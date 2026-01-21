Lấy hạnh phúc, hài lòng của Nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu

"Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu", Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nhấn mạnh.

Sáng 20/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam khai mạc trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội.

Đạt được nhiều thành tựu, kết quả rất quan trọng, toàn diện

Tại Đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ: Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư luôn đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, bám sát quan điểm, đường lối, Quy chế làm việc và tình hình thực tiễn, chủ động nắm bắt thời cơ, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt được nhiều thành tựu, kết quả rất quan trọng, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Trong đó, đã tổ chức thực hiện quyết liệt cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ bản mô hình tổng thể của hệ thống chính trị được cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, ủng hộ. Sự phối hợp giữa Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội được tăng cường, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tổ chức triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với nhiều quyết sách quan trọng, có tính đột phá, chiến lược. Kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, tiềm lực, quy mô và sức cạnh tranh của nền kinh tế tiếp tục được nâng lên. Thu nhập bình quân đầu người vượt mục tiêu Đại hội XIII đề ra. Tiến bộ, công bằng, phúc lợi và an sinh xã hội, đời sống của nhân dân được nâng cao.

Một kết quả nữa, là mở rộng, nâng tầm quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các cơ chế hợp tác đa phương, giải quyết những vấn đề thách thức toàn cầu, xử lý linh hoạt, cân bằng, hài hòa các mối quan hệ song phương, góp phần tiếp tục củng cố, nâng cao vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế.

Theo Thường trực Ban Bí thư, những kết quả đạt được của nhiệm kỳ Đại hội XIII có nhiều nguyên nhân, nhưng bao trùm là sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu cao độ, sự chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân vì mục tiêu chung.

"Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư là trung tâm, là hạt nhân lãnh đạo, luôn kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, giữ vững nguyên tắc đoàn kết thống nhất cao, bình tĩnh, sáng suốt, nhạy bén, kịp thời, có chủ trương, quyết sách đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn, đảm bảo lợi ích cao nhất của đất nước và của nhân dân", Thường trực Ban Bí thư khẳng định.

Còn tình trạng không dám làm, không dám đổi mới sáng tạo

Thường trực Ban Bí thư cũng chỉ rõ một số hạn chế, tồn tại, như việc lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện một số chủ trương, nghị quyết của Đảng vẫn còn có mặt hạn chế, có lúc, có nơi, có việc chưa quyết liệt, chưa theo kịp tình hình và yêu cầu phát triển. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, tháo gỡ các vướng mắc, điểm nghẽn trong một số lĩnh vực còn chậm, chưa đồng bộ. Nhiều yếu kém, bất cập, tồn đọng tích tụ từ trước chưa được xử lý kịp thời, triệt để gây hệ lụy kéo dài...

Việc đổi mới phong cách, lề lối làm việc, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, năng lực dự báo tình hình, tư duy và tầm nhìn chiến lược còn có mặt hạn chế. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành của một số cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu chưa thực sự ngang tầm với nhiệm vụ, còn tình trạng đùn đẩy, né tránh, không dám làm, không dám đổi mới sáng tạo và chưa phát huy hiệu quả vai trò giám sát của Nhân dân.

Công tác chính trị, tư tưởng, tự phê bình và phê bình chưa thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa cao. Công tác kiểm tra, giám sát có lúc, có nơi chưa đáp ứng yêu cầu. Một số tổ chức đảng, cơ quan quản lý cán bộ chưa nêu cao trách nhiệm trong công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên. Công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức.

Một số cán bộ Trung ương, trong đó có cả cán bộ cấp cao, cán bộ chủ chốt thiếu tu dưỡng, rèn luyện, thiếu vững vàng, kiên định, thiếu gương mẫu trong công tác và cuộc sống, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, gây bức xúc trong Đảng, trong xã hội và ảnh hưởng đến uy tín và sức chiến đấu của Đảng.

"Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xin nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình trước Đại hội, toàn Đảng, toàn dân về những hạn chế, khuyết điểm nêu trên", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Thường trực Ban Bí thư cũng nêu về một số bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh đến tinh thần gương mẫu, đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, trước hết là lãnh đạo cấp cao, nhất là người đứng đầu. Tầm nhìn, định hướng, chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là của đồng chí Tổng Bí thư; sự đoàn kết thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân là nhân tố quyết định thành công.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Như Ý

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các định hướng tự chủ chiến lược

Về phương hướng khắc phục các hạn chế, khuyết điểm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư bám sát định hướng, chủ trương phát triển đất nước trong giai đoạn tới; kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng để Đảng ta thực sự là đạo đức, là văn minh.

Cùng với đó, phát huy vai trò trách nhiệm nêu gương của từng Ủy viên Trung ương Đảng và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp; ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp cơ sở, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các định hướng tự chủ chiến lược. Tập trung hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế để phát triển nhanh, bền vững đất nước. Khẩn trương nghiên cứu, đổi mới mô hình phát triển, xác lập mô hình tăng trưởng mới. Đẩy mạnh đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng, kiên quyết, kiên trì, bảo vệ vững chắc, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, củng cố môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Lãnh đạo thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tăng cường hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ đối ngoại.

“Mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước phải thực sự xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng, quyền lợi và lợi ích chính đáng, hợp pháp của Nhân dân, lấy hạnh phúc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo và tiêu chuẩn phấn đấu. Phát huy hiệu quả vai trò giám sát của Nhân dân và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.