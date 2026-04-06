Quảng cáo #101
Lãnh đạo Quốc hội gồm Chủ tịch và 6 Phó Chủ tịch

19:18 06/04/2026
Chiều 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu các Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban và Tổng Kiểm toán Nhà nước. Trước đó, Quốc hội đã bầu ông Trần Thanh Mẫn giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

6 Phó Chủ tịch Quốc hội

Trong 6 Phó Chủ tịch Quốc hội được bầu, có 3 nhân sự tái cử và 3 nhân sự lần đầu, bao gồm:

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến. Ông Đỗ Văn Chiến, sinh năm 1962, quê quán tỉnh Tuyên Quang; có trình độ chuyên môn Kỹ sư Nông nghiệp. Trước khi được bầu, ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XV.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Ông Nguyễn Khắc Định sinh năm 1964, quê quán tỉnh Hưng Yên, có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật. Ông Nguyễn Khắc Định tái đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội.

a1-1775477875.png

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các Phó Chủ tịch Quốc hội. Ảnh: Linh Anh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh. Bà Nguyễn Thị Thanh sinh năm 1967, quê quán tỉnh Ninh Bình, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý kinh tế. Trước đó, bà Nguyễn Thị Thanh cũng là Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên. Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê quán tỉnh Hưng Yên, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý hành chính công. Trước khi được bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Diên là Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh. Ông Nguyễn Doãn Anh sinh năm 1967, quê quán TP Hà Nội, có trình độ chuyên môn Cử nhân ngành Chỉ huy Tham mưu Binh chủng Hợp thành. Trước khi được bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Doãn Anh làm Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng. Bà Nguyễn Thị Hồng sinh năm 1968, quê quán TP Hà Nội, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Kinh tế phát triển. Lần đầu tham gia Quốc hội, trước khi được bầu Phó Chủ tịch Quốc hội, bà Hồng giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

a2-1775477884.png

Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt các đại biểu Quốc hội tặng hoa chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, các Phó Chủ tịch Quốc hội và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: Như Ý

Hội đồng Dân tộc và Chủ nhiệm các Ủy ban được bầu:

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Lâm Văn Mẫn. Ông Lâm Văn Mẫn sinh năm 1970, quê quán TP Cần Thơ, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Ông Hiếu sinh năm 1969, quê quán tỉnh Ninh Bình, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật học. Trước khi được bầu, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Tư pháp.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi sinh năm 1973, quê quán tỉnh Vĩnh Long, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Lê Tấn Tới, sinh năm 1969, quê quán tỉnh Cà Mau, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Luật.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh, sinh năm 1972, quê quán tỉnh Nghệ An, trình độ chuyên môn PGS.TS Hóa học.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải, sinh năm 1970, quê quán TP Hà Nội, trình độ chuyên môn PGS.TS Vật lý.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Nguyễn Hữu Đông, sinh năm 1972, quê quán tỉnh Phú Thọ, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản trị An ninh phi truyền thống.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga, sinh năm 1964, quê quán tỉnh Hà Tĩnh, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật. Trước khi được bầu, bà Nga là Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban này.

Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh, sinh năm 1974, quê quán TP Hà Nội, trình độ chuyên môn Tiến sĩ Kinh tế

Cũng tại Kỳ họp, Quốc hội đã bầu Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước. Tân Tổng kiểm toán sinh năm 1972, quê quán TP Hà Nội, có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng.

Cùng chủ đề
Chiều 6/4, Quốc hội thông qua nghị quyết kiện toàn Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời...

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI Sự kiện - Chính sách
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI

Sáng 6/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử Sự kiện - Chính sách
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tái đắc cử

Sáng 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ...

Trực tiếp: Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI Sự kiện - Chính sách
Trực tiếp: Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc vào sáng nay (6/4). Đây là kỳ họp...

Yêu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cho mục tiêu phát triển đất nước Sự kiện - Chính sách
Yêu cầu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật cho mục tiêu phát triển đất nước

Sáng 3/4, Hội Luật gia Việt Nam tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 09-KL/TW ngày...

Hà Nội sẽ có nền tảng pháp lý để thử nghiệm 'mô hình mẫu' Sự kiện - Chính sách
Hà Nội sẽ có nền tảng pháp lý để thử nghiệm 'mô hình mẫu'

Nếu như trước đây, Hà Nội chủ yếu thực hiện các quy định, cơ chế do Trung ương ban hành...

Chiều 6/4, Quốc hội thông qua nghị quyết kiện toàn Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời bầu 9 lãnh đạo các ủy ban và Hội đồng Dân tộc, nhiệm kỳ 2026-2031.

Nghị định số 103/2026/NĐ-CP quy định cụ thể điều kiện đầu tư ra nước ngoài, thẩm quyền cấp phép và các trường hợp không phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

Trước khi lộ chuyện sử dụng 2 hệ thống phần mềm để quản lý, kê khai báo cáo thuế, gây thiệt hại cho ngân sách khoảng 150 tỉ đồng, Bảo Tín Minh Châu từng bị chỉ ra nhiều vi phạm về chế độ hóa đơn, chứng từ, thuế...

Sáng 6/4, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã khai mạc trọng thể tại Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm có bài phát biểu chỉ đạo quan trọng tại phiên khai mạc. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Sáng 6/4, tại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI bầu ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XV - giữ chức Chủ tịch Quốc hội khóa XVI. Với 100% đại biểu có mặt tán thành, Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XVI đã được thông qua.

Ngày 6/4/2026, ba đơn vị thành viên của Tập đoàn Vingroup, gồm Quỹ Vì tương lai xanh, Trường ĐH VinUni và CLB Tài năng Công nghệ trẻ Vingroup - VinTechTalent, chính thức phát động Cuộc thi hackathon phát triển giải pháp công nghệ vì tương lai bền vững - Asian Hackathon for Green Future. Cuộc thi dành cho sinh viên, học viên cao học tại các trường đại học trên toàn châu Á, với tổng giá trị giải thưởng lên tới 24.000 USD (khoảng 632 triệu đồng).

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 tại Tp.Hải Phòng vào ngày 22/04/2026, trình cổ đông thông qua nhiều nội dung quan trọng như: phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 20,5% và phát hành ESOP từ đó tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2026 đạt 7.068 tỷ đồng.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chính thức khai mạc vào sáng nay (6/4). Đây là kỳ họp đầu tiên của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, được tiến hành ngay sau cuộc bầu cử nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước nhiệm kỳ mới.

Sau hơn hai thập kỷ phát triển, Khu kinh tế tự do Incheon (IFEZ) đã nổi lên như một trong những mô hình đặc khu kinh tế thành công nhất của Hàn Quốc.

Nghị định số 102/2026/NĐ-CP vừa được ban hành đã điều chỉnh mạnh khung xử phạt trong lĩnh vực cạnh tranh, bổ sung cơ chế xác định doanh thu và tăng chế tài đối với các hành vi vi phạm, đặc biệt trong hoạt động tập trung kinh tế.

