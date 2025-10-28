Thứ 6, ngày 16 tháng 8, 2019, 8:36:21 Chiều
Lấy ý kiến dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia: An ninh mạng - Tường lửa - Yêu cầu kỹ thuật cơ bản

09:54 28/10/2025
Bộ Công an đã hoàn thành xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia An ninh mạng - Tường lửa - Yêu cầu kỹ thuật cơ bản để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Theo đó, dự thảo Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu kỹ thuật cần thiết cho sản phẩm tường lửa bảo vệ an ninh mạng cho các cơ quan nhà nước và hệ thống thông tin quan trọng về an ninh.

a1-1761620029.png

Ảnh minh họa

Đồng thời, dự thảo Tiêu chuẩn này cũng quy định các yêu cầu chức năng đối với sản phẩm tường lửa nhằm đảm bảo chất lượng của sản phẩm, phù hợp với mục tiêu bảo vệ mạng máy tính và hệ thống thông tin trước các mối đe dọa trên không gian mạng. Dự thảo Tiêu chuẩn tạo cơ sở kỹ thuật cho công tác thẩm định, đánh giá tường lửa của các cơ quan quản lý, đồng thời hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp triển khai tường lửa phù hợp với yêu cầu an ninh mạng quốc gia.

Để đạt hiệu quả bảo vệ ở mức cao nhất, khuyến khích cơ quan, tổ chức chủ quản hệ thống thông tin triển khai tường lửa đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định trong tiêu chuẩn này, kết hợp với các biện pháp quản lý, kỹ thuật và vận hành an toàn thông tin khác…

Toàn văn dự thảo Tiêu chuẩn được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thời gian 30 ngày. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến chi tiết tại đây.

