi lễ hội, sự kiện và hoạt động giải trí quy mô lớn diễn ra quanh năm.

Chỉ hơn một tháng trước Y-Concert, Ocean City đã trở thành “tâm chấn” của châu Á khi hai đêm world tour của “ông hoàng” Kpop G-DRAGON thu hút tới 100.000 khán giả yêu nhạc. Trước đó, đại nhạc hội “Anh trai vượt ngàn chông gai” bùng nổ trong hai đêm 14 - 15/6 đã kéo hơn 220.000 người từ khắp nơi đổ về, nối tiếp dấu ấn từ concert đầu tiên tổ chức vào tháng 12/2024 đón hơn 130.000 lượt khách. Những con số này được xem là “trong mơ”, ngay cả với nhiều trung tâm giải trí lâu đời.

Chuỗi đại nhạc hội và sự kiện liên tiếp với quy mô ngày càng lớn còn cho thấy năng lực tổ chức và sức chứa hiếm có của Ocean City, từng bước định vị nơi đây như một “thánh địa concert” tại miền Bắc, đồng thời trở thành lựa chọn quen thuộc của các chương trình tầm vóc quốc gia và quốc tế.

Hệ sinh thái all-in-one định hình chuẩn sống phồn vinh

Nhịp sống sôi động tại Ocean City còn được nuôi dưỡng bởi một nền tảng bền vững hơn: hệ sinh thái đô thị all-in-one liên tục được hoàn thiện và mở rộng, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống, lập nghiệp và tận hưởng của cư dân.

Sống ở Ocean City, tôi luôn có cảm giác lúc nào cũng có điều để chờ đợi. Dường như không còn khái niệm “đi chơi cuối tuần” bởi ngay cả ngày thường cũng đã đủ đầy trải nghiệm”, anh Quân nói vui.

a2-1767065288.jpg

Không khí lễ hội tại Grand World dịp Giáng sinh 2025

Khi không có concert hay lễ hội lớn, anh cùng bạn bè dạo bước giữa không gian rực rỡ của Grand World, thưởng thức ẩm thực, mua sắm, xem các show diễn đường phố ở The Venice, K-Town, Little Hong Kong, Làng Sake hay Quảng trường Kinh đô Ánh sáng. Những ngày khác, Vincom Mega Mall Ocean City vừa đi vào hoạt động hồi tháng 10 lại trở thành điểm hẹn quen thuộc với nhiều thương hiệu thời trang, giải trí và phong cách sống dẫn đầu xu hướng. Nằm trong tổ hợp này, VinPalace với nhà hát 1.600 chỗ ngồi cùng không gian hội nghị, triển lãm sức chứa hơn 7.000 khách cũng sẽ là điểm đến thú vị với những sự kiện, triển lãm lớn và những show thực cảnh mãn nhãn.

Trong khi đó, những “kỳ quan” biển hồ như VinWonders Wave Park hay VinWonders Water Park lại mở ra không gian nghỉ dưỡng, giải trí hiếm có giữa lòng đô thị. Biển tạo sóng, bờ cát trắng và hệ thống trò chơi nước quy mô lớn không chỉ dành cho những chuyến đi ngắn ngày, mà đã trở thành đặc quyền sống thường xuyên của cư dân nơi đây.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là Ocean City không vận hành như một khu đô thị thông thường. Ở đây, cuộc sống luôn chuyển động, năng lượng được nạp đầy mỗi ngày, cư dân vừa sống, vừa tận hưởng và trực tiếp tham gia vào những trải nghiệm mới”, anh Quân chia sẻ.

Bên cạnh các trải nghiệm vui chơi – giải trí, Ocean City sở hữu hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ quy mô lớn với hệ thống giáo dục liên cấp Vinschool, đại học VinUni, hai bệnh viện Vinmec cùng hơn 200 tiện ích nội khu được phân bổ đồng đều, tạo nên một môi trường sống hoàn chỉnh và thuận tiện.

a3-1767065288.jpg

Vincom Mega Mall Ocean City vừa khai trương vào đầu tháng 10/2025

Điều đáng chú ý là quá trình hoàn thiện của Ocean City vẫn đang tiếp diễn. Các đại tiện ích mới sẽ tiếp tục mở rộng biên độ trải nghiệm và nâng tầm chất lượng sống cho cư dân.

Trong bối cảnh nhiều khu đô thị cạnh tranh bằng tiện ích đơn lẻ, Ocean City tạo sự khác biệt bằng khả năng vận hành như một “cơ thể sống”, liên tục được bồi đắp và làm mới. Đây là lợi thế không thể sao chép, bởi nó đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, nguồn lực lớn và một chiến lược phát triển đô thị nhất quán.

Với những cư dân lựa chọn Ocean City làm nơi an cư, giá trị nhận được không chỉ nằm ở hiện tại, mà còn ở một tương lai sống động, nơi mỗi ngày trôi qua đều mở ra thêm những trải nghiệm mới, đúng với tinh thần của một đô thị luôn chuyển động không ngừng.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

Vin Group
Cùng chủ đề
The Komorebi - Biệt thự Nhật bàn giao ngay giữa “đảo tỷ phú”, sinh lời rõ rệt từ ngày đầu Dự án - BĐS
The Komorebi - Biệt thự Nhật bàn giao ngay giữa “đảo tỷ phú”, sinh lời rõ rệt từ ngày đầu

Biệt thự phong cách Nhật The Komorebi đang trở thành “đích ngắm” của giới đầu tư miền Bắc nhờ lợi...

The Parkland và bước khởi đầu của Imperia Ocean City tại khu Đông Hà Nội Dự án - BĐS
The Parkland và bước khởi đầu của Imperia Ocean City tại khu Đông Hà Nội

Khu Đông Hà Nội đang dần hình thành một trung tâm đô thị mới, nơi tập trung ngày càng nhiều...

Chu kỳ tăng giá BĐS khu Đông TP.HCM đã điểm: Đâu là tọa độ hút khách nhất khu vực? Dự án - BĐS
Chu kỳ tăng giá BĐS khu Đông TP.HCM đã điểm: Đâu là tọa độ hút khách nhất khu vực?

Theo dữ liệu từ các nền tảng nghiên cứu thị trường, chỉ trong 9 tháng đầu năm, mức độ quan...

Biệt thự compound Vịnh Xanh: Biểu tượng kiêu hãnh mang tới chất sống thương gia cho giới tinh hoa Dự án - BĐS
Biệt thự compound Vịnh Xanh: Biểu tượng kiêu hãnh mang tới chất sống thương gia cho giới tinh hoa

Vịnh Xanh (Vinhomes Ocean Park 3) là hình mẫu của compound thế hệ mới, nơi sự an toàn và biệt...

The Komorebi - Biệt thự Nhật bàn giao ngay giữa “đảo tỷ phú”, sinh lời rõ rệt từ ngày đầu Dự án - BĐS
The Komorebi - Biệt thự Nhật bàn giao ngay giữa “đảo tỷ phú”, sinh lời rõ rệt từ ngày đầu

Biệt thự phong cách Nhật The Komorebi đang trở thành “đích ngắm” của giới đầu tư miền Bắc nhờ lợi...

Giữa lòng “viên ngọc quý” Cần Giờ, Vịnh Ngọc có gì khiến Sentosa Cove cũng phải “ganh tị”? Dự án - BĐS
Giữa lòng “viên ngọc quý” Cần Giờ, Vịnh Ngọc có gì khiến Sentosa Cove cũng phải “ganh tị”?

Với biển hồ 800ha, bãi tắm riêng sau nhà, tầm nhìn không giới hạn và bối cảnh sinh quyển hàng...

Mới cập nhật
Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của WTO

Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế của WTO

(Pháp lý). Trong các phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, WTO được xem là một cơ chế tích cực nhất . Tuy nhiên, trước sức ép của sự tăng trưởng kinh tế, thương mại toàn cầu nói chung và của quốc gia thành viên WTO nói riêng đòi hỏi cần sớm hoàn thiện cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO nhằm bảo đảm cân bằng lợi ích của mọi quốc gia thành viên.

6 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

Nhận diện một số loại tội phạm kinh tế nổi cộm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh và kiến nghị giải pháp phòng, chống

Nhận diện một số loại tội phạm kinh tế nổi cộm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh và kiến nghị giải pháp phòng, chống

(Pháp lý). Dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ công nghệ thông tin, đã đưa kinh tế đạt được những bước phát triển mới. Tuy nhiên đi cùng với sự phát triển đó là những thách thức về phòng, chống một số loại tội phạm kinh tế nổi cộm trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh, đặc biệt tội phạm trong môi trường số. Bài viết sau, tác giả nghiên cứu và nhận diện các loại tội phạm kinh tế nổi cộm thời gian gần đây, từ đó đề xuất kiến nghị các biện pháp phòng, chống .

6 giờ trước Bên khung cửa tư pháp

Kiến nghị cơ chế công nhận tín chỉ các-bon như một loại tài sản bảo đảm trong hệ thống tài chính – ngân hàng

Kiến nghị cơ chế công nhận tín chỉ các-bon như một loại tài sản bảo đảm trong hệ thống tài chính – ngân hàng

(Pháp lý). Trong lĩnh vực tài chính, tín chỉ các-bon đang dần khẳng định vai trò khi được đưa vào sử dụng trong các hình thức giao dịch tài chính như tín dụng xanh. Tuy nhiên, tại Việt Nam, khung pháp lý hiện hành vẫn chưa có cơ chế để tín chỉ các-bon được sử dụng làm tài sản bảo đảm, gây khó khăn cho việc khai thác giá trị kinh tế của loại tài sản này. Bài viết phân tích cơ sở phát triển tín chỉ các-bon thành tài sản bảo đảm, tham khảo kinh nghiệm quốc tế, từ đó đề xuất kiến nghị cơ chế công nhận và sử dụng tín chỉ các-bon như một loại tài sản bảo đảm trong hệ thống tài chính – ngân hàng.

6 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực

Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề tập trung vào lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định số 2821/QĐ-TTg ngày 29/11/2025 phê duyệt Đề án tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực, dư luận bức xúc, báo chí phản ánh (Đề án).

11 giờ trước Pháp lý và Kinh doanh

Châu Âu bất ngờ giải phóng 600 triệu USD tài sản đóng băng của tổ chức tài chính liên quan mật thiết đến Nga

Châu Âu bất ngờ giải phóng 600 triệu USD tài sản đóng băng của tổ chức tài chính liên quan mật thiết đến Nga

Euroclear cũng đưa điều kiện để làm việc này.

11 giờ trước Kinh doanh - Quốc tế

TOÀN VĂN: Nghị quyết 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

TOÀN VĂN: Nghị quyết 254/2025/QH15 quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai

Toàn văn Nghị quyết 254/2025/QH15 ngày 11/12/2025 của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai.

11 giờ trước Sự kiện - Chính sách

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự

Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 118/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự, có hiệu lực thi hành từ 01/7/2026.

1 ngày trước Bên khung cửa tư pháp

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội Đảng XIV và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Từ năm 2026, người lao động được giảm thuế nhờ nâng giảm trừ gia cảnh

Từ năm 2026, người lao động được giảm thuế nhờ nâng giảm trừ gia cảnh

Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có hiệu lực từ năm 2026 nâng mức giảm trừ gia cảnh và rút gọn biểu thuế, giúp người lao động giảm nghĩa vụ thuế, tăng thu nhập khả dụng và kích thích tiêu dùng.

1 ngày trước Sự kiện - Chính sách

Hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện cho chuyển đổi số phát huy tối đa vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Hoàn thiện khung pháp lý, tạo điều kiện cho chuyển đổi số phát huy tối đa vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

(Pháp lý). Bài viết đi sâu phân tích nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, gắn với những vấn đề như hoàn thiện khung pháp lý cho chuyển đổi số phát huy tối đa vai trò trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

1 ngày trước Diễn đàn - Luật gia

Bạn đọc đặt tạp chí Pháp lý dài hạn vui lòng để lại thông tin

Đăng ký ngay