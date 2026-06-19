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MB đồng hành cùng doanh nghiệp quân đội thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững

16:13 19/06/2026
Tại Hội nghị Doanh nghiệp Quân đội năm 2026 do Bộ Quốc phòng tổ chức tại thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa), Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác tài chính tin cậy của khối doanh nghiệp quốc phòng, đồng hành cùng các đơn vị trong chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị và phát triển sản xuất kinh doanh phục vụ nhu cầu quốc phòng.

Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, với sự tham dự của lãnh đạo các cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, đại diện doanh nghiệp quân đội cùng nhiều đơn vị hoạt động trong lĩnh vực kinh tế - quốc phòng.

Theo thông tin từ hội nghị, năm 2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn do biến động địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, biến động giá cả thị trường và cạnh tranh ngày càng gay gắt, các doanh nghiệp quân đội vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh. Các doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ đạt tổng doanh thu hơn 428 nghìn tỷ đồng, vượt kế hoạch 8,72%, tăng 11,72% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 70 nghìn tỷ đồng, vượt kế hoạch 12,3%; nộp ngân sách nhà nước hơn 53,7 nghìn tỷ đồng, tăng 7,19%; tạo việc làm ổn định cho hơn 143 nghìn lao động với thu nhập bình quân 25,41 triệu đồng/người/tháng. Đáng chú ý, không có doanh nghiệp quân đội thua lỗ.

Năm 2026, 83 doanh nghiệp quân đội xác định mục tiêu tổng doanh thu hơn 483,6 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hơn 70,6 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước khoảng 55,8 nghìn tỷ đồng. Trong đó, 69/83 doanh nghiệp đã xây dựng kế hoạch bảo đảm yêu cầu tăng trưởng hai con số. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số tài chính, quản trị dòng tiền và tối ưu nguồn lực vốn trở thành những yêu cầu quan trọng đối với doanh nghiệp quân đội. Với nền tảng là ngân hàng được thành lập từ Quân đội và phát triển cùng lực lượng vũ trang trong hơn ba thập kỷ, MB xác định việc đồng hành cùng doanh nghiệp quân đội không chỉ là hoạt động kinh doanh, mà còn là trách nhiệm trong việc góp phần xây dựng nền kinh tế quốc phòng hiện đại, tự chủ và bền vững.

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Tham dự hội nghị, đoàn công tác MB do Thượng tá Vũ Thành Trung, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị MB dẫn đầu, cùng tham dự có lãnh đạo các đơn vị kinh doanh của ngân hàng. Tại cùng khuôn khổ sự kiện, MB đã giới thiệu hệ sinh thái giải pháp tài chính dành cho doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, góp phần hỗ trợ các đơn vị quân đội nâng cao hiệu quả vận hành, sản xuất kinh doanh, cũng như các bộ giải pháp tài chính tới hộ kinh doanh, khách hàng cá nhân trong địa bàn diễn ra sự kiện, thu hút đông đảo sự quan tâm của khách hàng.

Là ngân hàng được thành lập từ Quân đội và phát triển cùng lực lượng vũ trang trong hơn 30 năm qua, MB luôn xác định đồng hành cùng doanh nghiệp quân đội không chỉ là hoạt động kinh doanh mà còn là trách nhiệm trong việc góp phần xây dựng nền kinh tế quốc phòng hiện đại, tự chủ và bền vững.

Đồng hành cùng doanh nghiệp quân đội nâng cao năng lực cạnh tranh

Trong bối cảnh doanh nghiệp quân đội được yêu cầu đổi mới mô hình quản trị, mở rộng thị trường, tăng cường liên kết và hình thành các chuỗi giá trị có sức cạnh tranh cao, MB tập trung giới thiệu hệ sinh thái giải pháp tài chính với tốc độ phục vụ cao dành cho khách hàng doanh nghiệp, trong đó nền tảng ngân hàng số doanh nghiệp BIZ MBBank giữ vai trò trọng tâm.

Hiện nay, MB là một trong những ngân hàng dẫn đầu thị trường về quy mô dư nợ cho vay ngắn hạn đối với doanh nghiệp SME thuộc các ngành kinh tế trọng điểm (theo dữ liệu cập nhật từ Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia CIC tháng 5/2026): Top 1 về Dư nợ cho vay ngắn hạn ở hai ngành Dược - Thiết bị y tế và Thiết bị điện, Top 4 về Dư nợ cho vay ngắn hạn ở các ngành quy mô lớn như Xây lắp, Cơ khí, Hàng tiêu dùng và Nhựa.

Đối với nhóm doanh nghiệp siêu nhỏ (Micro SME), MB được vinh danh vị trí Top 1 tốc độ giải ngân cho doanh nghiệp nhỏ theo khảo sát độc lập của Mibrand Việt Nam tháng 3/2026. Thông qua nền tảng ngân hàng số cho doanh nghiệp BIZ MBBank, doanh nghiệp có thể thực hiện nhiều giao dịch tài chính hoàn toàn trực tuyến, từ quản lý dòng tiền, thanh toán, chuyển tiền, tín dụng đến các dịch vụ tài chính, vận hành chuyên sâu. Các giải pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần hỗ trợ doanh nghiệp quân đội nâng cao năng suất quản trị, tiết giảm chi phí vận hành và tăng khả năng cạnh tranh trong giai đoạn chuyển đổi số.

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Mang các giải pháp tài chính hiện đại, toàn diện đến quân nhân và người dân

Bên cạnh khối doanh nghiệp, MB cũng giới thiệu các giải pháp tài chính số dành cho cán bộ, quân nhân và khách hàng cá nhân. App MBBank hiện phục vụ hơn 36 triệu khách hàng, thuộc nhóm nền tảng tài chính số có quy mô người dùng lớn nhất Việt Nam. Trên nền tảng này, MB không ngừng mở rộng các dịch vụ tài chính, đầu tư, thanh toán và quản lý tài sản nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Cuối năm 2025, ngân hàng ra mắt MB BeeRich – nền tảng quản lý tài chính cá nhân được MiBrand Việt Nam ghi nhận là Top 1 nền tảng quản lý tài chính cá nhân tích hợp trên ứng dụng ngân hàng (T6/2026). MB BeeRich giúp người dùng theo dõi dòng tiền, lập kế hoạch tài chính, quản lý tài sản và xây dựng các mục tiêu tài chính một cách thuận tiện, thông minh tự động, từ đó người dùng có thể ra quyết định điều chỉnh tài chính cá nhân theo dữ liệu thay vì hành vi theo thói quen hoặc sở thích.

Bên cạnh đó, MB tiếp tục triển khai các giải pháp tín dụng dành cho quân nhân và gia đình quân nhân, hỗ trợ nhu cầu an cư, tiêu dùng, tiết kiệm và đầu tư. Các chương trình vay được thiết kế theo hướng linh hoạt về thời hạn, hạn mức và phương thức trả nợ, góp phần giúp khách hàng chủ động hơn trong việc hoạch định tài chính cá nhân và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Cùng với đó, các bộ giải pháp như MB Seller với chương trình tặng Loa thanh toán với nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu tăng cao và chuyển dịch số hoá cho các hộ kinh doanh và hộ kinh doanh lên doanh nghiệp. Các sản phẩm huy động, vay tiêu dùng, thẻ đa năng MB hi card và các tiện ích tài chính trên App MBBank tiếp tục được MB giới thiệu tới khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh và các đơn vị tại địa bàn. Việc mở rộng các công cụ chi tiêu, thanh toán số góp phần hỗ trợ người dân, hộ kinh doanh nhỏ và các điểm bán lẻ nâng cao hiệu quả giao dịch, giảm phụ thuộc vào tiền mặt và đáp ứng quy định mới với xu hướng số hoá thông tin thuế, dòng tiền của từng đơn vị.

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Gắn tăng trưởng với trách nhiệm quốc phòng và phát triển bền vững

Năm 2025, MB tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực với tổng tài sản đạt hơn 1,6 triệu tỷ đồng, vốn điều lệ hơn 80.500 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế gần 34.000 tỷ đồng, thuộc nhóm ngân hàng có hiệu quả hoạt động hàng đầu Việt Nam.

Song hành với hoạt động kinh doanh, MB tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển bền vững với định hướng trở thành “Doanh nghiệp số – Tập đoàn tài chính dẫn đầu”. Ngân hàng đẩy mạnh các chương trình tín dụng xanh, tài trợ các dự án năng lượng tái tạo và triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội hướng tới cộng đồng.

Trong năm 2025, MB đã đóng góp hơn 620 tỷ đồng cho các hoạt động quân sự, quốc phòng và an sinh xã hội. Riêng chương trình “Vì Trường Sa xanh” đã huy động khoảng 160 tỷ đồng nhằm góp phần thực hiện mục tiêu trồng một triệu cây xanh tại Quần đảo Trường Sa, lan tỏa tinh thần yêu nước và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng.

Với nền tảng tài chính vững mạnh, năng lực công nghệ hàng đầu và sự gắn bó xuyên suốt với Quân đội trong hơn ba thập kỷ phát triển, MB tiếp tục khẳng định vai trò là đối tác tài chính tin cậy của doanh nghiệp quân đội, đồng hành cùng các đơn vị trong hành trình chuyển đổi số, phát triển bền vững và góp phần xây dựng nền kinh tế quốc phòng hiện đại, hiệu quả trong giai đoạn mới.

PV

Mọi chi tiết xin liên hệ số hotline (0915.999.467) hoặc gửi email về địa chỉ (toasoan@phaply.vn).

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