“Lời hứa 1.000 tỷ” từ Vingroup: 6 địa phương đã nhận tài trợ, đặt nền móng cho hệ thống “giữ sự sống từ phút đầu”

Việc bàn giao 15 xe cấp cứu cùng trang thiết bị y tế hiện đại cho Hà Tĩnh mới đây khép lại giai đoạn 1 chương trình tài trợ 1.000 tỷ đồng của Vingroup dành cho Đề án Cấp cứu ngoại viện quốc gia. Sau gần 1 năm triển khai, mô hình cấp cứu ngoại viện đồng bộ đã được thiết lập thành công tại 6 địa phương đầu tiên, gồm Phú Quốc, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Khánh Hòa và Hà Tĩnh, đặt nền móng quan trọng cho lộ trình nhân rộng trên toàn quốc.

Nỗ lực lấp đầy “khoảng trống sinh tử” trong chuỗi chăm sóc y tế

Chương trình nằm trong khuôn khổ Đề án phát triển hệ thống Cấp cứu Ngoại viện quốc gia giai đoạn 2025-2030 do Bộ Y tế chủ trì, với sự đồng hành và tài trợ của Tập đoàn Vingroup thông qua Quỹ Thiện Tâm, cùng sự hỗ trợ chuyên môn từ Hệ thống Y tế Vinmec.

Tính đến hết năm 2025, Vingroup đã bàn giao 85 xe cứu thương chuyên dụng cho 6 địa phương thí điểm, kèm theo đầy đủ thiết bị y tế hiện đại. Mỗi xe được thiết kế như một “phòng cấp cứu di động”, trang bị máy thở chuyên sâu, máy sốc điện tích hợp monitor, siêu âm xách tay FAST exam, điện tim 12 đạo trình kết nối từ xa, bộ đặt nội khí quản có camera, hệ thống cố định chấn thương và nhiều dụng cụ cấp cứu chuyên biệt.

Toàn bộ phương tiện và trang thiết bị đều đáp ứng tiêu chuẩn EN 1789:2020, phù hợp khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, đồng thời tuân thủ QCVN 31:2012/BYT của Bộ Y tế. Việc chuẩn hóa ngay từ khâu phương tiện giúp hệ thống cấp cứu ngoại viện tại các địa phương lần đầu tiên được tiếp cận chuẩn mực quốc tế một cách đồng bộ.

Hệ thống xe cấp cứu Vingroup tài trợ địa phương.

Song song với đầu tư phương tiện, Vingroup đặc biệt chú trọng yếu tố con người. Thông qua Quỹ Thiện Tâm và Hệ thống Y tế Vinmec, gần 1.000 lượt cán bộ y tế tại các địa phương đã được đào tạo theo các chương trình đạt chuẩn quốc tế về hồi sinh tim phổi và cấp cứu chấn thương.

Đáng chú ý, chương trình còn hỗ trợ hình thành hệ thống Trung tâm đào tạo sơ cấp cứu tại các tỉnh, thành thí điểm, với 122 giảng viên được chuẩn hóa đủ điều kiện đào tạo sơ cấp cứu cộng đồng, cùng hệ thống thiết bị giảng dạy hiện đại. Đồng thời, Vingroup cũng hỗ trợ kinh phí để các địa phương tổ chức các lớp huấn luyện sơ cấp cứu, từng bước lan tỏa kỹ năng xử trí ban đầu - yếu tố quyết định khả năng sống sót của nạn nhân trước khi xe cấp cứu đến nơi.

Bên trong xe cấp cứu Vingroup trao tặng.

Theo thống kê của ngành y tế, mỗi năm Việt Nam ghi nhận khoảng 1,2 triệu ca tai nạn thương tích, trong đó có hơn 10.000 trường hợp tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề do không được cấp cứu kịp thời. Trong bối cảnh cấp cứu ngoại viện còn nhiều hạn chế kéo dài suốt nhiều thập kỷ, chương trình đồng hành của Vingroup được xem là cú hích quan trọng, góp phần lấp đầy “khoảng trống sinh tử” trong chuỗi chăm sóc y tế.

Dấu ấn vì cộng đồng của doanh nghiệp tiên phong

Phú Quốc là địa phương đầu tiên triển khai mô hình cấp cứu ngoại viện do Vingroup tài trợ toàn diện. Chỉ sau hơn 2 tháng hoạt động, hệ thống đã ghi nhận những con số ấn tượng. Trung bình mỗi ngày trung tâm tiếp nhận 40-60 cuộc gọi cấp cứu khẩn cấp từ người dân, 100% cuộc gọi được đáp ứng kịp thời, thời gian xuất xe trung bình dưới 3 phút và thời gian tiếp cận bệnh nhân trung bình dưới 11 phút.

Tỷ lệ cấp cứu nâng cao vượt trội so với cấp cứu cơ bản, trong đó 41% bệnh nhân là du khách quốc tế. Mô hình cũng phát huy hiệu quả trong việc tiếp cận các khu vực khó khăn, từ hẻm sâu đến các điểm du lịch cách trung tâm 17-24 km.

Những kết quả này không chỉ cải thiện rõ rệt năng lực cấp cứu cho người dân và du khách, mà còn tạo tiền đề quan trọng để Phú Quốc sẵn sàng cho các sự kiện quốc tế quy mô lớn, như APEC 2027.

Tập đoàn Vingroup trao tặng 15 xe cấp cứu cho Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Từ những kết quả thực tiễn của giai đoạn 1, Bộ Y tế đã đề xuất Vingroup tiếp tục đồng hành hỗ trợ triển khai giai đoạn 2 của Đề án từ năm 2026, mở rộng thêm 6 tỉnh, thành phố khác, bên cạnh nâng cao năng lực chuyên sâu cho các địa phương đã tham gia giai đoạn 1. Trọng tâm là hỗ trợ chuyên môn, tổ chức hội thảo nhằm hoàn thiện Đề án Cấp cứu Ngoại viện quốc gia, dự kiến trình Chính phủ phê duyệt vào tháng 6/2026, đồng thời xây dựng chiến lược đánh giá toàn diện thực trạng hệ thống cấp cứu ngoại viện trên phạm vi cả nước.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, công tác cấp cứu ngoại viện đang được Đảng và Nhà nước đặt vào vị trí ưu tiên chiến lược, xem là giải pháp đột phá nhằm nâng cao năng lực y tế toàn dân. Theo Thứ trưởng, sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup là một điểm sáng rất đáng trân trọng.

“Chúng ta đang chứng kiến một mô hình hợp tác lý tưởng: Nhà nước kiến tạo chính sách, dẫn dắt chiến lược; doanh nghiệp đồng hành đầu tư, công nghệ, nhân lực và nhân dân là trung tâm và cũng là chủ thể của mọi chính sách. Giữ lại một mạng sống không chỉ là vinh quang của y học, mà còn là chiến thắng của lòng nhân ái, sự đồng lòng giữa Nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân”, ông cho hay.

GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế - phát biểu tại lễ ra mắt trung tâm cấp cứu & vận chuyển 115 Bắc Ninh.

Ở góc độ địa phương, bà Nguyễn Thị Nguyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Y tế, Vingroup, Vinmec và Quỹ Thiện Tâm đã góp phần quan trọng hoàn thiện hệ thống cấp cứu y tế đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, nâng cao năng lực bảo vệ sức khỏe và tính mạng người dân.

Khép lại giai đoạn 1, Đề án Cấp cứu Ngoại viện với sự đồng hành của Vingroup không chỉ đặt nền móng cho một hệ thống “giữ sự sống từ phút đầu” mà còn ghi dấu ấn mạnh mẽ về tinh thần phụng sự cộng đồng của doanh nghiệp tiên phong. Và từ 6 địa phương thí điểm, mô hình hợp tác giữa Nhà nước và doanh nghiệp đang mở ra hướng đi bền vững, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.