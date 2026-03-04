Cử tri Đà Nẵng kỳ vọng các ứng cử viên ĐBQH bảo đảm tính hiệu quả của Chương trình hành động trong thực tiễn

Chiều 3/3, tại xã Quế Sơn Trung, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với 5 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031, đơn vị bầu cử số 4.

Đơn vị bầu cử số 4, thành phố Đà Nẵng gồm 5 ứng cử viên: ông Tạ Văn Hạ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; ông Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Thụy Điển; bà Phan Thị Thúy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; bà Nguyễn Thị Thanh An, Phó Trưởng ban Dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố; bà Phạm Thị Trang, Phó Trưởng ban Công tác Công đoàn, cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã trình bày chương trình hành động trên cơ sở vị trí công tác, kinh nghiệm thực tiễn và lĩnh vực chuyên môn. Nhìn chung, các chương trình đều nhấn mạnh yêu cầu tăng cường mối liên hệ với cử tri, bảo đảm việc phản ánh trung thực ý chí, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời đóng góp vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách và pháp luật, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương và cả nước.

Ông Nguyễn Khánh Ngọc, Chủ tịch Trung ương Hội Luật gia Việt Nam trình bày chương trình hành động tại hội nghị

Trình bày chương trình hành động tại nơi ứng cử, ông Nguyễn Khánh Ngọc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam, cho biết quá trình công tác nhiều năm trong lĩnh vực pháp luật giúp ông có điều kiện tham gia trực tiếp vào xây dựng, tổ chức thi hành và giám sát thực hiện pháp luật trong nước cũng như pháp luật quốc tế. Từ thực tiễn đó, ông nhấn mạnh vai trò của đại biểu Quốc hội trong việc tham gia hoàn thiện chính sách, bảo đảm tính khả thi và hiệu lực của các đạo luật khi đi vào cuộc sống.

Ứng cử viên Nguyễn Khánh Ngọc khẳng định, nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội, sẽ duy trì thường xuyên việc tiếp xúc cử tri bằng nhiều hình thức phù hợp; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai các nghị quyết phát triển kinh tế – xã hội; đồng thời chủ động tham gia các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước theo đúng chức năng, nhiệm vụ của đại biểu Quốc hội.

Trình bày chương trình hành động, ông Tạ Văn Hạ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho biết, bản thân ông đã tham gia đầy đủ các kỳ họp, tích cực nghiên cứu, thảo luận, giám sát tối cao, góp phần xây dựng chính sách liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân như văn hóa, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Về liên hệ với nhân dân, ông duy trì tiếp xúc cử tri, tiếp thu và chuyển tải trung thực nhiều kiến nghị đã được Quốc hội xem xét, như điều chỉnh mức trợ cấp người có công, miễn học phí cho học sinh phổ thông, sử dụng một bộ sách giáo khoa, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Ông Tạ Văn Hạ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội trình bày chương trình hành động tại hội nghị.

“Nếu tiếp tục được tín nhiệm, bản thân sẽ đồng hành cùng chính quyền và nhân dân Đà Nẵng thực hiện chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045; làm cầu nối giữa thành phố với các cơ quan Trung ương, Chính phủ để tranh thủ nguồn lực, đồng thời tiếp tục giám sát chính sách về người có công, nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe và bảo tồn di sản văn hóa”, ông Tạ Văn Hạ nói.

Ý kiến của cử tri tại hội nghị thể hiện sự đồng tình và đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc của các ứng cử viên. Tuy nhiên, nhiều cử tri cũng bày tỏ mong muốn các chương trình hành động cần được cụ thể hóa bằng mục tiêu, lộ trình và giải pháp rõ ràng, gắn với trách nhiệm cá nhân của đại biểu sau khi trúng cử, nhằm bảo đảm tính khả thi và hiệu quả trong thực tiễn.

Bên cạnh đó, cử tri đề nghị các ứng cử viên, trên cơ sở chuyên môn và vị trí công tác của mình, quan tâm nghiên cứu, đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc tại địa phương; đồng thời tích cực phản ánh, kiến nghị với Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền, góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật và thúc đẩy sự phát triển bền vững của địa phương.